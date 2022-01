Maija Hollmen-Bärlund

Nyt kestää Helsingistä Riihimäelle junalla tunnin verran.

Sähköjunat ovat kaameita kiihtymään, viheltävät harvoin ja saivat taas koeistujien täyden kannatuksen perjantaina, kun liikenne pääradalla avattiin.

”Juna on suorastaan väistämätön kuljetusmuoto”, sanoi oloissamme harvinainen puhujavirtuoosi, pääjohtaja Esko Rekola juuri silloin, kun nälkäiset vieraat olivat pistelemässä poskiinsa pääkeittäjä Kaisa Laakson juna-aiheisia luomuksia.

Mukaan historiaa tekemään oli kutsuttu radanvarren kuntien päällystöä sekä työssä muuten mukana olleita. Naisia ei juuri näkynyt eikä muita halvempia ihmisiä.

”Kyllä minä ainakin olisin halunnut juhlia tätä tapahtumaa, vanha riihimäkinen kun olen”, sanoi asemalle katsomaan tullut eläkeläinen Armas Laakso.

”Mukava se on nopea juna saada! Mutta kun meillä nyt on sama raideleveys kuin naapurilla, eikö voisi saada samalla tasa-arvoisuuttakin?” tuumi Onni Kirjokangas pettyneenä.

Olivat sulkeneet verhotkin, ettei olisi nähnyt mitä sisällä tapahtuu.

Onnille ja kaikille muille, jotka jäivät vaille kutsua sanoisin, ettei siellä juuri mitään tapahtunut: rautatieläisten mainio orkesteri soitteli vetäviä rytmejä ja puheita pidettiin.

Junamatka voi olla elämys, jos osaa oikein suhtautua. Enää ei tarvitse kolkutella vuorokausikaupalla vetoisissa vaunuissa. Riihimäen asemalaiturille saapumista tarkkailee junapäällikkö Armas Lindroth.

Arktinen hysteria oli pakahtua seksiin

Oulu (HS)

”Seksistä sosiaalisuuteen eli niin paljon kuuluu rakkauteen” oli arktisen hysterian viikon neljännen illan teemana.

Ilta pakahtui ja hajosi aiheiden monenkirjavuuteen.

Itse asiasta eli rakkaudesta ikivihreä kirjailija Annikki Kariniemi sanoi, että ilman seksiä rakkaus on höpsöttävä ja hapsottava vanha huora.

”Intohimo on seksin syvimpiä lähteitä. Ilman seksiä ei ole rakkautta eikä intohimoa. Jos kuolema on rakkauden veli, on seksi sen sisar. Minusta seksi on feminiininen – ehkä siksi, että me tytöt olemme pehmeämpiä ja lämpimämpiä.”

Kirjailijakollegansa Timo K. Mukan kanssa käymänsä rakkauskeskustelun Kariniemi kiteytti mietelmään: ”Älköön mikään suru olko niin raskas, ettemme jaksaisi sitä yhdessä kantaa, älköönkä mikään ilo niin pieni, ettemme voisi sitä yhdessä jakaa rakastettuni kanssa.”

Annikki Kariniemi ilmestyi pariin otteeseen yllättäen mikrofonin ääreen ja keskeytti joikaamisella paneelissa olleen diakoniapastorin esityksen.

Paneeli mykistyi ensimmäisellä kerralla, toisesta keskeytyksestä paneeli jo ärtyi ja Rotaryjärjestön puolesta puhunut kauppaneuvos toivotti suureen ääneen: ”Pysy Lapissa tuommoinen joukuja”.

Annikki Kariniemi ja Timo K. Mukka olivat seksi-illan nimiä Arktisen hysterian päivillä.

Kuukauden seurustelu vie yleensä yhdyntään

Oulu (HS)

Nuorukainen päätyy sukupuoliyhteyteen enimmäkseen kuukauden tai sitä lyhyemmän seurustelun jälkeen ”kävi vain niin”, uteliaisuudesta tai kokeilunhalusta miehen tehtyä aloitteen.

Paikkana on yleensä naisen asunto tai hänen vanhempiensa koti.

Yhdynnän jälkeen suhde yleensä päättyy jo kuukauden sisällä.

Näin sanotaan Pohjois-Suomesta tehdyssä tutkimuksessa.

Pohjois-Suomi on saanut oman ”Kinseyn raporttinsa”.

Valtiot. tri Osmo Koskelainen, lääket. lis. Kimmo Leppo ja prof. Kai Sievers ovat tehneet pohjoissuomalaisten nuorten miesten seksuaalisesta käyttäytymisestä tutkimuksen, jonka alustavat tulokset julkistettiin Arktisen hysterian päivillä Oulussa.

Hallitusneuvottelut nyt kalkkiviivalla

Viiden puolueen käsitykset ovat ”suhteellisen lähellä toisiaan useilla hallituspolitiikan lohkoilla”, ilmoittivat neuvottelijat valoisasti yhteisessä tiedotteessaan perjantaina.

Samalla lueteltiin joukko erimielisyyksien aiheita.

Puheenjohtaja Rafael Paasio sanoi tasavallan presidentin Linnassa: ”Neuvottelut ovat loppusuoralla.”

Presidentti Urho Kekkonen korjasi: ”Niin, kalkkiviivalla.”

Keskustelujen todettiin olleen hyödyllisiä.

Ele Alenius, Skdl:n puheenjohtaja, herätti perjantaina huomiota tasavallan presidentin Linnassa: Hän edusti yksin kansandemokraatteja ja muita kommunisteja. Oppositioon jättäytymistä enteilevästä operaatiosta huolimatta kommunistit ovat vielä ensi viikolla mukana hallitusneuvotteluissa, kun ne virallisesti avataan.

Kohti Edinburghia – Euroviisu valitaan

Eurovision laulukilpailuun, tällä kerralla Edinburghiin, lähdetään taas Suomestakin.

Varsinainen kilpailu on vasta keväällä, mutta tänään annetaan yleisön valittavaksi loppusuoralle selvinneistä ehdokkaista Suomen edustuskappale.

Voitosta kilpailee kahdeksan sävelmää, joista ensimmäisenä esitetään ”Sua rakastan”. Säveltäjä on Valto Laitinen, sanat Sauvo Puhtilan ja esittäjänä Katri-Helena.

Toiseksi esiintyy Kirka sävelmällä ”Kaikkea on”, tekijöinä Erik Lindström ja Sauvo Puhtila, sitten on vuorossa ”Romantique” säveltäjänään Rauno Lehtinen, sanoittaja sama mies ja esittäjänä Viktor Klimenko.

”Muistathan” ovat säveltäneet Juha Flinck ja Nacke Johansson, sanoittanut Juha Flinck ja esittää Päivi Paunu sekä Kim Floor.

”Voin kaiken tunnustaa” laulaa Christer. Säveltäjänä tälle kappaleelle on Henri Haapalainen, joka on tehnyt myös laulun sanat.

”Kaukana oot ja lähellä aivan” sanotaan Jukka Kuoppamäen sanoittamassa ja esittämässä laulussa, jonka on säveltänyt Seppo Paakkunainen.

”Kaukainen laulu” puolestaan on Seija Simolan kappale, jonka on säveltänyt Heimo Saksio ja sanoittanut Liisa Montan.

Viimeisenä laulaa Tapani Perttu ”Juoksupyörästä”, jonka tekijöinä ovat Esa Pethman ja Tupuna Vaissi.

Sävelmien esittäjiä säestää studio-orkesteri, jota johtaa Ossi Runne.

Marjatta Kajosmaalle tarjous esiintyä olympiafilmin tähtenä

Sapporo (HS)

Marjatta Kajosmaa, hiihtourheilun sympaattinen ladylike, saa suomalaisten valokuvaajien appelsiinin Sapporossa lauantaina. Palkinnon vuoden miellyttävimmästä kuvattavasta.

Mutta Marjatta on suosittua huutoa myös Japanissa.

Esikisavoittajan rauha ja harjoitustahtikin ovat jatkuvasti vaarassa häiriintyä. Kuvaajia, toimittajia ja uteliaita pyörii herkeämättä ympärillä.

Paras on silti vielä edessä, arvokas suomalainen pr-teko: Japanin suurin televisioyhtiö on lähettänyt Suomen joukkueen johdolle ja Marjatta Kajosmaalle pyynnön, että hän esiintyisi olympiafilmin päätähtenä.

Kirjallinen pyyntö yllätti mieluisasti joukkuejohdon. Suomalainen virkarouva valmistautumassa olympiakisoihin, kampaajalla, ostoksilla, harjoitusladulla jne.

Tarjous on hieno, rahallisesti ei mitään, mutta Suomen mainostuksena suuri.

Marjatan oli kuitenkin pakko kieltäytyä kunniasta. Tai oikeammin siirtää filmausta. Kisojen aattopäivinä ei ole mitään mahdollisuutta hajottaa keskittymistä.

Osa Tapiolaa saastunutta

Tapiolan eräät osat ovat jo liian likaista aluetta viihtyisään asumiseen, ilmenee työterveyslaitoksen tekemästä Espoon ilman saastumistutkimuksesta.

Espoon alue on kokonaisuudessaan vielä suurimmaksi osaksi kohtalaisen puhdasilmaista.

Saastuttavien tekijöiden nopean kasvun vuoksi on kuitenkin ajoissa ryhdyttävä ilman suojelua tehostaviin toimenpiteisiin.

Espoossa ilma on likaisinta Tapiolassa. Liikenne sekä Tapiolaan ja Otaniemeen keskittyneet lämmitysvoimalat ovat suurimpia likaajia. Ilmansuojelun kannalta keskitetty lämmitysjärjestelmä on kuitenkin parempi kuin talokohtaiset lämmityslaitokset.

Harva eksyy pakkasaamuna talviselle kauppatorille

Toripäivä Helsingin kauppatorilla alkaa siitä, kun Hämäläisen Toini, hedelmäkauppias, työntää kärrynsä Katariinankadulta tyhjälle torille.

Kello on silloin kymmentä vaille kuusi, ja kaupunki vielä hiljainen.

Toini on kauppatorin aamuvirkuin. Vähän hänen jälkeensä saapuvat kolmet muut kärryt.

Hämäläisen Toini pyörittää kärrynsä aamuisin ennen kuutta, talvellakin. Hänelle aikainen herätys ei ole vaiva, hänen kellonsa soi puoli viisi. Kun kello on kuusi, hän on jo pystyttänyt torille kojunsa kehikon.

Hän valittaa, että talvella asiakkaita käy melko vähän. Kiireisintä aikaa on keskipäivällä.

Valintamyymälät ja halpahallit ovat vieneet torimyyjän asiakkaat talvella. Mutta tunnelmaa on siitä huolimatta.

Talvisella torilla palelevat nykyisin vain asiakkaat. Torimyyjät kiinnittävät kojuihinsa lämpölamput molemmille puolille. Hedelmätiskin alla tuikkii vielä yksi lämmitin.

