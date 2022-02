Laskiainen on nykyisin kaksi kertaa vuodessa. Monet laskiaisjuhlia järjestävät seurat ja yhdistykset ovat hylänneet perinteisen tiistain laskiaispäivän. Väkeä kertyy kelkkamäkeen ja ruokakojujen äärelle helpommin laskiaissunnuntaina, jolloin ei ole esteenä työtä eikä koulua.

Helsingissä oli sunnuntaina kaupungin puolesta järjestetty laskiaisohjelmaa mm. luistinkentille. Lions-seuran osastot keräsivät varoja nuorison huumeiden käytön vastustamiseen Käpylän Taivaskalliolla ja Linnanmäen juurella. Myös Kaivopuiston mäki oli käytössä.

Helsingin ympäristössä vietettiin ”eläimellistä” laskiaista Kilossa ja Tuomarinkylän kartanossa. Siellä rekiä vetivät oikeat hevoset, jossa oli lapsille ihmettä kyllin. Kaupungissa rekien eteen oli valjastettu koiria tai moottorikelkkoja.

Laskiaissunnuntaista on tullut pieni pulma myös huvilupien myöntäjille. Laskiaissunnuntai on nimittäin myös ensimmäinen rukouspäivä. Katumuspäivä ja laskiaismäen rieha eivät kaikkien mielestä oikein hyvin sovi yhteen, vaikka huvikielto onkin kumottu. – –

Kallion laskiaisjuhlassa järjestäjät kertoivat kaiken sujuvan yhtä mukavasti kuin viime vuonnakin, surkea sääkään ei tuntunut vähentävän kävijöiden määrää.

Ainoa murhe oli vetokoirista. Järjestettyjen laskiaisjuhlien suuri määrä sai vetokoiria välittävät koirayhdistykset sekaisin: jonnekin jäivät pulkanvetäjät tulematta, jonnekin haukkujia saatiin kaksin, kolmin kappalein pyydetty määrä. ”Kovin on koiramaista touhua”, leijonat murisivat Alppilassa.

Mustalaislaulujen levytys ilmestyi

Harvinainen kansanmusiikkia sisältävä äänilevy on ilmestynyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Levy-yhtiö Love Recordsin yhteistyönä. Levy on ensimmäinen puhtaasti kenttä-äänityksiin perustuva mustalaisten lauluperinteen levytys.

Maassamme on parhaillaan meneillään mittava mustalaisperinteen tutkimus, josta laulujen tutkimus on osa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran äänitearkiston tutkijat ovat koonneet mustalaisten lauluja viitisen vuotta. Mustalaisten lauluperinne on yllättävän hyvin säilynyttä. Äänitteitä on kertynyt 150 tuntia.

Suomen mustalaiset laulavat -levy on tulos tutkijain työstä. Laulujen tutkimus tullaan julkaisemaan antologian muodossa lähitulevaisuudessa.

Kahden LP-levyn kansioon sisältyy kirjanen, jossa selostetaan mustalaisten lauluperinteen erityispiirteitä. Levyn ovat koonneet Pekka Jalkanen, Pekka Laaksonen ja Kari Huttunen.

Saamelaiskomitea esittää peruskoulun yläastetta Utsjoelle

Oulu (HS)

Utsjoen kuntaan toivotaan peruskoulun yläastetta, koska tällä keinoin katsotaan voitavan turvata ainoan lappalaisenemmistöisen kunnan säilyminen lappalaisena.

Vajaan vuoden toiminut saamelaiskomitea on jättänyt asiaa koskevan kirjelmän opetusministeri Matti Louekoskelle.

Utsjoki täyttää komitean mukaan kaikki koulujärjestelmälain edellytykset yläasteen piirin muodostamiseksi. Erikoisperusteena mainitaan kunnan alueella säilynyt lappalaisuus.

”Lapinkielen ja lappalaiselinkeinojen opetus olisi hoidettavissa ja organisoitavissa paremmin, jos yläaste sijaitsisi lappalaisenemmistöisessä kunnassa kuin jos se jouduttaisiin hoitamaan suomalaisenemmistöisellä alueella”.

Komitea esittää, että peruskoulun yläaste rakennettaisiin ja saatettaisiin toimintaan kokonaisuudessaan valtion varoin.

Antakaa meille kalaa fileinä

Me perheenemännät emme ole laiskoja, emmekä inhoa kalaa pelkästään periaatteen vuoksi. Mutta aikaa on vähän ja sen voi käyttää paremmin kuin seisomalla hellan ääressä turhaan.

Muilla aloilla edetään harppauksin eteen päin. Tuoretta kalaa on silti edelleen vaikea saada valmiiksi perattuna.

Kalaa ei paljon parane suosittaa tämän päivän työssä käyville perheenemännille. Harvan kotimatka käy torin tai hallin kautta, ja monessa valintamyymälässä kalapöytä on ylellisyyttä, jonka tulemisesta voi vain haaveilla.

