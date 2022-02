New Yorkin länsirannalle runsaan vuoden kuluttua valmistuva World Trade Center on yli 400 metrin korkuisena kaupungin uusi tunnus Vapauden patsaan lisäksi.

Johannes Koroma, New York (HS)

Maailmassa ei koskaan liene sijoitettu yhtä paljon rahaa yhtä pienelle maa-alueelle kuin 64 hehtaarin rantapalalle New Yorkissa.

Kaikkiaan lähes kolme miljardia markkaa tarvitaan, ennen kuin maailmankaupan uusi keskus, World Trade Center ehtii pilvikorkeuteen Manhattanin yläpuolelle, Hudson-joen rannalla.

Keskuksen molemmat pilvenpiirtäjät kipuavat valmiina yli neljänsadan metrin korkeuteen. Ylimmissä kerroksissa maisema onkin ilmeisesti useammin pilven peitossa kuin auringon valaisema.

Keskuksen osoitetta ei ole New Yorkin kokoisessakaan kaupungissa helppo unohtaa, sillä kaikkiaan 80 000 liikemiestä käy päivittäin neuvotteluja edustamiensa tuotteiden kaupasta näissä pilvenpiirtäjissä.

World Trade Centerin alueelle on suunniteltu ahdettavaksi pysyvästi 50 000 työntekijää. Ilmeisesti kaikki tärkeimmät kansainvälistä kauppaa käyvät yritykset maailmassa avaavat oman toimistonsa näissä rakennuksissa.

Koko suunnitelma valmistuu runsaan vuoden kuluttua, mutta jo tällä hetkellä työskennellään pohjoisen tornin toimistoissa viidennenkymmenen kerroksen korkeudelle saakka.

Suomalaisista yrityksistä on vasta yksi, Valmet Oy, avannut oman toimistonsa keskuksessa. Eräiden muidenkin tiedetään suunnittelevan samaa.

Verilöyly aiheutti vastalauseiden aallon

Lontoo (Erkki Arni)

Londonderryn verisunnuntain jälkimainingit kohoilivat maanantaina kiihkeästi.

Englannin hallitus ilmoitti toimituttavansa perusteellisen tutkimuksen verilöylystä.

Alahuoneessa ulsterilainen radikaalikansanedustaja Bernadette Devlin kävi kirkuen ja lyöden sisäministeri Maudlingin kimppuun.

Irlannin pääministeri Jack Lynch kutsui maansa Lontoon suurlähettilään kotiin, vaati brittijoukkojen poistamista Ulsterin katolisilta alueilta sekä konferenssia Irlannin yhdentämiseksi.

Londonderryn katoliset järjestivät vastalauseeksi yleislakon, joka kestää uhrien hautajaisiin saakka.

Englannin armeija väitti tulittaneensa vain aseistettuja väkivallantekijöitä. IRA väitti sotilaiden ampuneen vain viattomia siviilihenkilöitä ja vannoi kostoa.

Väitteet ja vastaväitteet lentelivät täydessä ristiriidassa keskenään. Londonderryn katoliset sanovat yhteen ääneen, että joka ainoa mielenosoittaja oli aseeton ja että sotilaat, etenkin laskuvarjojääkärit, hyökkäsivät täysin aiheetta väkijoukon kimppuun. – –

Armeija puolestaan on lujasti vakuuttanut, että se ei avannut tulta ennen kuin sotilaita kohti oli ammuttu useita kymmeniä laukauksia ja heitetty lukuisia rautanauloilla täytettyjä pommeja.

Tasaväkiset euroviisut

Varsin tasavahvoiksi osoittautuivat kahdeksan euroviisuehdokasta. Laulujen taso oli loppujen lopuksi odottamaani korkeampi – silti millään niistä tuskin on suurempia menestymisen mahdollisuuksia Edinburghin loppukilpailussa.

”Sua rakastan” oli nimeltään ensimmäinen kilpailukappale. Tämän Valto Laitisen säveltämän, Sauvo Puhtilan sanoittaman ja Pentti Lasasen sovittaman laulun esitti Katri-Helena.

Hän selviytyi tehtävästään verraten hyvin, vaikka kappale ei suinkaan ollut helppo esitettävä.

Sävellyksen vahvoja puolia olivat sen linjakas melodiikka ja musikaalinen luontevuus. Mielestäni karsinnan kärkikappaleita.

”Kaikkea on” oli Erik Lindströmin säveltämä kilpailukappale. Teoksen esitti Kirka ja sen oli sanoittanut Sauvo Puhtila ja sovittanut Pentti Lasanen.

Tämän laulun paras ominaisuus oli sen vetävä ote. Kirkan esitys oli moitteeton, kolmen tytön taustakuoron tarpeellisuudesta en ole varma. Mutta ehkä se oli euroviisulaskelmointia.

Rauno Lehtisen säveltämä, sanoittama ja sovittama "Romantique" oli kolmas kilpailukappale. Sen esitti Viktor Klimenko. Ja varsin hyvin esittikin. Sävellyksessä ei sinänsä ole mitään vikaa.

Jonkun tosikuulun (esim. Aznavour) ranskalaisen esittämänä se varmasti olisi menestys. Mutta meikäläisin voimin ei tällä kappaleella maailmanmaineeseen päästä. Silti varsin positiivinen suoritus.

”Muistathan”-kappaleen esittivät Päivi Paunu ja Kim Floor. Sen ovat säveltäneet Juha Flinck ja Nacke Johansson ja sanat ja sovitus ovat jälkimmäisen käsialaa.

Tämä kappale humppa-alkuineen ja lallatusloppuineen on käsittääkseni se laulu, jolla on parhaat mahdollisuudet voittaa kansanäänestys. Valitettavasti. Ei laulu toki huono ole, mutta se saattaa ansiotta jättää taakseen paremmat kilpailijansa.

Tv-ohjelmien kymmenen kärjessä ja pohjalla

Pääministerin haastattelutunti ja Musiikkiykkönen eivät kiinnosta television katsojia.

Näin ainakin päätti Mainostelevision tutkimukseen osallistuva yleisö, joka pitää katselijapäiväkirjaa ja osallistuu kausittain katsojakyselyyn. Heistä 1 389 äänesti syyskauden ohjelmien viisi parasta ja huonointa.

Kun plussat ja miinukset laskettiin ja erotettiin toisistaan tuli suosituimmaksi tv-sarjaksi edelleen Mtv:n Naapurilähiö, heti sen perässä Mennään bussilla ja kolmanneksi Kivikasvot, joka on kivunnut parin kolmen vuoden aikana aivan listan hänniltä kolmanneksi.

Tässä Syyskauden televisio-ohjelmien yllättäjä suosituimmuudessa: Kivikasvot alias Georg Dolivo, Ismo Sajakorpi, Fredi ja Ilkka Hemming.

Sen sijaan Musiikkiykkönen ei viehättänyt katsojia ollenkaan, sillä se oli viimeinen 99 ohjelman sarjassa. Heti sen jälkeen oli hännillä Pääministerin haastattelutunti, Sirontaa, Puhemylly, Kielitelevisio, Lucy-show, Laajakulma, Timo T.A. Mikkosen M-show, Marjatan mukana ja Pop-story.

Yllättäjä tässä äänestyksessä on ollut juuri Kivikasvot, jonka on onnistunut kivuta vuosi vuodelta ylöspäin. Muuten listan kärki on suunnilleen tavanomainen.

Neljänneksi selviytyi Tv 1:n Veijareita ja Pyhimyksiä, viidenneksi Disneyland, sen jälkeen Lancer ja Ihmeellinen luonto. Uutiset ja sää kiinnostavat ihmisiä kahdeksannen sijan verran. Sitten tulevat Ashtonin perhe ja Hanski.

Tusinan tytön kilpa Miss Suomen tittelistä

Uusinta uutta tämän vuoden missikisoissa on Mainostelevisio järjestänyt keittiöön, jossa missikandidaatit esittelevät taitojaan muiden kierrosten ohella.

Pääkokkina on Jukka Virtanen, jonka mukanaolosta voi aiheutua vaikka minkälainen soppa.

Tänäkin vuonna oli innostus Miss Suomi -kilpailuun ollut runsaanlainen; yli 200 tyttöä ilmoittautui mittelyyn ja heistä valittu tusina ottaa nyt mittaa kauneimman tittelistä.

KOK ei kuunnellut Schranzia

Sapporo (HS)

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on julistanut itävaltalaisen alppihiihtäjän Karl Schranzin, 33, kelvottomaksi osallistumaan Sapporon olympiakisoihin. Diskvalifioinnin syynä on Schranzin ammattimainen hiihtotoiminta.

KOK päätti äänestyksessä hyväksyä päätöslauselman Schranzin poissulkemisesta äänin 28—14. Schranzia ei oltu kutsuttu KOK:n eteen: ”Me emme kuuntele yksityishenkilöitä”, sanoi KOK:n puheenjohtaja Avery Brundage, 83. – –

Vaikka KOK:n ilmoituksen mukaan ei Schranzin hylkäämispäätöksestä voi valittaa, ilmoitti Itävallan olympiakomitea kuitenkin valittavansa.

Itävaltalaiset viranomaiset vihjaisivat, että jos KOK hylkää Itävallan vetoomuksen, saattaa Itävalta poistua talvikisoista.

”Alustavana toimena” on Itävalta päättänyt jäädä pois tiistaisista harjoituksista.

Talven suurin harjoitussota alkoi

Vekarajärvi (HS)

Tämän talven suurin sotaharjoitus alkoi maanantaina Kaakkois-Suomessa. Harjoitukseen osallistuu noin 8 000 miestä etupäässä Kaakkois-Suomen sotilasläänin alueelta. Mukana on myös joukkoja Etelä-Suomen ja Sisä-Suomen sotilaslääneistä sekä RUK:sta ja Laskuvarjojääkärikoulusta.

Kaakkois-Suomen sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Erkki Setälä kertoi, että harjoitukseen osallistuu asevelvollisten lisäksi parisen tuhatta reserviläistä.

Joukot siirtyivät asemiin maanantain kuluessa tämän vuoden suurimmassa sotaharjoituksessa Kaakkois-Suomessa. Tilanne alkoi viime yönä ja kestää neljänteen helmikuuta.

Hrushtshevin maissi ei menesty meillä

Hämeenlinna (HS)

Pääsihteeri Nikita Hrushtshevin suomalaisille talonpojille suosittamasta rehumaissin viljelystä ei tullut koskaan kaavailtua menestystä. Vuosia kestäneiden tutkimusten jälkeen ukrainalainen menestyskasvi hylättiin hallanarkana ja liian pitkän kasvukauden vaativana hyötykasvina.

Uusia, eksoottisia vilja- ja rehukasvilajeja tutkitaan Länsi-Hahkialan koetilalla jatkuvasti. Listalla ovat mm. etiopialainen Hiproly-ohra, nobelpalkittu kääpiövehnä, ruisvehnä sekä durra-sudaninheinän risteytys, rehuauringonkukka ja persialainen apila.

Keravan kirjasto on osa tulevaa vapaa-ajan keskusta

Keravan kaupungin saatua ensimmäisen varsinaisen kirjaston nousi lainaajien määrä muutamassa kuukaudessa noin 22 prosenttia. Nyt kolmannes kaupunkilaisista käyttää kirjastoa.

Tänään vihittävä kirjasto on ensimmäinen osa monipuolista vapaa-ajan keskusta, joka rakennetaan kirjaston tuntumaan. Kirjaston vihkiäispäivänä pamautetaan naapuriksi tulevan yhteiskoulun alkupaukku.

Kirjaston läheltä on varattu tontti uima- ja palloiluhallille. Nyt valmistunutta kirjastoa on ajateltu myöhemmin laajentaa kolmella muulla rakennuksella. Näihin rakennuksiin suunnitellaan mm. juhlasali, näyttelytiloja, elokuvateatteri ja kerhotiloja. Rakennusten keskelle jää suljettu piha, joka katettaneen muovikuvulla.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone