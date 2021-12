Pienkauppoja kuolee – kaupunkikuvaa muutetaan

Johanneksenkentällä on luistelukausi vasta päässyt hyvään alkuun. Lähistön neljä koulua käyttävät sitä jatkuvasti urheilutunneillaan, mutta ensi vuonna paikalla voi olla pysäköintitalo: asiasta päättää kaupunginsuunnittelulautakunta ehkä jo tammikuun aikana.

Alkava vuosi saattaa tietää helsinkiläisille kaupunkikuvan muuttumista. Missä tänään vielä luistellaan, saattaa jo ylihuomenna seistä pysäköintitalo. Johanneksenkentän pysäköintitalon puolesta tai vastaan voi tulla päätös jo tammikuussa.

Monelle pikkukaupalle alkava vuosi 1972 tietää huonoja aikoja. Vuosittain kaatuu joka kymmenes Helsingin pienistä elintarvikemyymälöistä ja suuntaus on sama ympäri Suomea.

Ensi vuonna aiotaan purkaa Helsingin keskustan vanhoja asuintaloja konttoritalojen tieltä, mikäli asian puolesta ei aiota toimia. Arkkitehti Mikael Sundman kertoo, että Diana-puiston itäreunan kaksi taloa, Erottaja 7 ja 9, mahdollisesti puretaan pankkitoiminnan tieltä.

Vanha Brondan talo Etelä-Esplanadilla on päätetty purkaa. Sama odottaa elokuvateatteri Maximin taloa. Purkamista suunnitellaan myös talolle Etelä-Esplanadin ja Fabianinkadun kulmassa valtioneuvostoa vastapäätä. Kruunuhaassa Kirkkokatu 6 ja 8 sijaitsevat vanhat talot tahdottaisiin purkaa. – –

Ensi vuoden aikana povaillaan jälleen työttömyyden lisääntyvän. Samalla on ilmeistä, että maastamuuttokin kasvaa. Tutuimmat olosuhteet siirtolainen löytää naapurimaastamme Ruotsista. Suomalaisia muuttaa edelleen myös perinteisiin siirtolaismaihin Kanadaan ja Australiaan.

Nuorison kunto heikkenee jatkuvasti

Liikunnanopettajat ry antoi vuosikokouksessaan seuraavan julkilausuman:

Kokoontuneena opintopäivilleen liikunnanopettajat ry. toteaa, että koulutusyhteiskunta syyllistyy nuorten elinkunnon heikentämiseen.

Nuorison fyysinen kunto heikkenee jatkuvasti. Tästä huolimatta yhteiskunta meillä vähentää mahdollisuuksia huolehtia nuorten liikuntakasvatuksesta koululaitoksessa.

Ennen kuin koululiikunnan vähenevä osuus johtaa kansalaisten yleiskunnon heikkenemiseen ja lisää siitä aiheutuvia yhteiskunnallisia haittavaikutuksia, olisi mitä kiireimmin tutkittava koululiikunnan psyykkinen ja fyysinen merkitys yhteiskunnalle ja ryhdyttävä tutkimustulosten vaatimiin toimiin.

Uutelan niemi Vuosaaressa säästynee atomivoimalalta

Vuosaaren asukkaiden ja Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lautakunnan mielipiteet Uutelan alueen käytöstä käyvät ristiin: asukkaat haluavat pitää Uutelan virkistysalueena, mutta lautakunta haluaisi sinne atomivoimalan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on merkinnyt alueen kaavarunkotyössään viheralueeksi ja kiirehti torstaina energianhuoltotoimintaa uuden paikan etsimiseksi muualta.

Suurkaupunki Espoo ja suurkauppala Vantaa

Pääkaupunkiseudulla syntyy vuoden vaihteessa Suomen neljänneksi suurin kaupunki ja Suomen suurin kauppala. Espoo muuttuu kaupungiksi ja kiilasi suuruusjärjestyksessä heti Helsingin, Tampereen ja Turun jälkeen.

Espooseen muutti jo helmi-maaliskuun vaihteessa sadastuhannes asukas.

Helsingin maalaiskunta on ollut itsenäinen 620 vuotta. Nyt vanhasta maalaiskunnasta tulee nuori Vantaan kauppala. Kunnan asukasluku on arviolta tällä hetkellä 94 000, viimeinen virallinen luku on vuoden alusta: 82 981.

Kaupungiksi muuttuu myös 6 500 asukkaan Kauniainen. Siitä tulee pieni kaupunki kaupungin sisään. Espoon sisällä oleva Kauniainen on ainoa laatuaan Suomessa.

Yleisradio

Yleisradion johtokunta on torstaina nimittänyt radion urheilutoimituksen vastaavaksi toimittajaksi Pekka Tiilikaisen jälkeen ensi vuoden alusta lukien toimittaja Voitto Raatikaisen.

Raatikainen on vuodesta 1954 lähtien kuulunut radion urheilutoimituksen vakinaiseen avustajakuntaan.

Päätoimessa hän on ollut mm. TUL-lehden toimitussihteerinä, Urheilun Kuva-Aitan toimitussihteerinä, Liikunta-70:n toiminnanjohtajana ja viimekesäisten yleisurheilun EM-kisojen lehdistösihteerinä.

Helsingin seurakunnat ostavat asuintaloja

Helsingin evankelis-luterilaiset seurakunnat ostavat neljä Jakomäkeen rakennettavaa asuintaloa. Kirkkovaltuusto myönsi kirkkohallintokunnalle oikeuden talojen hankintaan kokouksessaan torstaina.

Seurakunnat maksavat Kiinteistö Oy Jakolaaksolle 59 800 markkaa osakkeista sekä rakennusrahastoksi 238 800 markkaa, siis yhteensä 348 600 markkaa.

Rakennettaviin taloihin tulee 108 huoneistoa. Keskimääräinen huoneistokoko on 62 neliömetriä. Lisäksi taloihin on varattu myymälätilaa 200 neliötä.

Talot rakennetaan Helsingin kaupungilta vuokratulle tontille. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan puolet asunnoista varataan kaupungin osoittamille vuokralaisille, joista kymmenesosan tulee olla rintamamiestunnuksen saavia helsinkiläisiä rintamamiehiä.

Seurakuntien hallinnassa olevia huoneistoja osoitetaan mm. seurakuntien virkasuhteissa oleville työntekijöille.

Kuoleman uusi määritelmä auttanut potilaita

Aivokuoleman hyväksyminen kuolinsyyksi Suomessa on pelastanut monen uuden munuaistautipotilaan hengen.

Munuaissiirtojen määrä on kasvanut selvästi sen jälkeen, kun lääkintöhallitus hyväksyi kiertokirjeessään maaliskuussa kuoleman uuden määritelmän, sanoi dosentti Börje Kuhlbäck.

”Nyt saadaan entistä parempia munuaisia ja leikkausten tulokset ovat myös olleet entistä parempia”, Kuhlbäck sanoi.

Suomi on ainoana pohjoismaana hyväksynyt myös aivokuoleman kuolinsyyksi. Kuhlbäckin mukaan tästä johtuen Suomesta pystytään Scandia Transplant -ohjelman puitteissa viemään nyt entistä terveempiä munuaisia muihin maihin.

Ulsterissa irvokas joulu

Lontoo (Erkki Arni)

Pohjois-Irlanti on nykyisin maa, jossa lasten joululahjatkin ovat hengenvaarallisia. ”Ymmärtäisivät jumalan tähden ottaa lapsiltaan leikkipyssyt pois ennen kuin me vahingossa ammumme jonkun pikkupojan, joka leikin päiten osoittelee meitä isän tai äidin antamalla muovipyssyllä”, sanoi englantilainen majuri haastattelijain kuullen joulupyhinä. ”Kenen syytä se sitten on?”

Majurin äänessä oli vilpitöntä epätoivoa. Belfastin pikkupojat ovat keksineet uuden leikin. Sen nimi on ”ylläkkö” ja siinä leikitään englantilaisen sotilaspartion motittamista ja sotilaiden ampumista. Lelut ovat realistisia. Leikki on jännittävä, sillä katolisten slummien kaduilla partioi aivan ilmieläviä englantilaisia sotilaita, joita on hauska kiusata.

Sotaväki tietää erittäin hyvin, miten vaarallista moinen peli on; se on levittänyt tuhatkaupalla lentolehtisiä postiluukuista ihmisten koteihin varoittaakseen.

Asukkaat eivät ole kuulevinaan armeijan kehotuksia. Armeijahan on vihollinen eikä katolisia alueita hallitsevalla IRA:n sissijärjestöllä ole mitään sitä vastaan, jos armeijan ärsyttämiseksi ja sen työn vaikeuttamiseksi on keksitty uusi keino.

IRA ei liioin enemmälti surisi, jos tällaiset leikit todella vaatisivat jonkun pikkupojan hengen. Marttyyrit ovat IRA:lle hyödyllisiä.

Jugoslavia määräsi tuontirajoituksia

Wien (Erkki Pennanen)

Viimeiset pullot ranskalaista samppanjaa ja skottilaista viskiä avataan Jugoslaviassa arvattavastikin uudenvuoden vastaanottajaisten yhteydessä, sillä ensi vuoden alusta lähtien niiden tuonti on kielletty arvokkaan länsivaluutan säästämiseksi.

Huolimatta länsimaisten alkoholijuomien suosion voimakkaasta kasvusta Jugoslaviassa viime vuosina, ei hallitus kuitenkaan kuvittele pystyvänsä kohentamaan huolestuttavaa valuuttatilannetta pelkästään viskin ja samppanjan tuonnin kieltämisellä.

Mutta kun samaan aikaan on kielletty myös länsimaisien radioiden, nauhureiden, pesukoneiden, nahkatavaroiden ja jalkineiden tuonti, arvioi hallitus tästä koituvan valuuttasäästöjä yhteensä noin 100 milj. dollarin verran ensi vuonna.

Jugoslavialaisille kuluttajille, jotka ovat tottuneet ainakin suurissa kaupungeissa länsimaisten kulutustavaroiden yltäkylläiseen tarjontaan, hallituksen uusimmat tuontirajoitukset tulevat varmastikin ikävänä uudenvuoden yllätyksenä.

Ilmainen kyyti roomalaisille

Rooma (Reuter)

Roomalaiset saivat torstaina ilmaisen kyydin busseissa ja raitiovaunuissa, kun kaupungissa aloitettiin yhdeksän päivän kokeilu, jolla yritetään saada ihmiset jättämään autonsa kotiin ja välttää valtavat liikenneruuhkat.

Kenenkään ei tarvitse maksaa normaalia 50 liiran bussi- tai raitiovaunumaksua tammikuun seitsemänteen päivään saakka.

Koonnut Jarkko Rahkonen

