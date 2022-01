Jättimäinen unelmamaailma syntyi Floridaan – velatta

Mikki Hiiri, Hessu ja kumppanit Tuhkimon linnan porteilla Maagisessa Kuningaskunnassa. Mikki Hiiri on Walt Disneyn ensimmäinen, suosituin ja rahallisesti tuottoisin eläinhahmo.

Johannes Koroma

Yli 11 000 hehtaaria vetelää suota keskellä kuumaa Floridaa on tällä hetkellä yli viiden miljardin markan arvoinen maapala.

Kun Walt Disney osti sen runsas vuosikymmen sitten, hänen yhtiönsä maksoi samasta maasta vain murto-osan, tuntuvasti alle markan yhdeltä neliömetriltä.

Walt Disney Productions on moninkertaistanut omaisuutensa arvon rakentamalla Floridan ympärivuotiseen aurinkoon toisen Disneyn satumaailman.

Mutta Floridan suunnitelma on monin verroin kunnianhimoisempi kuin Los Angelesin lähelle rakennettu Disneyland.

Ennen kuolemaansa Walt Disney halusi toteuttaa elämänsä suurimman unelman, rakentaa tulevaisuuden yhdyskunnan ikuiseen lämpöön.

Hänen suunnitelmansa rakentui Mikki Hiiren, Aku Ankan, Tuhkimon ja Lumikin varaan. Hän uskoi ihmisten edelleenkin haluavan nähdä nämä satuolennot ”elossa” Maagisessa Kuningaskunnassa.

Karibian Meren merirosvot esiintyvät huvipuistoissa täydellisen ”elävinä”, taistelevat, tanssivat ja laulavat Disneyn työpajoissa kehitetyn erikoistekniikan avulla.

Mutta samalla Disney uskoi ihmisten kaipaavan uudenlaista matkailukohdetta, mielikuvituksellisia hotelleja, laajoja vesialueita, monia urheilukenttiä, golfratoja ja ratsastusalueita: kokonaista Disneyn suunnittelemaa vapaa-ajanmaata.

Suunnitelma oli amerikkalaisten pankkiirien mielestä mielipuolinen: yli puolitoista miljardia markkaa hulluun ajatukseen.

Disney toteutti kuitenkin tämänkin haaveensa, tosin sen portit avautuivat vasta Walt Disneyn kuoleman jälkeen, mutta avajaishetkellä suunnitelma oli jo maksanut itsensä. Disneyn Maailmalla ei ollut lainkaan velkoja.

Tyypillinen 1900-luvun alun amerikkalainen pääkatu johdattelee Disneyn Maailmassa ihmiset portilta kohti prinsessa Ruususen linnaa ja keskusaukiota. Matkan voi tehdä vaihtoehtoisesti hevosettomalla raitiovaunulla, höyryautolla tai hevosrattailla.

Kolera uhkaa yhä iskeä Eurooppaan

Geneve (Lauri Karén)

Koleran pelätään tekevän tänä vuonna uusia hyökkäyksiä Eurooppaan, ilmoitti maailman terveysjärjestö WHO perjantaina Genevessä.

Aasiasta 1961 liikkeelle lähtenyt seitsemäs kolera-aalto saavutti Euroopan kaksi vuotta sitten, jolloin tautia todettiin Tshekkoslovakiassa, Neuvostoliitossa ja Turkissa sekä yksittäistapauksina Ranskassa ja Englannissa.

Viime vuonna kolera ilmaantui epidemian luontoisena Espanjaan ja Portugaliin sekä Algeriaan ja Marokkoon, jotka kuuluvat WHO:n luokituksessa Euroopan alueeseen.

Erillisiä tapauksia tuli tietoon Länsi-Berliinissä, Ranskassa, Englannissa ja Ruotsissa.

Maailmassa nykyisin liikkeellä olevan koleratyypin herkkä tarttuvuus sekä sen laaja maantieteellinen levinneisyys antavat aiheen otaksua, että kolera iskee uudelleen Eurooppaan, sanoo WHO.

Kekkonen haluaa pian laajapohjaisen hallituksen

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen haluaa saada uuden poliittisen hallituksen kokoon mahdollisimman nopeasti: käytännössä helmikuun alussa.

Tätä varten on tiettävästi suunnitteilla yllättävä operaatio, jonka tulokset näkyvät lähiaikoina.

Uusi hallitus olisi mahdollisesti aikaisempaa laajempipohjainen.

Yllätyksen väitettiin koskevan lähinnä hallituksen muodostamisen tapaa tai henkilöä, joka tehtävän saa. Se saattaa koskea myös hallituspohjaa.

Tasavallan presidentti tähdensi sosiaalidemokraateille ja kommunisteille perjantaina, että hallitusratkaisu saataisiin mahdollisimman pian.

Sosiaalidemokraattien johtajat Rafael Paasio ja Kalevi Sorsa kävivät tasavallan presidentin luona Tamminiemessä puolen päivän aikaan. Heidän poistuttuaan olivat vuorossa Skp:n ja Skdl:n johtajat.

Onnettomuudet liikenteessä

Liikenteessä sai ennakkotietojen mukaan viime vuonna surmansa noin tuhat ihmistä eli suunnilleen yhtä moni kuin vuonna 1970.

Onnettomuuksien suhteellinen määrä on sen sijaan vähentynyt, kun otetaan huomioon autojen ja ajokilometrien lisääntyminen.

Tyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole mitään aihetta.

Kyseessä on joka tapauksessa tuhat ihmistä vuodessa surmaava ja pari tuhatta vakavasti vammauttava ”sairaus”.

Sen hillitsemiseksi yhteiskunnan on työskenneltävä tarmokkaasti.

Turkisvienti 140 miljoonaa

Turkisviennissä saavutettiin alustavien laskelmien mukaan ennätys viime vuonna.

Kaikkiaan vietiin nahkoja Suomesta noin 140 miljoonan markan arvosta. Tästä oli Turkistuottajat Oy:n osuus 123 miljoonaa.

Nahkoja vietiin 2,8 miljoonaa kappaletta, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Appelsiinimehu – C-vitamiinin lähde

Ne ajat ovat menneet, jolloin C-vitamiinin puutetta parannettiin perunalla.

Tällä hetkellä markkinoilla on valtaisa valikoima erilaisia sitrus-hedelmiä ja niistä valmistettuja tuotteita, joista uusimpia ovat maidon tapaan tölkitetyt appelsiinimehut.

Tarkkailkaapa itseänne! Väsyttääkö, heikottaako, oletteko aneeminen?

Mikäli näin on, asia on melko selvä: Kysymyksessä on riittämätön C-vitamiinin saanti –ei siis vielä varsinainen keripukki.

Itse kullakin on syytä mennä itseensä, sillä seisomme tavallisesti jumbosijoilla, mitä tulee vihanneksien ja hedelmien kulutukseen.

Porin Oluttehtaan osakkeet Sinebrychoffin haltuun

Helsinkiläisestä Oy Sinebrychoff Ab:stä tuli vuodenvaihteessa maan suurin panimo.

Yhtiö osti Porin Oluttehdas Oy:n osakekannan runsaalla viidellä miljoonalla markalla.

Omistuksen vaihto ei kuitenkaan vaikuta panimoiden toimintaan. Molemmat jatkavat omien olutmerkkiensä tuotantoa ja kilpailevat myös keskenään.

Virvoitusjuomapuolella sen sijaan tapahtunee yhdistymistä.

Nurmi aikoo Müncheniin

Paavo Nurmi, 74, harkitsee lähtöä Münchenin olympialaisten kunniavieraaksi. Järjestäjät ovat pyytäneet Nurmea seuraamaan kisoja.

”Lähtö riippuu siitä, missä kunnossa minä silloin olen. Kisojen järjestäjille olen luvannut lähteä, jos olen kunnossa.”

Pahasti sairastellut Nurmi pitää kuntoaan yllä pitkillä kävelyretkillä. Entinen suurjuoksija kiertää Taka-Töölössä joka päivä 12 kilometrin lenkin.

Nurmi on menettänyt näkönsä toisesta silmästä. Toisessakin on kaihi. Kuulo heikkeni pahasti hänen kaaduttuaan sairaalassa.

Mutta München kiinnostaa.

Paavo Nurmi

Suomalaiskotkat nousemassa

Sydneyssä Australiassa on vajaan vuoden toiminut suomalainen jääkiekkoseura Finn Eagles, jolle povataan hienoa tulevaisuutta.

”Olen melko varma, että pojat voittavat osavaltion, New South Walesin mestaruussarjan tänä vuonna”, kertoo jääkiekkoseuran perustajiin lukeutuva Arnold Sundell.

”Mestaruussarjassa on kuusi joukkuetta. Olemme nyt tosin viimeisellä tilalla, sillä pääsimme mukaan vasta kauden alettua ja ilman mitään harjoitusaikaa.”

Australiassa on kesä tällä hetkellä kuumimmillaan.

”Talvikausi alkaa huhtikuussa, ja yleisesti uskotaan suomalaisten siihen mennessä olevan huippukunnossa ja voittavan mestaruuden, niin uusia tulokkaita kuin he ovatkin.”

Arnold Sundell ja muut Australian suomalaiset ovat ylpeitä Suomen jääkiekkomenestyksestä.

Kuopiossa parhaat piippumiehet

Kuopio vei kolmoisvoiton perinteisissä piipunpolton Suomen mestaruuskilpailuissa, jotka tuprutettiin tällä kertaa Helsingissä Tornin piippumiesten ollessa järjestäjinä.

Henkilökohtaisen mestaruuden voitti viimevuotinen Euroopan mestari, Kuopion Pekka Pentikäinen ajalla 1.38,45.

Tulokset jäivät tällä kertaa yli tunnin viimevuotista heikommiksi, koska nyt sovellettiin uusia, tiukennettuja kansainvälisiä sääntöjä.

Toiseksi parhaiten sauhutteli piippuaan Kuopion Onni Vornanen, joka hävisi voittajalle kuitenkin yli seitsemän minuuttia.

Kolmas oli niin ikään Kuopion Yrjö Pentikäinen ja neljäs Hämeenlinnan Linnanpiiputtajien Asko Hyötymäki.

Joukkuekilpailun voitto ja samalla lopullisesti kilpailujen kiertopalkinto menivät Kuopioon.

Kilpailijoita oli 22.

Hyvin pyyhkii, patterikäyttöinen silmälasien puhdistaja. Merkillisen näköiset lasit oli alunperin tarkoitettu pelkäksi vitsiksi, mutta niistä on Pariisissa tullut myyntimenestys.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone