Vuoden parhaat urheilijat valitaan tiistaina ja julkistetaan samana iltana television M-showssa.

Urheilutoimittajien liiton ehdokaslistalla on 16 nimeä, viimeisenä (aakkosjärjestyksessä) tämän vuoden paras urheilijamme: Juha Väätäinen, yleisurheilu.

Kymmenen parhaan lista on muotoutunut äänestyksessä, johon osallistuivat urheilutoimittajat. Äänestyksen tulos paljastetaan tiistaina valintakokouksessa, jossa nimitetään myös eri lajien parhaat urheilijat sekä kuusi parasta naisurheilijaa.

Juha Väätäisestä tehtiin jo viime syksynä filmihaastattelu tätä tilaisuutta varten. Haastattelua ei kuitenkaan voida lähettää ohjelmassa, koska Väätäinen on asettunut kansanedustajaehdokkaaksi. Sen sijaan nimi mainitaan.

Haastattelu lähetetään mahdollisesti heti vaalien jälkeen. Väätäinen itse on edelleen harjoitusmatkalla Keniassa. – –

Kärjen tuntumaan noussevat uudelleen kuntoutunut ja maailmanennätysten makuun päässyt Kaarlo Kangasniemi, kaksi MM-mitalia (hopeaa ja pronssia) TT-radoilla ajanut Jarno Saarinen ja jääkiekkoilun MM-kisojen parhaaksi puolustajaksi valittu Ilpo Koskela.

Frank Shorter nopein Fukuokan maratonilla, Nikkari neljäs, Rummakko seitsemäs

Fukuoka (HS)

Yhdysvaltain Frank Shorter, 24, voitti kuudennen kansainvälisen Fukuokan maratonin ennen japanilaista Akio Usamia, Münchenin esikisavoittajaa.

Suomalaiset Seppo Nikkari ja Pentti Rummakko taivalsivat kuusikymmenpäisen juoksijajoukon paremmassa päässä. Nikkari oli neljäs ja Rummakko seitsemäs.

Pitkätukkaisen ja mursunviiksisen Shorterin voitto oli asiantuntijoille yllätys, sillä hän juoksi Fukuokassa vasta kolmannen maratoninsa.

Voittaja Frank Shorter Fukuokan kärjessä. Pentti Rummakko (Suomi-paita) ja Seppo Nikkari kipittävät peräkkäin kärkijoukossa.

Pommi surmasi 16 Ulsterissa

Belfast (UPI)

Pohjois-Irlannin ”vakavin murhenäytelmä” surmasi 16 miestä, naista ja lasta lauantai-iltana, kun pommiräjähdys ja tulipalo tuhosivat roomalaiskatolisen oluttuvan Belfastissa.

Räjähdyksessä loukkaantui lisäksi 13 muuta henkilöä ja yksi englantilainen sotilas ja kolme poliisia haavoittuivat luodeista räjähdystä seuranneen mellakan aikana.

Oluttuvan yläkerrassa oli räjähdyksen tapahtuessa leikkimässä kahdeksan lasta, joista kolme sai surmansa välittömästi ja kolme muuta loukkaantui vakavasti.

NL:n veto kaatoi USA:n esityksen

YK, New York (UPI)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto kokoontui sunnuntai-iltana uudelleen etsimään ratkaisua Intian ja Pakistanin väliseen kriisiin.

Aikaisemmin sunnuntaina Neuvostoliitto esti veto-oikeudellaan Yhdysvaltain ehdottaman päätöslauselman syntymisen turvallisuusneuvostossa.

Yhdysvaltain päätöslauselmaesityksessä vaadittiin Intiaa ja Pakistania solmimaan aselepo ja vetämään joukkonsa omien rajojensa taakse.

Veto-ääni – Neuvostoliiton 106:s YK:n 26-vuotisen historian aikana – tuli suurlähettiläs Jakov Malikilta, joka vastusti Yhdysvaltain esittämää päätöslauselmaa, koska siinä Pakistan ja Intia oli asetettu samanarvoiseen asemaan.

