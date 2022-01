Chrysler New Yorkerissa on mm. nopeudensäädin, joka matka-ajossa pitää nopeuden jatkuvasti halutun suuruisena.

Presidentti Urho Kekkonen sai uuden edustusauton perjantaina. Kolme tonnia painava Chrysler New Yorker pidennettiin Ruotsissa erikoistilauksesta, jotta siihen saatiin kaksi ylimääräistä apuistuinta.

Uusi auto korvaa vuonna 1963 hankitun Chryslerin.

Kuuden ja puolen metrin pituisessa autossa on 370 SAE-hevosvoimaa kehittävä V8-moottori, jonka tilavuus on 7,2 litraa. Moottori täyttää pakokaasujen puhtausasteeltaan Yhdysvaltain nykyiset määräykset. Auton huippunopeus on noin 190 km /t.

Erikoisvarusteista mainittakoon sähkötoiminen välilasi joka jakaa matkustamon kahtia, stereolaitteet, nauhuri, sanelulaite, säädettävä lukuvalo, myöhemmin asennettava radiopuhelin, ilmastointilaite, automaattinen nopeuden säädin ja sähkötoimiset ovilukot.

Edellisen edustusautonsa, Cadillac Fleetwoodin, presidentti Kekkonen sai vuonna 1969.

Laivoille harkitaan kovempaa jätekuria

Roskien, ulosteiden ja muiden jätteiden päästämistä aluksista veteen koskevia määräyksiä tiukennettaneen piakkoin. Lääkintöhallitus tutkii parhaillaan minkälaisia jätteitä laivat jättävät vanaveteensä ja miten vesien likaantuminen voidaan estää.

Eräs ratkaisu työryhmän mielestä on satamiin sijoitettavat jätesäiliöt, joiden tyhjennys ja jätteiden käsittely jäisi kuntien huoleksi. Määräykset koskisivat myös pienveneitä ja niiden satamia.

Nykyisenkään lain mukaan veteen ei saa päästää mitään vesistölle vahingollista ainetta. Määräysten valvontaa on kuitenkin mahdotonta järjestää.

”Säiliölaivat tyhjentävät myrkyllisiä kemikaaleja sisältävien tankkien pesuvedet avomerellä veteen. Ja jos määräysten rikkomisesta jää kiinni, sakot ovat aivan nimelliset”, kertoi ylitarkastaja Seppo Hilden työryhmän merenkulkuhallitusta edustava jäsen. – –

Selvityksen alullepanijana ovat olleet sisävesien rannoilta tulleet valitukset. Niiden mukaan laivat päästävät veteen siekailematta kaikki jätteensä, roskat, ulosteet ja öljynsekaiset pilssivedet.

Sisävesillä ja saaristossa liikkuvissa aluksissa ei yleensä ole mitään jätteiden käsittelylaitetta.

Sähkeiden soittoa puhelinkioskeista suunnitellaan

Sähkeitä voidaan suunnitelmien mukaan soittaa puhelinkioskeista luotolla ehkä tämän vuoden puolella.

Soittajan henkilöllisyyttä ei voida tarkistaa, mutta posti- ja lennätinhallitus uskoo soittajien rehellisyyteen.

Posti- ja lennätinhallituksen sisäisessä toimikunnassa on asiaa pohdittu, mutta toteuttaminen on vielä avoinna.

Toimistopäällikkö Martti Tuhkanen posti- ja lennätinhallituksesta kertoi, että asiaa vaikeuttaa puhelinlaitosten runsas määrä. Toimiluvan varaisia laitoksia on kaikkiaan 72.

”Ulkomailla on ollut mahdollisuus lähettää sähkeitä puhelinkioskeista. Joissakin maissa on voitu sähkemaksu maksaa puhelinkioskissa. Ruotsissa on päästy joustavampaan sähkeiden lähettämiseen, mutta siellä peritään maksu jälkikäteen. Tämä on mahdollisesti myös meillä toteutettava tapa”, Tuhkanen sanoi.

Solzhenitsyn torjuu väitteet

Moskova (UPI)

Aleksandr Solzhenitsyn

Kirjailija Aleksandr Solzhenitsyn kielsi torstaina jyrkästi Literaturnaja Gazetan esittämän väitteen, että hänen teoksensa Elokuu 1914 olisi piiloyritys Neuvostoliiton häpäisemiseksi.

”Jo kauan olen lausunut suoraan mielipiteeni maani nykyoloista enkä turvautunut allegorioihin, analogioihin enkä tarinoihin”, Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittaja sanoi torstaina käytettäväksi saadussa lausunnossaan, oletettavasti viitaten Neuvostoliiton ulkopuolella julkaistuihin teoksiinsa.

Solzhenitsyn polemikoi katkerasti Literaturnaja Gazetan artikkeliin sisältyvää, paljolti negatiivista haastattelua vastaan, jonka tekijä on länsisaksalaisen Stern-lehden reportteri Dieter Steiner.

Solzhenitsynin mukaan ei ulkomaalaisilla ole pääsyä siihen Pohjois-Kaukaasian kaupunkiin, missä hänen enonsa leski asuu, joten Steiner ei olisi voinut käydä siellä muutoin kuin neuvostoviranomaisten erikoisluvalla ja neuvostolehtimiesten seurassa.

Autotarra valistaa, varoittaa, huvittaa

Auton puskuritarra saattaa olla vakava, tiedottava, huvittava tai vaikkapa filosofinen.

Suomalainen autotarra valistaa liikenteessä kulkevaa, antaa neuvoja ja muokkaa asenteita.

Yhdysvalloissa nuoret kiinnittävät kantaa ottavia autojen puskureihin, konepeltiin, ikkunanpieliin. Suomessa ei vielä ole samanlaista tarrahysteriaa.

Suomalaiset autotarrat ovat pääasiassa valistavia. Ne antavat kohteliaita ohjeita liikenteessä sujutteluun.

Tunnettuja suomalaisia autotarroja ovat Taljan liikennekampanjoidensa yhteydessä tuottamat tarrat.

”Yhteispelillä se sujuu” oli ensimmäinen liikennekampanjan tarramerkki, joka liikuskeli eri puolilla maanteitä ja sai uusia versioita.

Lähimmäiseen liikenteessä kohdistuvaa ajattelua jatkettiin tarroilla ”Vaihda kohteliaisuuteen”, ”Sopu vie eteenpäin”, ”Katso vielä kerran”, ”Ennakoi tuleva tilanne, ”Liikenneoppia ikä kaikki” ja ”Turha kiire pois”.

Keitettyjä munia nakkikioskeihin

Helsingin makkarakioskeissa saadaan myydä keitettyjä kananmunia. Kiinteistölautakunta on päättänyt asiasta.

Munien myyntilupaan tarvitaan lisäksi jokaista myyntipistettä varten terveydenhoitolautakunnan suostumus.

Lisäksi kiinteistölautakunta oikeutti Töölöntorin vuokraajan myymään grillattua kanaa ja kananjalkoja.

Helsingin Yömakkarakauppiaat r.y:n mukaan keitetään kananmunat kioskeissa automaattisella sähkökeittimellä, joka on varustettu niiden kypsyysastetta osoittavalla asteikkosäätimellä.

Isät ovat idiootteja

Tv-sarja Perhe on pahin

Harva asia harmittaa tv-ruudussa yhtä paljon kuin jo jonkin aikaa jatkunut tendenssi amerikkalaisissa sarjaelokuvissa saada ajantäytteeksi jotakin sellaista, mikä taatusti ei ole väkivaltaista.

Tätäkin voidaan tietysti puolustaa. Ratkaisumalli vain on aina sama, tai melkein.

Mtv:n kakkoskanavassa aloittama Perhe on pahin syy uskollisesti jo monesti toistetulla linjalla, jonka tarkoituksena on vakuuttaa, että keski-ikäinen perheenisä ei voi olla muuta kuin vähämielinen touhottaja.

Voihan mahdollisesti ollakin, eikä suinkaan vain Amerikoissa, mutta saman asian toistaminen on ainakin ohjelmateknisesti tylsä ratkaisu.

Jonkinlaisena lohtuna tietysti voidaan pitää sitä, etteivät poikkeuksetta ainoastaan isät ole jääneet sen kuuluisan jonon häntäpäähän, missä älliä jaettiin.

Varsin vähille rippeille on – jälleen amerikkalaisen tulkinnan mukaan – jäänyt tässä suhteessa ainakin joka toinen meillä pyörivän sarjaelokuvan päähenkilö, Pisamanaamaksi ristitty tyttölapsi muiden muassa (millähän suurennuslasilla nekin pisamat on varmistettu?).

Paitsiorajaa ehdotetaan siirrettäväksi

Pohjoismaat olivat yksimielisiä siitä, että jalkapalloilun nykyistä paitsiosääntöä olisi tutkittava. Ruotsi esitti tästä ehdotuksen pohjoismaisen jalkapalloilun sääntökonferenssissa lauantaina ja sunnuntaina Helsingissä.

Ruotsalaisten ehdotus käsittää sen oleellisen seikan, että paitsiotilanne huomioitaisiin vasta rangaistusalueen rajan kautta kentän yli vedetyn viivan jälkeen. Tällä toimenpiteellä halutaan edistää maalitilanteiden ja välillisesti maalien syntyä.

Ehdotus päätettiin lähettää tutkittavaksi ja esitys tehdään lopullisesti vasta pohjoismaiden jalkapalloliittojen kongressissa Turussa. Kongressi alkaa toukokuun 29. päivänä.

Ruotsi oli ehdottanut myös sivurajaheiton muuttamista epäsuoraksi vapaapotkuksi. Tämä ehdotus ei saanut kuitenkaan yksimielistä kannatusta. Suomessa tätä kokeiltiin keväällä ja tulokset eivät olleet positiivisia.

