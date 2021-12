Yön painajainen (Play Misty for Me)

Clint Eastwoodin esikoisohjaus on nimeltään ”Yön painajainen”. Ohjaaja itse on pääosassa ja hänen vastanäyttelijöinään Jessica Walter (oik.) ja Donna Mills.

Clint Eastwood on löytänyt esikoisohjaukseksi tarinan, joka vaikuttaa vähän jopa tunnustukselliselta ja sisältää samalla piirteitä jonkinlaisesta nykyajan moraliteetista.

Päähenkilö on jossakin länsirannan huvilakaupungissa toimiva naistenhurmuri ”tiskijukka”, poplevyohjelmien vetäjä paikallisessa radiossa.

”Yön painajaiseksi” kehittyy sekä hänelle että hänen lähimmilleen muuan satunnainen tuttavuus, ihailijatar (Evelyn, esittäjänään hyvin näyttelevä Jessica Walter), joka kauan soiteltuaan sankarille levytoiveita (”Play Misty for me”) tilaisuuden tullen tunkeutuu tämän yksityiselämän jatkuvaksi häiriöksi.

Opetus jotenkin erottuu: näin saattaa käydä, jos helposti (kuten sankari tässä) antautuu tuntemattomien ihailijattarien yökäyttöön. Eastwood ei nyt itse ole erityisemmin uskottava hurmurina, mutta hurja Evelyn on sitä parempi.

Kokonaisuus on kovin epätasainen: kauhujen välillä vietetään soreissa väreissä ja sävelissä vallan suloisia paimenidyllejä vähemmän aktiivisen blondinin kanssa.

Mutta katsojan pitää valppaana Evelyn, puukon kanssa ja ilmankin. Valppaana ja varuillaan.

Sairastava suomalainen tutkittu

Ne 25 000 haastateltua, jotka 1968 kertoivat kaiken sairauksistaan ja terveydenhoidostaan Kansaneläkelaitoksen tutkimusta tekeville kuntien terveyssisarille, voivat nyt tutkia tuloksia lähes 500-sivuisesta raportista nimeltä '”Sairausvakuutus, sairastavuus ja lääkintäpalvelusten käyttö”.

Sairausvakuutuksen ensimmäiset vuodet eivät ole aiheuttaneet kovinkaan suuria muutoksia avohoidon kentällä eivätkä ole juuri muuttaneet kuvaa sairaasta suomalaisesta: lähes joka kolmas on pitkäaikaisesti sairas ja sairaimmat suomalaiset ovat edelleen Itä-Suomessa.

Kansainväliset vertailut osoittavat lisäksi, että hoidon ja sen tarpeen välinen epäsuhde on Suomessa edelleen suuri.

Suomi on eräänä kohteena Maailman terveysjärjestön (WHO) tutkimuksessa, joka valmistuu julkaisukuntoon ensi vuonna.

Suomalaiset ovat ennakkotietojen mukaan eniten sairastavien kansakuntien kärkiryhmässä, mutta hoidon suhteen kuulumme jälkijoukkoon.

EEC on poliittisesti kiinteä vain Rooman sopimuksessa

Geneve (Lauri Karén)

Läntinen Eurooppa puhuu tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin poliittisen yhteisymmärryksen ja harmonisoimisen tarpeesta.

Tämä on luonnollista hetkellä, jolloin talousyhteisö on laajentumassa ja etsimässä uusia suhteita niin Neuvostoliittoon kuin Yhdysvaltoihin.

Paradoksaalista tilanteessa on vain se, että mitä enemmän poliittisesta harmonisoimisesta puhutaan, sitä vähemmän näillä ponnistuksilla on enää tavoitteena vanha unelma poliittisesta integraatiosta ja ylikansallisesta, federaalisesta Euroopasta.

Innokkaimmatkin tulevaisuuden Euroopan suunnittelijat ovat havahtuneet toteamaan, että kylmät realiteetit ovat yksi asia ja toiveet toinen asia.

Norjalaisen rauhantutkijaprofessorin Johan Galtungin hätäiset kuvitelmat uudesta eurooppalaisesta supervaltiosta, joka on jo ehtinyt romahtaa 1980-luvun loppuun mennessä, ovat nykyisen tilanteen valossa lähinnä surkeata parodiaa.

Linnan juhlat ilman emäntää

Itsenäisyyspäivän juhlat presidentin linnassa vietetään tänä vuonna ilman emäntää, sillä presidentin puoliso Sylvi Kekkonen on sairastunut influenssaan, kertoi adjutantti Esa Seppänen perjantaina.

Tiettävästi itsenäisyyskutsut ilman emäntää ovat ensimmäiset juhlien historiassa.

Influenssan jälkivaikutukset alkavat näkyä Helsingissä, missä epidemian huippu ilmeisesti on jo ohi.

Auroran sairaalaan on viikon aikana tuotu sata keuhkokuumepotilasta.

Tasapuolinen Kirsti

Meidän kysymysrouvamme ja monivuotinen suosittu esiintyjämme Kirsti Rautiainen on silloin tällöin vastatuulessa.

”Katsojien myötätunto kerääntyy usein kovin vahvasti jollekin kilpailijalle. Kun henkilö ei sitten osaakaan vastata, katsotaan minun toimineen puolueellisesti.”

”Se ei ehdottomasti ole totta!”, sanoo Kirsti Rautiainen.

Joskus voi tulla vaikeampi kysymys, kukaanhan ei pysty mittaamaan sitä asiaa tarkasti.

Tupla tai kuitti -ohjelma tehdään ensi kerran väreissä ensi viikolla, ja ohjelma jatkuu vielä ensi vuonnakin.

”Teen tietokilpailuja puhtain sydämin”, sanoo Kirsti Rautiainen.

Spermapankeilla paljon asiakkaita Yhdysvalloissa

The Financial Times (Jeffrey Blyth)

Jääkuutiolapset ovat tulossa.

Näin julistivat suuret otsikot. Amerikkalaiset ovat kehittäneet tavan, jolla ihmisen siemennestettä voidaan säilöä jäädyttämällä se huippukylmissä säilytysastioissa.

Nyt on Yhdysvalloissa versomassa kokonaan uusi teollisuuden haara: spermapankki. Ihmisen sperman pakastamisesta on tullut Yhdysvalloissa sekä käytännöllinen että kaupallinen toimenpide.

Sadat amerikkalaiset miehet ryhtyvät toimenpiteeseen, jota kutsutaan ”isyysvakuutukseksi”. Heidän siemennestettään pakastetaan ja säilytetään erityisissä ”spermapankeissa”, joita syntyy kaikkialle Yhdysvaltoihin.

– –

Kukaan ei väitä, että pakastetusta spermasta saataisiin muita lapsia ehompia, mutta lääkärit ovat kuitenkin sitä mieltä, että jääkuutiolapsilla on tavallista vähemmän vaivoja ja äideillä pakastelasta odottaessaan harvemmin keskenmenoja.

Puhelut satelliitilla USA:han

Suomi siirtyi perjantaina yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa uuteen tietoliikenneaikakauteen.

Tanumissa Ruotsin länsirannikolla vihittiin käyttöönsä pohjoismaiden yhteinen satelliittimaa-asema. Tanumin asema seuraa jättiläismäisellä antennillaan päiväntasaajalla 36 000 kilometrin korkeudessa kelluvaa Intelsat IV -tietoliikennesatelliittia.

Satelliitin kautta saadaan ensimmäiseksi puhelinyhteys Yhdysvaltoihin. Seuraavaksi laajennetaan yhteydet Kanadan vastaavaan asemaan. Lopulta mukana on koko Intelsatin Atlantin verkosto, jonka asemat peittävät myös Etelä-Amerikan, Afrikan ja Lähi-Idän.

Puhelinyhteyksien lisäksi voidaan Tanumin aseman kautta lähettää ja vastaanottaa telex- ja data-liikennettä sekä televisio-ohjelmia ja televisiokuvaan yhdistettyjä puheluita.

Tanumin kautta puhuttiin yli Atlantin myös kuvapuhelimella. Lars Rosengren Ruotsin Washingtonin suurlähetystöstä ja hänen vaimonsa sekä kaksikuukautinen tyttärensä ottivat osaa vihkiseremoniaan puhumalla Ruotsiin. Toisessa päässä olivat rouva Rosengrenin vanhemmat.

Intia ja Pakistan lähes täyden sodan partaalla

Intian ja Pakistanin välinen sota näyttää perjantain jälkeen olevan enää vain muodollista sodanjulistusta paitsi.

Pakistanin ilmavoimien koneiden ilmoitettiin pommittaneen kuutta Intian alueella sijaitsevaa lentokenttää maiden välisellä länsirajalla. Tämä oli ensimmäinen kerta nykyisen kriisin aikana, kun taisteluja käytiin kiistellyllä Kashmirin alueella Intian ja Länsi-Pakistanin rajalla.

Myös Pakistan syytti perjantaina Intiaa suurhyökkäyksen aloittamisesta kaikkialla länsirajalla.

Ohjuksia Helsingin ilmatilan suojaksi

Ohjuksia Helsingin ilmatorjuntaan ehdottaa puolustusvoimain komentaja, kenraali K. O. Leinonen.

Tähän mennessä rahan puute on estänyt ilmatorjuntaohjusten hankinnan Suomeen, vaikka rauhansopimus sen sallii.

Helsinki on Euroopan viimeisiä ohjuksettomia pääkaupunkeja.

Kaarlo Olavi Leinonen, 57, näkee, että lupaavia parannuksia on tulossa puolustuslaitoksen rahahuoliin, vaikka puutteita onkin: perushankintoihin tarvitaan tuntuvasti lisävaroja, puuttuu aseita ja ammuksia, nuoremman upseeriston taloudellista asemaa pitäisi kohentaa.

Ison Fokuksen ykkösosa valmis

Näinä päivinä on valmistunut Otavan uusimman tietosanakirjan, kahdeksanosaiseksi kasvavan Otavan Ison Fokuksen 1. osa, jossa ovat hakusanat A–Al.

Valmistuttuaan kokonaisuudessaan tulee Otavan Iso Fokus 1–8 sisältämään yhteensä yli 5 000 sivua, joihin mahtuu mm. noin 50 000 hakusanaa, yli 10 000 kuvaa, satoja karttoja ja kartakkeita, yli 100-sivuinen Suomea koskeva erikoisosasto, avainsanasto-osassa lähes 100 sivua taulukoita, luetteloita ja tilastoja, yli 400 sivua avainsanastoa ja aiheryhmittäin jaoteltu eri tiedonaloja käsittelevä kirjallisuusluettelo.

Laajoista asiakokonaisuuksista on tietosanakirjassa noin 200 erikoisartikkelia.

”Olemme suola ja valo”

”Me olemme suola ja valo”, korostivat Suomen kristillisen liiton (Skl) edustajat television vaalitentissä perjantai-iltana.

He sanoivat, että kansa on menossa alaspäin moraalisesti ja siveellisesti ja että Jumala on hylätty. Pornografiaa he vaativat kiellettäväksi.

Kristillisen liiton vastaajina television vaalitentissä olivat puolueen ainoa kansanedustaja Raino Westerholm, puheenjohtaja Olavi Majlander ja pääsihteeri Eino Pinomaa.

Majlanderin mukaan ”vanhoissa puolueissa” kristillisyys näkyi niin vähän, että alkoi maallistuminen, moraalinen rappeutuminen, ja sen vuoksi oli oma kristillinen puolue tarpeellinen.

”Me emme ole valtaa tavoittelemassa. Haluamme olla suolana ja valona.”

Koonnut Kari Lankinen

