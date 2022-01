Ties monennettako kertaa Elviksen esitys on noussut Englannin kymmenen myydyimmän levyn joukkoon.

Elvis Presley palasi pitkän poissaolon jälkeen Englantiin äänilevyjen myyntitilaston kärkipaikoille. Kappaleen nimi on ”I just can’t help believing” ja sijoitus Melody Makerin listalla seitsemäs.

Kappale on Elviksen viime filmistä ”Tämä on Elvis”, joka pyöri Suomen elokuvateattereissa keväällä. Edellisellä viikolla Elvis oli listan 11:llä sijalla.

Kovaa vauhtia kohti kärkeä nousee 12-vuotias skotlantilainen koulupoika Neil Reid. Hänen esityksensä ”Mother of mine” siirtyi yhdeksänneltä sijalta toiseksi.

Vähintään samalla nopeudella kohti Englannin listan kärkeä on nousemassa amerikkalaisen Melanien ”Brand new key”. Edellisellä viikolla numero 17, nyt viides.

Lennot tuovat pikaturisteja Helsinkiin

Tukholma (HS)

Tukholmalaiset pikaturistit ovat löytämässä Helsingin viikonloppumatkojensa kohteeksi. Viime vuonna Tukholmassa myytiin lähes 800 viikonloppulentoa Helsinkiin, edellisenä vuonna noin 250.

Pikaturismin kasvua hidasti Helsingin hotellipula.

Tukholmassa ounastellaan, että kahden vuoden perustyön jälkeen sanoma halvoista viikonloppupaketeista, edullisesta Helsingistä ja sen uusista hotelleista on mennyt perille.

Aikaisemmin viikonlopputuristit yleensä lensivät Kööpenhaminaan. Muita vaihtoehtoja ei juuri ollut, ennen kuin Finnair alkoi markkinoida Helsinkiä uutena viikonloppukaupunkina.

Pikamatkailu on yleistymässä tukholmalaisten ja yleensä ruotsalaisten keskuudessa. Jo vuosia Suomen laivat ovat viikonloppuisin olleet täynnä.

Metsien parturointi kiellettiin USA:ssa

Washington (New York Times)

Kansallispuistojen metsien ”parturointia” rajoitetaan USA:ssa. Kymmenen toimintaohjeen avulla on tarkoitus ohjata metsien hakkuita.

Suunnittelijoiden mielestä luonnonkauneus on riittävä syy hakkuukieltoon.

Puutavarateollisuuden liitto vastustaa lain voimaantuloa. He vaativat siirtymäaikaa, ettei rakennusteollisuus joutuisi vaikeuksiin.

Metsien parturoinnissa hakataan alueelta kaikki puut ikään ja lajiin katsomatta. Alue, jolta aiotaan puita hakata, voi olla pieni kaistale maata tai yhtä hyvin monien neliömailien metsä. Tilalle istutetaan puutavarateollisuuteen parhaiten soveltuvaa metsikköä.

Tämäntapaisen toiminnan puolestapuhujia ovat puutavarateollisuuden edustajat. He sanovat, että tämä on metsävarojen järkiperäistä ohjaamista.

Jotkut metsänomistajat ovat nostaneet vastalauseensa tällaisen menettelyn johdosta. Se on voimavarojen tuhlaamista ja ympäristön hävittämistä heidän mielestään.

Riistaa vaaraksi asti Helsingin lentokentällä

Ilmassa jyrisevät lentokoneet, teillä autot. Jänikset pinkovat jossakin metsässä. Melu ei niitä pelota, mutta koiria ja pyssyjä juostaan pakoon. Martti Junnila ja Heikki Heikkilä (oik.) odottavat ajon tulevan tien lähelle.

Teerillä, metsoilla ja peltopyillä on Helsingin lentokentällä omat kiitoratansa.

Jänikset koikkelehtivat ratojen laidoilla ja hirvet käyvät tökkimässä niille peloitukseksi asetettuja hajulaitteita.

Lisääntyvästä riistakannasta voi tulla vaara lentoturvallisuudelle. Kantaa rajoitetaan metsästämällä. Lauantaisen metsästyspäivän saalis oli kaksi metsäjänistä.

Hirvet ovat suurimmat kentän laidoille asettuneet eläimet. Lentokentän ympäristössä oletetaan olevan kaksi tai kolme paria ja jokunen yksinäinen eläin. Hirviä on nähty pääkiitoradan jatkeella ja aivan radan päässä.

Lentokoneiden ja muun liikenteen kova melu ja paha haju ei tunnu peloittavan hirviä sen paremmin kuin muitakaan riistaeläimiä. – –

Riistakannan kasvua on pidetty kurissa metsästämällä. Lentoaseman Eränkävijät ry:n yhdeksän jäsentä käyvät muutaman kerran viikossa napsimassa paisteja patoihin ja pois lentokoneiden tieltä.

Kenttäalue on valtion maita. Sivulliset eivät saa siellä metsästää.

Harmaana lauantaiaamuna oltiin liikkeellä kolmen koiran kanssa. Miehiä aseineen oli viisi.

"Pupi" ajoi jänistä lentokentän maastossa kolme tuntia, ennen kuin Pekka Heikkilän laukaus päätti juoksun. Martti Junnila roikottaa päivän saalista koivista.

Nuorten päihdeklinikka avataan Tapiolassa

Nuorison avohoitoklinikka avataan maanantaina Tapiolan yhteiskoulun entisessä parakkirakennuksessa.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Tapiolan–Otaniemen osaston aikaansaamaan klinikkaan tulee kahdeksan selviämissijaa nuorille huumausaineiden käyttäjille.

Klinikkaan saadaan lisäksi hoito- ja henkilökunnan tiloja.

Klinikka on maan toinen nuorille huumausaineiden käyttäjille tehty avohoitokeskus. Klinikka toimii Arkadian klinikan rinnalla ja tekee varsinaisen hoidon lisäksi ennalta ehkäisevää valistustyötä.

Arkadian klinikan johtaja ja Tapiolan klinikan toiminnasta vastaava nuorisotyöntekijä Aulis Junes kertoo, että toiminta alkaa maanantaina päivä- ja iltatyönä. Helmikuun alussa päästään ympärivuorokautiseen työhön.

Klinikkaan on jo palkattu 10 työntekijää, joista yksi on lääkäri ja yksi psykologi. Lisäksi keskuksessa toimii sairaanhoitajia, sosiaalihoitajia sekä työnohjaajia. – –

Juneksen arvion mukaan espoolaisia vaikeassa riippuvuussuhteessa olevia nuoria on tällä hetkellä satakunta. Tämä joukko joutuu kiertämään vankiloita ja koulukoteja.

Arkadian klinikan kortistossa on noin 150 espoolaista, kokeilijoitten määrää on vaikea arvioida, mutta heitä lienee 1 000–2 000.

Junes totesi, että työ nuorten keskuudessa on Espoossa saatu hyvään alkuun.

Pahin tilanne on Vantaalla, jossa ei ole tehty lainkaan edes etsivää työtä. ”Seuraavaksi olisi klinikka saatava Vantaalle.”

Leikkimielellä hotellin terassilla

Lähtö ja maali samalla suoralla. Teuvo Hatunen lykkii tuimasti hymyillen miesten sarjan kakkoseksi. Helena Takalo kiri tuntumassa naisten sarjan voittoon.

”Paikoillenne ... valmiit... hep.”

Sapporon kisajoukkueen hiihtäjien ”virallinen” lähtölaukaus annettiin kuin yleisurheilukilpailuissa ikään. Hiihtäjät lähetettiin pareittain ainutlaatuiseen kisaan, 27 metrin matkalle hotellin kattoterassilla Helsingissä.

Lähettäjänä toimi Jukka Uunila, Olympiakomitean pää. Yleisurheilumies ennen muuta.

Hiihtäjien "irtiottokiIpailu” oli viimeinen katselmus kotimaan kamaralla, ennen kuin kone nousee kohti Sapporoa maanantaina päivällä.

Alun perin kilpailun ”säännöissä” luki, että sauvoilla sai lykkiä 10 metriä, loput 17 metriä liukua. Sääntöjen tekijät eivät muistaneet vilkaista taivaalle. Vesisateessa eivät sivakat luistaneet ja hiihtäjien oli lykittävä lähdöstä maaliin saakka.

Marjatta Kajosmaa ja Raimo Lehtinen aloittivat kisan. Lehtoselle kirjattiin aika 6,0, Marjatalle 6,2 sekuntia.

Sillä tuloksella Marjatta Kajosmaa jäi naisten sarjan viimeiseksi. Hän on huomattavasti parempi hiihtäjä kuin suksilla juoksija.

Porrassalmelta pikavauhtia terassikisoihin tullut Hannu Taipale kompasteli matkalla lähtöpaikalle, mutta pyyhkäisi 27-metrisen joukon nopeimmin 4,8 sekuntia. Teuvo Hatunen viipyi kaksi sekunnin kymmenystä kauemmin.

Sapporon joukkueen ylijohtaja Hannu Koskivuori ei voinut pidätellä Senja Pusulan houkutuksia, vaan lähti hänen parikseen kisaan. Aika 6,3 sekuntia on hyvää kansallista luokkaa.

Ja naisten sarjan kärki Hilkka Kuntola, Helena Takalo ja Senja Pusula.

Schenk jälleen mestari

Davos (Voitto Sulander)

Ard Schenkin, hollantilaisen suvereenin pikaluistelumestarin Euroopan mestaruudesta hullaantunut tuhatpäinen hollantilainen turistijoukko vyöryi kuin yhdestä käskystä Davosin öljyjäälle, kun viimeinen 10 000 metrin pari Kimmo Koskinen–Magne Thomassen oli lopettanut luistelunsa.

Turistijoukko juhli tilaisuutta niin perusteellisesti, että televisionkin oli katkaistava lähetyksensä huolimatta siitä, että järjestäjät olivat ryhtyneet varotoimiin.

Ard Schenkin kolmas Euroopan mestaruus kirjattiin uusin EE-pistein 169,702.

Mitalimiesten hymyt Davosissa, mestari Ard Schenk keskellä, Norjan Roald Grönvold (vas.) ja Hollannin Jan Bols.

Mailojen valmistus jatkunee Muuramessa

Jyväskylä (HS)

KOP osti perustettavan yhtiön laskuun Keski-Suomen lääninhallituksessa pakkohuutokaupatun Toronto-nimisen tilan mailatehdashalleineen Muuramesta. KOP:n tarjous oli 280 000 markkaa.

Mailojen valmistus tehtaassa ilmeisesti jatkuu. Pakkohuutokaupan pito lääninhallituksessa on ulosottolain vanhentuneen määräyksen mukainen menettely, jota asianomistaja voi pyytää.

Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva haki 10 000 markan kiinnityksensä saamiseksi ulosottoa johtaja Raimo Rahusen omistamasta Toronto-nimisestä tilasta ja joulukuussa johtaja Rahunen anoi, että tila myytäisiin pakkohuutokaupalla lääninhallituksen kansliassa.

Koonnut Pasi Oikarinen

