Helsingin Mustikkamaan ja Korkeasaaren välistä siltaa aletaan rakentaa lähiviikkoina.

Silta rakennetaan Mustikkamaan Isoisänniemestä salmen kapeimman kohdan yli Korkeasaareen. Sillan pituus on 230 metriä. Rakennustyöt saataneen valmiiksi syksyllä.

Uusi silta on tarkoitettu huoltotieksi Korkeasaareen. Sitä voidaan myös käyttää kävelysiltana varsinkin kelirikon aikana, kertoo sillan suunnittelija dipl. ins. Kauko Heininen Helsingin rakennusvirastosta.

Silta on suunniteltu kantamaan keskiraskasta tieliikennettä yhteen suuntaan kerrallaan. Sillan yli voi ajaa kaksiakselisella kuorma-autolla. Sillan leveys on 4,6 metriä.

Sillan kansi on ylöspäin kaareva ja rakennetaan puusta. Valaisimet kaartuvat reunalinjasta ulospäin, joten ne valaisevat myös sillan ulkoreunan ja osittain tukipilareita.

Brundage ajaa ammattilaiset pois kisoista

Tokio, (UPI)

Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puhemies Avery Brundage lupasi pitää ammattilaisurheilijat poissa olympiakisoista, myös Sapporossa ensi viikolla alkavista talvikisoista.

”Me hyväksymme mukaan ne, jotka ovat kiinnostuneet urheilusta urheilun vuoksi, ja suljemme pois ne, jotka ovat kiinnostuneet urheilusta taloudellisten syiden vuoksi”, Brundage sanoi Japanin lehtimieskerholle. ”Asia on niin yksinkertainen.”

Nivelraitiovaunuista syntynyt hintakiista

Helsingin liikennelaitoksen ja Valmet Oy:n välille on syntynyt hintakiista 15 nivelraitiovaunusta.

Alun perin sovittiin, että vaunujen hinnaksi tulee 750 000 mk kappale, mutta Valmet vaatii vaunusta nyt 800 000 mk.

Liikennelaitoksen lautakunta ei hyväksynyt tiistaina pitämässään kokouksessa hinnankorotusvaatimusta.

Liikennelaitos ja Valmet sopivat viime syyskuussa 25 nivelraitiovaunun hankinnasta. Jatkotilauksen eli 15 uuden vaunun hankintaehtona oli, että ne saadaan Valmetilta samalla hinnalla, mikäli tilaus tehdään kymmenen kuukauden aikana.

Myöhemmin Valmet totesi kuitenkin, ettei se voi lisäsopimusta antaa enää samalla hinnalla, vaan ilmoitti vaunun kappalehinnaksi 800 000 mk aikaisemman 750 000 markan sijasta.

Liikennelaitos teki yksipuolisen tilauksen 15 nivelraitiovaunun hankkimisesta alkuperäisen tarjouksen mukaisin ehdoin, mutta Valmet ei vahvistanut tilausta vaan piti kiinni lisähinnasta.

Lopullinen sopimus allekirjoitettiin kuitenkin vanhoilla ehdoilla. Allekirjoitustilaisuudessa Valmet Oy vaati tehtäväksi pöytäkirjan, jossa liikennelaitoksen toimitusjohtaja lupautui esittelemään päättäville elimille myönteisesti hinnankorotusvaatimuksen.

Liikennelaitoksen lautakunta ei kuitenkaan hyväksynyt tiistaina hinnankorotusesitystä.

Ella palaa teatteridiivana

Ella Eronen nähdään taas parin vuoden tauon jälkeen teatteriroolissa. Die Ella näyttelee Comedie Francaisen suurta teatteridiivaa, Sarah Bernhardin aikalaista, Anouilhin uusimmassa komediassa Rakas Antoine, jonka ensi-ilta on Kansallisteatterissa 16. helmikuuta.

Kyllikki Forssell puolestaan viettää ensi vuonna 25-vuotistaiteilijajuhlaansa Strindbergin kuningatar Kristiinana, mutta Antoinessa hän vaihteeksi toimii ohjaajana.

”En olekaan pitkään aikaan ohjannut ja tämä Antoine on hyvin mielenkiintoinen”, rouva Forssell sanoo.

”Ella Eroselle hänen roolinsa Antoinessa sopii minusta erittäin hyvin. Hän laususkelee siinä totuuksia ja elämänviisauksia – se on oikea kanuunarooli.” – –

Helsingin Antoinessa nähdään melkoinen tähtinäyttelijöiden kaarti. Mukana ovat mm. Esa Saario, Maija Karhi, Eila Peitsalo, Elli Castrén, Henny Valjus, Helge Herala ja Leo Riuttu, jotka liikuskelevat 1910-luvun puvuissa Baijerin alpeilla olevassa palatsissa.

Gorkia Tv-teatterissa

Vassa Zeleznovan nimiosaa Tv-teatterin näytelmässä esittää Anja Pohjola (vas.). Annan roolissa nähdään Tarja-Tuulikki Tarsala.

Illan televisionäytelmä Vassa Zeleznova tuo jälleen kuvaruutuun venäläisen mestarin Maksim Gorkin, jolta on aiemmin tv:ssä nähty ainakin Pohjalla-näytelmä.

Vassa Zeleznova kaksine syntymisineen kuvaa hyvin sitä impulsiivisuutta ja suunnasta toiseen heittymistä, joka on ominaista Gorkin tuotannolle. – –

Esa Adrian on suomentanut Vassa Zeleznovan varhaisversion, jonka Mauno Hyvönen on ohjannut televisiolle. Lavastus on Aimo Pöyhösen, kuvaus Antero Raution.

Vassa Zeleznovan nimiroolin näyttelee Televisioteatterissa Anja Pohjola. Mukana ovat myös Tarja-Tuulikki Tarsala. Pertti Roisko, Jyrki Nousiainen, Helena Notkonen, Eriikka Magnusson, Pehr-Olof Sirén, Tauno Söder sekä Sirkku Saarnio.

Hauskaa avantgardea

Julius Heikkilä

Suomen Jazzliiton Jan Garbarekin triolle järjestämä konserttikiertue on ollut näille kolmelle jazztaiteilijalle – Jan Garbarek, Arild Andersen, Edward Vesala – hyvin voitokas.

Tähän mennessä on tiuhaan tahtiin kierretty jo suurin osa maamme jazzystävällisistä kaupungeista (Pori, Turku, Tampere, Jyväskylä) ja kaikissa pysähdyspaikoissa on sekä musiikki ollut onnistunutta, että salit täyttyneet ilahduttavissa määrin.

Yhtyeen ensimmäinen Helsingin-konsertti ei myöskään päässyt katkaisemaan onnistumisten sarjaa. Itse asiassa tilaisuus ei siinä mielessä ollut edes uhanalainen; N-Klubi oli ahtautunut täyteen loppuillasta suorastaan haltioitunutta yleisöä.

Kekkonen kotiin Tanskasta

Presidentti Urho Kekkosta kuljettanut erikoiskone laskeutui Helsingin lentoasemalle tiistaina päivällä. Presidentti palasi Tanskasta, jossa hän osallistui kuningas Frederik IX:n hautajaisiin.

Presidentin seurueeseen kuuluivat ulkoasiainministeri Olavi J. Mattila ja ensimmäinen adjutantti kenraalimajuri Urpo Levo.