Kalastajat valittavat kalan pientä menekkiä. Syystä kyllä, sillä isoakin kalaa tarjotaan kaupassa tavallisesti kokonaisena.

Perkaaminen ja fileoiminen kauhistuttaa monia, vaikka työ – kun sen oikein taitaa – käy hetkessä. Mutta kuitenkin aina on ruuanlaittajia, jotka jo pelkästään nopeuttaakseen aterian valmistumista haluavat ostaa tuoreenkin kalan valmiina fileinä, eikä pelkästään pakastekalaa.

Terävä veitsi painetaan paksun niskan kohdalta selkärankaan asti. Tästä asennosta veistä aletaan kuljettaa selkärankaa pitkin kohti pyrstöä. Pään lähellä sijaitseva rintaevä ja kova tukiluu jäävät päähän kiinni.

Rio aloitti karnevaalinsa

Rio de Janeiro (UPI)

Nelipäiväiset Rion karnevaalit pyörähtivät käyntiin sunnuntaina. Liikkeet sulkivat ovensa, pankit peittivät ikkunansa teräsverkoin ja 23 000 miehen vahvuiset poliisi- ja palomiesjoukot aloittivat vuoden työteliäimmän turvallisuustehtävänsä.

Mitkään julkiset laitokset eivät aukaise oviaan ennen laskiaisviikon keskiviikkoa, jolloin kansan hulluttelu ”folia”, alkaa väsähtää armottomaksi yleiseksi krapulaksi.

Virallisesti karnevaalit kestävät vain kaksi päivää eli laskiaistiistain ja keskiviikon. Kaupungin isät ovat kuitenkin taipuneet välttämättömyyden edestä, ja niin kaikki virallinen toiminta on keskeytyksissä lauantai-iltapäivästä keskiviikkoiltapäivään. Tänä aikana poliisit sallivat kaduilla tanssimisen.

Englanti aloittaa valottoman viikon

Lontoo (Reuter)

Toistuvat sähkönkatkot pakottivat monet englantilaiset luopumaan tavanomaisista viikonlopun viettotavoistaan. Sähköpulan vaikutukset koko laajuudessaan koettaneen vasta alkavalla viikolla, jolloin teollisuuskin menettää voimavaransa hallituksen tiukan säännöstelymääräyksen vuoksi.

Englannin teollisuuslaitokset valmistautuivat viikonvaihteessa supistamaan työskentelytahtiaan puoleen maanantaista lukien. Samaan aikaan hallituksen asettama tutkijalautakunta neuvotteli epävirallisesti kaivoslakon osapuolten kanssa. – –

Eräiden arvioiden mukaan jopa 20 miljoonaa englantilaista työläistä joutuu pakkolomalle sähkönsäännöstelyn vuoksi sitä mukaa, kun teollisuus joutuu supistamaan toimintaansa.

Hallituksen antama säännöstelymääräys pakottaa teollisuuslaitokset ja niihin verrattavat siirtymään aluksi kolmipäiväiseen työviikkoon. Virastot, liikkeet ja huvittelupaikat eivät saa käyttää sähköä lämmitystarkoituksiin. – –

Monet ruuhka-ajan junista joudutaan peruuttamaan sähkönsäännöstelyn vuoksi eikä missään junissa saa käyttää sähköä lämmitykseen.

Viiden vuoden passi suosittu

Ulkomaille suuntasi viime vuonna lomamatkansa yhä useampi suomalainen. Passeja myönnettiin yhteensä 42 806 eli lähes viisi ja puoli tuhatta edellisvuotista enemmän, kerrotaan poliisilaitoksen passitoimistosta.

Henkilökohtaisia passeja myönnettiin viime vuonna noin 41 000, seuruepasseja noin 820 ja merimiespasseja vajaat 900.

Ulkomaanmatkailun yleistyminen näkyy myös siinä, että viisi vuotta voimassa olevia passeja anottiin passitoimiston mukaan huomattavasti enemmän kuin yksivuotisia.

Passeja haettiin eniten kesäkuukausien aikana. Marraskuusta eteenpäin kysyntä hiljeni.

Pekka Korpi Käpylän sankari

Suomen ammattivalmentajien nuorimpiin kuuluva Pekka Korpi teki Käpylän sunnuntairaveissa historiaa: hän osallistui viiteen lähtöön, joista voitti peräti neljä.

Ainoan tappionsa Pekka Korpi kärsi Valentilla, joka menetti mahdollisuutensa laukkoihin. Palkintoja tämän sisärataspesialistin tilille kertyi pitkälle kolmatta tuhatta markkaa.

Pekka Korven neljäs voitto Käpylässä tuli kevyesti lämminveristen mailin ryhmäajossa orlov-ori Karibilla, jonka kiriin muut eivät pystyneet vastaamaan.

