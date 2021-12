”Kosmetologit” Oulusta

Maija Hollmen-Bärlund

Matti Rossilla on eräässä runossaan ajatus: jos menet Kanarian saarille, en voi rakastaa sinua. Kristiina Halkola on jopa laulanutkin levyn.

Koska Halkola laulaa niin kuin tuntee, voidaan päätellä, ettei Halkola ainakaan Kemin kaupunginjohtajaa Taisto Johteista (Skdl) rakasta, sillä Johteinen viihtyi apartementos Donanassa, Patalavacassa, Kanarian saarilla.

”Korkea hintataso yllätti minut kyllä täysin. Siellä on kolmenlaisia hintoja: turistille kallein, kauan maassa asuneelle seuraavat ja sitten halvimmat saarelaisille”, sanoo Johteinen.

”Ihanaa oli rauhallisuus. En muista aikaihmisenä koskaan levänneeni näin täydellisesti kuin näinä päivinä!”

Patalavacassa on aina aurinkoa. Atlantti lyö melkein ikkunaan ja aurinko antaa aivoille tehokkaamman puudutuksen kuin mikään muu.

Sitä paitsi talossa tehdään niin hyviä broilereita, että kanojen ystävä jää paljon vaille, jollei koe tuota makuelämystä.

Oulussa kutsuvat muut kollegat ihotautilääkäreitä joskus leikillisesti kosmetologeiksi. Joukko näitä kandidaatteja ja muutama lisensiaatti testasivat rannalla aurinkovoiteita.

”Oulun korkeudella on yllättävän paljon varsinkin valoallergisuutta”, jutteli retkikuntaa johtava Christer Jansen.

Täällä asiaa on mainio tutkia, ja mukana olevat saivat sievän korvauksen vaivoistaan lääketehtaalta kaiken lisäksi.

Nuorten ruudulliset selät herättivät huomiota rannalla ja muuten kevyt, tasainen rusketus kertoi omaa kieltään asiantuntijoiden varovaisuudesta.

”Itse en käytä juuri mitään rasvaa”, sanoi Jansen ja kehottaa samalla järkevään auringonottoon.

Valuuttakaaos päättymässä

Yhdysvallat devalvoi dollarin ja poistaa kymmenen prosentin tuontiveron.

Presidentti Nixon itse ilmoitti varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa uuden valuuttapaketin saamisesta vielä joululahjaksi.

Länsi-Saksa, Japani, Belgia ja Hollanti revalvoivat rahansa vastalahjaksi. Valuuttojen uudet arvot lyötiin lukkoon maailman kymmenen rikkaimman maan kokouksessa Washingtonissa.

Ratkaisu tuli yllättävän nopeasti rikkaiden riidellessä vielä lauantai-iltana myönnytyksistään.

Valuuttapakettia on sorvattu jo nelisen kuukautta eli siitä asti kun presidentti Nixon edellisen kerran yllätti länsimaailman irrottamalla dollarin kullasta ja asettamalla maahan tuontiveron.

Ratkaisua tervehdittiin kaikkialla myönteisenä. Se poistaa maailmaa uhanneen kauppasodan vaaran ja piristää taantunutta kansainvälistä liike-elämää.

Demokraatit ovat piirtäneet Yhdysvalloissa oman Nixonin talouspolitiikkaa kuvaavan dollarinsa. Nixon itse vakuutti valuuttaratkaisun olevan maailmanhistorian suurimpia talouspäätöksiä.

Pohjolan Punaiset Ristit ensimmäisinä Daccaan

Varhain maanantaiaamuna lähtee Suomesta SPR:n seitsemän hengen lääkintäryhmä kohti Bangla Deshia.

Heihin liittyy kolmen muun pohjoismaan Punaisten Ristien ryhmät.

Kaikkiaan 36-jäseninen avustusryhmä on ensimmäinen kansainvälinen, joka on ottamassa vastaan Intiasta palaavia pakolaisia.

Ruotsi, Tanska ja Norja ovat Suomen lisäksi muodostaneet omat ryhmänsä, jotka Finnairin DC-6 kuljetuskone poimii Tukholmasta ja Kööpenhaminasta ennen matkan suuntautumista Kalkuttaan, Intiaan.

Täältä jatkuu matka todennäköisesti maitse kohti Daccaa.

Bangla Deshiin lähtivät maanantaina oikealta ryhmän johtaja lääket.lis. Mauri Koskela, sair.hoit. Kirsti Leppiniemi, lääket.lis. Antero Lounavaara, sair.hoit. Kirsti Turtiainen, sair.hoit. Marketta Rahikainen, vääpeli Unto Toivonen ja sair.hoit. Marja-Liisa Saine.

Hissiin jäänyt toipumassa

Sinebrychoffin Helsingin tehtaan hissien päähälytin on ollut hissien valmistumisesta saakka toimintakyvytön väärän asennuksen vuoksi.

Tätä ei ole kuitenkaan huomattu, eikä sen vuoksi myöskään hissiin loukkuun jääneen siivooja Martta Sirolan antamaa hälytysmerkkiä, joka soi tehtaan melun vuoksi heikkona vielä pelastajien saapuessakin.

Näin kertoi sähkötarkastuslaitoksen hissiosaston päällikkö dipl. ins. Väinö Loukovaara.

Martta Sirola, 48, löydettiin shokkitilassa tehtaan hissikorista vajaa viikko sitten. Hän oli tiettävästi ollut hississä loukussa kaksi viikkoa.

Sirola eli yksin ja lisäksi tehtaalla raivosi influenssaepidemia, joten kukaan ei osannut kaivata häntä.

Sirolan pelasti janokuolemalta mukana ollut vesiämpäri pesuvesineen.

Tällä hetkellä Martta Sirolaa hoidetaan Meilahden sairaalassa tehostetun hoidon osastolla, josta kerrottiin hänen olevan toipumassa.

Taitolentäjän hurja pako läpi tulituksen

Nürnberg (AP)

Tunnettu tshekkoslovakialainen näytöslentäjä Ladislav Bezak pakeni lauantaina vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa pienellä lentokoneella Prahasta Länsi-Saksaan.

Huimalla matkalla ohjaaja joutui väistelemään Tshekkoslovakian ilmavoimien Mig-hävittäjän tulitusta.

Baijerin osavaltion viranomaiset kertoivat Bezakin laskeutuneen perheineen turvallisesti Nürnbergin lentokentälle. Hän pyysi poliittista turvapaikkaa Länsi-Saksasta.

Pakolento alkoi Prahan lähellä olevalta pieneltä lentokentältä kello 13 paikallista aikaa. Matka kesti melkein kaksi tuntia.

Bezak tunnetaan yhtenä maailman parhaista näytöslentäjistä.

Hän kertoi, että tshekkoslovakialainen ilmavoimien Mig 15-hävittäjä oli avannut tulen perheen pientä konetta kohti.

Huimapäinen lentäjä kertoi pelastaneensa oman ja perheensä hengen väistelemällä hävittäjää ja sukeltamalla lopulta pilvien suojaan.

Pieni kone ylitti Länsi-Saksan rajan lähellä Waldsassenin kaupunkia Baijerin pohjoisosassa, kertoivat viranomaiset.

Ennätysliitto: 82 vuotta aviossa

Bear Branchissa Kentuckyssä asuvat Edd ja Margaret Hollen kuulivat vasta äskettäin tehneensä maailmanennätyksen: he ovat olleet naimisissa 82 vuotta seitsemän kuukautta.

Guinnessin ennätysten kirjan mukaan tähänastinen ”normaali” avioliittoennätys on ollut 82 vuotta ja yksi päivä.

Kaikkien aikojen pisin avioliitto tosin on kirjan mukaan kestänyt 86 vuotta, mutta pariskunnan avioliiton olivat heidän vanhempansa järjestäneet, kun he olivat vasta viisivuotiaita.

Edd Hollen on nyt 105-vuotias ja Margaret 99. Molemmat ovat verrattain hyväkuntoisia ja asuvat maaseudulla vuoristossa 67-vuotiaan poikansa Carlon kanssa.

”Jumala on kyllä runsaasti meitä siunannut”, sanoi Hollen, kun hänelle kerrottiin, että hän kenties on nykyhetken kauimmin naimisissa ollut henkilö. ”Margaret on ollut hyvä vaimo”, hän sanoi.

Pariskunnan yhdeksästä lapsesta kuusi on vielä elossa, heillä on 38 lastenlasta ja 60 lastenlasten lasta. (UPI)

Seija Simola laulaa rakkaudesta uutta suomalaista laululyriikkaa esittelevässä lähetyksessä radion yleis- ja rinnakkaisohjelmassa klo 22.30.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone