Ansa Ikonen on näyttelijätär, josta kaikki hänen kollegansa Kansallisessa puhuvat ihailevaan sävyyn. Viime päivinä voisi puhua ihmettelevästä ihailusta.

Rauni Luoma sairastui keskiviikkona äkisti hongkongilaiseen ja on 39° kuumeessa. Muutaman tunnin varoituksella paikkasi Ansa Ikonen muina miehinä rouva Ervi-Luoman roolin Kansallisen Särkelä itse -esityksessä.

Samoin nähtiin Ansa Rauni Luoman tilalla Iidana Sotamiehen kunniassa torstaina.

”Lyhyttä valmistautumisaikaa ihan uuteen rooliin ei ehdi pelätä eikä jännittää, kun ei ole aikaa”, totesi Ansa Ikonen torstaina ja meni keskittymään Iidan roolisanoihin pukuhuoneensa rauhaan.

Brandt puolustaa Helsinkiä

Oslo (Kari Kallio)

Länsi-Saksan liittokansleri Willy Brandt sanoutui torstaina irti WEU:n (Länsi-Euroopan unioni) raportista, jonka mukaan Suomi ei olisi kyllin puolueeton Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen isännäksi.

”En ole samaa mieltä (kuin WEU: n raportti), että Suomen pääkaupunki ei olisi oikea paikka Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen kokoontumiselle”, liittokansleri Brandt sanoi. – –

Liittokansleri Brandt saapui torstaina Bonnista Osloon ottaakseen perjantaina vastaan hänelle myönnetyn Nobelin rauhanpalkinnon.

Lauantaina Brandt pitää laajan esitelmän, jossa hän pohtii maailman nykypolitiikan ongelmia ja tähyilee tulevaisuuteen. Esitelmänsä jälkeen hän lentää Tukholmaan, missä hän esitelmöi sunnuntaina.

Liittokansleri epäili, että turvakokous voitaisiin pitää jo vuonna 1972. Hän arveli, että valmistavat keskustelut voidaan aloittaa jo ensi vuonna, mutta itse kokous siirtyy hänen käsityksensä mukaan vuoden 1973 ensimmäiselle puoliskolle.

Dacca täysin saarrettu

Delhi / Karachi (UPI-Reuter)

Intialaiset joukot valtasivat torstai-iltana Narayanganjin jokisataman, joka sijaitsee vain vajaan 10 km:n päässä Itä-Pakistanin pääkaupungista Daccasta, ilmoitti Intian radio.

Intia ilmoitti myös, että 37 000 pakistanilaista sotilasta on ryhmittynyt puolustusasemiin Daccan ympärille torjuakseen kaupunkia kaikilta suunnilta lähestyvät intialaiset joukot.

Brittipalkinto suomalaiselle mallistolle

Aina rinta jonkin verran ylpeydestä pullistuu ihan tavallisellakin kansalaisella, kun suomalainen tuote ulkomailla mitalilla tai erikoispalkinnolla palkitaan.

Ja nyt viimeksi tuli kunniaa Englannin Harrogatessa suomalaiselle Kruunu Pukineelle, miesten vaatteita valmistavalle toiminimelle.

Englannissa järjestetään vuosittain M. A. B:n eli Britannian Miestenmuotineuvoston näyttely vuoron perään Harrogatessa ja Brightonissa. Näyttelyn yhteydessä jaetaan palkintona Oscar sille osastolle, joka sekä kokonaisuutena että esitettyjen tuotteidensa puolesta valitaan parhaaksi.

Ja nyt siis Suomi sai palkinnon. Voittoisa Kruunu Pukine oli yksi kuudesta suomalaisesta osanottajasta, mukana olivat sen lisäksi mm. Kestilä, Luhtanen, Hyvon ja Arakorpi.

Britannian Miestenmuotineuvoston näyttely on varsin huomattava nimenomaan Englannissa, koska juuri sen perusteella voivat markkinat saarivaltakuntaan avautua.

Espoo suojautuu yritysrynnäköltä

Vuoden vaihteessa kaupungiksi muuttuva Espoo on teollisuusyritysten suosikki. Yli 300 yritystä olisi heti valmiina ostamaan tai muuten hankkimaan maata Espoosta.

Espoo katsoo, että jos se suostuu yritysten aluetoivomuksiin siitä tulee tilkkutäkki, joka ei ole koskaan valmiiksi rakennettu.

Espoo suojautuu teollisuuden rynnäköltä myös tiukentamalla vaatimuksiaan. Espoo ei aio ottaa alueelleen ympäristönsuojelullisesti haitallisia, saastuttavia ja meluavia teollisuuslaitoksia.

Espoossa oli viime vuosikymmenen alussa 9 600 työpaikkaa. Nyt niitä on kauppalassa 24 000. Työpaikkojen määrä on viime vuosina hitaasti lisääntynyt ja 50 prosentin työpaikkaomavaraisuuden raja on ylitetty.

Kauklahdessa on yksi Espoon lähiaikoina rakennettavista teollisuusalueista. Alueen nykyisistä teollisuusyrityksistä näkyvät keskellä Sievin ja Kuusakoski Oy:n tehtaat. Oikealla rantarata ja Kauklahden asema.

Lahjavihjeitä annetaan jo tietokoneellakin

Tietopukki on uusin tapa suoriutua sutjakasti joululahjojen valintavaikeuksista. Tietopukki on tietokone, jonka eräs helsinkiläinen tavaratalo on ohjelmoinut nostamaan kuiville lahjaongelmien suossa rämpivät asiakkaansa. Sille pitää vain kertoa hieman tietoja henkilöstä, jolle lahjaa etsitään.

Mietittyään muutaman sekunnin tietopukki puolestaan antaa kolme soveliaaksi katsomaansa lahjavihjettä.

Stockmannin tavaratalo Helsingissä tuo ensimmäisenä asiakkaittensa avuksi tietokoneen – tietopukin, joka antaa lahjavihjeitä tarvitseville.

Tietopukin muistiin on ohjelmoitu yli 1 600 lajiketta, joista jokaiselle pitäisi löytyä jotakin. Lahjojen hinnat liikkuvat markan ja 500:n markan välillä.

Tietopukki ei kuitenkaan ole kaikkitietävä.

Sille pitää kertoa, minkä ikäiselle lahjaa ollaan etsimässä, onko hän mies vai nainen, mitä hän harrastaa ja kumpaa kotimaista hän puhuu. Pukin pitää myös tietää, mitä lahja saa maksaa.

Tiedot välitetään pukin aivoihin erikoiskirjoituskoneella. Pukki miettii hetken ja räppää sitten suoralta kädeltä kolme lahjavihjettä. Tietopukkipalvelun käytössä on viisi kirjoitinta, joista yhtä saa yleisö itse käyttää.

Lipeäkala voi loppua jouluksi

Lipeäkalasta voi tulla tänä jouluna pulaa. Tätä monien mielestä välttämätöntä jouluherkkua on valmistettu tavallista vähemmän, koska viime vuonna osa kalasta jäi myymättä.

Lipeäkalan hinta on noussut viimevuotisesta. Siitä pyydetään nyt jopa 5,5 markkaa kilolta. Lohta riittää kaikkien joulupöytään ja myös silakkaa, jota on nyt tarjolla runsaasti, kerrotaan Kalakauppiasliitosta.

Lipeäkalan kallis hinta johtuu raaka-aineen noususta ja norjalaisista, sanoi liiton sihteeri Unto Ilomäki.

”Norjalaiset ovat tehneet kalafileitä koskevat pitkäaikaiset sopimukset amerikkalaisten ja venäläisten kanssa. Niinpä kuivan kalan valmistajat ovat joutuneet kilpailemaan turskan hinnoista ja yleensä kalan saannista.”

Tutkimus edustajien pöytälaatikossa

Kansanedustajien pöytälaatikoista on yllätystarkastuksessa löytynyt 17 ”vieraan” edustajan äänestyslippua. Asia tuli ilmi torstaina paljastuneen vahingon yhteydessä.

Kansanedustaja Kalervo Haapasalo (sd) oli tiistain äänestyksessä pudottanut uurnaan ryhmätoverinsa Kaisa Raatikaisen lipun.

Vahinko toi eduskunnan ratkaistavaksi ennenkokemattoman pulman: Hyväksytäänkö tiistainen äänestystulos 74–73 vai hylätäänkö Raatikaisen ääni, jolloin äänet menisivät tasan ja olisi turvauduttava arpaan.

Asia lähetettiin iltapäivällä perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi. Siellä päädyttiin äänin 7–6 tulokseen, jonka mukaan asia ei anna aihetta enempiin toimiin.

