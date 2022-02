Mahtava messuaminen oli halkaista korvat jo porraskäytävässä. Kaikki lillanilaiset messusivat mukana, vaikka kaikkien roolit eivät lähestulkoonkaan näyttäneet kirkollisilta.

Osa kuhisi pitkin lattiaa kansanjoukkona ja kerjäläisinä. Joukosta pilkisti musta kähärätukka ja tulenpalavan eloisat kasvot: Lilla Teaternin italialainen ohjaajavieras Arturo Corso. Machiavellin Mandraijola valmistuu hänen ohjaamanaan ensi-iltaansa helmikuun loppupäiviksi. – –

Birgitta Ulfsson sanoo, että tämä tuntuu näyttelijän työssä suunnilleen samalta kuin korsetin heittäminen nurkkaan. Arturo Corso sanoo, että tässä pyritään yhdistämään keskiaikainen teatteri, joka ei kertonut asioita vaan näytti ne visuaalisina tapahtumina, ja Machiavellin 1500-luvun komedia eli intellektuellin kirjoittama näytelmä.

Lasse Pöysti kertoo, että tätä varten heitetään Lillanin katsomosta tuolirivit ulos ja Ralf Forsström rakentaa katsomoon kuusi siltojen yhdistämää koroketta. Katsomossa näytellään yleisön keskellä ja yleisön kanssa.

Moderni tekniikka jätti Juha Miedon neljänneksi

Sapporo (HS)

Iltapäivällä Juha Mieto suoritti mittauksen. Paljonko hiihtäjä ehtii liikkua kuudessa sekunnin sadasosassa 15 kilometrin matkalla.

Se on korkeintaan 20 senttiä. Olisiko minun pitänyt heittäytyä maaliin pää edellä, että olisin saanut mitalin. Nyt harmittaa, niin ettei voi oikein ollakaan.

Kun pohjalainen mies manaa, se kaikuu kauas Sapporon kuulakkaassa ilmassa. Mieto antoi tulla sydämensä pohjasta.

Hän menetti pikamatkan olympialaisen pronssin kuudella sekunnin sadasosalla. Tekniikan moderni aikakausi koitui hänen kohtalokseen.

Ajanmittaus tapahtuu sähköisesti. Jos ajat mitattaisiin kymmenyksen tarkkuudella (kuten 100 metrin juoksunsa) Juha Mieto olisi noussut toisena miehenä pronssipallille.

Epätäsmällinen täsmennys

Tohtori Ahti Karjalainen on nyt täsmentänyt esitystään presidentti Urho Kekkosen toimikauden jatkamisesta. Hän sanoo tarkoittavansa poikkeusjärjestelyä, jolla tasavallan presidentin virkakautta pidennetään ”normaalikautta lyhyemmäksi” ajaksi.

Tohtori Karjalaisen mukaan tuollainen poikkeusjärjestely ei olisi edes ”suuri periaatekysymys", eikä siitä ”kansanvalta kapenisi”. Hänen mielestään ”käytännön politiikka ei ole aina juridiikkaa”, ja jos puolueet hyväksyvät poikkeusjärjestelyn, se on laillinen.

Luopuminen valtiosäännön edellyttämästä presidentinvaalista on tietenkin tärkeä periaatekysymys, vaikka eduskunta halutessaan voikin tällaisen järjestelyn laillistaa, merkitsee se silti niin vakavaa puuttumilta kansalaisten perusoikeuksiin, ettei siihen pidä ryhtyä ilman erittäin painavaa syytä.

Tohtori Karjalainen ”myöntää avoimesti, että hänen ”painava perusteensa” on ulkopoliittinen. Hänen mielestään Euroopassa voi tapahtua sellaisia muutoksia, että ”voisi olla hyödyllistä tällä tavoin, näkyvällä tavalla siis, osoittaa politiikkamme jatkuvuus”. Silloin kellään ei ole ”syytä kohdistaa meihin ulkopoliittista spekulaatiota".

Suomalainen joi 8 koria olutta viime vuonna

Suomalaisten janon sammuttamiseen kului viime vuonna 232 miljoonaa litraa mallasjuomia.

Keskiolut oli edelleen ylivoimaisesti kysytyintä. Yli kahdeksantoista vuotta täyttänyt kansalainen joi sitä noin 140 pulloa vuoden mittaan. Lisäksi hän kulutti viitisenkymmentä pulloa vahvempaa A-olutta.

Ylivoimaisesti suosituin A-olut oli viime vuonna peräisin Mallasjuoman sammioista. Keskioluista taas menivät parhaiten kaupaksi Sinebrychoffin kolmosolut. Pilsnerin kulutuksen alamäki jatkui.

Jano tuntuu vaivaavan erityisesti kesällä. Panimoiden myyntikäyrät hipovat kattoa aina sydänsuvena ja loma-aikoina.

Suomalaisten janon sammuttaminen on selvästi maan kolmen suurimman panimon harteilla. Sinebrychoff, Mallasjuoma ja Hartwall panivat kaikesta myydystä oluesta yli 80 prosenttia.

Pikku-Junnulle myös suomalainen ostajaehdokas

Suomen ilmailuhistorian kuuluisin lentokone, majuri Väinö Bremerin Pikku-Junnu, saattaa sittenkin jäädä kotimaahan.

Tiedusteluja koneesta on jo tehty mm. USA:sta ja Englannista, mutta myös kotimaiset ostajaehdokkaat ovat olleet siitä kiinnostuneita.

Siirtolaisten paluuta yritetään helpottaa

Siirtolaisten kotimaahan paluun helpottamiseksi ovat Svenska Österbottens landskapsförbund ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto esittäneet oikeusministeriölle, että lain muutoksella sallittaisiin siirtolaisten ostaa Suomesta kiinteätä omaisuutta ilman eri lupia. – –

Nykyisen lain mukaan kotimaahan palaavien siirtolaisten on saatava valtioneuvostolta lupa kiinteän omaisuuden ostamiseen. He joutuvat myös maksamaan korkeampaa kiinteistöveroa jopa sukulaisiltaan ostamasta omaisuudesta.

Kyseessä on oikeusministeri Långin mukaan suojalainsäädäntö, jotta voitaisiin estää ulkomaalaisia valtaamasta kiinteistöjä ja osakeyhtiöitä laajalta maassamme.

Lain piiriin ovat joutuneet myös siirtolaiset, jotka esimerkiksi siirryttyään Ruotsiin töihin, ovat anoneet maan kansalaisuutta.

26 joutuu oikeuteen

Belfast (AFP)

Belfastin poliisi ilmoitti maanantaina, että 26 sunnuntaiseen Newryn kansalaisoikeusmarssiin osallistunutta ihmistä haastetaan oikeuteen. Heidän joukossaan on kansanedustajia ja kansalaisoikeusjohtajia.

Pohjois-Irlannin kansalaisoikeustaistelijat suunnittelevat siitä huolimatta ensi keskiviikoksi tempausta, jolle on annettu nimeksi D-päivä. D-kirjain tulee englanninkielisestä sanasta disruption, keskeyttää.

Kansalaisoikeustaistelijat aikovat lamauttaa Pohjois-Irlannin elinkeinoelämän, mutta eivät vielä kertoneet, kuinka. Joka tapauksessa tempauksen kerrottiin olevan väkivallaton.

Neuvonpito SEV:n kanssa aloitetaan

Suomen ja Keskinäisen taloudellisen avunannon neuvoston SEV:n taloudellisten yhteistyömahdollisuuksien selvittely alkaa. Ministeri Pentti Uusivirran johtama asiantuntijaryhmä matkusti maanantaina Moskovaan käydäkseen asiasta selvitysluonteisia keskusteluja.

Asiantuntijaryhmään kuuluvat Uusivirran lisäksi ylijohtaja Kalervo Henttilä, pankinjohtaja Jaakko Lassila ja toimistopäällikkö Erkki Pajari.

Henkilökuntalehtien levikki lähes miljoona

Suomessa ilmestyy noin 150 henkilökuntalehteä. Niiden yhteinen levikki on lähes miljoona, kertoi maisteri Pentti Patja henkilökuntalehtien toimittajien kursseilla maanantaina Tampereella.

Suomalaisen henkilökuntalehden keskimääräinen levikki on noin 5600. Sivuja on keskimäärin 31. Nelivärisiä lehdistä on 23 prosenttia. Henkilökuntalehtien päätoimittajista 12 prosenttia on päätoimisia. Toimitusneuvosto on runsaalla puolella henkilökuntalehdistä.

Englanti siirtyy vuonna 1975 metrijärjestelmään

Lontoo (Erkki Arni)

Brittejä kohtasi maanantaina uusi vakava järkytys: hallitus ilmoitti, että saarivaltakunnan mittayksiköt muuttuvat neljän vuoden kuluttua metrisiksi. – –

Ikivanhoista tuumista, eekkereistä ja gallonista luovutaan, ja hallituksen lupauksen mukaan valvotaan samalla, etteivät kauppiaat siirron yhteydessä sahaa asiakkaita liian innokkaasti silmään.

Mutta kestää vielä kauan ennen kuin esimerkiksi liikennemerkeissä siirrytään 30 ja 70 mailia tunnissa nopeusrajoituksista 50 ja 110 kilometrin arvoihin. Silti EEC-jäsenyyden mukanaan tuoma tuumaperinteestä luopuminen aiheuttanee monia surullisia muistokirjoituksia vanhalle.

