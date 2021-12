Launeen ketju katkesi

Nokian yhteiskoulun tyttöjoukkue nappasi ansaitusti oppikoulujen koripallocupin mestaruuden Helsingin urheilutalossa.

Vastustajana ja nyt hopeaa saaneena oli Launeen yhteislyseon joukkue, joka on peräti seitsemän kertaa voittanut mestaruuden.

Jo kahdesti aiemmin on Nokian joukkue ollut kiinni kultamitalin syrjässä, silloinkin vastustajana on ollut Laune. Ensimmäinen Nokian mestaruus tuli numeroin 72—59 (29—25).

Vuonna 1969 Nokia sai pronssia, viime vuonna hopeaa ja nyt oli joukkue tullut voittamaan kultaa, ja jo alkuminuuteista lähtien oli sen peli voittajan peliä.

Tasaisen varmasti Nokia kasvatti piste-eroa Launeeseen. Vain kerran kävi Laune johdossa, silloinkin vain pisteellä. – –

Urheiluhallin täydeltä oli kannustajia tullut sekä Lahdesta että Nokialta. Tämän vuoden ottelussa ei kummallakaan joukkueella ollut kotikenttäetua.

Huutosakkiakin oli molemmilla tasaveroisesti. Pelin loppuminuuttien lähestyessä ja Nokian voiton vahvistuessa ei Nokian huutosakin ja ennen kaikkea Nokian joukkueen valmentajan, Pentti Toivosen, riemulla ollut rajoja.

Launeen joukkue piristyi vielä viimeisillä minuuteilla, mutta sen yritykset tuottivat vain yhden vapaaheittopisteen.

Tytöt halasivat toisiaan, yleisö tulvi onnittelemaan ja valmentajan naama loisti. Nokian joukkue sai kiertopalkinnon ja ottelun parhaina palkittiin Nokialta Pirjo-Riitta Kontiala ja Launeesta Maritta Saimovaara.

Metsovaaraa koolla

Kokonaiskuvaa taiteilija Marjatta Metsovaaran kankaista on ollut vaikea saada. Työt kun ovat olleet hajallaan maailmalla.

Vaan eivät ole enää. Mannerheimintielle, Finlandia-talon läheisyyteen on perustettu Metsovaara-niminen huoneisto, jossa ne kaikki vihdoin nähdään yhdessä.

— Kevään mallini ovat myös valmistuneet. Mitään hätkähdyttävää uutta ei ole, mutta pyrimme halvempien kankaiden tekemiseen, sanoo viikon kuukaudessa Suomessa viettävä taiteilija Metsovaara.

Sekä kukkia että geometriaa on mukana ja myös pehmeä samettinukka miellyttää nyt.

Valkoiseksi maalatun myymälän on suunnitellut onnistuneesti Erik Bruun.

Jane Fonda ei saa esiintyä Japanissa

Japanin maahanmuuttoviranomaiset kielsivät amerikkalaiselta näyttelijättäreltä Jane Fondalta ja hänen 15-henkiseltä teatteriryhmältään pääsyn Japaniin esiintymään sodanvastaisissa näytöskappaleissa. Syynä oli, että heillä on vain turistiviisumit.

Japanin viranomaiset ovat kuulustelleet ryhmää siitä saakka, kun se saapui Japaniin Filippiineiltä. Ryhmä on saanut luvan asua eräässä Tokion hotellissa.

Jane Fonda on valittanut päätöksestä Japanin oikeusministerille Shigesaburo Macolle.

Yön vaalisadut sulivat päivän ponsitehtailuksi

Pariinkymmeneen vuoteen ei Helsingin kaupunkiin valtuusto ole hyväksynyt talousarviota ilman yhtään muutosta. Näin kävi kuitenkin tänä vuonna. Useita muutosehdotuksia tehtiin keskiviikkoaamuun kello kolmeen jatkuneessa istunnossa, mutta ne kilpistyivät tuloksettomina.

Kaupunginhallituksen budjettiehdotuksen loppusumma pysyi ennallaan eli 1,94 miljardina markkana.

Talousarvio hyväksyttiin lopullisesti keskiviikkoiltana, jolloin äänestettiin ponsiesityksistä. Ponsia tehtailtiin 72, joista hyväksyttiin 17.

Ainoa välikohtaus yöllä oli, kun valtuutettu Erkki Tuomioja ehdotti 12 miljoonan markan poistoa liikennelaitoksen autoliikenteen määrärahoista.

Valtuustoryhmät pitivät neuvottelutauon, mutta hyväksyivät kuitenkin lopulta määrärahat, kun ylipormestari Teuvo Aura ilmoitti asettavansa luottamusmiehistä kokoonpannun toimikunnan tutkimaan yhteistariffihanketta.

Yleisökin pääsee uimaan Jakomäen yhteiskoulun halliin

Jakomäen yhteiskoulun harjannostajaisia on vietetty Helsingissä. Uudisrakennukseen tulee uimahalli, joka palvelee oppilaiden lisäksi myös yleisöä.

Uimahalliin rakennetaan neljä 25 metrin pituista rataa, lasten allas ja kuntosali. Halliosan on määrä valmistua ensi syksyyn mennessä. Luokkasiipi on tarkoitus saada käyttöön jo maaliskuun alussa.

Koulurakennukseen tehdään 15 varsinaista luokkahuonetta. Lisäksi siihen valmistuu erikoisluokkia, ruokailutilat, kerhohuoneet ja terveydenhoitotilat. Kaksikerroksista luokkaosaa voidaan myöhemmin jatkaa.

Rakennuksen kokonaistilavuus on 26 500 kuutiometriä. Kustannusarvio on noin 5,4 miljoonaa markkaa, mistä uimahallin osuus on noin 0,8 miljoonaa markkaa.

Rakennustyöt aloitettiin viime touko-kesäkuun vaihteessa. Koulu toimii nykyisin vuokratiloissa Puistolan vanhassa koulussa.

Kerava kuristaa tonttien hintoja

Suunnittelijat ihastelevat Keravan hyvin hoidettua tonttipolitiikkaa. Vihaisimmat tonttien omistajat sen sijaan kutsuvat sitä riistoksi ja sosialisoinniksi.

Kaupunki valvoo tarkkaan tonttien rakentamista ja hintoja muuttaessaan entistä puutarhakauppalan idyllisyyttä toimivaksi kaupunkiympäristöksi.

Yksityiset eivät saa keskustassa myydä tonttejaan. Kaupunki ostaa saneerausalueiden tontit ja maat.

”Kaupunkikehitys pakottaa hoitamaan keskusta-alueen uudistuksen. Keinoja on kaksi, pakkolunastus tai vapaaehtoisuus. Me etenemme vapaaehtoista tietä, mikä tapahtuu parhaiten siten, että kaupunki ostaa maata”, toteaa kaupungingeodeetti Sakari Sarsa.

Tonttipolitiikka on avointa. Geodeetin virkahuoneen seinällä on saneerausalueiden tonttien hintakartta, joka on kenen tahansa nähtävissä. Kaikesta maasta maksetaan sama hinta tulkoonpa tontille tie tai talo.

Vantaa tarkistaa asuntojen tuotantoa

Vantaan kauppalan ensimmäisessä asuntotuotanto-ohjelmassa esitetään jyrkkää pudotusta asuntotuotantoon aikaisempiin suunnitelmiin verrattuna.

Ensi vuoden tavoitteeksi ehdotettu pientalojen kerrosala on runsaan kolmanneksen pienempi kuin vuosi sitten hyväksytyssä tuotanto-ohjelmassa. Kerrostaloasuntoja Vantaan kauppalassa arvioidaan valmistuvan ensi vuonna lähes 700 kappaletta aikaisempia arvioita vähemmän.

Tuotanto-ohjelman vuosille 1972—1976 laatinut Helsingin maalaiskunnan asuntotuotantolautakunta tasapainoittaa ehdotuksensa nostamalla voimakkaasti vuoden 1974 jälkeistä tuotantoa.

Röhönauru kielletty maisemakonttorissa

Maisemakonttorissa on räjähtävä röhönauru, kiireinen juoksu ja hillitön hätiköinti kielletty.

Tällaisen uuden elämäntyylin saavat opetella johtajatkin, joille ei vakuutusyhtiö Kalevan uudessa toimitalossa Espoon Niittykummussa ole edes omia huoneita.

Kaikki, myös toimitusjohtaja Jaakko Ora istuvat yhdessä jättiläissalissa auringonkeltaisten värien, kukkien ja siirreltävien kaappien ympäröimänä.

Työpöytien tuntumassa on monia ”taukopaikkoja”, pöytä—tuoli—sohvaryhmiä, joita koppikonttoriin tottuneet kalevalaiset ensi alkuun ovat aristelleet.

Kalevan uuden toimitalon on suunnitellut professori Aarne Ervi. Se on matala, kaksikerroksinen ja kaksisiipinen, hinnaltaan 11,2 miljoonaa markkaa.

Kaleva muutti uuteen maisemaansa runsas viikko sitten. Samalla yhtiön uusi johtajaton, työryhmiin perustuva työorganisaatio tuli voimaan.

Huoltamoon 55. murto Turussa

Turku (HS)

Turun Verkatehtaankadulla sijaitsevalle huoltoasemalle murtauduttiin keskiviikon vastaisena yönä 55. kerran.

Poliisin mukaan huoltoasema on kaupungin ylivoimaisesti suosituin murtokohde.

Huoltoaseman yhteydessä on kahvila ja kauppa, joissa varkaat ovat myös silloin tällöin vierailleet. Viimeksi huoltoasemalta vietiin raha-automaattivaroja ja savukkeita.

Kuopion korkeakoulu valmis lääketieteilijöiden tullessa

Kuopio (Rauni Väinämö)

Kuopiossa ei korkeakoulusuunnittelussa ole turvauduttu sirpaleohjelmaan. Tiloja ei ripotella pitkin kaupunkia ja ne ovat valmiita, kun ensimmäiset lääketieteen opiskelijat saapuvat Kuopioon ensi syksynä.

Korkeakoulun väliaikaistilojen kunnostus on alkanut.

Kuopion korkeakoululla on tarjottavanaan myös monikäyttölaboratoriotilat, joita ei löydy koko Euroopasta. Lähimmät ovat USA:ssa.

Tulevaisuuden peikkona Kuopion korkeakoululla on kuitenkin epätietoisuus luonnontieteen opetuksen aloittamisen ajankohdasta. Maakunnassa on noussut herätysliike, jotta opetus saataisiin alkuun samanaikaisesti lääketieteen opetuksen kanssa ensi syksynä.

Taloussprii T:n myyntiä vaaditaan lopetettavaksi

Taloussprii T:n vähittäismyynnin lopettamista ja sen muun myynnin tarkkaa valvontaa ehdottaa laaja asiantuntijajoukko, joka jätti päätöslauselmansa sosiaali- ja terveysministeri Alli Lahtiselle.

Jollei tukkumyynnin valvontaa saada niin tehokkaaksi, käsikauppa loppuu, spriin valmistaminen olisi kokonaan lopetettava. Asiantuntijat totesivat paneelissaan, että T-sprii on kärjistänyt korvikealkoholistiongelmaa.

Talousspriin valmistuksen lopettaminen ei yksin ratkaise korvikealkoholistiongelmaa, vaan tarvitaan myös nopeita huoltopoliittisia toimia, paneelissa todettiin.

Markka devalvoitu

Suomen markka on kelluvana rahakautena asettunut hyvin lähelle dollaria. Käytännössä se on siten devalvoitu tärkeimpiin valuuttoihin nähden muutamalla prosentilla, sanoi pankinjohtaja Erik Stadigh PYP:stä.

Koska markkamme on tuntematon, on hyväksyttävää, että Suomi vaikeina aikoina hankkii tämän pienen kurssiedun kilpailijoihin vientimarkkinoilla.

Joulutanssit Oxford Streetille

Lontoo (Erkki Arni)

Jos ei autoilijoita muuten saada pois jouluostajien tieltä Lontoon vilkkaimmalla ostoskadulla Oxford Streetillä ensi viikon lauantaina kauden kovimpana ruuhkapäivänä, pistetään keskellä katua tanssiksi.

Ajatus on lähtöisin eräistä nuorten ympäristösuojelijoiden yhdistyksistä, joiden mielestä tästä tavaratalojen ja kauppojen reunustamasta ja jo nyt pakahtumiseen asti täydestä kadusta olisi tehtävä kävelykatu ainakin tämän kuun 18. päivänä.

Aloitteen järjestäjät selittävät, että moottoriliikenne tärvelee muutoinkin kaupungit ja nimenomaan Oxford Streetin kaltaiselle alueelle jalankulkijoille olisi annettava mahdollisuus liikkua ilman tapaturmien ja myrkytysten vaaraa. Vastalausetta on suunniteltu jo monta kuukautta ja valmisteilla on ”ilon ja huvin sävyinen mielenosoitus”.

Palamatonta paperia

Tokio (AFP)

Suuri japanilainen paperinvalmistaja, Jujo Paper Company, on kehittänyt asbestista valmistetun täysin palamattoman paperilaadun, ilmoitti yhtiö.

Uusi paperi kestää vettä, kuumuutta ja kemikaaleja, eikä lahoa. Sitä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, esimerkiksi sisustukseen ja putkien suojelemiseen.

Koonnut Jarkko Rahkonen

