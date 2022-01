Herkkua oli monenlaista ja monella kielellä kuiskittiin miltä ravut, kalkkuna ja lampaansatula maistuvat Helsinki Inter Continental -hotellin avajaisissa lauantaina.

Kansainvälisiä herkkuja kävi maistelemassa myös naapuritontille valmistuvan hotelli Hesperian ravintolapäällikkö Frank Moberg.

Iltavastaanotolle oli kutsuttu suurlähetystöjen edustajia ja yli 600 Suomen teollisuuden, matkailun ja hotellialan kärkinimeä.

Virallisesti amerikkalaisen hotelliketjun pohjoisin lenkki aukeni hieman jälkeen puolenpäivän, kun presidentti Kekkonen katkaisi paraatioven eteen pingotetun silkkinauhan.

Lähes tuhat vierasta kävi uudessa hotellissa lauantaipäivän aikana eri tilaisuuksissa.

Helsinki Inter Continental on kaikkialle maailmaan ulottuvan hotelliketjun pohjoisin silmukka.

Inter Continental Hotels Corporationin pääsuunnittelija pitää yhteistyötä suomalaisten arkkitehtien ja sisustustaiteilijoiden kanssa ”jännittävänä, koska he ovat niin erilaisia”. Hän halusi mm. sijoittaa talon edustavimman sviitin seinälle vanhat kapeat lappalaisensukset, ”koska se on niin suomalaista”.

Presidentti Urho Kekkonen on saanut uuden edustusauton. Se on 6,5 metrin pituinen musta Chrysler New Yorker Limousine, johon on asennettu monia erikoisvarusteita.

Koko komeuden hinta on vain 51 000 markkaa, sillä presidentin autosta ei makseta autoveroa. Tavalliselle asiakkaalle samanlainen ajokki olisi maksanut ainakin 150 000 markkaa.

Auto kuljetettiin ensiksi laivalla Yhdysvalloista Ruotsiin, missä malmöläinen erikoisliike Hernels Verkstad Ab pidensi sitä 76,3 sentillä. Kattoa korotettiin 5 senttiä ja takaovia levennettiin 10 senttiä: muutostöiden jälkeen matkustamon takaosaan lisättiin kaksi apuistuinta ylimääräisiä matkustajia varten.

Ovien lukot ja ikkunat, matkustamon välilasi ja radion antenni toimivat sähköllä. Kaksi erillistä lämmitys- ja ilmastointilaitetta, ajonopeuden säädin ja automaattinen ajovalojen kytkinlaite, stereo- ja sanelulaitteet sekä myöhemmin asennettava radiopuhelin kuuluvat auton varusteisiin.

Presidentti Urho Kekkosen uusi Chrysler New Yorker Limousine.

Presidentillä ja autonkuljettajalla menee muutama viikko, ennen kuin kaikki nappulat tulevat tutuiksi.

Molemmat adjutantit saavat olla myös tarkkoina kaikkien vipujen ja hanikoiden oppimisessa, ettei käy niin kuin entiselle miehelle, jonka piti huolehtia tasavallan presidentin mukavuudesta ja turvallisuudesta matkan aikana: Auto pysähtyi ja upseeri ryhtyi poistumaan rämäkästi etuoikealle päästäkseen aukaisemaan presidentille oven.

Upseeri kokeili kaikkia mahdollisia oveen sijoitettuja kahvoja, mutta ovi ei vain ottanut auetakseen. Presidentti oivalsi tilanteen nopeasti, hyppäsi autosta ja aukaisi oven punoittavalle upseerille: ”Kerran näinkin päin. Olkaa hyvä...”

Norjalaiset ratkaisevat

Norjan hallitus on päättänyt allekirjoittaa liittymissopimuksen EEC:n kanssa – siitäkin huolimatta, ettei EEC kalastuskiistassa suostunut norjalaisten toivomiin myönnytyksiin.

Tämä pääministeri Trygve Brattelin johtaman hallituksen päätös ei kuitenkaan vielä merkitse, että Norjan liittyminen Euroopan talousyhteisöön olisi varmaa.

Päivässä miljoona puhelua Helsingin alueen puhelimista.

Noin miljoonaa puhelua päivässä arvioidaan soitettavan Helsingin puhelinyhdistyksen alueella olevista puhelimista. Niistä kymmenisen prosenttia on puheluja yhdistyksen palvelunumeroihin, joista edelleen ylivoimaisesti suosituin on aikatiedotus.

Helsingin puhelinyhdistyksestä kerrottiin ”Neiti Ajan” saaneen viime vuonna puheluja lähes 10 miljoonaa. Edellisvuonna puheluja kuitenkin tuli noin 230 000 enemmän.

Levyuutuuksia kuunnellaan myös ahkerasti. Viime vuonna oli kuuntelijoita liki 2,9 miljoonaa eli 100 000 entistä enemmän.

Arvopaperi- ja valuuttatiedot kiinnostivat tavallista enemmän viimevuotisten valuuttamuutosten takia.

Chaplinille Hollywoodissa kevään kunnia-Oscar

Charlie Chaplin on vastikään lupautunut tämän keväisille Oscar-juhlille, mikä merkitsee hänen paluutaan Hollywoodiin 20 vuoden poissaolon jälkeen.

Amerikan elokuvataiteiden akatemia päätti antaa Chaplinille tämänvuotisissa akatemiapalkintojen jaoissa erikois-kunnia-Oscarin siitä ”arvaamattomasta merkityksestä, mikä hänen työllään on ollut kehitettäessä elokuvaa tämän vuosisadan taiteeksi.”

Chaplinille tämänkeväinen Oscar on järjestyksessä toinen. Jo v. 1929 hänelle annettiin vastaavanlainen kunnia-Oscar hänen ”monipuolisuudestaan ja nerokkuudestaan Sirkus-elokuvansa kirjoittajana, näyttelijänä, ohjaajana ja tuottajana”.

Chaplin lähti Yhdysvalloista 1952 syvästi loukkaantuneena häntä vastaan esitetyistä poliittisista syytöksistä ja vannoi silloin, ettei hän enää koskaan palaa maahan, missä sekaannutaan taiteilijan henkilökohtaisiin mielipiteisiin.

Nyt kuitenkin, sen jälkeen kun hänen vanhoja elokuviaan, sellaisia kuin Kaupungin valot, Nykyaika, Parrasvalot, Kultakuume ja Diktaattori, on esitetty USA:ssa kuukausimäärin valtavalla menestyksellä, ikämies Charlie palaa miehuusvuosiensa työkentille – nyt uudelleen juhlittavaksi.

J. H. Erkon palkinto kahdelle nuorelle prosaistille

J. H. Erkon palkinto vuoden 1971 parhaasta esikoisteoksesta on annettu jaettuna Matti Summaselle romaanista Maukka lentää ja Antti Tuurille romaanista Asioiden suhteet ja novellikokoelmasta Lauantaina illalla.

Ressu-tarroja laittomasti markkinoilla

Laittomia Tenavat-tarroja on markkinoilla huoltoasemilla ja liikkeissä. Useat suomalaiset valmistajat ovat painaneet sarjakuva-aiheisia tarroja ilman vaadittavaa copyright-oikeutta.

Alkuperäisen valmistajan edustajat ovat uhanneet laittomia markkinoijia korvausvaateilla ja oikeudenkäynneillä.

Kaikki oikeudet Charles M. Schultzin tenava-aiheisiin valmisteisiin on amerikkalaisella United Feature Syndicate Inc. -yhtiöllä.

Suomalaiset valmistajat ovat kuitenkin myyneet tuhansia tarroja ilman oikeutta. Muun muassa eräs lahtelainen yritys on kertonut antaneensa markkinoille 35 000 tarraa.

