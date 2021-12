”Cilla Black Skandinaviassa” on toinen viihdeohjelma, joka tehtiin viime kesänä BBC:n, Ruotsin, Norjan ja Suomen televisioiden yhteistyönä.

Suomessa Cilla oli juhannuksena Seurasaaressa, Suomenlinnassa ja Siuntiossa.

Hänen suomalaisena vieraanaan oli Hannu Mikkola.

Klo 20.05 TV-1:ssä alkavan ohjelman muina tähtinä ovat lauluyhtye Marvin, Welch ja Farrar, Ringo Starr, Sven-Bertil Taube ja Knut Haugland.

Värilähetyksen suomalaisen osuuden tuottaa Vesa Nuotio.

Suomi voitti Neuvostoliiton

Moskova (Raimo Toivonen)

Suomen jääkiekkomaajoukkue pystyi Moskovan kansainvälisessä turnauksessa siihen, mihin se ei koskaan aikaisemmin ole pystynyt: Suomi voitti Neuvostoliiton maajoukkueen numeroin 4–2.

Tätä ennen oli Suomen paras saavutus Neuvostoliiton kanssa viimevuotinen tasapeli.

Suomen joukkueen tähtikolmikoksi kohosi ketju Linnonmaa – Murto – Tamminen.

Tämä kolmikko vei Suomen heti ensi erässä 3–0 johtoon. Juhani Tamminen ampui kaksi maalia ja Matti Murto yhden.

Yksi pelaaja tämän kolmikon ulkopuoleltakin pääsi toki mukaan Suomen maalipeijaisiin: Neljännen Suomen maalin teki puolustaja Juha Rantasila.

Pohjoista taidetta

Anu Pentikin ja Marjut Maarnin yhteisnäyttely Rovaniemellä on kuuleman mukaan herättänyt ennätysmäistä huomiota pohjoisen väestön parissa.

Posiolainen Anu Pentik on laajentanut tuotevalikoimaansa nahka-asusteista ja ”kaamoskivistä” – kynttilänjaloista – myös kuultokuvamaisiin kudoksiin. Niille uumoillaan melkoista menestystä turistimarkkinoilla.

Omien pohjoisten aiheiden lisäksi myös käytetty materiaali on ihastuttanut rovaniemeläisyleisöä: Pentik on kutonut kuultokuviinsa aitoa puhdasta poronnahkaa.

Pohjoisen kaamos ja Lapin mystiikka ovat Anu Pentikin ja Marjut Maarnin taiteen lähteitä.

Ei ole Talvelaa suurempaa Borista

Matti Talvelan viime sunnuntaina Münchenissä yleisön juhlinnan kohteeksi joutunut Boris Godunov näyttää muodostuneen suurlaulajallemme myös loistavaksi arvostelumenestykseksi.

Ensi-iltaan oli saapunut tavallista runsaammin kriitikkoja, joiden tähänastiset arvioinnit ovat yhtä poikkeusta lukuunottamatta kaikki kiittäviä, useimmat suorastaan ylistäviä.

Arvostelujen yhteenvetona voi pitää Die Weltin lopputoteamusta: ”Keiner ist als Boris heute grösser als er” (Kukaan ei ole nykyään häntä suurempi Boriksena).

Kunnian päivät

Olympiakomiteamme on varmuuden vuoksi purkittanut LP-levyllisen Suomen urheilun vanhoja tähtihetkiä. Uudet ovat toistaiseksi olleet liian kovan työn takana.

Kunnian päivistä kertova levy luovutettiin myös tasavallan presidentille juhlallisesti perjantaina.

Muinaisista mitaleista voivat suomalaiset siten edelleen iloita levyä kuuntelemalla. Varsinkin sen jälkeen, kun kaikki talviurheilijamme on valittu eduskuntaan, eikä uusista enää kannata unelmoida.

Joulukoristeita voi lapsikin näperrellä

Vielä ehtii näperrellä joulukoristeita: perheen pienimmätkin osaavat leikata lumihiutaleita tai tähtiä silkkipaperista ikkunaan.

Kartongista saa piparkakkuja ja mehupilleistä ”olkikoristeita”.

Koko perhe on ollut mukana piparkakkujen teossa, mutta taikina on loppunut ajat sitten ja työintoa on lapsilla vielä varastossa.

Anna lapsille ruskeata pahvia ja kyniä. He piirtävät muoteilla piparkakkuja ja koristelevat ne valkoisella väriliidulla. Hopeatähdet voi tehdä samalla tavalla.

Valmiit koristeet laitetaan langasta riippumaan kuuseen tai ikkunan eteen.

Uusmäen lastentarhassa Tikkurilassa syntyy joulukoristeita Paula Mäenpään opastuksella. Kartongista voi tehdä piparkakkuja, mehupilleistä himmeleitä.

Siivooja oli hississä tasan kaksi viikkoa

Hissiin Sinebrychoffin tehtaalla jäänyt nainen joutui virumaan hississä tasan kaksi viikkoa.

”Tähän viittaavat kaikki todisteet”, kertoi Helsingin rikospoliisin murharyhmän apulaispäällikkö Lauri Mäkelä.

Siivoojan hengen pelasti hississä mukana ollut pesusoikko ja sen likavesi.

Bangla Deshin arvaamaton huominen

Esko Pirinen

Itsenäisen Bangla Deshin kansantasavallan hallitus istuu nyt Daccassa, oma lippu on noussut salkoon ja tuoreen kansallislaulun sävelet kertovat vuosien kiihkeän unelman toteutumisesta.

Itsenäinen kansa viettää syntymäpäiväänsä.

Mutta juhlan takaa kurkistaa jo nyt pahaenteinen arki. Bangla Desh lienee maailman köyhin valtio. Alkaa uusi sota, taistelu loputonta köyhyyttä ja kurjuutta vastaan.

Säilyykö Bangla Desh?

Tulevaisuus on täynnä kysymyksiä, varmoja vastauksia ei ole vielä yhtään.

Osat Bangla Deshin alueesta ovat palautumassa normaaliin elämään. Intian puolelle paenneet palaavat kotiseuduilleen, jotka on vapautettu.

Tänä vuonna Sapporo viettää Olympiajoulua

Keveät lumikinokset peittivät Sapporon viime viikolla. Kinokset saattavat ensi tammikuun loppuun mennessä kohota parinkin metrin korkuisiksi.

Paljetein koristetut jouluhelyt kimaltelevat kaupungin pääväylän Tanukikojin (Badger Streetin) liikkeiden ovenpielissä.

Värikkäät paperilyhdyt muodostavat ikäänkuin holvin koko sadun yläpuolelle.

Helmikuun 3.–13. päivinä pidetään Sapporon talviolympialaiset.

Valtavat valmistelut kisoja varten ovat lähes valmiit.

Lunta Sapporossa on kuin Suomessa konsanaan. Kisojen alkuun mennessä parimetriset nietokset peittävät suorituspaikat.

Koonnut Kari Lankinen

