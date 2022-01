Turku (HS)

Turun satamaan toukokuussa valmistuvan terminaalin harjannostajaisia vietettiin perjantaina M/S Ilmattarella.

Kolmikerroksinen ja kahdeksankulmainen rakennus on ristitty läheisen satamanosan mukaan Otkantiksi.

Turun kaupunki teki vuoden 1970 joulukuussa sopimuksen Silja Linen kanssa satama-alueen vuokraamisesta ja terminaalin rakentamisesta. Sopimuksessa yhtiö sitoutui rakentamaan ajanmukaisen terminaalin ja vuokrasi alueen 25 vuodeksi.

Suurimmaksi osaksi lasista rakennetun terminaalin on suunnitellut ruotsalainen insinööritoimisto. Rakennuksen tilavuus on 15 000 kuutiota. Lattiapinta-alaa on 2 500 neliömetriä. Toisesta kerroksesta suoraan laivoihin johtavien käytävien pinta-ala on yli tuhat neliömetriä.

Terminaalin pohjakerroksessa on mm. yhtiön lipunmyynti, pankki, VR:n lipunmyyntitoimisto, matkatavaran säilytys, kaupungin matkailutoimiston palvelupiste, yleisöpuhelimia sekä säilytyslokeroita.

Toisessa kerroksessa on ensimmäisenä vastassa lippujen tarkastus sekä yli sadan istumapaikan odotushalli. Kerroksessa on myös lasten hoitohuone ja terveysasema laivojen henkilökunnalle.

Toisesta kerroksesta lähtevät käytävät laivoihin ja liukuportaat yläkerroksen kahvioon. Rakennuksen ulkopuolella on 350 auton odotuskenttä ja kolme pikkupaviljonkia, joista käsin valvotaan autoliikennettä.

Kekkosen työn jatkamiseen kaksi vaihtoehtoa

Presidentti Urho Kekkosen työn jatkaminen Suomen presidenttinä voidaan toteuttaa usealla eri tavalla: Tavallisilla presidentin vaaleilla, ”mustan hevosen” vaaleilla tai poikkeuslailla.

Ennen edellisiä presidentin valitsijamiesvaaleja 1968 aiottiin Kekkosen presidenttiaikaa jatkaa poikkeuslailla eduskunnalle siirrettävillä vaaleilla, mutta hanke raukesi kun kävi ilmeiseksi, ettei tarvittavaa 5/6 enemmistöä saada yrityksen taakse eduskunnassa.

Ellei valitsijamiesvaaleja 1974 lainkaan järjestetä, on ainoa mahdollisuus poikkeuslain säätäminen, totesi professori Paavo Kastari. – –

Presidenttikysymyksen peruslähtökohtana on kaiken aikaa ollut tasavallan presidentin Urho Kekkosen puhe, jonka hän piti joulukuussa 1967 avatessaan vuoden 1968 presidentinvaalien vaalikampanjansa.

Hän sanoi silloin: ”Jos näet olen vuonna 1974 vielä kantaani lausumassa, niin ehdokkaaksi en halua enkä suostu. Tämä on hyvä tietää jo ajoissa, että puolueet ja naiset ja miehet voivat ottaa tulevassa toiminnassaan huomioon.”

Särkän salmen laivaväylä suljettiin

Särkän salmen kautta Helsingin satamiin kulkeva laivaväylä suljettiin perjantaina klo 12. Viimeisenä ehti väylää tänä talvena käyttää Svea Jarl, joka lähti torstaina Tukholmaan.

Helsingin laivaliikenne siirtyi käyttämään Kustaanmiekan salmesta kulkevaa väylää. Särkän väylä suljettiin, jotta Suomenlinnan jäätietä voidaan myöhemmin ruveta käyttämään.

Leudon talven vuoksi ei Suomenlinnan jalankulkutietä ja autotietä ole vielä avattu. Myöskään HKL:n bussiliikennettä Suomenlinnaan ei ole vielä voitu järjestää.

Helsingin satamalaitokselta kerrotaan, että tiet on yleensä avattu Suomenlinnaan helmikuussa. Tosin viime talvi oli niin leuto, ettei autotietä lainkaan avattu.

Särkänsalmen laivaväylästä varoittavat merkit pystytettiin jäälle Kaivopuiston ja Suomenlinnan välille.

Röntgenhoitajista on työttöminä lähes 30%

Arviolta kolmekymmentä prosenttia röntgenhoitajista on työttömänä tai vailla koulutustaan vastaavaa työtä.

Helsingin röntgenhoitajaopiston oppilasmäärää on laskettu 200:sta 72:een ja määrän alentamista tästäkin harkitaan ammattikasvatushallituksessa. – –

Röntgenhoitajia alettiin kouluttaa jo 50-luvun alussa, mutta tuntuvasti koulutusta lisättiin 60-luvun puolivälissä.

Silloin röntgenhoitajista oli pulaa ja lääkintöhallituksessa arvioitiin kansanterveyslain toteutuvan nopeammin kuin se toteutui: terveyskeskuksissa uskottiin tarvittavan runsaasti röntgenhoitajakoulutuksen saaneita.

Kyläkoulujen lakkauttaminen pysäytetään

Valtion rahan puute on sen verran hellittänyt, että kyläkoulujen vyörynomainen lakkauttaminen voidaan pysäyttää. Tämä tapahtuu siten, että opettajanpalkkauksen valtionavun ehtona olevia oppilasmääriä alennetaan tuntuvasti.

Hartolan kouluja yrittäjille

Hartolan kuntaan saadaan uutta teollisuutta ja yrittäjätoimintaa sekä useita kymmeniä työpaikkoja lisää myymällä vanhoja lakkautettuja kouluja näihin tarkoituksiin.

Iki-Kiannon hautakivi epähuomiossa tientäytteeksi

Oulu (HS)

Ilmari Iki-Kiannon hautakiveksi Suomussalmen Kiantajärven Niettussaareen valittu suuri luonnonkivi on kadonnut.

Kivi oli Suomussalmen Vuokissa vielä syksyllä, mutta kun sitä äskettäin lähdettiin hakemaan Niettussaareen, se oli kadonnut.

Kiven käyttösuunnitelmasta tietämättömät tienrakentajat ovat luultavasti käyttäneet sen tienpohjan täytteeksi. Uuden sopivan kiven etsiskelyt aloitetaan keväällä.

Tarkoituksena on löytää korpikirjailijan hautamuistomerkiksi hyvänmallinen luonnonkivi Suomussalmen kunnan alueelta.

Naiset miehiä parempia kuljettajatutkinnon kirjallisissa kokeissa

Naiset ovat miehiä parempia kuljettajatutkinnon kirjallisessa osassa, mutta ajokokeissa miehet ovat huomattavasti naisia parempia.

Tämä käy ilmi viime vuoden kuljettajatutkintojen hylkäämisestä Helsingin alueella.

Naisten osuus koko maassa henkilöautonkuljettajatutkinnoista oli viime vuonna 49 %. Kaikista tutkinnoista naisten osalle tuli 36 %.

Keskimääräinen hylkäysprosentti oli ajokokeessa 23,7. Yksityisellä luvalla harjoitelleiden hylkäysprosentti oli 35,4.

EEC sinetöi laajentumisen

Bryssel (Reuter)

Vuosisatoja vanha unelma yhtenäisestä Euroopasta on askeleen lähempänä toteutumista tänään kymmenen Länsi-Euroopan maan allekirjoittaessa sopimuksen, joka sitoo ne voimakkaaksi taloudelliseksi liitoksi, kymmenjäseniseksi Euroopan talousyhteisöksi.

Allekirjoitus tapahtuu 18 kuukautta 21 päivää sen jälkeen kun EEC ryhtyi jäsenyysneuvotteluihin neljän ehdokasmaan kanssa. Uudet jäsenet ovat Englanti, Irlanti, Tanska ja Norja.

Allekirjoitus tapahtuu Brysselin Egmont-palatsin uudessa konferenssisalissa. Tämä osa palatsia oli aikanaan hevostallina.

Alokkaat Ruotsissa entistä pitempiä

Ruotsalaisten asevelvollisten keskipituus ja keskipaino lisääntyvät vuosi vuodelta, ilmenee kutsuntaviranomaisten tilastoista.

Vuonna 1945, jolloin kutsuntoihin kutsuttiin 20-vuotiaat, oli keskipituus 174,7 cm. Vuodesta 1954 lähtien on tarkastukset suoritettu sinä vuonna, jolloin asevelvollinen täyttää 18 vuotta.

Mainittuna vuonna keskipituus oli 174,7 cm ja keskipaino 64,4 kg. Vuoden 1957 luvut olivat 174,8 cm ja 64,7, vuonna 1968 taas 177,7 cm ja 66 kg sekä kutsuntavuonna 1970/71 jo 178,3 cm ja 68,8 kg. (SIP)

Baskisissit vapauttivat kaapatun

Bilbao (AP)

Baskisissit vapauttivat perjantaina espanjalaisen teollisuusjohtajan Lorenzo Zabalan pidettyään häntä panttivankinaan kaksi päivää. Hänet vapautettiin Pariisin lähistöllä, kertoi Espanjan tietotoimisto.

Sissijärjestö ETA ilmoitti, että Zabala teloitetaan ellei eräästä hänen tehtaastaan erotettuja työläisiä oteta takaisin ja näille anneta palkankorotuksia.

Eibarin kaupungissa toimiva yhtiö myöntyi ehtoihin perjantaina, ja poliisi suostui työläisten vaatimukseen, jonka mukaan 14 kaappausjutun yhteydessä pidätettyä vapautettiin.

Vapauttamisesta ilmoitettiin ensin erääseen eibarilaiseen kahvilaan, jossa Zabala käy usein. Hänet kaapattiin keskiviikkona aamulla kun hän oli matkalla moottoripyörätehtaaseensa, joka sijaitsee baskialueen pääkaupungin Bilbaon lähistöllä.

