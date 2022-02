Kuningatar Elisabetilla on nyt takanaan täsmälleen 20 vuotta brittien valtaistuimella. Alamaisten suhtautuminen hallitsijaansa on vaihdellut silmittömästä ihailusta jatkuvaan nälvimiseen.

Lontoo (Erkki Arni)

Hänen Kaikkein oivallisin Majesteettinsa Elisabet II, Jumalan armosta Ison Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä kaikkien muiden Valtakuntainsa ja Alueidensa Kuningatar, Kansainyhteisön päämies, Uskon puolustaja, Britannian ritarikuntain hallitsija ym. ym. ym. on sunnuntaina ollut valtaistuimella päivälleen 20 vuotta. – –

Kuningatar on luonnollisesti valtakunnallinen keulakuva, jonka vaikutusvalta rajoittuu lähinnä koristeellisuuteen. Hänellä on kuitenkin pitempi kokemus valtion asioista kuin kenelläkään pääministerillä.

Jos siis pääministerit haluavat käyttää häntä eräänlaisena kulissientakaisena neuvonantajana, he saattavat havaita, että hänen kokemuksillaan on varsin todellista arvoa.

Yleensä nykypäivän keskivertobritti suhtautuu kuningattareensa asiallisesti, tyynesti arvostaen, jos kohta hänen olemukseensa liittyy yksinkertaisemmissa mielissä vielä paljolti sadunhohtoa.

Toden sanoen valtaistuimella on nuorekasta keski-ikää lähenevä porvarillinen perheenäiti, jolla on paljon yhteistä keskivertokansalaisen sielunelämän kanssa. Hän on järkevä ja tasainen, sovinnainen ja uutuuksia epäilevä, rauhallinen ja hyväntahtoinen.

Näin verohallitus arvostelee elokuvan

Helsingin Sanomissa Maija Hollmen-Bärlundin toimittamalla Tänään tästä -palstalla käsiteltiin mm. verohallituksen tekemää valitusta valtion Elokuvatarkastamon antamasta päätöksestä.

Verohallitus pyysi, että Oy Fox Films Ab:n tarkastuttaman ”Olkikoirat”-elokuvan esittämisestä suoritettavaa elokuvaveroa korotettaisiin 10 prosentista 30 prosenttiin. Elokuva on verohallituksen käsityksen mukaan sisällöltään huono sekä taiteelliselta ja siveelliseltä laadultaan heikko.

Koska mm. kyseiset elokuvaveroa koskevat asiat kuuluvat verohallituksen toimialaan, ei tapahdu kovinkaan merkillisiä asioita, jos verohallitus esittää elokuvaveron korotusta pätevät perusteet esittäen.

Oy Fox Films Ab:n maahantuojayhtiön mainospäällikkö Sirkka Tarkiaisen toteamukseen, että veronkorotuksen tarkoituksena olisi ansaita valtiolle varoja, kiistän jyrkästi.

Kysymys ei ole rahan ansaitsemisesta valtiolle vaan siitä, että tämän kaltaisten elokuvien maahantuominen tehtäisiin taloudellisesti vähemmän kannattavaksi filmien maahantuojalle ja siten osaltaan estettäisiin moisen väkivaltaherkuttelun esittäminen yleisölle.

Mikko Laaksonen

Verohallituksen pääjohtaja

Ville sai Willyltä kirjeen

Hämmentynyt, juuri niin. Ja olen myös yllättynyt, että liittokansleri Willy Brandt muistaa minua, sanoi valokuvaaja Erkki ”Ville” Laitila, joka sai Sapporoon hauskan uutisen:

Willy Brandt lähetti kirjeen Laitilan voitettua kilpailun viime vuoden parhaasta lehtikuvasta. Aiheenahan oli juuri liittokansleri seisomassa uurteisella kalliolla ja kuvan nimenä ”Kaksi kalliota”.

— Täällä Sapporossa on muuten niin valtava vilske, etten taida ehtiä kunnolla iloita kirjeestä ennen kuin kotiin palattua, sanoi Ville Laitila, joka on tunnettu vaatimattomana miehenä.

Liittokansleri Willy Brandt on kuvattuna tämän vuoden parhaassa suomalaisessa lehtikuvassa. Valokuvan ottaja, parhailaan Sapporossa töitä tekevä Erkki "Ville" Laitila (kuvassa) sai kanslerilta viehättävän kiitoskirjeen kotiosoitteeseensa. Tällainenkin huomaavaisuus on brandtmaista rauhantyötä jos mikään.

Arvoisa herra Laitila, kirjoittaa Brandt. Olen iloinen, että saatoin edesauttaa pelkällä kohteena olemisella teitä voittamaan lehtikuvaajien kilpailun. Onnittelen Teitä mitä sydämellisimmin. Ystävällisin terveisin Willy Brandt.

Kirje on vapaasti suomennettu, eikä ehkä tuo kyllin loistavasti esiin sitä viehättävän kohteliasta ja henkilökohtaista tapaa, jolla nobelisti asiansa ilmaisee.

Näin toimii siis suuri valtiomies ja lämmin ihminen.

Helsingin kauppakamari haluaa säilyttää autot keskustassa

Helsingin keskustasta autoja häätävät kaupunkisuunnittelijat ovat saaneet oman vastaryhmänsä.

Helsingin kauppakamari on asettanut toimikunnan, jonka tarkoituksena on liike-elämän etujen valvominen autotonta keskustaa luotaessa.

"Liike-elämän etuihin ei kuulu Helsingin ydinkeskustan täydellinen rauhoittaminen autoliikenteeltä, kuten kaupungin liikennesuunnittelijat aikovat.”

Toimikunnan puheenjohtajaksi kutsutun toimitusjohtaja Henrik Gestrinin mukaan toimikuntaa voisi nimittää vaikka liikekeskustan elvyttämistoimikunnaksi. Toimikunta pyrkii yhteistyöhön kaupungin liikennesuunnittelijoiden kanssa.

Uuden toimikunnan ensimmäinen kokous pidetään ensi tiistaina. Tällöin annetaan myös julkinen tiedote.

”Tässä tilanteessa täytyy saada aikaan molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu”, sanoo Gestrin.

”Jos suunnitelma autottomasta keskustasta toteutuu, se merkitsee Helsingin elävän liikekeskustan katoamista, kaupankäynti käy mahdottomaksi ja siirtyy muualle.”

Sydänvalvontaosasto tulossa Meilahteen

Kymmenpaikkainen sydänvalvontaosasto on suunnitteilla Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan Meilahteen.

Teho-osasto, jossa on 17 paikkaa, on todettu liian pieneksi; läheskään kaikki sydänveritulpasta epäillyt potilaat eivät sinne mahdu.

Periaatepäätös sydänvalvontayksikön perustamisesta on jo tehty. – –

Teho-osastolla potilaan vieressä sydämen rytmiä tarkkailevat valvontalaite ja sairaanhoitaja.

Suuremmassa sydänpotilaiden hoitoyksikössä on lisäksi eri huoneessa keskusvalvontapöytä, jonka ääressä hoitaja tarkkailee useiden potilaiden sydämen toimintaa laitteesta samanaikaisesti.

Tämän päivän tähti on Tolonen

Jukka Tolonen: TOLONEN. Love Record LP 47.

Jukka Tolonen on asiantuntijapiireissä ollut huomattava tekijä jo vuosikaudet. Onhan hän soittanut tärkeissä popkokoonpanoissa jo monet ajat vielä ollessaan koulupoika.

Jo pitemmän aikaa on Jukka Tolosta ollut myös tilaisuus kuunnella levyiltä. Niistä mainittakoon voitokkaat esiintymiset Wigwamin, Tasavallan Presidentin, Eero Raittisen ja varmasti monen muunkin nimikokoonpanon riveissä.

Viime keväänä onnistuneesti läpiviedyt ylioppilaskirjoitukset vapauttivat Jukka Tolosen keskittymään päätoimisesti musisointiin ja tästä jokseenkin suoranaisena seurauksena – yhdistyneenä valtavaan taidolliseen kehitysharppaukseen, sekä tyylilliseen näkökentän selkiytymiseen – on hänen aikaansaamansa LP-levy nimeltä ytimekkäästi Tolonen.

Kyseinen äänilevy vaatii osakseen tavallista perinpohjaisempaa tarkastelua, koska radion musiikkitoimittajat ovat valinneet sen viime vuoden parhaaksi jazzlevyksi.

Pussillinen Dylan-silppua

Helena Ylänen

Bob Dylanin tunnetuimpien kappaleiden kokoaminen ’Greatest Hits’ -albumiin tuntuu helposti kovin vähän mielekkäältä.

Dylanin asema länsimaisen rockmusiikin kehityksessä on niin merkittävä, ettei sitä selvitellä edes 21 kappaletta sisältävällä kaksoiskansiolla.

Meillä itsekullakin on aukkoja Dylan-kokemuksessamme. Mutta jotta More Bob Dylan’s Greatest Hits -levystä (38 markkaa) olisi täysipainoista iloa, täytyy näiden aukkojen olla perin hajallaan.

Levyn tuottaneen amerikkalaisen Columbian (CBS) pääjohtaja mainitsi eräässä haastattelussa, ettei levyä ole tarkoitettukaan uusille Dylan-harrastajille. Perin omahyväinen on kuitenkin ajatus, että ihmiset ostaisivat vanhoja kappaleita uudessa järjestyksessä. – –

Soley Soley on syystalven suuri Eurooppalainen listahitti. Lea Laven koettaa onneaan varmalla kappaleella ja toivottavasti onnistuu. Hän käy suoraan asiaan, laulaa tämän vetävän tyhjänpäiväisen tanssikappaleen helposti läpi.

Käsissä on pitkästä aikaa hyvä iskelmälevy. Se on häpeilemättömän kaupallinen ja sellaisena ilahduttavan rehellinen. Lavenin laulettavaksi sen on sovittanut Nacke Johansson.

Suomalainen tuote on paljon alkuperäistä parempi.

Kääntöpuolella on Lea Lavenin oma Sano Suoraan.

Yhdistetyn hopea oli Miettiselle pettymys

Yhdistetyn hiihto oli lauantaina Sapporon talvikisoissa Rauno Miettisen tappion hetki – hopeamitalista huolimatta.

Täysosuma, johon Miettinen todella tähtäsi, jäi lähes minuutin päähän. Kilpailun voitti yllättäen 19-vuotias itäsaksalainen koulupoika Ulrich Wehling.

Suomen ensimmäinen mitalimies itki kilpailun ratkettua. Sisuuntuneena Miettinen kuitenkin lupasi palata taistelemaan seuraavasta kultamitalista Denverissä neljän vuoden kuluttua. – –

Yhdistetyn valmentaja Esa Klinga sen sijaan laukoi kovia sanoja liiton johdolle. Klinga uhkasi jättää valmentajan tehtävät, koska yhdistettyä pidetään hiihtoliitossa lapsipuolen asemassa.

Poikamieshotellia puuhataan Lahteen

Lahti (HS)

Lahteen suunnitellaan poikamieshotellia yksinasuville soveltuvine palveluineen. Mukkulan keskustaan rakennettavaan 8-kerroksiseen hotellimaiseen vuokrataloon tulee 136 asuntoa, joita voidaan kyllä vuokrata yhtä hyvin poikamiestytöillekin.

Yksinasuvilla poikamiehillä on joskus pulmia hygieenisissä, ruokailuun ja vaatehuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Hajallaan olevien palvelujen käyttäminen on usein aikaa viepää ja hankalaa. Hotellinomaisesti järjestetyssä asuinvuokratalossa palvelujen keskittäminen on mielekästä ja taloudellista.

Yhdeksän kuukautta kuolleena

Södertälje (UPI)

Yksinäinen eläkeläinen, jolla ei ilmeisesti ole omaisia, löydettiin viikonvaihteessa asunnostaan Södertäljestä, missä hän on ollut kuolleena jo yhdeksän kuukautta. Poliisin mukaan tämä on ainutlaatuinen tapaus Ruotsissa.

Tähän mennessä ei ole ilmennyt mitään, mikä viittaisi rikokseen. Mies näyttää kuolleen luonnollisen kuoleman sairauden seurauksena.

Sosiaalivirkailijat selvittelevät parhaillaan, kuinka on mahdollista että ihminen voi olla ”kateissa” yhdeksän kuukautta ilman että kukaan kiinnittää siihen huomiota.

Poliisin mielestä tapaus on merkillinen. Mies asui vuokrataloalueella, missä asui sadoittain muita vuokralaisia. Silti kukaan ei havainnut mitään poikkeavaa.

Altmann vankilaan Boliviassa

La Paz (AFP)

Klaus Altmann, joka Ranskan ilmoituksen mukaan on Lyonin sodanaikainen Gestapo-päällikkö Klaus Barbie, on tuomittu Boliviassa vankeuteen maksamattomasta velasta valtiolle, kirjoitti La Pazissa ilmestyvä Ultima Hora -lehti lauantaina.

Altmann, joka on ollut Bolivian kansalainen vuodesta 1957 lähtien, palasi La Paziin Perusta viime viikolla sen jälkeen, kun Ranska oli vaatinut hänen luovuttamistaan.

Ranska pyysi tämän jälkeen Bolivian hallitusta luovuttamaan Altmannin, joka on Ranskassa tuomittu poissaolevana kuolemaan.

Altmann on kiistänyt toimineensa Lyonin Gestapo-päällikkönä, mutta myöntänyt kuuluneensa SS-joukkoihin toisen maailmansodan aikana. Hän kiistaa syyllisyytensä mihinkään sotarikoksiin.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone