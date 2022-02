Sköldvikin tuloväylä tutkitaan

Työnjohtaja Olavi Henttonen viettää sukelluspuvussaan tunnin verran kerrallaan aikaa jään alla noin 12 metrin syvyydessä. Tällä paikalla on paha kalliojyrkänne, joka täytynee raivata uuden väylän tieltä.

Pyhtää (HS)

Kotkan – Orrengrundin väylää ja Sköldvikin tuloväylää tutkitaan parhaillaan pakkasista ja jäistä piittaamatta.

Tarkoituksena on saada selville, miten paljon väyliä pitäisi ruopata ja kuinka kallis urakka ruoppauksesta tulisi.

Tutkimuksen tekee insinööritoimisto Kjessler & Mannerstråle Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin valvomana.

– –

Töihin osallistuu Kotkasta ja Pyhtään Kaunissaaresta noin 35 miehen työryhmä ja Porvoon edustalta Emäsalosta noin 20 miehen työryhmä.

Työntekijöiden kulku mittauspaikalle on melkoisen hankalaa. Laivaväylä katkaisee kulkutien ja sen yli pitää mennä veneellä. Väylän leveys on noin 30 metriä.

Liikkumisen helpottamiseksi on tänä talvena hankittu yhteensä viitisentoista moottorikelkkaa rekineen sekä kaksi hydrokopteria, yksi kummallekin väylälle.

Säätä vastaan on tänä talvena varustauduttu lämmitettävin, siirrettävin suojin, lämmityslaittein sekä lämpöpuvuin.

– –

Tutkimuksiin osallistuvat miehet ovat kotoisin pitkin Suomea. Osa heistä on majoittunut Kaunissaaren kansakoulun tiloihin. Aputyövoima on haettu pääosin lähipaikkakunnilta.

Miesten keittäjänä oleva kaunissaarelainen rouva Kyllikki Korppas kertoi, että väylämiehet ovat hyviä ja rauhallisia. Heidän kanssaan on helppo tulla toimeen.

”Kesä ei saa tulla vielä”

Aurinko voitti Sapporonkin!

Tuhannet helsinkiläiset tempautuivat sunnuntaina radion ja television äärestä, kävivät Korkeasaaressa, hiihtivät terveydekseen, syöttivät sorsia tai kävelivät ainakin lähimpään kahvilaan ottamaan kupin kuumaa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ulkoiluun oli syynsä: vielä klo 8 aamulla oli esimerkiksi Seutulassa -20, mutta klo 14 enää -8 astetta.

Tyyni sää ja auringonpaiste jatkuvat Etelä-Suomessa ainakin pari päivää.

Perheen lemmikitkin olivat latuja etsimässä Lauttasaaren selällä Helsingin edustalla kirpeänkauniina pakkaspäivänä.

Suurkirkon portaat olivat vielä lumen peitossa.

Pikkupoikien mielestä lumi on hyvä asia: ”Tässä on kiva laskea liukuja. Likkoja me ei oteta mukaan. Kesä ei saa tulla vielä, kesällä täällä vaan istuu tylsiä aikuisia”.

Liukujat – Masa, Nikke ja ”enkä sano” – halusivat pysyä tuntemattomina, ”ettei tuu kotona sanomista”.

Juha Lind lähti aurinkoon Lauttasaaren selän jäälle Kristiina-siskon, Nalle-veljen ja Marketta-äidin kanssa.

Sukulaisavioliitoilla ehkä osuutta sydänsairauksiin

Hämeenlinna (HS)

”Sydän- ja verisuonitaudit ovat viime vuosina nousseet Suomessa ylivoimaisesti suurimmaksi kansantaudiksi”, sanoi Suomen sydäntautiliitto ry:n puheenjohtaja, toimitusjohtaja Juhani Saraste valtakunnallisessa sydänsunnuntai-juhlassa Hämeenlinnassa.

”Sydänsairauksia sairastaa yli 400 000 suomalaista ja vuosittain niihin kuolee yli 20 000 ihmistä. Tautitilanne näyttää kehittyvän jatkuvasti yhä huonompaan suuntaan.”

Saraste kertoi Suomen johtavan ylivoimaisesti koko maailman sydän- ja verisuonitautitilastossa.

Syynä epämiellyttävään kultamitaliin lääketiede pitää ennen muuta verenpaineen nousua, tupakanpolttoa, lisääntyvää veren rasvapitoisuutta, painon nousua, hyvinvoinnin mukanaan tuomaa liikunnan puutetta, mutta myös psyykkisiä tekijöitä.

Sydänsairauden tutkijat ovat nyt myös kiinnostuneet selvittämään perinnöllisten tekijäin vaikutukset: Suomihan on pyrkinyt usein eristymään muusta maailmasta ja sisäinen liikkuvuus on ollut vähäistä.

”Kansanomaisesti voidaan sanoa Suomessa sukupolvesta toiseen solmitun avioliittoja lähinaapurin kanssa, eikä veri ole päässyt näin ehkä riittävästi vaihtumaan.”

Tavallinen Virtanen saatava matkustamaan

Tampere (HS)

Kotimaan matkailussa on kehittämisen varaa, sillä tavallinen Virtanen ei ole vielä koskaan ollut matkailulomalla, todettiin matkailutoimittajien killan seminaarissa Tampereella.

Kilta pohti erityisesti kehitysalueiden matkailun parantamista.

– –

”Oikein ohjattuna kehitysaluematkailu tarjoaa eri vaihtoehtoja lomakylistä leirintäalueisiin, mutta kehitysalue tarvitsee ennen kaikkea koulutusta”, sanoo maaherra Viljo Virtanen.

Virtasen mukaan sosiaalisella lomankäytöllä on tulevaisuutta, sillä Suomessa on paljon tavallisia Virtasia, jotka eivät ole koskaan olleet lomalla.

Oivallusten ostaminen ulkomailta vähentynyt

Oulu (Jorma Korhonen)

Oivalluksista on liikemaailmassa nyt kovempi kysyntä kuin koskaan.

Mutta mahtavat oivallukset ovat nykypäivinä harvinaisia.

Tarvitaan aktiivista tuoteideointia ja pontevaa tuotekehittelyä: huomispäivän markkinoille tarvitaan uusia menestyviä tuotteita.

Kajaani Oy:n elektroniikkatehtaan johtaja Heikki Railo sanoo, että Suomi on vihdoin nousemassa kansakuntien joukkoon ja omille jaloilleen, eikä anna enää vetää itseään nenästä.

”Suomi on pysynyt köyhänä siksi, että mm. kotimaisten jääkaappien valmistuksen alkuvaiheessa maksettiin ulkomaille kultaa tiedoista, jotka olisi saatu vilkaisemalla tietosanakirjaan.”

Railo toteaa, että tuotekehittelyn alalla ei Suomessa ole saavutettu vielä puoltakaan ”omavaraisuudesta”, ts. ideoita ja toteutusmalleja joudutaan vieläkin ostamaan ulkomailta enemmän kuin niitä viedään.

Tase on kuitenkin kehittymässä myönteiseen suuntaan.

Alkoholi ja huumeet johtivat nuorisotalon sulkemiseen Keravalla

Keravan kaupungin nuorisotalo on ollut pari kuukautta kiinni.

Eräinä syinä ovien sulkemiseen ovat nuorison huumausaineiden ja alkoholin käyttö sekä järjestyshäiriöt.

Nuorisotyö on ajautunut vaikeuksiin. Nuorisojärjestöjen nuorisoparlamentti – 12 nuorisojärjestön edustajisto – on yksimielisesti todennut, ettei kaupungin nuorisotyö täytä sille asetettavia vaatimuksia.

Poliisi on muutamia kertoja joutunut puuttumaan nuorisotalon tapahtumiin.

”Huumausainekeskus”, ”pornoluola”. Siinä kaksi nimitystä, joita on käytetty virallisissa kokouksissa nuorisotaloksi kunnostetun Lapilan kartanon päärakennuksesta.

