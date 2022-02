Yleisradio on päättänyt ryhtyä palkitsemaan vuosittain kunniamaininnalla vuoden parhaan konsertti- ja viihdemusiikkilevyn. Ensimmäiset palkinnot jaettiin tiistaina; parhaaksi konserttimusiikkilevyksi oli katsottu Finlandia-kvartetin kolmas levy, joka sisältää Joonas Kokkosen ja Einojuhani Rautavaaran ensimmäiset jousikvartetot.

Paras kevyen musiikin levy oli Jukka Tolosen yhtyeen levy nimeltä ”Tolonen!”, joka sisältää Jukka Tolosen sävellyksiä.

Yleisradion tarkoituksena on tällä palkinnollaan suoda tunnustus sellaisten levyjen julkaisemisesta, joilla on merkitystä suomalaisen luovan tai esittävän säveltaiteen tunnetuksi tekemisessä. Palkinto on kunniamaininta eikä sisällä rahapalkintoa.

Marimekolle tontti Herttoniemestä

Marimekko Oy:lle vuokrataan tontti Herttoniemen teollisuusalueelta. Helsingin kiinteistölautakunta teki vuokraamista koskevan esityksen kaupunginhallitukselle.

Kysymyksessä on alue Puusepänkatu neljässä. – –

Marimekko Oy suunnittelee tontille tuotantolaitosta.

Vuokrasopimuksen mukaan on tontille rakennettava 31.12.1976 mennessä vähintäin 15 000 m3 käsittävät rakennukset.

Viihdettä ja opintoja palveleva osakuntatalo Helsingin Perhonkadulle

Huvi-, viihde- ja opintotarkoituksia palveleva osakuntatalo rakennetaan Helsinkiin Perhonkadun ja Hietaniemenkadun väliseen kortteliin. Helsingin kaupunginhallitus vahvisti rakennustontin vuokrasopimuksen.

Tontin vuokraajina ovat Eteläsuomalaisten ylioppilaiden säätiö, Svenska Handelshögskolans studentkårs understödsförening ja Keskisuomalainen osakunta. Nämä ovat yhdessä perustaneet Kiinteistö Oy Casa Academica Fastighets Ab -nimisen yhtiön. – –

Hietaniemenkadun ja Perhonkadun välissä olevan puutalokorttelin purkaminen on parhaillaan käynnissä. Osakuntatalon rakentamisen pitäisi alkaa kevään kuluessa. – –

Ensimmäiseen kerrokseen tulee olutravintola ja kioskit, toiseen kerrokseen ravintola aputiloineen ja juhlasali. Kolmanteen kerrokseen sijoitetaan osakuntien- ja vuokrattavia tiloja sekä viidenteen kerrokseen asuntoloita.

Arvokkaat ikonit olisi voitu saada kotimaahan

Arvokas suomalainen ikonikokoelma, joka myytiin äskettäin kansainvälisessä taidehuutokaupassa Lontoossa, olisi voitu pelastaa kotimaahan.

Ateneumin taidemuseo oli erittäin kiinnostunut tästä laajasta yksityiskokoelmasta.

Ikonit ovat viime vuosina muutoinkin kiinnostaneet Ateneumia eikä raha olisi yksin ratkaissut. Sara Hildénin säätiö ja opetusministeriökin ehkä olisivat voineet tulla avuksi nyt myytyjen ikonien kohtaloa ratkaistaessa.

Kokoelmista saatiin Lontoossa tiettävästi runsaat 200 000 markkaa.

Kokoelmien alkuperäinen omistaja oli edesmennyt professori Bertel Hintze, joka oli kartuttanut niitä useiden vuosikymmenien ajan muun muassa aikoinaan matkoilla Venäjällä.

Suomessa ei ole lakia, joka estäisi kulttuuri- ja taideaarteiden viennin maasta.

Tiedotusvälineet tarvitsisivat käyttöarkiston

Tiedotusvälineet – sanomalehdet, aikakauslehdet ja yleisradio – tarvitsisivat kipeästi tehokasta käyttöarkistoa, josta voisi saada toimitusten työskentelyaikoina vapaasti ja vaivatta tietoa uutisten ja artikkelien taustaksi, sanoi opetusministeri Matti Louekoski vihkiessään Keravan kirjaston.

Bibi palkittiin

Ruotsalaisten alinomaan kunnostautuva ja moneen kertaan palkittu näyttelijätär Bibi Andersson on jälleen saanut tunnustuksen työstään.

Hänet palkittiin vastikään päättyneillä Belgradin elokuvajuhlilla parhaasta roolisuorituksesta Ingmar Bergmanin elokuvassa Kosketus, joka meillä parastaikaa jatkaa hyvää menestystään Helsingissä

Belgradin juhlien palkinto on nimeltään ja näöltään ’Kultainen naamio’.

Blbi Andersson, jälleen palkittu

Etelä-Karjalan museo paloi

Lappeenranta (HS )

Etelä-Karjalan museon historiallinen osa tuhoutui varhain tiistaiaamuna syttyneessä tulipalossa. Näytteillä olleista arvokkaista museoesineistä pelastettiin suurin osa. Ullakolle varastoidut tavarat sen sijaan tuhoutuivat kaikki. Koko museoesineistö oli vakuuttamaton.

Samanlainen 1800-luvun alkuvuosina rakennettu taidemuseorakennus palaneen museon vieressä säilyi vaurioitta.

Englannilla lakkojen vuosi

Lontoo (AP-DJ)

Englannissa lakkoili viime vuonna 1 173 000 työläistä. Lakkoja alkoi samana aikana 2223, työpäiviä menetettiin yhteensä 13,5 miljoonaa.

Englannissa 45 vuoteen ei ole lakkoiltu näin runsaasti. Lakkojen ja lakkoilijoiden määrä oli kuitenkin pienempi kuin esimerkiksi edellisenä vuonna, mutta lakot kestivät viime vuonna kauemmin kuin tavallisesti.

Tukholmasta kuuluu

Ruotsin opetusminiteriö on kieltänyt kolme kouluja varten tarkoitettua seksuaalivalistuselokuvaa, joista yhdessä esitettiin seksuaaliyhteydessä olevan pariskunnan kiihoittavan toistensa sukupuolielimiä.

Ministeriön mukaan elokuvat ovat ’liian realistisia’. Kiellon yhteydessä arveltiin myös, että tällaisten asioiden esittäminen värielokuvana saattaa aiheuttaa nuorissa katsojissa vastenmielisyyttä luonnollista sukupuoliyhteyttä kohtaan.

Ministeriön mielestä elokuvat eivät ole suorastaan pornografisia, mutta jotenkin karkeanmakuisia. Niissä esitetään paitsi itse sukupuoliyhteyttä myös veneerisiä tauteja ]a ehkäisyaineitten ja -välineitten käyttöä.

Elokuvat on tuottanut tri Maj-Britt Bergstöm-Walan, joka aloitti näiden valistusfilmien tuottamisen ylettömään maailmanmenestykseen yItäneellä ’Rakkauden kielellä’. Hän puolustaa filmejään kiivaasti ja kiivaasti ja väittää, että oppilaat haluavat juuri tämäntapaista opastusta.

Eräässä koulussa järjestetty koe-esitys sai osakseen spontaanit aploodit, hän selittää ja on sitä mieltä, että ministeriö näissä asioissa ’huolehtii enemmän takapajuisesta vähemmistöstä kuin enemmistön vaatimuksista’.

”E-pillereitä morsiamelle!”

Nuorenparin vihkiäisissä Pariisissa sattui kummia. Rauhallisen pariisilaisen kirkon ulkopuolelle oli kokoontunut joukko kutsumattomia vieraita. Nuortaparia vihittiin parhaillaan kirkossa, kun ”vieraat” alkoivat huutaa: ”Ehkäisypillereitä morsiamelle! Vapaa abortti! Ilmainen abortti!”

Kutsumattomat vieraat olivat naisten vapautusliikkeen ranskalaisia edustajia, jotka pitivät mielenosoitustaan naisen oikeuksien puolesta. Innokkaat vapautusliikkeen tyttäret kiersivät päivän mittaan pitkin Pariisin bulevardeja ja julistivat ponnekkaasti aatteitaan.

Kuuma linja pankeista Puhelinyhdistykseen

Helsingin puhelinyhdistys tehostaa palveluaan. Asiakkailla on mahdollisuus soittaa helmikuun alusta ilmaiseksi liitosalueilla olevista ns. miehittämättömistä palvelupisteistä suoraan tilauskonttoriin.

Palvelupisteitä on avattu pankkien haarakonttoreihin. Asiakas voi nostaa tarkoitukseen varatun puhelimen kuulokkeen ja painaa nappia seuraavissa palvelupisteissä: KOP-Etelä-Vuosaaren konttori, Työväen Säästöpankki Malmin konttori, PYP-Maunulan konttori ja Suur-Helsingin Osuuspankin Myyrmäen konttori,

Metso rikkoi ja maksoi tv:n

Jyväskylä (HS)

Suuri metso syöksyi Laukaan Vatialla Koivukummun talon kamariin ja rikkoi television. Sitä ajanut kanahaukka tuli sisään viereisestä ikkunasta. Sen aiheuttamat vahingot jäivät ikkunalasin särkymiseen.

Ikkunasta syöksynyt metso paiskautui lähellä ikkunaa olleen television takaseinään. Törmäys oli niin raju, että television kuvaputki rikkoutui. Metso maksoi vahingon hengellään, se kelpasi paistiksi pöytään.

Perässä tullut kanahaukka pökertyi henkihieveriin ja talonväen oli lopetettava se.