”Syyllinen ja uhri eivät ole samanarvoisia”, hän sanoi.

Verta ei luovuteta influenssan pelosta

Hongkongilaisen influenssan vaikutus näkyy verenluovutusten määrässä: Suomen punaisen ristin veripalvelun mukaan verta on luovutettu huomattavasti normaalia vähemmän.

Verenluovutukset ovat vähentyneet lähes jokaisessa joukkoluovutuspaikassa.

”Joulu on edessä, verta tarvittaisiin runsaasti. Onneksi muutama vakituinen luovuttaja antaa vertaan nimenomaan epidemian aikana”, veripalvelusta kerrotaan.

Veripalvelun mukaan luovutusten väheneminen johtuu influenssan saannin pelosta. ”Veren luovuttaminen ei kuitenkaan lisää tartunnan mahdollisuutta.”

Uivan lomakylän häätö juuttui Saimaan jäihin

Mikkeli (HS)

Saimaan jäätyminen ankkuroi uivan lomamajakylän Mikkelin Kenkäveronniemeen välittämättä vähääkään maistraatin karkotusmääräyksestä.

Majat voidaan uittaa uuteen tukisatamaansa Puumalaan aikaisintaan ensi keväänä, johon valitusmenettelynkin odotetaan kestävän.

Karkotusmääräys vauhditti sen sijaan uusia suunnitelmia: jo keväällä Saimaalla nähdään uuden lomaristeilijän prototyypit.

Uudessa lomaristeilijässä on pyritty yhdistämään uivan lomamajan ja jokamiehen moottoriveneen ominaisuudet. Neljän hengen aluksen piirustukset ovat valmiina. – –

Viranomaisten ahdistamaksi joutuneen Mikkelin uivan mökkikylän asukkaat toivovat saavansa pitää asumuksensa toistaiseksi. Ahdasta on hieman ollut, mutta siistiä ja lämmintä, sanoi 9 kuukauden ikäistä Saria sylissään pitävä Silja Lipsanen.

"Kokeilulla pyritään löytämään mahdollisimman huokeita lomanviettotapoja. Olemme halunneet auttaa järvi-Suomen matkailua kokeilemalla uusia matkailuteollisuuden muotoja, vaikka lainsäädäntö ei tähän saakka olekaan antanut täysiä mahdollisuuksia", sanoo Uivat lomamajat Oy:n toimitusjohtaja Toivo Loponen.

Mikkelin lomakylässä, johon kuuluu huoltoaluksen lisäksi 10 asuntomökkiä, asuu jatkuvasti 16 ihmistä. He ovat tyytyväisiä vallitsevissa oloissa sähköllä lämmitettäviin majoihin.

Maistraatti ja sen täyttämät asiantuntijat puolestaan katsovat, etteivät majat missään suhteessa täytä asuinrakennuksille asetettavia vaatimuksia.

Missejä tulee taas

Yhdysvalloissa on herättänyt kohua laaja kirja maan misseistä. Muutamat ovat päässeet CIA:n palkkalistoille, jokunen joutui gangstereiden kynsiin ja eliminoitiin, pari puhuu kirjassa suunsa puhtaaksi ja vuoden 1961 missi sanoo filosofisesti: ”Mitä nopeammin ymmärrät olevasi myyntituote, sitä parempi.”

Meillä alkaa missikaruselli jälleen lähipäivinä. Hieman helpompaa valituilla on täällä.

– Me toimimme in bona fide, hyvässä uskossa, sanoo Pertti Himberg, missejä tuottavan Finnartistin johtaja. Muutamille tytöille tulee näin mahdollisuus päästä eteenpäin, sehän on totta.

Finnartist huolehtii tytöistä vielä missivuoden jälkeenkin, jos he haluavat tulla puhumaan ongelmistaan.