”Tuollaisille nimille on tietty kate. Nuorisotalo on ollut 3–4 vuotta poliisin silmätikkuna. Paikasta on kieltämättä tullut huumausainekaupan ja käytön keskus jo 2–3 vuotta sitten. Huumeiden välitystä ei juuri tapahdu itse talossa, vaan sen liepeillä”, sanoo kaupungin nuorisosihteeri Pentti Honkonen.

Keravan kaupungin nuorisosihteeri Pentti Honkonen uskoo, että tilanne nuorisotaloksi kunnostetussa Lapilan kartanossa rauhoittuu, kun talo avataan kunnostettuna helmikuun puolivälissä.

Raha ja riidat

Riitta-Eliisa Laine

Vakavahenkisesti viettivät Suomen taiteilijaseuran jäsenet vuosijuhlaansa, raportoi toinen palstanpitäjämme Royalista.

Ella Erosen seurakunnalla kuului olevan aidon hauskaa Royalin valkeitten pöytäliinojen äärellä, mutta muut puhuivat enimmäkseen rahasta ja riidoista.

Pöytäpuheita pidettiin sen kuin kerittiin. Opetusministeri Jouko Tyyri puhui rahasta ja seuran puheenjohtaja Raimo Heino sanoi viime vuotta kiihkeimmäksi haukkumisvuodeksi, minkä hän pystyy muistamaan.

Taiteilijat eivät toistensa haukkumisesta hyötyneet ollenkaan, vaan voittajaksi selviytyi uteliaana asioita seurannut lehdistö Heinon mukaan.

Helsingin taiteilijaseuran puheenjohtaja Kari Jylhä arveli demokraattisemmaksi muuttuneen toiminnan riitelyiden erääksi syyksi.

”On monia, sekä nuoria että vanhempia, jotka eivät halua hyväksyä tällaisia demokratisoitumispyrkimyksiä”.

Ella Erosen pöytäseurueella ainakin oli hauskaa Suomen taiteilijaseuran vuosijuhlassa. Vas. Eeva Kojo, Ella Eronen itse, Viki Smedberg ja die Ellan sisar, taidemaalari Elvi Luoma.

Sankarin sanoma

Ruotsalainen Barbro Backberger ihmettelee Dagens Nyheterissä, mitä seksuaalipolitiikkaa Jörn Donner oikein filmeissään ajaa.

Barbro, naisasian esitaistelija, tutki Donnerin ”Naisenkuviin” mahdollisesti kätkeytyvää sanomaa ja huomasi, että kunhan vain päähenkilö Pertti eli Jörn Donner ilmestyi filmin maisemiin, niin heti naiset joko lankesivat, jättivät kaiken tai seurasivat sankaria ulkomaille.

Barbron mielestä Donner osoittaa naiset pelkiksi sukupuoliolennoiksi, joiden onni ja identiteetti riippuvat suhteesta yhteen tai useampiin miehiin.

Possunkielet

Näitä tarvitaan:

kieli kutakin ruokailijaa kohden

suolaa

valko- ja maustepippuria

pari keltasipulia

porkkananpaloja

2 laakerinlehteä

5 rkl vehnäjauhoja

1 tl suolaa

inkivääriä

Näin tehdään:

1. Jos kielissä on vielä sylkirauhasia, ne poistetaan.

2. Kielet huuhdotaan hyvin ja niitä seisotetaan vedessä pari tuntia.

3. Sen jälkeen kielet pannaan kiehumaan hyvin maustettuun, kylmään veteen. Kypsyyttä kannattaa kokeilla puutikulla.

4. Kielet saavat jäähtyä haaleiksi, jolloin nahka on helppo poistaa veitsen avulla. Niitä säilytetään liemessään yön yli.

5. Kielet leikataan n. 1,5 cm:n viipaleiksi terävällä veitsellä.

6. Viipaleet käännellään vehnäjauho- ja mausteseoksessa. Leikkeet ruskistetaan kauniin kullan ruskeiksi pannulla molemmin puolin.

Peppi Pitkätossu seikkailee TV 1:ssä klo 17.25. Tällä kerralla hänen luonaan käy varkaita. Peppiä esittää Inger Nilsson.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone