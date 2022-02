Turku (Anneli Tukia)

Haikeus mielessä seuraa moni turkulainen raitiovaunuliikenteen hidasta kuolemaa. Ykköslinjaa ovat jo vuosia huristelleet linja-autot; kakkoslinja aiotaan lopettaa tänä keväänä ja jäljelle jäänyt kolmosen ulkorengas ensi vuoden aikana.

Turussa toteutetaan normaalissa järjestyksessä syntynyttä päätöstä, mutta muutaman viimeisen vuoden aikana on jo moni kysynyt oliko lopettamispäätös järkevä, otettiinko kiskoliikenteen edut huomioon.

Kun periaatepäätös 1960-luvun alussa tehtiin, eivät melu- ja saastekysymykset esittäneet liikennekeskustelussa vielä minkäänlaista osaa.

Henkilöautot eivät vielä silloin tukkineet liikennettä, eikä yleisten kulkuneuvojen kehittämisen tarpeellisuudesta kannettu huolta.

Konduktöörien poliisivaltuudet rauhoittavat junia

Konduktöörien saamat poliisivaltuudet näyttävät yleensä johtaneen myönteiseen kehitykseen junien järjestyksen pidossa.

Yli puolet 300 koulutettavasta konduktööristä on jo saanut lisävaltuudet. Konduktöörit näkevät poliisivaltuuksien merkityksen lähinnä psykologisena vaikutuksena häiriöitä tuottaviin.

Poliisivaltuudet saaneet konduktöörit toimivat etupäässä kaukojunissa, mutta myös paikallisjunissa. Lisävaltuuksien saamista edeltää neljän tunnin koulutus, kolmen tunnin luento poliisilainsäädännöstä ja käytännön sovellutuksista sekä tunnin keskustelu luennon pohjalta.

Konduktööri Martti Katajamäen kokemuksien mukaan saadut poliisivaltuudet vaikuttavat rauhoittavasti häiriöitä tuottaviin. Henkilökuntaa tarvittaisiin lisää, jotta vaikutus olisi riittävä. Kaksi konduktööriä pitkässä junassa ei mitenkään ehdi varsinaisten toimiensa lisäksi valvoa tehokkaasti järjestystä.

Ylikonduktööri Erkki Kolehmaisen mielestä poliisivaltuuksien suurin vaikutus on ollut moraalinen. ”Valtuuksien saaminen on askel eteenpäin, mutta se ei vielä riitä. Tarvitaan asenteiden muutos. Häiriöt junissa ovat heijastusta yhteiskunnan väkivaltaisuudesta.”

Muumit puhuvat japania

Muumipeikko japanilaisittain on vauhdikas ja raju. Ei rauhallinen ja valoisa satuhahmo, jollaiseen suomalaiset ovat tottuneet.

Japanin television piirrosfilmisarja Muumeista on pettymys kirjailija Tove Janssonille. Piirroshahmot tunnistaa Muumeiksi, mutta tyyli on muuttunut olennaisesti alkuperäisestä.

Tove Jansson vieraili kuukauden Japanissa ennen joulua. Hän on parhaillaan maailmanympärimatkalla. Japanin vierailullaan hän luennoi useissa yliopistoissa ja kirjoitti myös sopimuksen kirjansa Kuvanveistäjän tytär kääntämisestä.

Kirjailija sai nähdä japanilaisen filmiversion Muumeista. Japanin televisio on tehnyt 52-osaisen, puolen tunnin jaksoista koostuvan piirrosfilmisarjan Janssonin satuolennoista.

Kirjailijalle filmin näkeminen oli hänen veljensä, kirjailija Lars Janssonin mukaan lievä järkytys. Tapahtumien tempo on hyvin nopea ja filmi paikoin suorastaan raaka.

”Filmi perustuu osittain kirjoihin, osittain sarjakuvakirjoihin. Se piirrettiin kuitenkin kovassa kiireessä, eikä aikaa jäänyt neuvotteluihin kirjailijan kanssa”, Lars Jansson kertoi.

Jos filmisarja olisi onnistunut, sen saamisesta suomalaisiin kuvaruutuihin olisi mahdollisesti keskusteltu.

"Nyt siitä ei ole edes pelkoa", Lars Jansson vakuutti.

Japanilaiset ovat pahoillaan, ettei Tove Jansson hyväksy heidän muumiversiotaan; sarja pyörii parhaillaan sikäläisessä TV:ssä ja on yksi suosituimmista ohjelmista. Janssonin kirjat ovat jo aikaisemmin valloittaneet Japanilaiset lukijat.

