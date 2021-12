München (Seppo Heikinheimo)

Kaksikymmentä minuuttia myrskyisiä suosionosoituksia, niistä äänekkäimmät Martti Talvelalle, lisäksi joukko haltioituneita asiantuntijoiden käytäväkommentteja: siinä välittömimmät seuraukset kuusi viikkoa valmistellusta Baijerin Valtionoopperan Boris Godunov -ensi-illasta suomalaisen suurlaulajan kannalta.

Mitä pitemmällä tähtäyksellä ajatellen? Vastaus on ilmeinen: tässä on kehkeytymässä Boris maailman suurnäyttämöitä vallitsemaan täksi ja kenties seuraavaksikin vuosikymmeneksi. Saavutus, jonka veroiseen suomalainen esittävä taide ei tämän sukupolven aikana ole yltänyt.

Martti Talvelan ura kansainvälisen musiikkielämän huipulle on ollut yhtä räjähdysmäisen nopea kuin oli tämän entisen raskaan sarjan nyrkkeilyn juniorimestarimme oikea koukku kohti juonittelevaa Shuiskia Münchenin ensi-illassa.

Jälkimmäinen, väkivahvassa voimassaan aivan pelottavan näköinen huitaisu tosin meni yleisöä kylmäten hiuksenhienosti ohi, mutta Talvelan taiteelliset pyrkimykset ovat vieneet päämääränsä luodin tarkkuudella ja pikajunan voimalla.

Käytinvoimana Talvelalla on ollut poikkeukselliset ominaisuudet yhtä epätavallisiin mittoihin kehittyneinä. Yksi komponentti on uhmakas tahdonvoima, toinen äärimmäinen taiteellinen herkkyys, kolmas tinkimättömyys sekä työnteossa että ihmissuhteissa.

Pikkujouluja perutaan influenssan vuoksi

Hongkongilainen influenssa riehuu pahimmillaan Pohjois-Suomessa. Pohjoisessa peruutetaan pikkujoulujen viettoja epidemiavaaran vuoksi.

Ainakin Rovaniemen ja Sodankylän sairaalat ovat kieltäneet vierailut potilaiden luona.

Oululaisen Pohjan prikaatin miehistä on sairaana 31 ja toipilaana 25.

Raahessa esimerkiksi Rautaruukin tehtaan terveysasema lähetti sairaslistalle tiistaina noin 40 työntekijää, jotka kaikki ovat tyypillisiä A-virustapauksia.

Aseistakieltäytyjälle ehdollinen tuomio ensimmäisen kerran

Helsinki (STT)

Kaksi kuukautta ehdollista vankeutta kolmen vuoden koetusajalla jatketusta aseistakieltäytymisestä sai Kari Tapani Virtanen, 20, Turun sotaoikeudessa tiistaina.

Virtanen on ensimmäinen aseistakieltäytyjä, jonka tuomio on ehdollinen. Hän on myös viimeinen, jota rangaistaan jatkuvasta kieltäytymisestä.

Laki, joka hyväksyttiin eduskunnassa viime perjantaina, lopettaa tuomioiden ketjuuntumisen.

Ruisrock voi jatkua mutta kotimaisena

Turku (MS)

Ruisrock soi myös ensi kesänä Ruissalon Saarronniemessä, jos kaupunginhallituksen asettama toimikunta saa tahtonsa läpi. Se on punninnut festivaalien edut ja haitat ja katsonut hyvät puolet huonoja painavammiksi.

Kaupunginhallitus asetti syyskuussa Ruisrockin jatkamismahdollisuuksia tutkimaan 9-miehisen toimikunnan, joka on nyt saanut mietintönsä valmiiksi.

Mietinnössä ehdotetaan, että Ruissalon Saarronniemi luovutettaisiin myös ensi kesänä Ruisrockin järjestäjien haltuun ja festivaalit pidettäisiin 12.–13. elokuuta.

Toimikunta suosittaa mietinnössään järjestäjien vastuun lisäämistä ja huollon tehostamista. Ennakkomainontaa ei toimikunnan mielestä pitäisi suunnata ulkomaille. Se toisi liikaa väkeä.

Tölkkioluen myynti jäänyt vähäiseksi

Tölkkiolut ei ole mennyt kaupaksi niin hyvin kuin sen markkinointiin ryhdyttäessä odotettiin. Myynti on kuitenkin suurin piirtein yhtä suurta kuin Tanskassa.

Tölkkioluen myynti oluen kokonaismyynnistä jää 3,5 prosenttiin. Näin kertoo toimitusjohtaja Pentti Sauramo Panimoteollisuusliitosta. Hänen mukaansa myynti on ollut odotettua pienempää.

Tölkkien tullessa kauppoihin maaliskuun alussa oli myynti kahden ensimmäisen kuukauden aikana jopa 7 prosenttia. Vähitellen se kuitenkin laski ja on nyt vuoden lopussa noin 3 prosenttia kokonaismyynnistä.

Toimitusjohtaja Sauramon mukaan tölkkioluen myynti on Suomessa suurinpiirtein yhtä suuri kuin esimerkiksi Tanskassa, jossa se ei myöskään ole ollut odotusten mukaista. Ruotsissa sen sijaan tölkkiolut on melko suosittua, hän lisää.

USA taipui painostukseen

Angra do Heroismo (Reuter)

Yhdysvallat on päättänyt devalvoida dollarin toistaiseksi määrittelemättömällä prosenttiluvulla.

Toimenpiteen tarkoituksena on löytää ratkaisu läntisessä maailmassa vallitsevaan valuuttakriisiin.

Ilmoitus asiasta sisältyi yhteiseen loppukommunikeaan, joka julkistettiin tiistaina Azoreilla Yhdysvaltain presidentti Richard Nixonin ja Ranskan presidentti Georges Pompidoun päätettyä kaksi päivää kestäneet neuvottelunsa. – –

Kommunikean mukaan Ranska ja Yhdysvallat sopivat siitä, että kansainvälisiä valuuttakursseja korjataan siten, että Yhdysvaltain dollari devalvoidaan ja eräiden muiden valuuttojen kurssia muutetaan vastaavasti korkeammaksi.

Manson sai vielä elinkautisen

Los Angeles (Reuter)

Amerikkalainen hippijohtaja Charles Manson teljettiin tiistaina San Quentinin kuolemanselliin. 37-vuotias Manson tuomittiin tiistaina elinkaudeksi vankeuteen vuonna 1969 tehdyistä muusikko Gary Hinmanin ja sijaisnäyttelijä Donald Shean murhista.

Manson on jo aikaisemmin tuomittu kuolemaan elokuvanäyttelijä Sharon Taten ja kuuden muun ihmisen murhista, jotka tehtiin elokuussa 1969.

Viisi Mansonin ”perheeseen” kuuluvaa on myös tuomittu jo kuolemaan ja kaksi muuta on vielä syytteessä murhasta oikeudenkäynneissä, jotka saattavat myös päätyä kuolemantuomioiden langettamiseen.

Polttoainepula pysäyttää autot varuskunnassa

Lappeenranta (HS)

Moottoriajoneuvojen käyttöä rajoitetaan Lappeenrannan varuskunnassa. Polttoainepulan vuoksi sallitaan keskiviikosta lähtien ainoastaan kaikkein välttämättömimmät ajot.

Aliupseerikoulun peruskurssi 30:n ”loppusodan” selostustilaisuudessa mainitsi koulun johtaja, eversti Jukka Pajula, että sotaharjoituksen päätyttyä rajoitetaan Lappeenrannan varuskunnassa voimakkaasti moottoriajoneuvojen käyttöä.

Syynä rajoitukseen on polttoainepula. Varuskunnan kuluvan vuoden kiintiö on jo käytetty lähes loppuun.

Syntyneeseen tilanteeseen ovat omalta osaltaan vaikuttaneet tänä vuonna tapahtuneet polttoaineiden hinnankorotukset. Korotuksista huolimatta ovat polttoainemäärärahat pysyneet entisellään.

Taistelu muinaislinnasta jatkuu Rapolanharjulla

Sääksmäki (Antero Jämsä)

Historiallisen Rapolanharjun omistamisesta on tullut ongelma Rapolan kartanolle kahdella tavalla. Kartanon väitetään myyvän arvokasta harjua soraksi. Harjun muinaislinnaan tutustuvat matkailijat taas käyttävät kartanon yksityisiä tiloja.

Muinaistieteellinen toimikunta puuhaa harjun rauhoittamista. Hanke on kiinni kartoista.

Rapolanharjulla sijaitsee Suomen suurin muinaislinna. Harjun laen ulkoreunoja kiertää lähes kilometrin mittainen maasta ja kivestä tehty valli, jonka sisäpuolelle jää noin 200 metriä leveä ja noin 380 metriä pitkä linna-alue. Harjun rinteitä on lisäksi monin paikoin jyrkennetty.

Historiallista harjua on käytetty soranottoon. Lähellä muinaislinnaa ammottavat maisemassa suuret arvet. Muualla rinteissä on pienehköjä sorakuoppia. Harjun ympärillä möyrivät edelleen maansiirtokoneet ja kuorma-autot.

Mitään luvatonta Rapolanharjulle ei kuitenkaan ole tapahtumassa.

