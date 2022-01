Tarja Saarivuori

Kovin usein ei kotimainen ravintolashow saa niin lämmintä vastaanottoa kuin Adlonautit torstai-iltana Adlonissa. Liekö lämpimään tunnelmaan sitten osuutensa sillä, että puolet yleisöstä oli Marjatta Leppäsen, Matti Kuuslan ja Jukka Virtasen ystäviä.

Eipä silti, kyllä esityksestä vieraskin nauttii, ainakin sen loppuosasta. Alkulämmittely on vaisu, liian pitkäkin. Huoletta olisi voinut jättää pois ainakin Marjatan esittämän sikermän Burt Bacharachin lauluja — samaa mieltä on Marjatta itsekin, joten esitystä todennäköisesti tiivistetään tältä osin.

Virtasen ja Jaakko Salon sanoitus ja musiikki ovat herkullisia. Ehdoton huippu on kuitenkin Jukan itsensä esittämä kertomus Perspirantti-Antista, Lämpörulla-Ullasta ja Pepsodentti-Pentistä, opettavainen tarina elintasoihmisistä.

Antin sanoitus valmistui pari päivää ennen ensi-iltaa, seuraavana aamuna oli Jaakolla sävel valmiina. Lyhyt aika sekä valtava ramppikuume saivat Jukan unohtamaan yhdeksänsäkeistöisen Antin sanat.

Huolimatta hermoilustaan ennen jokaista iltaa ravintolashow on Jukan mielestä ”maailman mukavinta hommaa”.

Jotenkin Adlonauteista on vaikea sanoa mitään, se jätti jälkeensä hieman sekavan mielialan. Siitä on mahdoton heti sanoa, onko se hyvä vai huono. Hyvää on ainakin jo mainittu sanoitus, hyvää on myös shown tunnelma. Esiintyjät nauttivat itse, nauravat itsekin vitseilleen.

Ehdottomasti hyvää on myös Matin iki-ihana parodia Timo T. A. Mikkosesta, Suomen ainoasta tv-esiintyjästä.

Lähes tunnin pituisesta showsta löytyy paljonkin hyvää. Huonoja puolia onkin vaikeampi luetteloida. Heikkoudeksi en laske ensiesityskankeutta, harjoitusaikaa ei triolla ole ollut mm. Matin kolarin vuoksi liiemmälti. Marjatta, Matti ja Jukka aikovatkin pitää päiväharjoituksia koko kuuden viikon Adloninkauden ajan.

Se on kuitenkin varmaa, että Marjatan, Matin ja Jukan ammatti- ja esiintymistaidolla ja tiivistämisellä Adlonissa on parin viikon kuluttua paras kotimainen ravintolaohjelma pitkiin aikoihin.

Nivelraitiovaunut tulevat

Helsingin vanhojen kolisevien ruuhkaraitiovaunujen tilalle ilmestyy ensi vuonna oranssinvärisiä nivelraitiovaunuja. Uusien raitiovaunujen väri on miltei sama kuin oranssinpunaisten sähköjunien tai Helsingin metrovaunujen.

Nivelraitiovaunun pienoismalli esiteltiin perjantaina liikennelaitoksen järjestämässä ”Katse tulevaisuuteen” -näyttelyssä.

Nivelraitiovaunujen matkustajamäärä on puolitoistakertainen verrattuna nykyisin käytössä oleviin vaunuihin. Niissä on valoisuutta ja avaruuden tuntua.

Erityisen kuljettajasta riippumattoman säätöjärjestelmän avulla nivelvaunu pysähtyy ja lähtee liikkeelle pehmeästi, nykimättä.

Nykyisissä raitiovaunuissa on tilaa sadalle matkustajalle, nivel vaunuun mahtuu 160. Näistä on istumapaikkoja 43. Uusien vaunujen pituus on 20 metriä ja leveys 2,30 m.

Uuden nivelraitiovaunun pienoismalli. Tällaisella vaunulla ajetaan Helsingissä ensi vuonna. Siihen mahtuu kuusikymmentä matkustajaa enemmän kuin nykyisiin raitiovaunuihin.

Danny ja Liisa avioon

Maija Holmen-Bärlund

Tänään se vihdoinkin tapahtuu! Maamme kuuluin ja kohutuin pop-poika, toimitusjohtaja ja muutenkin menestyvä mies Ilkka Lipsanen eli Danny ja ekonomi Liisa Seppälä menevät naimisiin Raumalla.

Klo 18 alkavat juhlallisuudet, jotka on niin tarkkaan pidetty salassa, ettei edes oman toimiston, D-tuotannon, väki tiedä asiasta.

Häitä on jaksettu odottaa monta vuotta, onhan pariskunta seurustellut pitkään.

— Jaa, sanoi Danny muutama päivä sitten mietteliään tuntuisena. Olen minä monasti asiaa ajatellut. Mikään pika-avioliitto ei siis ole kyseessä, vaan tarkoin harkittu kahden nuoren ihmisen lähtö yhteiselle elämäntaipaleelle.

Liisa Seppälä on Kouvolasta kotoisin ja toimii tällä hetkellä Helsingissä oman myymälän johtajana Kaisaniemenkadulla.

Yksinäisenä sutena tunnettu Danny on siis taltutettu, rengastettu ja alkamassa oman fan-klubin rakentamista. Onnea ja menestystä.

Toritanssit Tammisaaressa

Joulun aika päättyi Tammisaaressa jälleen toritansseihin. Sadat pikkukaupunkilaiset kerääntyivät torstaina kello 19 maissa torille. Osa oli pukeutunut naamiaisasuihin. Kovaääniset välittivät levymusiikkia ja piirileikkitanssi tempasi parhaimmillaan mukaansa lähes koko yleisön.

Nuutinpäivän iltaa on vietetty Tammisaaressa tanssien jo kymmenisen vuotta. Tapauksen järjestäjänä on paikallinen Lionsklubi, joka samalla kerää rahaa hyväntekeväisyyteen. Rahaa saatiin tällä kertaa mm. kilpailusta, jossa piti arvata sillankannen ja viemäriputkien paino.

Karkaistut tuulilasit vaaditaan kiellettäviksi

Ajoneuvojen turvallisuutta vaarantavia karkaistuja tuulilaseja vaaditaan pois markkinoilta. Liikennevakuutusyhdistys ja vakuutusyhtiöiden autokorjaustoimikunta ovat jättäneet liikenneministeriölle esityksen ajoneuvojen laseja koskeviksi standardeiksi. Esitys tulisi voimaan ensi vuoden alussa.

Esityksen mukaan tuulilasiksi pitäisi hyväksyä vain muovikerroslasi. Nykyisin 68 prosenttia autoista käyttää karkaistua tuulilasia. Karkaistu lasi aiheuttaa rikkoutuessaan helposti vammoja kasvoihin ja silmiin.

Esitys lasien standardoimiseksi on laatuaan ensimmäinen pohjoismaissa.

Turkuun rakennetaan Suomen ensimmäistä asuntohotellia

Turku (HS)

Turun Nummen kaupunginosaan rakennetaan Suomen ensimmäistä asuntohotellia. Syksyllä valmistuvat ensimmäiset 264 asunnosta. Rakennusohjelmassa on viisi taloa. Pääosa asunnoista on yksiöitä.

Hankkeen takana ovat Turun kaupunki, joka omistaa puolet taloyhtiön osakkeista, SAK, Metallityöväenliitto ja Osuuspankki Yhteistuki.

Asuntohotellin tyyppisiä vuokrataloja on mm. Ruotsissa useita. Suomessa ei toistaiseksi ole ainoatakaan. Turkuun tulevan asuntohotelli ei ole vastaanottoasuntola, vaan jokainen vuokralainen saa haltuunsa oman yksiön tai kaksion.

Talon avulla pyritään helpottamaan teollisuuden ja kaupan työntekijöiden vaikeaa vuokra-asuntotilannetta. Kiinteistöyhtiö tarjoaa asukkaille erilaisia palveluksia mm. kalusteet, yhteiset vapaa-ajanviettotilat, sekä siivous- ja pesulapalvelun.

Hämeenlinnan automuseo avataan kesän alussa

Vanhoille hyväkuntoisille autoille on kohoamassa Hämeenlinnaan Ahveniston moottoriradan läheisyyteen museo. Kevytrakenteisen näyttelyhallin ovet on tarkoitus avata yleisölle jo toukokuun alkupuolella. Hallissa on neliömetrejä 540 ja sinne voidaan sijoittaa noin 30 moottoriajoneuvoa.

Emaliastioiden vienti kasvaa voimakkaasti

Oy Wärtsilä Ab:n Järvenpään tehdasalueella aloitettiin joitakin päiviä sitten uuden emalointitehtaan koekäynnistys. Wärtsilä osti viime vuonna ruotsalaiselta Kockums Jernverk Ab:lta talousastioiden emalointikoneet ja osan mallistoa. Kockums lopettaa kokonaan emaliastioiden valmistuksen.

”Tämä Kockumin kanssa tehty sopimus nosti niin paljon myyntiä, että meidän oli mahdollista perustaa uusi tehdas”, kertoi yli-insinööri Gustav Gahmberg.

Tehdas pyörii aluksi kahdessa vuorossa. Melkein kaikki noin 100 työpaikkaa ovat uusia. Lähiseudun työttömille naisille tämä on ollut mieluista, sillä tehtaalle on päässyt varsin lyhyen Helsingissä käydyn oppiajan jälkeen.

Pitkälle koneellistettu työ on 80-prosenttisesti naisten hallussa.

Kalevi Kallinen lähettää ensimmäisiä kasareita polttouuniin uudessa emalitehtaassa.

Sokerin hinta nousee 34 penniä

Sokerin hinnat nousevat tiistaiaamusta lähtien keskimäärin 34 penniä kilolta. Valtioneuvosto päätti perjantaina oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaan sokerille uudet hinnat. Ministeriö sai samalla valtuudet korottaa sokeria sisältävien tuotteiden hintoja sokerin hinnan nousua vastaavasti. Hinnankorotuspäätös tehtiin valtioneuvostossa yksimielisesti.

Sokerin ja sokeria sisältävien tuotteiden hinnankorotusten arvioidaan korottavan elinkustannusindeksiä vajaalla pisteellä. Hinnankorotus merkitsee valtiolle noin 60 miljoonan markan säästöä. Tämä summa olisi ilman hinnankorotusta jouduttu käyttämään sokerin tuottajahintojen tukemiseen.

Kuningas Frederik kuoli illalla

Kööpenhamina (AP)

Tanskan kuningas Frederik IX kuoli perjantai-iltana. Kuninkaallisen hovimarsalkan virallisen ilmoituksen mukaan maataan lähes 25 vuoden ajan hallinnut 72-vuotias monarkki ”nukkui pois rauhallisesti” kello 20.50 Suomen aikaa.

Nainen sopii miehisiin ammatteihin

Naiset voisivat saksalaisten työnantajien käsityksen mukaan opiskella ammattiopistoissa monien ”miesten ammattien” mestareiksi.

Nykyisin naisia on Saksassa hienomekaanikkoina, leipureina, huoltoasemanhoitajina, radio- ja tv-asentajina ja monessa muussa ammatissa, joita yleisesti pidetään miesten yksinoikeutena.

Kiertokyselystä ilmenee, että yli 80 prosenttia saksalaisista työnantajista pitää naisia teknisesti ja matemaattisesti lahjakkaina. Työnantajat näkisivät mielellään naisia perinteellisesti miehille kuuluvissa ammateissa.

”Naisen tekninen lahjakkuus olisi saatava esiin. Suuret reservit jäävät ilmeisesti käyttämättä, koska naisen rooli ymmärretään usein väärin. Noin 60 prosenttia teknikkojen ja insinöörien työpaikoista soveltuisi erinomaisesti naisille”, toteaa Saksan liittotasavallan työvirasto.

Runsaasti turkiksia anastettu Helsingissä

Turkislakkien ja turkisten varkaudet ovat lisääntyneet Helsingissä viime aikoina. Apulaispäällikkö Martti Salanderin mukaan on kahden kuukauden aikana varastettu 107 lakkia ja toista sataa turkkia ja nahkatakkia.

Turkiksia on anastettu mm. kouluista, virastoista, kahviloista ja eri liikkeistä. Helsingin rikospoliisista on irroitettu pari miestä jatkuvasti tutkimaan turkisvarkauksia.

Nalle Puhin keittokirja Englannin listakärjessä

Että englantilaiset yhäti säilyttävät herttaisen lapsenmielensä, käy ilmi vuodenvaihteen suosituimpien kirjojen listasta.

Vankan kärjen muodostavat satukirja Monty Python's Big Red Book, levyopas The Guinness Book of Records, Katie Stewartin The Pooh Cook Book eli Nalle Puhin ikioma keittokirja ja Helen Carterin romaani And Miss Carter Wore Pink eli Ja neiti Carter pukeutui vaaleanpunaisiin.

Uusi hotelli valmistuu Nilsiään

Kuopio (HS)

Nilsiään rakenteilla olevan hotelli Ukkotahkon ravintola on pian valmis ja koko rakennus valmistuu helmikuun puoleenväliin mennessä. Hotellin rakentamisessa sovelletaan ensimmäisen kerran maassamme tilaelementtiratkaisua, ja se rakennetaan kupiikkilementeistä.

Metsänhoitaja Pekka Heinikka Tahkovuori Oy:stä kertoi, että näin rakennettuna rakennuskustannukset jäävät kahteen kolmasosaan perinteellisellä tavalla rakennetun hotellin kustannuksista.

Hotelli Ukkotahko nousee Nilsiän Syvärinjärven Tahkolahden rannalle noin kymmenen metrin päähän vedestä. Vastakkaisella rannalla noin 250 metrin päässä hotellista on Tahkovuoren suurhissin ala-asema.

Ravintolasalista tulee olemaan hyvät näköalat kaikille neljälle pujottelurinteelle. Niiden korkeusero on noin 200 metriä ja laskupituudet vaihtelevat 600 metristä kilometriin.

Ukkotahkoon tulee 200-paikkainen ravintola täysin anniskeluoikeuksin. Hotelliin tulee 30 kahden hengen huonetta, yksi yhden hengen huone ja kaksi VlP-huoneistoa.

Kirjailijat menevät siirtolaisten luo

Kirjailijat Pentti Saarikoski, Hannu Salama ja Lassi Sinkkonen lähtevät maaliskuun alussa Ruotsiin. Viikon kestävän matkansa aikana he kiertävät suomalaisten siirtolaisten keskuudessa.

Tarkoituksena on luoda pohjaa jatkuvalle yhteistyölle Ruotsissa asuvien suomalaisten kanssa.

Ruotsin Författarcentrumin järjestämän vierailun aikana kirjailijat käyvät Tukholmassa, Eskilstunassa, Södertäljessä, Västeråsissa ja Boråsissa.

Kirjailijat tapaavat suomalaisia sekä kirjastoissa että työpaikoilla. Matkansa aikana he tutustuvat suomalaisten siirtolaisten tilanteeseen ja ottavat selvää siitä, millaisia odotuksia heillä on kirjallisuudesta ja sen tarjonnasta. Edelleen he pyrkivät ottamaan selvää, mitä kirjoja suomalaiset kaipaavat jne.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone