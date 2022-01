Lauluohjelmia ja näytelmä välirauhan ajoista

KOM-teatteri ei jäänyt lepäämään menestyksekkään Petroskoi-vierailunsa laakereille, vaan kevätkauden uusien ohjelmien ja näytelmän harjoitukset ovat jo vauhdissa.

Kom-teatterilla on tulossa uusi työväenlaulujen, kuplettien, runojen ja sananparsien kooste Alhaisolauluja, kaikkiin oloihin siirrettäväksi soveltuva estradiohjelma.

Maaliskuun puolessa välissä valmistuu Suomen kuninkaan teemoja jatkava näytelmä Välirauha Suomen sisä- ja ulkopoliittisista tapahtumista vuosina 1940—41.

Teatterin lähitulevaisuuden matkaohjelmaan sisältyy vierailu Itä-Berliinin poliittisten laulujen festivaaleille. Festivaaleilla esiintyvät ryhmät paitsi omissa ja yhteiskonserteissa, myös työpaikoilla, ja tekevät radionauhoituksia.

Viime vuoden festivaaleilla edusti Suomea kiitosta niittänyt Agit-Propin perusryhmä.

Loton jättivoitto

Suomen suurimman lottovoiton 922 400 mk vei alustavan tarkastuksen mukaan helsinkiläinen mies.

Hän oli täyttänyt kaikki yhden lottokupongin kahdeksan ruudukkoa, josta löytyi neljännen lottokierroksen ainoa kuusi oikein.

Yhtä suurta voittoa ei ole koskaan jaettu myöskään veikkauksessa, seuraavaksi suurin voitto tuli sekin lotosta, mutta se oli yli puolta pienempi.

Viime viikon oikeassa lottorivissä oli kolme sellaista numeroa, jotka viime vuonna tavallista useammin sattuivat täysosumariviin. Numero 36 esiintyi yli puolessa täysosumariveistä.

Todennäköisyyslaskennan mukaan sunnuntaina arvotulla lottokierroksella pitäisi löytyä kaksi tai kolme täysosumaa. Jos kierroksella on täytetty 3 838 380 ruudukkoa, todennäköisyys on, että yhdessä on kuusi numeroa oikein.

Kone lajittelee 300 000 tuntivauhdilla lottokuponkeja, joita Sinikka Lehtonen (vas.) ja Raili Aartolahti sen luettavaksi syöttävät.

Marille kultaa

Peppi Pitkätossun laulaja Mari Laurila on yltänyt kultalevyyn.

– Toivottavasti sellaisia tulee myöhemminkin, sanoi Mari reippaasti saadessaan tunnustuksen.

Kultalevyn saa 30 000 kappaleen myynnistä. Meillä se on melko harvinaista.

Levy luovutetaan Marille omassa tv-viihteessä ensi kuun alussa.

Naantali–Kapellskär suosituin tie länteen

Suomen ja Ruotsin välisistä laivareiteistä osoittautui viime vuonna suosituimmaksi Vikinglinjan pikareitti Naantali–Maarianhamina–Kapellskär.

Matkustajien määrä nousi sillä 1,39 miljoonaan, kun se vuotta aikaisemmin oli 866 000.

Lisäystä oli lähes 61 prosenttia.

Pullokermat kallistuvat

Rasvasekotteiden eli ns. pullokermojen hinnat nousevat 6 penniä pullolta, päätti hintajaosto maanantaina.

Korotus koskee mm. Vuokkoa, Vispoa ja Hilkkaa. Nämä ”kermat” ovat 250 gramman pulloissa. Pullokermojen hinnat ovat tähän asti vaihdelleet 57 pennistä 70 penniin pullolta.

Kuuden pennin korotus saadaan toteuttaa vasta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettua päätöksen.

Länsi-Saksan suopon päällikkö natsisyyttäjä

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Länsi-Saksan kansanvaltaisen järjestelmän turvaksi perustetun suojelupoliisin päällikkö toimi natsiaikana syyttäjänä poliittisissa oikeudenkäynneissä, viikkolehti ”Der Spiegel” paljasti maanantaina.

Lakimies Hubert Schrübbers, joka nykyään johtaa Bonnissa perustuslain suojeluvirastoa, palveli natsivaltiota lisäksi erittäin tehokkaasti hankkimalla silloisen järjestelmän vastustajille rankkoja kuritushuonetuomioita vähäisistäkin ”rikkomuksista”.

Der Spiegelin julkistamien asiakirjaotteiden mukaan hän toimi esimerkiksi syyttäjänä sodanaikaisessa oikeudenkäynnissä, jossa eräs kaivostyöläinen tuomittiin puoleksitoista vuodeksi kuritushuoneeseen siitä, että hän oli seitsemän vuotta aiemmin antanut pari kertaa 20 penniä keräykseen poliittisten vankien hyväksi.

Eräs Schrübbersin syyttämä juutalainen nainen sai kaksi ja puoli vuotta kuritushuonetta siitä, että hän oli Brysselissä kerännyt rahaa ja elintarvikkeita Natsi-Saksasta ulkomaille hakeutuneille poliittisille pakolaisille.

Menestyksellisen syyttäjän saavutuksiin kuului myös oikeusjuttu, jossa eräs muurari tuomittiin kahdeksi vuodeksi kuritushuoneeseen, koska hän oli naapureille ja tuttaville leimannut Hitlerin sotaretken Puolaan "tarpeettomaksi".

Kolmannen valtakunnan natsipuolueen SA-iskujoukkoihin kuulunut Schrübbers jatkoi sodan jälkeen tuhansien muiden oikeusvirkamiesten tavoin uraansa ja yleni yhä vastuunalaisempiin virkoihin.

Vuonna 1955 hänet nimitettiin päälliköksi perustuslain suojeluvirastoon, jonka tehtäviin kuuluu kansanvaltaisen järjestelmän turvaamisen ohella oikeisto- ja vasemmistoradikaalien järjestöjen valvonta sekä vastavakoilu.

Tällöin hän ei maininnut mitään natsimenneisyydestään, eikä sitä ilmeisesti yritettykään tutkia. Asia tuli myöhemmin vain kerran puheeksi kristillisdemokraattisen sisäministerin Paul Lücken kanssa, mutta se ei antanut aihetta toimiin.

Uutuusmessut syyskuussa

Suomen Messut järjestää tänä vuonna neljät messut Helsingissä. Kuluvan messuvuoden uutuus on ensimmäiset kansainväliset kulutustavaroiden messut syyskuussa.

Jokavuotinen venenäyttely, tällä kertaa Vene 72 aloittaa messukauden helmikuussa. Seuraavaksi järjestetään LVI-messut toukokuussa.

Syksyllä pidetään Maxpo eli maan siirto-, rakennus- ja metsäkoneiden erikoisnäyttely sekä kulutustavaramessut.

Kulutustavaramessut on tarkoitettu sekä liikemiehille että suurelle yleisölle.

Moottoripyörien takana hyvä vuosi

Viime vuosi oli moottoripyöräurheilun tähän asti menestyksekkäin. Turkulainen insinööri Jarno Saarinen ajoi TT-luokassa alle 350 kuutiota toiseksi maailmanmestaruuspisteissä. Luokkaa alempana (250 ksm) hän oli kolmas.

Motocrossissa Hyvinkään Heikki Mikkola oli MM-pisteissä neljäs, vaikka kone petti kuljettajansa luvattoman usein. Mikkola olisi paremmalla pyörällä taistellut mestaruudesta.

Suomen moottoripyöräurheilu ei kuitenkaan lepää yksistään näiden miesten harteilla. Luvassa on ja tulossa useitakin uusia nuoria voimia. TT-rintamalla ovat tulossa Teuvo Länsivuori, Kaarlo Koivuniemi, Matti Salonen ja Seppo Kangasniemi. He ovat jo ehtineet kokeilla siipiensä kantavuutta MM-areenallakin.

Teuvo Länsivuori oli viime vuonna 350-kuutioisissa kymmenes, mutta muut eivät vielä mahtuneet aivan yhtä hyville sijoituksille.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone