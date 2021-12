Mikko Niskasen viime vuoden aikana valmistamasta todellisuuspohjaisesta tv-elokuvasta ”Kahdeksan surmanluotia” on puhuttu paljon ja laajalti sekä jo etukäteen että sen valmistuttua ja siitäkin huolimatta, ettei sitä vielä ole edes julkisesti esitetty.

Elokuvan valmistuttua alkoi vähitellen kuulua toisenlaista ääntä: yksi ja toinen ohjaajan lähituttava tai tv-johtaja oli istunut ja katsonut henkeään pidättäen 5 1/2 tuntia ”Surmanluoteja” (käymättä välillä missään!) ja ylisti filmiä meidän tuotannossamme ”vähintäin vuosikymmenen tapaukseksi.” – –

Ruotsissa on Dagens Nyheterin tunnettu elokuva-arvostelija Mauritz Edström – joka täällä oli tutustumassa tv-filmituotantoon – kuitenkin päässyt sen näkemään. Hän kirjoittaa siitä lehdessään innostuneesti.

”Suomalainen tv-mies tekee merkittävän näytelmäfilmin poliisimurhasta” on otsikkona ja siihen liittyy kolmen palstan kuva.

Edström kertoo melko laajasti ensin ”Surmanluotien” syntyhistoriaa ja pohjaa ja selvittää sen luonnetta todellisten tapahtumain vapaana rekonstruktiona; päähenkilönä köyhä pienviljelijä, joka parastaikaa istuu vankilassa teostaan ja on itse kertonut ohjaajalle siitä ja sen taustatekijöistä.

Hän toteaa Niskasen uuden luomuksen poikkeukselliseksi yhdenmiehentyöksi – ”juuret siinä miljöössä ja yhteisössä, jota hän kuvaa.”

Selostettuaan Niskasen sinnikästä usein aivan yksinäistä työskentelyä tuottajana, käsikirjoituksen tekijänä, ohjaajana, kuvaajana ja todettuaan hänen osuutensa pääroolin esittäjänä aivan erinomaiseksi Edström erittelee vaikutelmiaan:

”Surmanluodit” ei tietenkään ole tavallisessa merkityksessä näytelmäfilmi. Lähinnä se sijoittuu näytelmäfilmin ja tv-dokumentin välimaille.”

Rocklaulajat tilittävät

Helena Ylänen

Nyt voi joulun päästää alkamaan. Van Morrisonin Tupelo Honey ehti Suomeen ja se tuo yhtä hyvin kesän talven keskelle kuin joulu koskaan.

Van Morrison on juuri se rocklauluja säveltäjä, joka voisi rakentaa sillan niihin, joita jo pelkkä sana rock puistattaa.

Aivan turhaan Morrison on jäänyt pienen yleisön suosikiksi. Yhdysvalloissa alkoi laajempi herääminen jo alkuvuodesta edellinen lp:n kintereillä. Toivottavasti suomalaiset havahtuvat nyt. – –

Haluatteko tietää mitä mieltä John Lennon on maailman asioista, Paul McCartneysta, vaimostaan. Hän kertoo sen Imagine-levyllään. Eikä mielikuvitukselle jätetä juuri tilaa.

Imagine on Lennonin ristiretki. Hän raatelee. Kuuntelijan päälle vyörytetään henkilökohtaista kaunaa, vihaa, ilkeyksiä ja pettymystä. Oloa ei helpota minkäänlainen taiteellinen välimatka aiheeseen. Lennonin tuntemukset ovat täysin paljaana, kaikkine kohtuuttomuuksineen.

Imagine on muutamista leppoisista hetkistä huolimatta varsin kolkko levy.

Levyn ensimmäinen puoli on pelkästään kappaleita, joissa Lennon narisee jotain asiaa. Hän ei näe myönteisiä ratkaisuja, vaan käyttäytyy kuin maailma olisi keskittynyt John Lennonin kiusaamiseen. Vain vaimo saa kiitosta osakseen.

Waldheim ja Jakobson johtopaikoilla kilvassa

YK, New York (Kari Möttölä)

Turvallisuusneuvoston ensimmäinen yritys Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin valitsemiseksi jäi eräänlaiseksi koeäänestykseksi, jossa ei kaadettu lopullisesti yhtäkään ehdokasta ja jätettiin kenttä avoimeksi useille mahdollisuuksille.

Itävallan suurlähettiläs Kurt Waldheim sai perjantai-iltana suoritetussa äänestyksessä ainoana taakseen enemmistön, mutta hän ei tullut valituksi, koska kaksi pysyvää jäsentä – asiantuntevien lähteiden mukaan Kiina ja Englanti – käyttivät veto-oikeuttaan ja äänestivät häntä vastaan.

Suomen suurlähettiläs Max Jakobson sai toiseksi laajimman kannatuksen kaikkiaan seitsemän nimeä koskeneessa ensimmäisessä äänestyskierroksessa.

Jokainen ehdokas sai asiantuntevien lähteiden mukaan vastaansa yhden tai useamman pysyvän jäsenen äänen äänestyksessä, jossa suurvallat halusivat kartoittaa tilannetta ennen ratkaisuun siirtymistä.

Waldheim ja Jakobson jäivät asiantuntijoiden mukaan yhä johtopaikoille ennen loppusuoraa.

Eversti julistettiin syyttömäksi siviilimurhiin

Washington (New York Times)

Sotaoikeus hylkäsi perjantaina kaikki eversti Oran Hendersonia vastaan nostetut My Lain joukkomurhaa koskevat syytteet.

Henderson, 51, oli korkea-arvoisin upseeri, joka on ollut oikeudessa syytettynä pienen etelävietnamilaisen kylän asukkaiden joukkomurhasta.

Henderson toimi sen prikaatin komentajana, johon kuuluva yksikkö surmasi marraskuun 16. päivänä 1968 yli sata kyläläistä. - -

Perhe syleilee onnellisena eversti Oran Hendersonia, jonka sotaoikeus totesi syyttömäksi My Lai -kylän siviilimurhiin Etelä-Vietnamissa.

Oikeuden puheenjohtajana toiminut eversti Peter Wondolowski sanoi päätöksen julistamisen jälkeen: ”Hallitus on voittanut tänään.” Hän sanoi, että hallitus voittaa aina kun syyttäjän tarmokkaan toiminnan jälkeen syytetty julistetaan syyttömäksi.

Viiden everstin ja kahden kenraalin muodostama valamiehistö käytti päätöksen tekemiseen vajaat neljä tuntia suljetussa istunnossa.

Kaksoiskotkan siivet taas torin yllä

Keisarillisen Venäjän vaakunalintu, kaksoiskotka levittää jälleen siipensä 54 vuoden tauon jälkeen Helsingin kauppatorin ylle.

Vallankumouksellisten matruusien 1917 Keisarinnan kiveltä suistama muistomerkin yläosa on palautettu paikoilleen Helsingin muistomerkkien entistämissuunnitelman mukaisesti. Aloitteen puutteellisten muistomerkkien kunnostamisesta teki 39 kaikkiin ryhmiin kuuluvaa valtuutettua.

Muistomerkin yläosa esittää silloista Suomen vaakunaa - tsaarien Venäjän kaksoiskotkaa, jonka rinnassa on Suomen leijonavaakuna. Kourissaan lintu pitää maapalloa. Pronssista tehdyn kotkan siipien väli on noin kaksi metriä, ja pallon ja kotkan yhteinen paino on noin 150 kiloa.

Kotka on koottu säilyneistä palasista eikä uutta ole tarvinnut rakentaa paljoakaan. Nyt alkuperäiseen asuun saatetun C. L. Engelin suunnitteleman obeliskin paljastuksesta oli lauantaina 18. joulukuuta kulunut tasan 136 vuotta.

Muistomerkki pystytettiin Nikolai l:n puolison Aleksandra Feodorovnan 1833 tekemän Suomen vierailun kunniaksi.

Elokuvia Atlantin yllä

Kyyhkysten lento ja Narrit ovat ensimmäisinä ohjelmistossa, kun Finnairin Amerikan reitillä aletaan maanantaista lähtien esittää koko illan elokuvia DC 8:ssa matkustaville.

Elokuvia Atlantin yläpuolella näytetään matkustajille aina lounaan tai päivällisen jälkeen.

Uutta ovat myös kuulokkeet joita halukkaat voivat kuunnella musiikkia seitsemältä kanavalta koko matkan ajan.

Pian joulun jälkeen on tarkoitus aloittaa filmiesitykset myös DC 8:n tilauslennoilla.

