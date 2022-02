Sapporo (HS)

Pikaluistelun ex-maailmanmestari Keiichi Suzuki ja mäkituomari Fumio Asaki vannoivat valan Aasian mantereella ensi kertaa pidettävien talviolympialaisten avajaisissa torstaina. Vala vannottiin amatööriurheilijoiden puolesta.

XI talvikisojen virallisen avauksen suoritti Japanin keisari Hirohito Makomanain stadionilla yli 50 000 suuruisen kisayleisön läsnäollessa.

Avajaismarssiin osallistui 35 maan yli 1000 urheilijaa. Suomen lippua kantoi hiihtäjä Juha Mieto.

Juhlallisuudet noudattivat tarkkaa aikataulua. Pienintäkään myöhästymistä ei sattunut. Jopa aurinko tunkeutui pilvistä tasan klo 11.

Keisari Hirohiton julistettua 21 tykinlaukauksen saattamana kisat perinteellisin sanoin avatuiksi alkoi joukkueitten esiinmarssi.

Talviselle japanilaiselle taivaalle nousi avajaisten aikana 18 000 ilmapalloa 800 auringon maan nuoren kuljettamana.

Olympiatulen sytytti koulupoika Hideki Takada. Liekin hulmahtaessa suurkuoro lauloi kisojen tunnuslaulun.

Bremerin Pikku-Junnua kaupataan Amerikkaan

Suomen ilmailuliitto on myymässä ulkomaille maamme ilmailuhistorian merkittävintä konetta, Bremerin Pikku-Junnua.

Suomen ilmailuliitto "pelasti" majuri Väinö Bremerin Junkers Junior 50 A -tyyppisen koneen Ruotsista vuonna 1967. Siitä lähtien on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa kamppaileva liitto yrittänyt löytää koneelle sopivaa ostajaa Suomesta. Halukkaiden suomalaisten ostajien puutteessa liitto ryhtyi hieromaan kauppoja ulkomaalaisten harrastajien kanssa.

Kone on maailman ensimmäinen kokometallinen yksitasoinen urheilukone. Koneen prototyyppi valmistui vuonna 1929 ja tyyppi hyväksyttiin käyttöön vuotta myöhemmin. Suurin nopeus oli 170 km/t ja pisin lentoaika viisi tuntia.

Junnun ensimmäinen kansainvälisesti merkittävä lento tapahtui vuonna 1931, jolloin Bremer lensi Euroopan ympäri. Matkareitti kulki 16 maan kautta ja matka kesti seitsemän päivää. Lentokilometrejä kertyi yli 7 000.

Vuotta myöhemmin oli vuorossa 30 000 kilometrin lento Helsinki–Kapkaupunki–Helsinki.

Junnun maineikkain saavutus on kuitenkin vuonna 1933 tapahtunut maailman ympärilento. Tällä matkalla majuri Väinö Bremer lensi ensimmäisenä suomalaisena yli Englannin kanaalin.

Junnun virallinen tyyppinimi on Junkers A 50.

Londonderryn jälkeen

Londonderryn sunnuntainen murhenäytelmä, jossa brittijoukot surmasivat kolmetoista mielenosoittajaa, ei ole määrällisesti Pohjois-Irlannin suurin – esimerkiksi viime joulukuussa menetti 16 ihmistä henkensä eräässä pommiräjähdyksessä. Mutta Pohjois-Irlannin tilanteen kannalta tämä "verisunnuntai" on painava siksi, että väkivaltaisen iskun katolisiin kohdisti armeija, jonka on määrä hillitä katolisten ja protestanttien ristiriitoja.

Sotilaat sanovat tulittaneensa mielenosoittajia itsepuolustukseksi.

Mielenosoittajat puolestaan kiistävät ampuneensa sotilaita.

Lausunnot ovat tyypillisiä tällaisessa tilanteessa. Ilmaa ehkä voidaan puhdistaa suorituttamalla tarkka ja puolueeton tutkimus tapahtuneesta, mutta millään tuskin voidaan muuttaa niiden asianosaisten mieltä, jotka nyt uskovat brittijoukkojen syyllisyyteen.

Brittiarmeijan otteet ilmeisesti vain yhdistävät entisestään Pohjois-Irlannin katolisten ja ns. Irlannin tasavallan armeijan (IRA) rivit.

Koulutus helpottaa tubi-invalidien työhön sijoittamista

Mitä enemmän tuberkuloosi-invalidilla on koulutusta, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on sijoittua työelämään. Koulutus johtaa samalla myös sosioekonomisen aseman kohoamiseen.

Tuberkuloosi-invalideista miehet sijoittuivat naisia paremmin työhön. Monivammaisuus vaikeuttaa työnsaantia kuten myös asuinpaikkakunta.

Parhaimmin sijoittuvat 25–40 -vuotiaat, mutta yleensä sijoittuminen työelämään on hyvä, ilmenee valtiot. kand. Airi Poutiaisen tekemästä tuberkuloosi-invalidien työhön sijoittumista ja sosioekonomista asemaa koskevasta tutkimuksesta.

Urheiluloma-alennus rautateillä koululaisille

Rautatiet myöntävät urheiluloma-alennuksen koululaisten hiihtolomamatkoista.

Menomatkalle ostettu lippu oikeuttaa yhdessä koulusta saadun urheilulomalipun ostotodistuksen kanssa ilmaiseen paluumatkaan.

Liput eivät myöskään oikeuta maksuttomaan matkatavaran kuljettamiseen, joten mm. suksista kannetaan säädetty matkatavaramaksu alentamattomana.

Urheilulomakauden lisäjuna on kulussa perjantaina 18. 2. Helsingistä Rovaniemelle ja lauantaina 26. 2. Rovaniemeltä Helsinkiin. Lisäksi on liikenteessä tilattuja junia ja vaunuja Kemijärvelle, Vuokatille, Kontiomäelle ja takaisin.

Naarmuttavat nailonliinat

Ruotsalainen kuluttajaneuvosto on tutkinut nailonisia puhdistussieniä ja -liinoja, sellaisia, joihin on massan joukkoon lisätty ohuita hiontarakeita.

Aluksi näitä liinoja valmistettiin yksinomaan vihreinä, ja niitä käytettiin kaikkeen puhdistukseen.

Nyt on markkinoille tullut sekä valkoinen että keltainen nailonpyyhe, joita niiden valmistajat mainostavat hellävaraisemmiksi kuin kieltämättä hieman karheat vihreät sienet.

Ruotsin markkinoille on kuitenkin tullut sellaisia valkoisia nailonliinoja, joissa ei ole valmistajaa ilmoitettu ja nämä liinat naarmuttavat aivan yhtä paljon kuin karheat vihreätkin.

Kuluttajaneuvosto kehottaa varovaisuuteen nailonliinojen hankinnassa.

Kirkkohallitus nosti tontin hintaa puolella

Lapinlahden ja Varpaisjärven paikallissairaalan tontin hinta nousi kirkkohallituksessa lähes puolella Lapinlahden seurakunnan kirkkovaltuustossa aikaisemmin sovitusta hinnasta.

Lapinlahden kunnalle korotuspäätös tietää noin 40 000 markan lisämenoja.

Lapinlahden ja Varpaisjärven yhteistä paikallissairaalaa suunnitellaan Haminamäen harjulle aivan kirkonkylän keskustan läheisyyteen.

Harju on noin viisi kilometriä pitkä ja sen toisessa päässä on suuri VR:n soramonttu, jonka suurentaminen on nyt kielletty. Ostettava maa-alue on noin neljän hehtaarin suuruinen ja siitä käytettäisiin itse rakentamisen tarpeisiin vain yksi neljäsosa.

Tontin myyntiä alkuperäisellä hinnalla ja luonnonsuojelullisiin näkökohtiin vedoten on vastustanut mm. Kuopion tuomiokapituli.

Myös eräät lapinlahtelaiset ovat vastustaneet hanketta. He ovat käyneet lähetystönä Helsingissä kirkkohallituksessa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

