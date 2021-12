Keskustapuolueen kansanedustajaa Orvokki Kangasta ehostetaan television vaalitenttiä varten. "Meillä on ohjelmissa naisia ylivoimaisesti enemmän kuin muilla", kertoo puolueen tiedotuspäällikkö Matti Isoviita.

Ei periaatetta, ettei siitä ainakin yhtä poikkeusta tehtäisi. Tämä jäi vaikutelmaksi puolueiden radion ja television vaaliohjelmissa noudattamista esiintyjien valintaperiaatteista.

Enimmäkseen puolueiden periaatteet tässä asiassa olivat samoja, niiden painotus eli tärkeysjärjestys vaihteli.

Kahdeksasta puolueesta kerrottiin, että esiintyjien onnistumista on arvosteltu puolueen piirissä, useimmissa puolueissa esiintyjien valintojakin. Vain Suomen kristillisessä liitossa on oltu tyytyväisiä sekä valintaan että onnistumiseen.

Pääsyä vaaliohjelmiin pidetään huomattavana vaalimainoksena: tuskin kukaan ehdokas siitä kieltäytyisi ja kaikki ilmeisesti pitäisivät itseään sopivana.

Vaaliohjelmia on kuitenkin radio ja televisio, sekä ruotsinkieliset että suomenkieliset ohjelmat huomioon ottaen vain 27.

Konekaappauksesta puhuneelle sakko Helsingin ro:ssa

Lentokoneen kaappauspuheillaan viime keskiviikkona Helsingin lentoasemalla kaikkien aikojen laajimmat turvallisuustoimet aiheuttanut englantilainen kaupunkisuunnittelija Leonard Milne, 49, tuomittiin maanantaina Helsingin raastuvanoikeudessa ampuma-aseen luvattomasta hallussapidosta 20:een kahden markan päiväsakkoon.

Milnen pistoolin oikeus julisti valtiolle menetetyksi.

Sisäasiainministeriön ulkomaalaistoimistosta saapui maanantaina Helsingin poliisilaitoksen passitoimistolle määräys passittaa Milne ei-toivottuna henkilönä pois maasta.

Passitoimiston apulaisjohtaja Kari Tolvanen kertoi, että vielä ei tiedetä miten ja milloin passitus tapahtuu. Hän huomautti, että ulkomaalaisasetuksen mukaan tällaiset asiat on kuitenkin käsiteltävä kiireellisinä. – –

Milne on poliisikuuluisteluissa kertonut toimintansa tarkoituksena olleen auttaa Neuvostoliitossa Mordavian leirillä olevaa Simas Kurdika -nimistä liettualaista merimiestä.

Milne oli poliisikuulusteluissa vastaamatta kysymykseen, oliko hän valinnut kaappaamisen siksi toiminnaksi, jolla hän halusi auttaa Kurdikaa.

Milne kiisti aikoneensa käyttää asetta koneen kaappaamiseen.

Poliisitutkintapöytäkirjan mukaan Kurdika-niminen merimies karkasi 23.11.1970 neuvostoliittolaiselta kalastusalukselta USA:n aluevesillä amerikkalaiseen laivaan. USA luovutti hänet kuitenkin neuvostoliittolaisille.

Usa:n koneet jatkavat laajoja pommituksia

Saigon (Reuter)

Yhdysvaltain ilmavoimien pommikoneet jatkoivat maanantaina Pohjois-Vietnamin alueen pommittamista, ilmoittivat sotilaslähteet Saigonissa. Hyökkäys on laajin yli kolmeen vuoteen.

Saigonissa oleva Yhdysvaltain sodanjohto ei vieläkään ole julkistanut operaation yksityiskohtia.

Sotilaslähteiden mukaan hyökkäykselle on asetettu tarkka aikaraja, mutta milloin pommitukset päättyvät, sitä ei ilmoitettu.

Amerikkalaiset sotilaslähteet korostavat, että pommitukset keskitetään yksinomaan sotilaallisia kohteita vastaan. Niiden ilmoitetaan olevan vastatoimi pohjoisvietnamilaisten joukkojen Etelä-Vietnamin alueella lisääntyneen toiminnan vuoksi.

Lähteiden mukaan meneillään oleva hyökkäys on laajin sen jälkeen, kun presidentti Lyndon Johnson määräsi Pohjois-Vietnamin alueelle suuntautuvat pommitukset lopetettaviksi marraskuussa 1968.

Patsasprotesti

New York (Reuter)

New Yorkin satamaa vartioiva Vapaudenpatsas oli maanantai-iltana 16 Vietnamin sotaa vastustavan Vietnamin veteraanin miehittämä. Poliisin ilmoituksen mukaan toimenpiteisiin veteraanien pois saamiseksi patsaan sisältä ryhdyttiin maanantaina.

Miehet piiloutuivat patsaan ojennetussa kädessä olevaan soihtuun sunnuntaina iltapäivällä jääden paikoilleen viimeisten turistien poistuttua.

Patsaan miehittäjillä on ruokaa viikon ajaksi ja he ovat ilmoittaneet pysyvänsä patsaassa uudenvuodenpäivään saakka.

Ajax Euroopan paras joukkue

Pariisi (AFP)

Amsterdamin Ajax ja hollantilainen Johann Cryuff on valittu tämän vuoden Euroopan parhaiksi 26 maan jalkapalloasiantuntijain äänestyksessä, jonka järjesti ranskalainen jalkapalloilun viikkolehti France-Football.

Cryuff on ensimmäinen hollantilainen, joka on saanut tämän tunnustuksen. Hän sai 116 ääntä 130 mahdollisesta. Määrä on suurin 16 vuoteen.

Toiseksi sijoittui Inter Milanin Sandro Mazzola 57 äänellä ja kolmanneksi Manchester Unitedin George Best 56 äänellä. Viime vuonna parhaaksi nimetty Gerd Müller oli vasta jaetulla kuudennella sijalla.

Seuraavien järjestys oli: 4) Günther Netzer, Mönchengladbach, 30 ääntä, 5) Franz Beckenbauer, Bayern München, 27, 6) Josip Skoblar, Marseille ja Gerd Müller, Bayern München 18, 8) Martin Chivers, Tottenham, 13, 9) Pit Krizer, Ajax Amsterdam 9, 10) Ferenc Bene, Ujpest Dosza ja Bobby Moore, West Ham, 7.

Viinivuosi

Sanottakoon loppumassa olevasta vuodesta mitä muuta tahansa, niin ainakin se on osoittautunut tosihienoksi viinikertavuodeksi, erityisesti Saksassa.

Asiantuntijat sanovat vuotta 1971 oikeaksi unelmavuodeksi, jota voidaan verrata tämän vuosisadan muihin kuuluisiin viinivuosiin 1953 ja 1959.

Paradoksaalista, mutta vuosi 1945, jolloin Eurooppa näki nälkää, tuotti myös muistettavia viinejä. Määrä ei luonnollisestikaan ollut suuri eikä tuota viinikertaa ole tiettävästi jäljellä kuin aivan vähän.

Muut viinien historiaan jäävät vuodet tällä vuosisadalla ovat olleet 1937, 1921 ja 1911.

Ranskalaiset asiantuntijat ovat puolestaan nimenneet Beaujolais noveaun vuoden 1971 sadon ensimmäisen erän lajin parhaimmaksi 20:n viime sadon viineistä. Beaujolais noveaussa on hiukan pienempi alkoholipitoisuus kuin tavallisessa, helmikuuhun asti kypsyneessä viinissä.

Aravan tulorajat nousevat 100 mk

Valtion asuntolainoja saavien tulorajoja on tarkistettu kautta linjan 100 markalla.

Yksinäisen henkilön kuukausitulot saavat nyt nousta enintään 1 400 markkaan ja 7 henkilöä käsittävän perheen tulot 3 500 markkaan ilman että ne estävät valtion asuntolainan myöntämistä.

Vuosittainen tarkistus ei merkitse sitä, että tulorajoja ehdottomasti nostettaisiin, todetaan asuntohallituksesta: ”100 markan pyöreään summaan mitoitettu korotus on asumiskustannusten yleiseen nousuun verrattuna suhteellisen suuri”.

Asumiskustannukset olivat vuonna 1971 valmistuneissa aravataloissa alkuvuosina helpommista kuoletusehdoista johtuen asuntohallituksen mukaan vain 2 prosenttia korkeammat kuin vuotta aikaisemmin valmistuneissa taloissa.

Donnerin ”Hellyys” alkuun Helsingissä!

Jörn Donner aloitti maanantaina Helsingissä uuden elokuvansa ”Hellyyden” kuvauksen.

Donner on suunnitellut ja tehnyt käsikirjoitusta ”Hellyyteen” oikeastaan jo syyskesästä lähtien, johon hän alun perin aikoi sen tehdä suureksi osaksi tai pääosin ruotsalaisin voimin. – –

Kuten Donner alunperinkin suunnitteli, hän näyttelee itse miespääosan.

Ensimmäisen version naispääosaan hän juuri ennen joulua kiinnitti Tampereen Työväen Teatterista Kirsti Wallasvaaran, joka aikaisemminkin on muutamaan kertaan näytellyt Donner Productionsin filmeissä (mm. Käpy selän alla, Lapualaismorsian, Asfalttilampaat).

Elokuva kuvataan väreissä 35 mm:lle. Pääkuvaajana on Kari Sohlberg ja toisena kuvaajana Eero Salmenhaara.

Koonnut Pasi Oikarinen