Kuusamon lentokenttä tarkastettiin

Kuusamo (HS)

Reittiliikenteen aloittamiselle Kuusamon lentokentälle ei ole esteitä. Ilmailuviranomaisten perjantaina suorittamassa tarkastuksessa todettiin lentopaikan kunto erinomaiseksi ja tekniset laitteet päivälentoihin riittäviksi.

Lopullinen lupa liikenneministeriön ilmailuosastolta saataneen ensi viikon aikana ja ensimmäinen Finnairin reittilento Oulusta Kuusamoon voitaneen lentää suunnitellusti helmikuun 14. päivänä. Koemielessä alkava liikenne jatkuu kahden kuukauden ajan.

Perjantaina suoritettu teknillinen lento tehtiin Rovaniemeltä liikenteessä käytettävällä Convair Metropolitan -koneella. Kapteeni Urpo Koskelan luotsaamana kone laskeutui Kuusamon yksityiselle lentokentälle klo 11.46 parin koelähestymisen jälkeen Rovaniemen lennonjohdon onnitellessa miehistöä ja yleisöjoukon ihmetellessä.

Koneessa oli mukana liikenneministeriön ilmailuosaston ja Finnairin edustajia.

Kunnanjohtaja Lauri Tammi luonnehti perjantaita Kuusamolle historialliseksi hartaasti odotetun lentoliikenteen päästessä nyt alkuun. Hän totesi kenttäsuunnitelmien valtion kanssa tähän asti aina kariutuneen, mutta yksityishenkilöiden aloitettua kentän rakentamisen ovat toiveet nyt toteutumassa.

Ilmailuviranomaiset tarkastivat Kuusamon kentän suorittamalla avauslennon Convair Metropolitanilla perjantaina. Kenttä todettiin hyväksi, lupa reittiliikenteelle saataneen ensi viikolla. ”Historiallinen päivä” keräsi kentälle uteliaita tungokseen asti.

Aulangon vihje näpistelijöille: viekää ruokalista

Kyllästyneenä tuhansien vaateripustimien ja satojen tuhkakuppiensa katoamisiin on turistihotelli Aulanko keksinyt hauskan idean. Sen uusi ruokalista-hotellialuekartta on hiljaisesti sallittu epävirallinen muistoesine Hämeenlinna-käynnistä. Värikäs ”menu” jaetaan hotellihuoneisiin, jotta ruokasalin listat säilyisivät kauemmin.

”Kysymys on tietysti enemmänkin hieman huonoja piirteitä saaneesta urheilusta kuin varkauksista”, kertoo hotellin johtaja Ella-Liisa Pesonen esinehukasta.

”Mutta viime vuonnakin ’hukkui’ hopeisia veitsiä, haarukoita ja lusikoita 770 kappaletta, sokeriastioita ja kermakkoja satakunta, suuria hopealautasia 50 ja tuhkakuppeja useita satoja. Vaate- ja kenkäharjat joudutaan uusimaan huoneisiin vähintäin kerran vuodessa.”

Joskus hotellimuistoleikki saa jo ikäviäkin piirteitä: tauluja on kadonnut upouusista hotellihuoneista jo 50 ja jopa ala-aulan suuri messinki-nahkanojatuoli.

”Surkuhupaisinta oli, että oma aina avulias henkilökuntamme oli auttamassa tuolia linja-autoon varkaan puhistessa sen kanssa öisellä pihalla...”

”Ehkäpä tämä opaste-ruokalista nyt säästää hieman jatkossa”, hän arvelee.

Näpistyksien numerotiedot asettuvat pian kuitenkin omaan arvoonsa, kun muistetaan, että hotellissa yöpyi pelkästään viime vuonna 58 300 ihmistä, keskisuuren kaupungin väkiluku. Heistä oli kolmannes ulkomaalaisia 75 valtakunnasta.

Vieraat popsivat 13 000 kiloa lihaa ja joivat kahvia 4500 kiloa ja maitoa 35 000 litraa.

Hotellin tilastosta käy selville, että ylivoimaisesti suurin ammattiryhmä vieraina olivat insinöörit, – heillä oli talossa useita kongresseja. Seuraavina ovat johtajat ja edustajat. Amerikkalaiset turistit merkitsivät usein ammatikseen ”eläkeläinen”.

Suomi tunnusti Bangladeshin

Kolmetoista maata, joukossa Suomi ja muut Pohjoismaat, ilmoitti perjantaina tunnustavansa itsenäiseksi julistautuneen Bangladeshin.

Kolmisenkymmentä maata on nyt tunnustanut tämän uuden valtion.

Yhdeksän maata ilmoitti päätöksen tulevan heti voimaan. Nämä yhdeksän ovat Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Englanti, Länsi-Saksa, Itävalta ja Israel.

Samaan aikaan Hollanti, Belgia, Luxemburg ja Irlanti ilmoittivat, että ne aikovat solmia diplomaattisuhteet lähiaikoina Bangladeshin kanssa.

Euroopan talousyhteisömaista Ranska ja Italia katsovat, että Bangladeshin tunnustaminen on vielä ennenaikaista.

Keisari kauhistui kovista otteista

Sapporo (Reuter)

Japanin keisari Hirohito näki perjantaina elämänsä ensimmäisen jääkiekko-ottelun ja oli ”suorastaan järkyttynyt rajusta pelistä”.

Kansainvälisen olympiakomitean Japanin jäsen prinssi Tsuneyoshi Takeda kertoi lehtimiehille, että keisari nautti USA:n ja Sveitsin välisestä karsintasarjan kamppailusta. Tätä osoitti mm. se, että hän pitkitti aiemmin suunniteltua oleskeluaan jäähallissa puolella tunnilla.

”Keisari oli kuitenkin järkyttynyt pelaajien kovista otteista ja ihmetteli, eikö kamppailuita voitaisi pelata siistimmin ja vähemmin rangaistuksin”, lisäsi prinssi Takeda.

Australiaan etsitään sontiaisia

Vierasrotuisten nautojen ulosteet tuhoavat Australian laitumet. Tuontisontiaisista odotetaan olevan huomattava apu.

Australialaisten vitsauksena ovat maahan tuotetut skotlantilaiset ja teksasilaiset naudat. Laitumille putoaa päivittäin 200 miljoonaa lehmänläjää. Australialaiset koviin kengurunulosteisiin erikoistuneet sontiaiset eivät koske nautojen ulosteisiin.

Jokainen nauta aiheuttaa vuosittain 400 neliömetrin laiduntappion ulostamalla ruohon syöntikelvottomaksi. Lisäksi tämä 33 miljoonan tonnin ulostemäärä on kiitollinen lisääntymisalusta loisille ja tuholaisille.

Sopivia sontiaisia etsii tohtori G. F. Bornemissza. Hän on kerännyt näytteet Afrikan 1800 sontiaislajista. Näytteet lähetetään desinfioituina Canberran tutkimuslaitokseen Afrikkaan.

Sontiaisia pidetään karanteenissa, kunnes on käynyt selväksi, että ne eivät tartuta kulkutauteja ihmisiin.

Parhaaksi lajiksi on tähän mennessä osoittautunut pillerinpyörittäjä Onthophagus gazella. Se haistaa ulosteet kilometrien päästä, 30 sontiaisparia hävittää yhden lehmänläjän kahdessa päivässä. (Spiegel)

Kreikkalaisten viranhaltijoiden suku tutkitaan

Ateena (New York Times)

Kreikkalainen, joka hakee valtion virkaa, joutuu tästä lähtien virallisesti kiistämään lähimpien omaistensa kannanotot, mikäli ne liittyvät millään tavoin ”kumoukselliseen toimintaan”. Näin edellytetään Ateenassa julkaistussa hallituksen päätöksessä.

Kaikki valtion virkoihin pyrkivät kreikkalaiset joutuvat tästä lähtien täyttämään 10-kohtaisen kaavakkeen. Siinä he allekirjoituksensa vahvistamina virallisesti sitoutuvat irti kaikenlaisesta hallituksen vastaisesta toiminnasta, samoin kuin sellaiseen jopa vain välillisesti liittyneistä sukulaisistaan.

Uskollisuuskaavakkeen viidennessä kohdassa kysytään hakijalta ”Onko joku lähisukulaisistanne joskus osallistunut seuraavassa luettelossa mainittuihin toimintamuotoihin ja jos on, oletteko hänen kanssaan yhtä mieltä?”

Tiedustelu koskee sellaisten puolueiden, järjestöjen, kiltojen, liittojen ja muiden ryhmittymien tilaisuuksia, jotka ovat palvelleet tai palvelevat välittömästi tai välillisesti kommunismia tai kommunistien ajamia tavoitteita, tähtäävät jollain tavoin laillisen hallituksen kumoamiseen tai palvelevat ulkomaisia etuja Kreikan kansallisen turvallisuuden kustannuksella.

Virkaa hakeva voidaan hylätä paitsi siitä syystä, että hän itse on ollut joskus tällaisen järjestön jäsen tai kannattaja, myös sen vuoksi, että hän on osallistunut tuomittujen järjestöjen ja ryhmittymien rauhanmarsseihin, lounastilaisuuksiin, avajaisiin, taidetapahtumiin, näyttelyihin, muistotilaisuuksiin, tansseihin tai jos he ylipäätään ovat lukeneet tällaisten järjestöjen mielipiteitä heijastavia sanomalehtiä tai muita julkaisuja.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone