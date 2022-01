Hermostuttaa, kun on niin kova kiire. Mutta meidän Helppo-Heikkienhän pitää pysyttää kauppatase suorana, sanoi Rukkas-Antti ja mätti rukkasia pinoon.

Kuopio (Rauni Väinämö)

Rukkas-Anttia eli Urho Kurosta Keravalta pidettiin keskiviikkona Kuopion markkinatorilla Helppo-Heikkien Suomen mestaruuskisojen ennakkosuosikkina.

Hänen kauppapuotiaan piiritti koko ajan tiivis hohottavien ihmisten muuri.

Kansa nauroi kaikkein eniten Rukkas-Antin ja muiden tavaran kaupitsijoiden heittämille poliittisille ja kaksimielisille huulille.

Poliittiset sutkaukset olivat markkinatoreilla vielä sodan jälkeen kiellettyjä. Kuopion kaskukilpailun valitsijalautakunta katsoi turhan karsaasti kansan lähettämiä mieluisia vitsejä, juuri niitä hävyttömiä.

Esimerkiksi näin Kuopion tammimarkkinoilla keskiviikkona:

”Olen aina ihmetellyt, kun sen Ahdinkin pitää kehua vain itseään. Sisko ei esimerkiksi koskaan kehu itseään, vaan tavaraansa”.

Tai näin: ”Koiviston Manu sanoi Suomen Pankkiin mennessään ’Rahatilanne on kiristynyt.’ Mistä pirusta se tiesi, että minäkin olen kätkenyt seteleitä pääkassaan”, sanoi Rukkas-Antti ja työnsi satasen hattuunsa.

Suosituin vieras – Suomi

Sapporo (HS)

Keskiviikkoaamuna saapui Sapporoon suosituin kisavieras: Suomen olympiajoukkueen ensimmäinen ryhmä.

Joukkuetta oli lentoasemalla vastassa Japanin televisio värikameroineen, kymmenet lehtikuvaajat, kymmenet haastattelijat.

Ja Tokion Pekka, Suomen olympiajoukkueen autonkuljettaja vuoden 1964 kesäkisoissa. Hänellä oli mukanaan Suomi-ystävän rekvisiittaa: Pienoislippuja ja kyyneleitä.

Tokion Pekka on tehnyt melkoista pr-työtä Suomen hyväksi kotimaassaan. Itse hän oli varustautunut monenlaisin ja -materiaalisin Suomen pienoislipuin ja saanut paikalle kymmeniä kaltaisiaan.

Japanin televisio teki pitkät haastattelut kahdesta mielenkiintoisimmasta suomalaisesta, Marjatta Kajosmaasta ja Eero Mäntyrannasta.

Marjatta Kajosmaahan herätti suurta huomiota vuosi sitten Sapporon esikisoissa voittamalla esikisoissa tunnetut neuvostoliittolaiset.

Mäntyrannan paluuta odotetaan mielenkiinnolla Japanissakin. Televisiohaastattelussa Mäntyrannalta kysyttiin, onko hänellä mukanaan mitään onnea tuottavaa esinettä, maskottia?

”On minulla, sukset”.

Japanin väritelevisio, lehtimiehet ja radioselostajat odottelivat tuntikausia lumiin juuttunutta Suomen joukkuetta, joka sai myrskyisän iloisen vastaanoton. Liisa Suihkonen (vas.) ja Helena Takalo (kesk.) saivat kuvaajat innostumaan. Suomen hiihtäjät olivat Chitosen lentokentän suosituimpia.

Kolme kuntaa liitetään naapuriin ensi vuonna

Suomen kuntien luku vähenee ensi vuonna: valtioneuvosto päättänee tänään kolmesta kuntaliitoksesta.

Riistaveden maalaiskunta liitetään Kuopion kaupunkiin, Suoniemen kunta Nokian kauppalaan ja Nurmeksen maalaiskunta Nurmeksen kauppalaan.

Postin Anni lapioi tietä mökilleen. Viereinen poliisi Abel Kettusen perikunnan mökki on ollut talvet tyhjänä jo parikymmentä vuotta. Kehityksen odotetaan kääntyvän nyt päinvastaiseksi; Riistavesi odottaa sekä talvi- että kesäasukkaita.

Vuoden 1971 parhaat lehtikuvat valittu

Vuoden 1971 paras lehtikuva. Erkki Laitila (Helsingin Sanomat): ”Kaksi kalliota”.

Vuoden 1971 parhaaksi lehtikuvaksi on Suomen Lehtikuvaajat ry:n asettama arvostelulautakunta valinnut Helsingin Sanomain valokuvaajan Erkki Laitilan kuvan ”Kaksi kalliota”, jossa Länsi-Saksan liittokansleri Willy Brandt nähdään Munkkiniemen rantakalliolla.

Vuoden 1971 parhaaksi urheilukuvaksi valittiin Helsingin Sanomain valokuvaajan Hannu Lindroosin kuva ”Yli ja ohi”.

Vuoden 1971 paras urheilukuva. Hannu Lindroos (Helsingin Sanomat): ”Yli ja ohi”.

Vuoden parhaana kuvareportaasina palkittiin valokuvaaja Jorma Komulaisen kuvasarja ”Rock”.

Kilpailun tulokset julkistettiin Suomen Lehtikuvaajain 25-vuotisnäyttelyn avajaisissa.

Tilaisuudessa oli läsnä myös tasavallan presidentti Urho Kekkonen, joka palkintojen jaon jälkeen tutustui näyttelyyn.

Vuosi sitten voitti parhaan lehtikuvan palkinnon paljon puhetta herättänyt ”Muovikassikuva”, jossa esiintyi silloinen ulkoasiainministeri Väinö Leskinen. Sen oli ottanut Helsingin Sanomain valokuvaaja Martti Peltonen.

Kultalevy elämälle

Tiettävästi ensimmäisen kerran on neuvostoliittolaisen säveltäjän iskelmä saanut läntisen levymaailman kultalevyn.

”Rakastan sinua, elämä” Kauko Käyhkön laulamana on yltänyt yli 30 000:n rajan.

Laulajan lisäksi myös säveltäjä Edvard Kolmanovski sai kultalevytunnustuksen, samoin kuin sanoittaja Pauli Salonen, sovittaja Jaakko Borg, levyttäjä Finnlevy ja kustantaja Musiikki-Fazer.

Laulu tuli alunperin tunnetuksi Georg Otsin laulamana. Se ei kuitenkaan ole menestynyt yhtä hyvin kuin Kauko Käyhkön sydämellinen, lämmin versio.

Levy on Kaukon toinen kultainen – viime vuonna hän sai saman tunnustuksen Rovaniemen markkinoista.

Rakastan sinua, elämä – Kauko Käyhkön toinen kultalevy.

Perhe on pahin

Jukka Kajava

Sarjanäytelmärintamalla on vuoden alusta lähtien tapahtunut yksi vallan ilahduttava nykäys eteenpäin: Mainos-tv on ostanut kakkosverkkoon amerikkalaisen Perhe on pahin -ohjelman, joka hakee vertaansa vakiotuotannossa.

Se on kotimaassaankin vallan suosittu kriittisestä ja amerikkalaisia kliseitä ilkeähkösti peilaavasta luonteestaan huolimatta.

Avausjakso, kuten kollega näilläkin palstoilla totesi, keskittyi ehkä liikaakin amerikkalaisen miehen maahan polkijaksi. Aiheesta tosiaankin on nähty parempiakin näyttöjä, esimerkiksi vuodenvaihteessa Suomeen saapuneessa Miehuusvuodet-elokuvassa.

Sarjan toinen Presidentin postia -niminen jakso sen sijaan jo näytti selvemmin, mistä on kysymys.

Amerikkalaiset puhuvat mielellään hiljaisesta enemmistöstään. Kyseisestä ryhmästä Perhe on pahin -ohjelmassa on lähinnä kysymys. Hiljainen enemmistö kannattaa John Waynen isänmaallisia Vietnam-kannanottoja, eikä tunne muuta saastetta kuin sosialismin.

Tämän keskitasoisen keskiluokan asennekartoituksesta Perhe on pahin – hirveä nimikäännös muuten – puhuu.

Sen luutuneisuutta, kehityksenvastaisuutta ja auktoriteetteja kritisoidaan ja esitellään.

Työpaikkajuoppoja 100 000

Hyvinkää (HS)

Yli 100 000 suomalaista käyttää jatkuvasti alkoholia työpaikallaan.

SAK ja STK valmistelevat parhaillaan suositusta heidän hoitoon ohjaamisestaan.

Tavoitteena on, ettei alkoholistia enää eroteta työpaikasta, jos hän suostuu hakeutumaan hoitoon.

Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimussihteeri Toivo Pöysä arvioi Suomen työpaikoilla olevan noin 100 000 liikaa alkoholia käyttävää henkilöä. Heistä käy hoidossa vain 25 000.

Pöysän mukaan työnantajien suhtautuminen alkoholiongelmasta kärsivään työntekijään on nykyisin varsin suoraviivainen: varoitus, pakkoloma ja lopputili.

SAK:n ja STK:n valmistelema suositus tarjoaisi työntekijälle vaihtoehdon.

Mies toivoa täynnä: Floyd Patterson

New York (UPI)

Floyd Pattersonin haaveet kolmannesta raskaansarjan maailmanmestaruudesta joutuvat kokeeseen helmikuun 11. päivänä, kun hän kohtaa argentiinalainen Oscar Bonavenan New Yorkin Madison Square Gardenissa.

Ottelujärjestäjä Teddy Brenner sanoi tiistaina, että 37-vuotias kaksinkertainen ex-mestari voi päästä ottelemaan MM:sta Joe Frazierin kanssa, mikäli hän selviytyy kunnialla Bonavenasta.

Patterson palasi kehäneliöön vuonna 1970 kahden vuoden tauon jälkeen ja on sittemmin voittanut seitsemän ottelua peräkkäin.

Floyd Patterson.

Savitaipale yrittää ME-hiihtoa viestinä

Lappeenranta (HS)

Viestinhiihdon maailmanennätykseen pyritään Savitaipaleella.

Yötä päivää jatkuvaa viestiä on tähän mennessä hiihdetty 10 vuorokautta. Hiihtokilometrejä on kertynyt yli 1 500. Tarkoitus on jatkaa hiihtoa niin kauan kuin sisua ja lunta riittää.

Viestinhiihdon aloitti Savitaipaleen kunnanvaltuusto ja sitä jatkavat vuorollaan eri järjestöt. Yksi järjestö vastaa aina yhden vuorokauden hiihtosuorituksesta.

Taivalta taitetaan kirkonkylän valaistulla ladulla, jonka pituus on noin kaksi kilometriä.

Koonnut Kari Lankinen

