Saima vetää ja isäntä ja kymmenvuotias Cecilia ohjaavat, kun Helmer Granqvistin taloon Sipoon Hertsbyhyn tuodaan jo toista joulukuusta. Ensimmäinen ei milloinkaan ole ollut se paras mahdollinen, sanoo isäntä.

Talossa tehdään joulua vanhanaikaiseen, työteliääseen tapaan. Kinkku saadaan omasta sikalasta. Limppuja leivotaan tuvan suuressa uunissa.

Joulua valmistellaan kuudelletoista hengelle. Talossa ei juhlan tuntu pysy rikkumattomana; eläimet on hoidettava joka päivä ja joulupäivän ensimmäinen vaatekerta on haalari. Parikymmentä lypsävää ja toiset kaksikymmentä nutipäätä on ruokittava.

”Karjan hoito estää lyhyetkin kylämatkat. Joulukirkkoon ei päästä lähtemään”, sanoo isäntä ja muistelee entisiä aikoja, jolloin hevosella ja reellä matkattiin Nikkilään varhaiskirkkoon.

Sisällä tuvassa emäntä Gunneln ohjailee työn tahtia. Kaikki paistokset laitetaan itse kotona. – –

Talossa on omaa väkeä kuusi ihmistä. Läheisestä Nikkilän sairaalasta on lisäksi perhehoidossa kymmenen aikuista, he asuvat omissa huoneissaan ja osallistuvat voimiensa mukaan talon askareihin. Näitä asukkaita on Granqvistilla ollut jo kahdeksana vuotena.

Joulu vietetään yhdessä, yhtenä perheenä. Kuusi nostetaan ruokahuoneeseen ja perhe kokoontuu aattoiltana saliin. Lauletaan joululauluja, syödään yhteinen ateria ja jaetaan lahjat.

Opiskelijat toivat kuusen Kekkosille

Mäntsälästä tuotu kuusi juhlistaa presidentti ja rouva Kekkosen joulunviettoa Tamminiemessä. Metsäylioppilaat kävivät perinteiseen tapaan luovuttamassa joulupuun torstaina. Ensimmäisen kerran opiskelijat toivat kuusen Tamminiemeen jouluna 1964.

Kankaanpään vanha puukirkko sai uudet urut jouluksi

Jouluaamun jumalanpalveluksessa soivat uudet urut Kankaanpään kauppalan vanhassa puukirkossa. Tosin nyt yhdeksänäänikertaisina, ja vasta tammi-helmikuussa koko 40-äänikertaisena.

Vihkiäiset ovat keväällä, jolloin järjestetään urkukonserttiviikko.

Elton John ja Jackson 5

Helena Ylänen

Elton John oli viime vuoden rockmaailman supertähti. Amerikkalaiset radioasemat keksivät hänet. Sana kiiri ja maailmassa oli jälleen uusi suosikki, kolme Ip-levyä valmiina.

Elton Johnin kävi kuitenkin kuin niin monen muun uutuuden. Kyllästyminen alkoi samalta suunnalta kuin alun innostuskin. Kun koko maailma tunsi Elton Johnin, ei hän enää ollutkaan muotia. Kukaan aikaansa seuraava ei enää kehdannut tunnustaa pitävänsä Elton Johnista.

Vastareaktio oli jo hiljalleen lähtenyt liikkeelle siinä vaiheessa, kun Elton Johnin levyt viime talvena tulivat nipussa Suomeen. Johtuiko sitten siitä tai markkinoidemme hitaudesta, mutta Elton Johniin ihastuttiin täällä varsin laimeasti. – –

Jackson 5 on amerikkalaisten levymarkkinain merkillisyys, joka ei pahemmin ole järkyttänyt meikäläisten mielenrauhaa. Yhtyeessä laulaa Jacksonin neekeriperheen viisi poikaa. Nuorin heistä, nykyään 13-vuotias Michael on yhtyeen solisti. Parin vuoden aikana yhtye, tai paremminkin Tamla Motown-yhtiö on myynyt levyjä melkein samalla teholla kuin joku Monkees aikanaan.

Kaupaksi on mennyt miljoonia single- ja Ip-levyjä. Yhtyeestä ovat myös kirjoittaneet juttuja niin ammatti- ja ihailijalehdet kuin suuret aikakausilehdet Lifesta alkaen. Jackson 5 on siis ilmiö. – –

Jackson 5 on myös mustien ensimmäisiä merkittäviä yrityksiä päästä valkoisille nuorisomarkkinoille. Tamla Motown ratkaisi pulman yksinkertaisesti nuorentamalla esiintyjien ikää. – –

Pikkuinen Michael (joka oli alussa 11-vuotias) laulaa naisen omistamisesta ja pitämisestä siinä kuin joku Smokey Robinson tai Steve Wonder. Vähemmän konkreettisesti ja uskottavasti vain. – –

Michaelilla itsellään on erinomainen poikasopraano ja kymmenen vuoden ja murrosiän päästä hän on oikein hyvä, ellei mene ennen sitä pilalle.

Väsähtänyt hippiliike kääntyy nyt jeesusliikkeeksi

Kun hippiliike kuoli, syntyi jeesusliike. Huumausainematkat loppuivat. Alkoi matka taivaaseen. Jeesuskansa nousi Kaliforniasta ja lähti ristiretkelle: ensin Yhdysvaltoihin ja sitten koko läntiseen maailmaan.

”Uskontunnustukset jakavat Jumalan lapset", julistavat nuoret ristiretkeläiset. He asettuvat kaikkien kirkkojen ja tunnustusten ulkopuolelle, polttavat vain tupakkaa ja elävät säädyllisesti.

”Lähtekää nyt, älkää odottako Jeesuksen tuloa", he kehottavat ja ennustavat suuren sekasorron tuloa maailmaan.

Suomessakin on nuorisoa lähtenyt liikkeelle. Nuoret puhuvat nuorille. Jeesuspaidat loppuvat yhä uudelleen Kristillisestä Kirjakaupasta.

Mitä voi kaiken kokeillut hippi enää tehdä, kysyy amerikkalainen lehti Newsweek. Vastaus: lähteä uudelle matkalle. Matkan nimi on Jeesus.

Kalifornian jeesusliikkeen kulissit ovat mahtavat ja monimuotiset. Ristinkulkueissa kantaa Simon Kyreneläinen Jeesuksen karkeaa puuristiä – jossa on pyörät alla kantamisen helpottamiseksi.

Autoihin, seiniin ja farmareihin liimataan iskulauseita: ”Jeesus pelastaa”, ”Jeesus elää”.

Nuoret profeetat seisovat säkkiin ja tuhkaan pukeutuneina San Franciscon kaduilla julistamassa suuren maailmantuhon tuloa. He rakentavat rauhanpuistoja ja psykedeelisiä alttareita, joissa hautakivet, enkelit ja joulupukki julistavat uutta supertähteä Jeesus Kristusta.

Broadwaylla pyörii kassamagneettimusical Jesus Christ Superstar, Suomessakin Tampereen Popteatterin ohjelmistoonsa ilmoittama.

Vanhukset piristyneet

Keskioluen tarjoilu on muutamissa vanhainkodeissa otettu hyvin vastaan. Ruokajuomana tarjottu olut on piristänyt vanhuksia.

Oluesta ei ole syntynyt häiriöitä. Sen sijaan lähes kaikissa kunnissa vanhainkoteihin viime aikoina sijoitetut asunnottomat alkoholistit aiheuttavat häiriötä.

Sosiaalihallitus aikoo ensi vuonna selvittää vanhainkodeissa olevien alkoholistien määrän ja heidän aiheuttamansa häiriön.

Flunssapotilas kelkalla hoitoon

Pori (HS)

Kuumeinen Influenssapotilas tuotiin Merikarvian saaristosta sairaalahoitoon merivartiolaitoksen miesten kelkkakyydillä.

Merikarvian merivartiolaitokselle tuli torstaiaamuna avunpyyntö iäkkään naisen toimittamiseksi sairaalahoitoon noin puolentoista kilometrin päästä mantereesta olevasta Halluskerin saaresta. Koska jäät eivät kanna esim. autoa, lähti merivartiolaitokselta kolme miestä potkukelkkapartiolla hakemaan sairasta.

Perillä potilas asetettiin hyvin peiteltynä paareille ns. kalastajamalliseen kelkkaan. Tulomatka mantereelle sujui hiljalleen, sillä matkalla jouduttiin ylittämään terävä krossojäinen alue, jolloin potilaasta oli pideltävä kiinni putoamisen estämiseksi.

Mantereella taksikyyti odotti potilasta ja kuljetti hänet Merikarvian paikallissairaalaan.

Ruotsin lehdistö kummeksuu vaalia

Tukholma Kari Kallio

Suomen ja Neuvostoliiton suhteet askarruttivat johtavin ruotsalaislehtiä torstaina YK:n pääsihteerin valinnan johdosta laadituissa pääkirjoituksissa.

Keskustan Skanska Dagbladet on pukenut sanoiksi muiden kirjoituksista läpikuultavan ihmetyksen: ”Neuvostoliiton jyrkkää eitä Max Jakobsonille ei voi muuta kuin ihmetellä, varsinkin, kun otetaan huomioon Neuvostoliiton ja Suomen hyvät suhteet.”

Kansanpuoluetta pääkirjoituksessaan myötäilevä Dagens Nyheter toteaa, että toistaiseksi voi vain arvailla mitkä syyt aiheuttivat Neuvostoliiton veton. DN viittaa Jakobsonin juutalaiseen taustaan, mutta pitää tärkeämpänä hänen kirjallista toimintaansa, jonka historian tulkinta poikkeaa paljon Moskovan omista historiankäsityksistä.

”Suomelle Jakobsonin ehdokkuus oli suuri suunniteltu operaatio kansainvälisen tunnustuksen hankkimiseksi maan puolueettomuudelle. Tässä suhteessa se poikkesi kaikista muista”, toteaa kirjeenvaihtaja.

Vähemmän varmana. mutta kannatusta YK:n piireissä saaneena hän pitää ajatusta, että Neuvostoliitto ei olisi hyväksynyt ketään suomalaista ehdokasta.

Maltillisen kokoomuspuolueen Svenska Dagbladet kysyy puolestaan pääkirjoituksessaan, eikö Suomi nauti samaa luottamusta suurvaltain keskuudessa kuin Itävalta. Lehti jättää kuitenkin vastaamatta.

IPI:ltä vastalause Thantille

Zürich (AFP)

Kansainvälinen lehdistöinstituutti, IPI, valitti torstaina YK:n pääsihteerin U Thantin päätöstä YK:n lehdistöoikeuksien ottamiseksi pois kahdelta formosalaiselta lehtimieheltä.

YK:n päämajan lehtimieskortin menettivät formosalaisen CNA-uutistoimiston kirjeenvaihtaja , Lin Tshen Tshi ja T. C. Wang.

IPI:n torstaina julkaiseman lausunnon mukaan päätös merkitsee vakavaa rajoitusta vapaalle tiedonvälitykselle. Kyseessä on Kansainvälisen lehdistöinstituutin mukaan vaarallinen ennakkotapaus, jota ei voi perustella YK:n yleiskokouksen päätöksellä Kiinalle kuuluvan YK-paikan antamiseksi Kiinan kansantasavallalle.

