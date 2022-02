Pasolinin Medeiana on vaikuttava Maria Callas.

Paula Talaskivi

Vuoden 1972 ensimmäinen kotimainen uutuus Marja pieni! jatkaa hyvästi menestyen toista kolmoisviikkoaan Helsingissä ja muualla tiettävästi lähes yhtä hyvin.

Uutuuksien joukossa on tällä viikolla ainakin kaksi muualla jo kuuluisaksi tullutta työtä, Pasolinin ennen Decameroneaan tekemä upea värikuvaus Medeasta ja puolalaisen Skolimowskin monilla festivaaleilla kiitetty Deep end, jolle Suomessa valitettavasti on annettu epäonnistunut teennäinen nimi Hyväilysi kosketus. – –

Pasolinin loistelias värielokuva Medeiasta tuo jälleen esiin uutta linjaa. Se esitettiin meillä runsas vuosi sitten tuoreeltaan Italian Kulttuuri-instituutin järjestämissä erikoisnäytännöissä pariinkin kertaan ja sai heti osakseen suurta ihailua, vaikka paljon jäi silloin käsittämättä ilman tekstikäännöksiä. – –

Toisaalta kuitenkin: Maria Callaksen Medeia on niin imponoiva persoonallisuus, äärimmäisen tehoava sekä vaietessaan että hurjissa rituaalihuudoissa tai tunnepurkauksissa, että häntä jo sinänsä seuraa koko ajan miltei henkeä pidättäen.

Hänen papitar- ja kuninkaantytär-hahmonsa on myös poikkeuksellisen upea – nenää myöten – ja siitä säteilee myös salaperäistä sisäistä voimaa, ”noituutta” eli vaikkapa salaista luonnonläheisyyttä.

Suurvoittoja veikkaukseen

Suurvoitot tekevät tuloaan vakioveikkaukseen. Veikkaustoimiston johtokunta on päättänyt lisätä pelin jännitystä nostamalla veikattavien ottelujen lukumäärän 13:een.

Veikkausinnostusta yritetään myös nostaa neljännellä voittoluokalla, joka lisäisi voittojen määrää usealla kymmenellä tuhannella. – –

Ottelujen lukumäärää lisättiin, koska Suomessa ei pariin vuoteen ole saatu todella suuria veikkausvoittoja. Yhden ottelun lisääminen vaikeuttaa oikean rivin veikkaamista ja suurentaa siten päävoittoa.

Armille hotelli

Kuuluisimpia Porvoon naisopistossa opiskelleita on meidän kaikkien ihanne Armi Kuusela. Häntä muistaa vanha koulukin yhä kaipauksella.

Armi Kuusela saa ensi kesäksi oman nimikkohotellin Porvoosta.

Kun naisopisto ensi kesänä muuttuu kesähotelliksi on sen nimi Armi. Tiloja on runsaasti myös kongresseja varten.

Loistoalus karille

Oslo (UPI)

Kaikki Etelämantereen lähellä karille ajaneen norjalaisen loistoristeilijän matkustajat ja miehistön jäsenet pelastettiin perjantaina chileläiseen laivaston alukseen.

Norjalaisessa Lindblad Explorer -aluksessa oli mukana 90 matkustajaa ja 68 miehistön jäsentä. Oslolaisen varustamon ilmoituksen mukaan matkustajat ja miehistö poistuivat aluksesta pian karilleajon jälkeen, mutta laivan kapteeni salli heidän palata myöhemmin alukseen turvaan jäätävältä ulkoilmalta.

Chilen laivaston aluksen saavuttua paikalle Lindblad Explorer kuitenkin jälleen tyhjennettiin. – –

Lindblad Explorer on rakennettu Suomessa Uudenkaupungin telakalla. Telakan edustajan mukaan laiva on jäävahvistettu erikoisalus, joka on suunniteltu juuri napa-alueille tehtäviä turistiristeilyjä varten.

Uudenkaupungin telakka on rakentanut tällaisia aluksia vain yhden kappaleen. Aluksen kauppahinta oli aikanaan 15 miljoonaa markkaa.

Aura vielä peräsimessä

”Tuohan on sinun nimikkoveneesi”, sanottiin pääministeri Teuvo Auralle optimistijollasta.

”Kyllähän minä nyt optimisti olenkin, kun pääsen siviiliin”, nauroi viimeisiä hetkiä pääministerinä toimiva ylipormestari.

Pääministeri kertoi jo puhdistaneensa pöydän uutta pääministeriä varten ja saattoi viihtyä perjantaina avatussa venenäyttelyssä puolitoista tuntia sen sijaan että olisi juossut virallisen esittelykierroksen läpi 15 minuutissa.

Ampumahiihto toi hopeaa

Suomen ampumahiihdon viestijoukkueen ankkuri Mauri Röppänen oli perjantaina Sapporon paras ampuja. Häntä paremmin ei kukaan tähdännyt.

Röppänen ampui yksitoista laukausta, joista kymmenen osui, ja nosti Suomen joukkueen viidenneltä sijalta hopealle.

Ampumahiihtojoukkueemme kohosi mitalia kohti hitaasti, mutta tarkasti. Esko Saira saapui ensimmäiseltä osuudelta kahdeksantena. Juhani Suutarinen kiri yhtä pykälää lähemmäs ja Heikki Ikola lähetti Röppäsen matkaan viidentenä.

Kirjoittaja myönsi Hughes-elämäkerran pelkäksi huijaukseksi

New York (Los Angeles Times)

Kirjailija Clifford Irving ja hänen apulaisensa Richard Suskind tunnustivat Yhdysvaltain liittovaltion viranomaisille, etteivät he ole koskaan tavanneet miljardööri Howard Hughesia.

Irving väitti aiemmin tavanneensa Hughesin eri puolilla maailmaa ja haastatelleensa häntä. Haastattelujen perusteella kirjailija vakuutti laatineensa Hughesin elämänkerran.

Hughes ja Suskind kertoivat viranomaisille, ettei 230 000 sanan käsikirjoitusta laadittu Irvingin kuvailemissa olosuhteissa. Miehet eivät kuitenkaan kertoneet, kuinka käsikirjoitus syntyi.

Ennen tämän paljastamista miehet halusivat takeet siitä, ettei Irvingin vaimoa Edithiä haasteta oikeuteen Yhdysvalloissa tai Sveitsissä. Liittovaltion viranomaiset eivät luvanneet takeita.

Peltikukko pääsi pannasta

Kuopio (HS)

Kiuruveden peltikuorinen kalakukko on lihasäilyke, päätti maa- ja metsätalousministeriö ja antoi poikkeusluvan tuotteen edelleen valmistamiseen.

Valtion elintarviketutkimuslaitoksen mukaan kyseessä on kuitenkin kalasäilyke. Tuotteessa on laitoksen käsityksen mukaan lihaa yhtä paljon kuin sardiinipurkissa öljyä.

Syksyllä tuote joutui myynti- ja valmistuskieltoon, koska sen sisällöstä ei ollut ministeriöllä täyttä selvyyttä.

Peltikuorinen kalakukko on peltipurkkiin pakattu retkikukko, joka sisältää 100 gr kalaa ja 40 gr lihaa. Retkikukon ensiesiintyminen tapahtui viime kesänä Pielaveden muikkufestivaaleilla.

Herlin lupasi tukensa

Ohjelmaneuvosto antoi Reino Paasilinnalle kiitosta Kansalaisen tietolaari-ohjelmasta. Kerran näinkin päin.

– Olen minäkin iloinen kun ohjelmasta pidettiin, sanoo Paasilinna itse. Säterin työntekijät olivat innolla ja rohkeasti mukana. Vaikka sosiaalipäällikkö kirjoittikin puheenvuorojen käyttäjien nimet muistiin, en voi uskoa, että painostusta tapahtuu.

Jos kuitenkin jotain ohjelmassa mukana olleista painostetaan tarttuu Paasilinnan ryhmineen hanakasti asiaan.

Kansamme eräitä osia pitkään ja hartaasti harmittanut Reino Paasilinna sai ohjelmallaan Kansalaisen tietolaari kiitosta ohjelmaneuvostossa. Sarja saa siis jatkua.

– Tehtaan omistajista on toimitusjohtaja Pekka Herlin antanut sanansa, ettei mitään niin moraalitonta pääse tapahtumaan.

Tehtaan työntekijät olivat alun perin pyytäneet kyselytunnille entistä toimitusjohtajaa, nykyistä johtokunnan puheenjohtajaa Odd Glöerseniä sekä lankatehtaan johtajaa, tekn. tri Risto Vuorata. Jostain syystä he eivät kuitenkaan olleet paikalla. Sen sijaan kyllä tuomareita näkyi ohjelman eri vaiheissa antamassa lausuntoja.

– Tuomareiden ylituotanto on johtanut näiden henkilöiden tiheään esiintymiseen liike-elämässäkin. Heillä on tietysti aina vastaus valmiina ja tavallisen ihmisen on vaikea keskustella heidän kanssaan, sanoo Paasilinna vielä.

Valmiina asennetut kylpyhuoneet yleistyvät

Kylpyvalmiina tehtaalta rakennuksille toimitettavat kevyet kylpyhuoneet yleistyvät. Wärtsilä Oy on aloittanut kuplahallissa useita vakiokokoja käsittävän tuotantolinjan.

Tänä keväänä käynnistyy myös Forssassa Puolimatka Oy:n kylpyhuonetehdas.

Wärtsilän kylpyhuoneet rakennetaan teräskehikolle Cyproc-kipsilevystä. Seinässä on kaksi 13 mm:n levyä, joiden välissä on vuorivillaeristys.

Valmiiksi sisustetun kylpyhuoneen paino on noin 800 kiloa.

Ahlströmiltä siirrettäviä väliseiniä

Varkaus (HS)

A. Ahlström Oy:n moduliväliseinäelementtitehdas on aloittanut toimintansa Varkaudessa. Uusi tehdas kykenee tuottamaan noin 300 000 m3 valmiiksi pinnoitettua väliseinää vuodessa.

Yhtiö aloitti runsas vuosi sitten kevyiden väliseinien kehittämisen. Tehtaan tuottamia kevyitä väliseiniä voidaan siirtää. Seiniä voidaan käyttää asuin-, toimisto- ym. tilojen väliseininä.

Elementtien runko on puuta, rakennuslevyinä käytetään joko puolikovaa kuitulevyä tai kipsoniittia.

Koonnut Pasi Oikarinen

