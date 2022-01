Sokerihyllyt ammottavat tyhjillään

Kun ihmiset saivat kuulla sokerin hinnan korottamisesta, syntyi kysyntää ympäri maata ja säännöstelyäkin kuin pahimpina pula-aikoina.

Liikkeiden ovilla jonotettiin lauantaina sokeria, maanantaina pystyivät vähittäiskaupat tarjoamaan ostajille vain siirappia ja erikoissokereita.

Eräitten itsehillintä petti, kun varastot tyhjenivät: ”Myymäläpäällikköä käytiin rinnuksista kiinni ja epäiltiin, että hän on pimittänyt sokeria varastoon”, kertoi myyjä Laina Törmänen Aleksis Kiven kadun H-hallissa Helsingissä.

Sokerin hinnan korottamisesta valtioneuvosto päätti perjantaina ja samana päivänä sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti uudet vähittäis- ja tukkuhinnat. Ne tulivat tänä aamuna voimaan.

Sokerin tuottajahinnat nousivat jo lauantaiaamuna.

Sokeria hakemassa: Autonkuljettajat kuluttivat aikaansa hitaasti liikkuvassa jonossa Suomen Sokerin Porkkalan tehtaalla.

Neuvostoliitto ei halua Suomen siirtyvän länteen päin

Tukholma (Kari Kallio)

”Neuvostoliitto ei halunnut Suomen hankkivan kansainvälisiä sitoumuksia, jotka olisivat voineet edistää maan siirtymistä länteen päin, vaikka se olisikin tapahtunut varovaisesti ja epäsuorasti.”

Näin toteaa norjalainen Neuvostoliiton asiantuntija Jahn Otto Johansen johtavan ruotsalaisen sosiaalidemokraattisen lehden Arbetet'in maanantaina julkaisemassa pääkirjoitussivun artikkelissa ”Miksi Moskova sanoi ei Max Jakobsonille?”

Norjan television ulkomaanosaston päällikkö Johansen toteaa neuvosto-veton Jakobsonia vastaan herättäneen melkoista ärtymystä pohjoismaiden pääkaupungeissa.

ET-kokouksen isännyys

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen päälehti Pravda on julkaissut itävaltalaisen professori Rudolf Weilerin kirjoituksen, jossa suositellaan Wieniä Euroopan turvallisuuskokouksen isäntäkaupungiksi.

Tietenkään Pravda ei julkaise tällaisia artikkeleita sattumalta eikä ilman tarkoitusta.

Kysymyksessä on selvä ja merkittävä kannanotto Wienin ja Itävallan puolesta – ja samalla kannanotto Helsingin ja Suomen ET-isännyyttä vastaan.

– –

Yhdessä YK:n pääsihteerivaalin kanssa Pravdan kannanotto antaakin aiheen kysyä, onko Neuvostoliiton hallituksen käsitys Suomen ulkopolitiikan puolueettomuudesta ja sen merkityksestä muuttunut.

Suomen ulkopolitiikkahan on jo pitkään ollut vakiintunutta ja johdonmukaista: vain aktiivisuus on lisääntynyt, mutta se tuskin on antanut Moskovalle aihetta tarkistaa kantaansa.

Jos siis Neuvostoliiton asenne on muuttunut, syiden täytyy ilmeisesti olla muualla kuin Suomen ulkopolitiikassa.

Valtio takaa Viru-hotellin

Valtio maksaa Tallinnan Viru-hotellin urakan loppuun rakentamisesta, mikäli rahat eivät muuten riitä.

Töitä jatkaa tiistaista alkaen Finnstroi-niminen yhtiö, joka parhaillaan tarjoaa Neuvostoliittoon Enson puunjalostuslaitosten rakentamista.

Erään arvion mukaan valtion osuudeksi tulee 500 000–1 000 000 markkaa.

Hallitus teki asiasta päätöksen maanantaina ylimääräisessä istunnossaan. Ratkaisua perusteltiin mm. sillä, että työn loppuun saattamisella on suuri kauppapoliittinen merkitys uusien rakennustöiden kannalta.

Arvion mukaan työn loppuun saattaminen Tallinnassa maksaa toista miljoonaa markkaa.

Neuvostoliittolainen rakennuttaja on pidättänyt 600 000 markkaa.

Lisäksi tulee maksuja, joita konkurssihallinnon on maksettava, ”jos on millä maksaa”.

Loppu tulisi valtion osuudeksi.

Miehet jättäneet häväistyt vaimot

Geneve (Reuter)

Bangladeshin hallitus haluaisi julistaa Länsi-Pakistanin sotilaiden viime sodassa raiskaamat 200 000 naista kansallissankareiksi, mutta tällä hetkellä nämä naiset ovat enimmäkseen miestensä hylkäämiä ja vailla minkäänlaista sijaa yhteiskunnassa.

Kirkkojen maailmanneuvoston pakolaisasiantuntija Kentaro Buma sanoi maanantaina Genevessä Bangladeshin hallituksen vedonneen raiskattujen aviomiehiin ja pyytäneen näitä ottamaan aviopuolisonsa takaisin kotiin.

Buma huomautti, että muslimit kieltäytyvät yleensä uskontoonsa nojaten ottamasta takaisin puolisoaan, jos joku toinen mies on koskenut tähän, vaikka se olisi tapahtunut väkisinkin.

Kinkkua syötiin 1,1 kg henkeä kohti

Helsinkiläiset pistivät viime jouluna suihinsa 1,1 kiloa kinkkua henkeä kohti. Lipeäkala sen sijaan ei ollut suosiossa. Sitä syötiin vain noin 100 grammaa henkeä kohti.

Tiedot on kerätty Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen kulutuspaneelin avulla.

Noin 70 prosenttia tutkituista ruokakunnista osti kinkun. Sen keskipaino oli 5,8 kiloa.

Lipeäkalaa osti vain 23 prosenttia ruokakunnista ja ostoksen keskimääräinen suuruus oli 1,4 kiloa.

Kinkku ja lipeäkala eivät juuri kilpailleet keskenään, sillä jos perheeseen oli hankittu lipeäkalaa, niin lähes kaikissa tapauksissa sinne oli hankittu myös kinkku.

Dannyn häiden jälkisointuja

Rauma (HS)

Rauman kirkkoneuvosto kokoontuu tiistaina pohtimaan, onko hääparin omaisilla oikeus estää kirkkoon pääsy muilta kuin kutsutuilta vierailta.

Asia tuli esille, kun poliisit ja omaiset estivät raumalaisyleisön pääsyn toimitusjohtaja Ilkka Lipsasen eli iskelmätähti Dannyn ja Ekonomi Liisa Seppälän vihkiäisiin.

Viime sunnuntaiset häät olivat pettymys monelle raumalaiselle.

Pääsy Pyhän Ristin kirkkoon estettiin muilta kuin kutsuvierailta, ja kiellon noudattamista valvoivat virkapukuiset poliisit.

TV-2:n suurteos Tampereen Pispalasta

Tv-2 on saanut valmiiksi toistaiseksi suurimman työnsä, Lauri Viidan pääteoksen Moreenin televisioinnin.

Ensimmäinen näyttö 14-osaisesta televisionäytelmästä nähdään tänään. Loput kolmetoista osaa esitetään tiistaisin samaan aikaan TV-2:ssa.

Moreenia filmattaessa TV-2 on pannut koko koneistonsa pyörimään. Ohjelmaa varten on tarvittu eniten avustajakuntaa ja esiintyjiä kaikista TV-2:n tähän mennessä tekemistä ohjelmista.

Esiintyjiä on kaikkiaan toistasataa ja heidän lisäkseen ohjelmassa on nelisen sataa avustajaa. Avustajiin on laskettu mukaan myös lapsiavustajat, joista suurin osa on tamperelaisesta lastenkodista.

Ammattinäyttelijöitä on ollut mukana ainoastaan viisi.

Moreeni kuvattiin Tampereella, Pispalassa, jonka elämää Viita aikoinaan kuvasi. Moreeni liikkuu Pispalan työläiskaupunginosan tavallisten, epäsankarillisten ihmisten parissa.

Sen alkuosa sijoittuu tapahtumiin ennen vuoden 1918 kansalaissotaa, tavallisten ihmisten arkeen ja elämään.

Yhden illan ilo

Englantilainen Joseph Philbury on innokas musiikin ystävä ja soittelee itsekin viulua.

Hän aikoo nyt vuokrata Royal Philharmonic -orkesterin yhdeksi illaksi saadakseen johtaa oman konsertin. Ilo maksaa hänelle 12 000 mk.

”Joittenkin mielestä olen tullut hulluksi”, Philbury sanoi kertoessaan elämänikäisestä haaveestaan.

Hän sanoi perineensä äskettäin jonkin verran rahaa. ”Vaimoni innostaa minua nyt käyttämään sen viimeinkin unelmani toteuttamiseen.” (UPI)

Ukkosenjohdatin jumalanpilkkaa

Kesterenissä, Hollannissa, kaupunginvaltuuston kalvinistiset jäsenet äänestivät ukkosenjohdattimen pystyttämistä vastaan.

Johdatin piti asentaa kaupungin uuden palolaitoksen torniin.

”Olemme periaatteessa turvatoimia vastaan”, sanoi kalvinistien edustaja. ”Ukkosenjohdatin loukkaa Jumalan kaikkivaltaa”.

Anteeksi, konstaapeli, mutta alushameenne näkyy! Brisbanen ensimmäinen naispuolinen liikennepoliisi Merelene Smith oli ensimmäistä päivää työssään ja huulta heitettiin hänen ympärillään. Mutta Merelene ei piitannut, vaan ohjaili liikennettä rutinoidusti. Huulenheitto loppui ja liikenne sujui paremmin kuin koskaan.

