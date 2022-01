Saksanpaimenkoirat ovat kiistattomana enemmistönä palveluskoirarotujen erikois- ja pentunäyttelyssä sunnuntaina Helsingissä.

Tätä rotua edustivat näyttelyn 338 koirasta 144.

Palveluskoirien viime vuoden mestarit esittelivät taitojaan tottelevaisuusnäytöksessä ja saivat osakseen yleisön suosion ja raikuvan, ehkä kademielen sävyttämän haukunnan näyttelykumppaneiltaan.

Näyttelyssä oli edustettuna kaikkiaan 10 rotua: airedalenterrieri, bokseri, dobermann, kultainen noutaja, labradorin noutaja, pitkäkarvainen noutaja, rottweiler, saksanpaimenkoira, skotlanninpaimenkoira ja suursnautseri.

Kotimaisten edustajien lisäksi saapui tähän Helsingin palveluskoiraharrastajien toiseen erikoisnäyttelyyn 18 koiraa Ruotsista. Niistä 15 oli saksanpaimenkoiria ja kolme boksereita.

Sotilaiden luodit surmasivat 12 Londonderryssä

Londonderry (Reuter)

Kaksitoista siviilihenkilöä sai sunnuntaina surmansa Londonderryssä Pohjois-Irlannissa englantilaissotilaiden avattua tulen sala-ampujia kohti.

Ampuminen alkoi tuhansien siviilihenkilöiden marssittua pitkin katuja vastalauseeksi Englannin hallituksen harjoittaman politiikan vuoksi.

Marssit ovat kiellettyjä Pohjois-Irlannissa.

Englantilaisen sotilasedustajan mukaan kaksi surmansa saaneista oli avannut tulen kohti sotilaita, jotka olivat saapuneet katoliselle Bogsiden alueelle etsimään laittomaan marssiin osallistuneita.

Läheisen sairaalan edustajan mukaan surmansa saaneiden lisäksi tulituksessa haavoittui 11 miestä ja kaksi naista.

Ampumista seuranneen sekasorron aikana englantilaiset sotilaat ampuivat ”kovien” lisäksi kumiluoteja kohti väkijoukkoja eräiden siviilien yrittäessä siirtää paikalta surmansa saaneiden ruumiita.

Sähköjuna vei ilmaiseksi

Matkustajaennätys tehtiin sunnuntaina Riihimäen ja Järvenpään välisellä rataosuudella. Valtionrautatiet kuljetti ilmaiseksi lähes kuusituhatta matkustajaa sähköjunalla näiden asemien välillä rautateiden juhliessa rataosan sähköistystöiden valmistumista.

Ensimmäisen kerran liikennöi rautateillä myös suomalainen sähköjuna koko pituudessaan. Junaan mahtuu 1 500 matkustajaa. Ilmaiskuljetukseen oli asetettu kymmenen sähköjunavuoroa.

Matkustamiseen oikeuttavat vapaaliput loppuivat Riihimäellä ja Hyvinkäällä jo pari päivää sitten. Molemmat kaupungit olivat järjestäneet ilmaismatkoihin liittynyttä ohjelmaa.

Riihimäen asemalta lähti jokaiselta sähköjunavuorolta linja-auto lasimuseoon. Hyvinkäällä oli kuljetus järjestetty asemalta uimahallille.

Maanantaina aloitetaan varsinainen sähköjunaliikenne. Kaksitoista tavallista junavuoroa korvataan sähköjunilla. Maanantaina tulee kuluneeksi 110 vuotta siitä, kun veturi Lemminkäisen vetämä vihkiäisjuna kulki Helsingistä Hämeenlinnaan.

Salama ei lähde siirtolaisten luo

Sen johdosta, että Pohjoiset kirjailijat ry. on paheksunut Suomen Kirjailijaliiton aietta lähettää ”helsinkiläisiä kabinettirunoilijoita” — kuten Pohjoisten kirjailijoiden Lapin läänin kansanedustajille lähettämässä muistiossa sanotaan — Ruotsin suomalaisten siirtolaisten luo, ilmoittaa yhtenä matkallelähtijänä mainittu kirjailija Hannu Salama, ettei hän aio lähteä matkalle.

Hannu Salama: Ruotsiin hankkeilla olleen turneen johdosta pyydän kohdaltani ilmoittaa pohjoisille kirjailijoille, että minun puolestani saavat niin pohjoiset kuin muutkin kirjailijat mennä niin pitkälle kuin heinäkenkä kestää. Itse en lähde enkä muutenkaan asetu esteeksi muitten menemisille.

Myrsky ja pakkanen kahlitsevat laivoja

Pakkasesta, tuulesta ja ajoittaisesta pyrystä eivät Suomenlahti ja Itämeri pääse eroon vielä lähipäivinäkään. Sunnuntaina laivoja pahoin haitannut sää jatkuu Ilmatieteen laitoksen mukaan huonona. – –

Kööpenhaminasta tulossa ollut matkustaja-alus Finlandia jäi varmuuden vuoksi odottelemaan aamua ja sään selkiämistä Porkkalan edustalle. – –

Jäänmurtajat olivat viikon vaihteen täydessä työssä. Hanse, Murtaja ja Voima olivat Suomenlahden suulla Jussarön eteläpuolella. Niistä yksi lähtee avustamaan mm. Finlandiaa.

Jäänmurtajat Hanse, Murtaja ja Voima ovat avustamassa Suomenlahden suulla. Yhden tehtävänä oli ”luotsata” Finlandia Helsinkiin maanantaiaamuksi.

Kehitysvammaiset tarvitsevat tuhansia asuntolapaikkoja

Arviolta kolmannes eli noin 10 000 Suomen kehitysvammaisista voisi siirtyä kotoaan tai laitoshoidosta asuntoloihin. Paikkoja on tällä hetkellä kuitenkin vain 50. Nekin on saatu aikaan yksityisin voimin.

Uusi kehitysvammaislaki tulee eduskunnan käsiteltäväksi kevään aikana. Aloitteessa on asuntolatoiminta otettu huomioon virallisena huoltomuotona.

Tähän saakka valtiolla ja kunnilla ei ole ollut velvollisuutta perustaa asuntoloita. Uudessa lakialoitteessa maa on jaettu 13 huoltopiiriin. Ne velvoitetaan rakentamaan kehitysvammaisille asuntoloita tarpeen mukaan.

Nykyisin asuntoloita koko maassa on neljä: kaksi Helsingissä sekä Tampereella ja Jyväskylässä. Ensimmäinen kokeilu tehtiin pääkaupungissa. Kehitysvammatuki 57 ry perusti v. 1967 Omakoti-asuntolan 12 pojalle.

Tietokone mukaan lainvalmisteluun

Suomen koko lainsäädäntö saattaa tulevaisuudessa sisältyä tietokoneen muistiin. Sitä voidaan käyttää apuna jo lain valmistelussa: esitys ja muutokset ajetaan koneeseen ja tuloksena on valmis laki.

ATK voi korvata keskusrikospoliisin pitämät toistakymmentä erilaista rekisteriä; rikosrekisterin ja vankirekisterin niin kuin se jo nyt huolehtii väestörekisteristä sekä verotuksesta ja ensi kesästä lähtien ajokorttirekisteristä. – –

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on tietokoneen käyttö nyt pisimmällä: Kho ottaa ensimmäisenä Pohjoismaissa avuksi tietokoneen jo vuoden kuluttua. Tietopankkiin talletetaan 8 000 ennakkotapausta, joista nappia painamalla saadaan juttuun mahdollisesti liittyvät tai vaikuttavat asiat esiin muutamassa minuutissa.

Ulkomaalaisten dieselvero vain rekoille

Tiedot ulkomailla rekisteröityjen dieselautojen 10 markan vuorokausiveron voimaantulosta ovat aiheuttaneet ihmettelyä varsinkin matkailupiireissä.

Joulukuussa julkaistujen tietojen mukaan joutuisi jokainen ulkomaille rekisteröidyillä dieselkäyttöisellä autolla Suomeen tuleva maksamaan erikoisveroa. Se olisi alle 3500-kiloisesta autosta 10 markkaa ja sitä raskaammista kaksiakselisista ajoneuvoista 35 markkaa vuorokaudessa.

Dieselvero koskee siis lähinnä rekka-autokuljetuksia.

Twiggyn toiveet

Neiti Lesley Hornby, paremmin tunnettu mannekiini Twiggynä, odottaa jännittyneenä perjantain tuloa Lontoossa. Silloin nähdään avajaisnäytäntönä elokuva ”The Boy Friend”, jossa nykyisin hiukan pyöristyneellä Twiggyllä on pääosa. Itse prinsessa Anne on luvannut tulla juhlistamaan avajaisnäytäntöä.

”Jotkut tulevat katsomaan filmiä toivossa, että olen huono”, sanoo Twiggy. ”Mutta toivon, että he lähtiessään ajattelevat: No, ei hän nyt niin huono ole.”

”Elokuvassa on muutamia tanssikohtauksia, jotka olisin voinut esittää paremmin eikä äänenikään ole vielä oikein hyvä”, hän sanoo vaatimattomasti.

Todellisuudessa Twiggyn tanssi- ja laulutaito on yllättänyt kriitikot USA:ssa, jossa elokuva on pyörinyt suunnattomalla menestyksellä jo muutamia viikkoja.

Twiggy suree myös etukäteen, jos ihmiset ajattelevat vain hänen laihuuttaan elokuvan nähtyään. ”Olen lopen kyllästynyt kaikkiin noihin laiheliini vitseihin.”

Etelä-Afrikka ei ota vastaan kirkonmiehiä

Etelä-Afrikan hallitus ei ole myöntänyt viisumia Luterilaisen maailmanliiton valtuuskunnalle, jonka piti viikonvaihteessa lähteä liiton presidentin Mikko Juvan johdolla Etelä-Afrikkaan tapaamaan sikäläisiä luterilaisia kirkkoja.

Professori Juvan mukaan mitään viisumin epäämissyytä ei ole ilmoitettu. Ainoastaan on sanottu, että asiaa tutkitaan edelleen. Juvan mielestä tämä myöhästyminen aiheuttaa kuitenkin koko matkan peruuntumisen.

Isokenkäinen huvilavaras etsii ruokaa

Suuria saappaita käyttävä huvilavaras liikkuu Inkoossa. Poliisille on muutaman päivän kuluessa tullut kymmenkunta ilmoitusta huvilamurroista, mutta niitä arvellaan tapahtuneen huomattavasti enemmän.

Murtomies on kaikissa tapauksissa käyttänyt kulkureittinään ikkunaa ja hänen suurimpana kiinnostuksen kohteenaan ovat olleet huviloihin jääneet elintarvikkeet. Käyntien muistoksi on huviloiden ympäristöön jäänyt 46–47 numeron saappaiden jälkiä.

EEC tukee voin vientiä

Bryssel, (STT)

EEC:n komissio on päättänyt jälleen myöntää vientitukea talousyhteisön ulkopuolella oleviin maihin suuntautuvan voiviennin tukemiseksi, ilmoitettiin Brysselissä.

Toimen syynä on se, että EEC:n voivuori on jälleen kasvanut. Voin vientituki lopetettiin viime vuoden huhtikuussa, jolloin voivarastot käsittivät 50 000 tonnia. Tällä hetkellä voivuoren suuruus on jo 100 000 tonnia.

