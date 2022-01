Hongkong (Reuter)

Entinen englantilainen matkustajalaiva Queen Elizabeth vaurioitui pahasti tulipalossa sunnuntaina, ja saattaa olla, ettei se voi enää koskaan purjehtia.

Aikanaan maailman suurin matkustajalaiva on Hongkongin satamassa, jossa sitä kunnostettiin uudeksi yliopistoksi.

Sunnuntai-iltana paikallista aikaa liekit roihuivat koko laivan pituudelta, ja useat aluksen kannet romahtivat.

Eräs Hongkongin sataman viranomainen sanoi, ettei aluksesta ehkä koskaan enää saada merikelpoista. Laiva on saanut paloruiskuista niin paljon vettä, että se on kallistunut 17 astetta.

Tulipalo on tehnyt tyhjäksi hongkongilaisen laivanvarustajan C. V. Tungin unelman uivasta yliopistosta, unelman, johon hän on jo käyttänyt 11 miljoonaa dollaria.

Tungin tarkoituksena oli kunnostaa 33 vuoden ikäinen alus loistoristeilijäksi ja samalla yliopistoksi, jossa olisi asuntola 800 opiskelijalle.

Taistolaiset takovat Skp:n hallitusehtoja

Skp:n taistolaissiiven hallitusehdot alkoivat kiteytyä sunnuntaina: Suomi on pidettävä täysin irti EEC:stä, arvonlisäverosta ja nykyisestä tulopolitiikasta on luovuttava.

Ehdot takoi Skp:n Kymen piiritoimikunta, puolueen taistolaissiiven johtajan Taisto Sinisalon kotipiiri. Sen kannanotot ovat usein ennakoineet koko ryhmittymän asenteita.

Taistolaisleirissä ollaan tiettävästi sitä mieltä, että Skdl:n osallistuminen hallitukseen on huomattavasti vaikeampaa kuin julkisuudessa on tähän mennessä arveltu. Syynä olisivat ohjelmalliset kysymykset.

Toisin sanoen sellaisen hallitusohjelman, joka tyydyttäisi taistolaisia, laatiminen on vaikeaa.

Karjalan talon rakentaminen alkaa kesällä

Karjalaisten talon rakentaminen Helsingissä aloitetaan ensi kesänä. Kaupunki on myöntänyt talolle tontin Käpylän kaupunginosasta.

Talon rakentaa Karjalan liiton Uudenmaan piiri. Talossa on tarkoitus vaalia karjalaista kulttuuria ja pelastaa se.

Puolueiden ohjelmat opetusaineistoksi

Historian opettajat haluavat päästä yhteistyöhön puolueiden, työmarkkinajärjestöjen ja maamme kuntien kanssa yhteiskuntaopin opettamisessa. Opetusaineistoksi halutaan kaikkien puolueiden ohjelmat ja niiden pää-äänenkannattajat.

Historian, yhteiskuntaopin ja taloustiedon opettajat jättivät kouluhallitukseen kirjelmän, jossa he viittaavat peruskouluun ja lukion uudistukseen ja muistuttavat siitä, että koulun uudistaminen tähtää demokraattisesti ajattelevien kansalaisten kasvattamiseen.

Uuteen lukioon tulee itsenäiseksi aineeksi tiedotusoppi.

Poliittisten puolueiden esittelyn katsoo yhdistys tapahtuvan puolueettomasti vain siten, että oppilaiden käyttöön saadaan puolueiden ohjelmat sekä pää-äänenkannattajat ja tärkeimmät paikalliset sanomalehdet.

Viisi on tasaluku

Lahti (HS)

Viisi on tasaluku tämän päivän suomalaisessa mäenlaskussa. Sapporon kisoihin on varattu paikka viidelle suomalaishyppääjälle.

Lahden tarkkailukilpailu osoitti, että valtakunnasta löytyy vain viisi joten kuten kansainväliset mitat täyttävää laskijaa. Lähdön arvojärjestys oli tämä: Kari Ylianttila Ounasvaara, Jouko Törmänen Ounasvaara, Juhani Ruotsalainen Puijo, Esko Rautionaho Ounasvaara ja Tauno Käyhkö Ounasvaara.

Kisan yllättäjä, tai tason mataluuden paljastaja, oli Käyhkö. – –

Ounasvaaran kvartetin otteista näki, että Keski-Euroopan mäkiviikko on tehnyt hyvää. "Opettava, mutta raskas reissu", totesi kolmisen vuotta säännöllisesti harjoitellut Ylianttila. – –

Olympiapaikka ei Ruotsalaiselle sen paremmin kuin muillekaan Käyhköä ja Rautionahoa lukuunottamatta valjennut.

”Jyväskylän jälkeen", sanoi päävalmentaja Kirjonen. Näytöiksi nämäkin kisat kuitenkin kelpasivat.

Jyväskylän jälkeen selviää myös se montako hyppääjää Sapporoon kelpuutetaan.

Kilvan nuorimmat kipusivat kärkeen: Jouko Törmänen (67) oli kakkonen, Kari Ylianttilan (oik.) jälkeen

Kaksi laukullista proteeseja varkaille

Kaksi noin 20 000 markan arvosta lonkka- ja polviproteeseja sisältänyttä matkalaukkua on kateissa Helsingissä.

Helsingin rikososastolle tehdyn ilmoituksen mukaan laukut anastettiin 27.- 28. joulukuuta erään yhtiön Mikonkadulla sijaitsevasta varastosta.

Valtionarkistoon 680 hyllymetriä uusia niteitä

Yhteensä 680 hyllymetriä vuotta 1950 vanhempaa asiakirja-aineistoa siirrettiin viime vuoden aikana virastoista valtionarkistoon.

Nämä arkistonsiirrot ovat koko edellisen vuosikymmenen olleet miltei pysähdyksissä tilanpuutteen takia. Viime maaliskuussa valmistui valtionarkiston lisärakennustyön ensimmäinen vaihe, mm. uusi arkistomakasiini, joka lisäsi säilytystilojen hyllymetrejä 30 000:lla.

Tutkimuksen kannalta arvokkaan lisän valtionarkiston kokoelmiin toivat Helsingin vanhimmat kirkonarkistot, jotka luovutettiin talletuksena valtionarkistoon viime vuonna. Lahjoituksena tai talletuksena saatiin sinne lisäksi 45 yksityishenkilöltä, yhdistykseltä tai laitokselta 56 hyllymetriä erilaisia asiakirjoja.

Valtionarkiston kirjasto karttui vuoden aikana 1917 niteellä. Vuoden lopussa oli kirjaston koko nidosmäärä 42 733.

Tutkijasalissa kävi tutkijoita viime vuoden aikana hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 19 189. Ulkomaalaisia tutkijoita oli 38.

Tutkijasalin päivystäjältä tilattiin käytettäväksi 36 171 arkistoyksikköä.

Italian nudisteilla urheilujoukkueita

Italian nudistiyhdistys on innostunut urheilusta. Sen piirissä toimii useita kerhoja miekkailusta koripalloon. Niissä pelataan tietysti alasti.

”On vain luonnollista, että joukkueissa on sekä miehiä että naisia”, sanoi yhdistyksen sihteeri Vincenzo Bruni. Hän sanoi yhdistyksen lähettävän joukkueita mahdollisiin kansainvälisiin nudistien kilpailuihin.

Laki kieltää alastomana esiintymisen julkisilla paikoilla Italiassa.

Yhdistys voi toimia sallimalla kokouksiinsa pääsyn vain jäsenille. Nudistikutsuille saavutaan aina pareittain, miehellä on oltava seurassaan alaston nainen. (AP)

Lakko pysäytti hiilikaivokset Englannissa

Lontoo (UPI)

Englannin hiilikaivostyöläisten ensimmäinen lakko lähes viiteenkymmeneen vuoteen pysäytti sunnuntaina työt kaikkiaan 289 kaivoksessa, joista viidessä syttyi jo samana päivänä tulipalo.

Koonnut Jarkko Rahkonen

