Etsii, etsii ja soisi löytävänsä eli kuluttaja tavallista vaatetta hakemassa

Anna-Liisa Wiikeri

Kun näitä rättihommeleita työkseen seuraa, vaikuttavat ne luvalla sanoen usein hölmöläisten puuhalta.

Valmistajat ja kauppa touhuavat hiki hatussa pitääkseen pyörät pyörimässä ja tuottavat markkinoille uutuuden toisensa jälkeen.

Samaan aikaan yhä kasvava joukko kuluttajia katsoo valikoimien tulevan yhä niukemmaksi.

Mahtaako olla kiireessä käynyt sellainen vahinko, ettei kukaan ole huomannut kysyä kuluttajan mieltä. Onko kukaan vaivautunut ottamaan selvää kuluttajan todellisista tarpeista ja toiveista. Vai onko lähdetty siitä olettamuksesta, että kaikki kuluttajat haluavat yhtä ja samaa: muotia.

– –

Yhteen aikaan mainostettiin yksimittaista haalaripukua mukavana, helppona uuden ajan pukeutumisena.

Epäkäytännöllisempää vaatekappaletta saa hakea, ainakin ihmiselle, jolle silloin tällöin tulee aivan vanhanaikainen tarve pistäytyä vessassa.

Olen huomannut, että melko pureskelematta ollaan ikävä kyllä valmiit nielemään muotijutut, jos niitä syötetään mukavana uuden ajan pukeutumisena.

Hiihto siirtyy hopeakantaan

Hopea häämöttää Helena Takalon (oik.) tuodessa viestin Hilkka Kuntolalle.

Sapporo (HS)

Suomen talviurheilu siirtyi peruuttamattomasti hopeakantaan Sapporon talviolympiakisoissa.

Viimeinen hiipuva toivo sammui, kun venakot pitivät pintansa naisten 3x5 kilometrin viestihiihdossa.

Suomen tyttäret hiihtivät kuntonsa ja taitonsa ylärajoille, mutta kolmikon jokainen oli niukasti Neuvostoliiton naista hitaampi.

Hopea oli suomalaisten käsissä alusta loppuun. Tämä oli neljäs tämän värinen mitali näissä kisoissa.

Suomi on jäämässä ilman kirkkainta mitalia ensimmäisen kerran talvikisahistoriassa.

Päävalmentaja Arto Tiaisen hymyhetket ovat olleet harvassa Sapporossa. Siksi naama olikin messingillä hopeatyttöjen Helena Takalon (vas.), Marjatta Kajosmaan ja Hilkka Kuntolan kiirehdittyä kainaloon.

”Me käsittelimme myrkkyä niin kuin vehnäjauhoja”

Nokian difenyyIillä kyllästetty myrkkypaperi on aiheuttanut kohua myös ulkomailla.

Ranskasta, Israelista ja pohjoismaista on tullut lukuisia tiedusteluja myrkyn vaikutuksista, sillä difenyylin vaarallisuus on yllätys kaikille.

Nokialla kuoli öljymies vuoden 1969 lopulla difenyylin vaikutuksiin. Tapaturman jälkeen tehdyissä tutkimuksissa havaittiin kahdeksassa muussa työntekijässä aina 45 asteen invaliditeettia. Syynä oli difenyyli.

Nokian työntekijät ovat kieltäytyneet valmistamasta enää difenyylillä kyllästettyä silkkipaperia, koska varotoimien jälkeenkin on havaittu uusia sairastumisia.

– –

Kun erikoislääkäri Ilona Häkkinen teki tutkimuksia Nokian tehtaalla, yksi työntekijöistä kertoi: ”Koska valmistaja ja tehdas ilmoittivat difenyylin täysin vaarattomaksi, me käsittelimme sitä niin kuin se olisi ollut vehnäjauhoa.”

Yhteiskuntaopin uusi suunta

Yhteiskuntaopin oppikirjojen puhdistamista puuhaavat koululaisjärjestöt eivät ole ilmoittaneet kouluhallitukselle kampanjastaan eivätkä sen tarkoituksesta.

Kouluhallitusta ei myöskään ole pyydetty uudistamaan oppikoulun yhteiskuntaopin oppiennätyksiä, ilmoittaa kouluhallitus.

Suomen teiniliitto, Ammattikoululaisten liitto, Iltaoppikoululaisten liitto ja Svenska skolungdomsförbund järjestävät 14.–18. helmikuuta yhteiskunnallisen opetuksen uudistamiskampanjan, jonka eräänä tarkoituksena on oppikirjojen puhdistaminen suurpääoman vallasta.

Muovinen pientalo on halpa ja helppo siirtää

Kyösti Reunanen

Muovinen pientalo on lähdössä liikkeelle Kankaanpäästä. Kangasalan pientalonäyttelyyn valmistuu ensi kesäksi talo, jonka seinät ovat melkein kokonaan muovia.

Hintatasoltaan sen luvataan vastaavan paljon puhuttua asuntohallituksen koetaloa.

Yksinkertaisen näköisesti tehtaassa syntyvä seinä avaa tietä kevyelle pientaloteollisuudelle.

Niitä taas tarvitaan siksi, ettei asuntoja tarvitsisi aina rakentaa liian kestäviksi. Liian kestävä on nimittäin liian kallis.

Kuopion kauppiaat sotaan myymäläautoja vastaan

Kuopio (HS)

Kuopion läänin Yksityiset vähittäiskauppiaat ry on julistanut sodan liian tiheää myymäläautoverkostoa ja autojen joissakin tapauksissa puutteellista kylmäkalustointia vastaan.

Järjestö katsoo, että myymäläautoverkoston tiheys aiheuttaa kiinteille vähittäiskaupoille tappiota ja on syynä turhiin kauppakuolemiin.

Myymäläautot ovat tarpeen harvaan asutulla maaseudulla. Joidenkin mielestä ne kuitenkin uhkaavat pienten kiinteiden myymälöiden kannattavuutta. Itä-Karttulassa odottelee myymäläautoa rouva Mirjami Flinck.

Ensi-illassa Donnerin ”Hellyys”

Näinä viikkoina eletään kotimaisen elokuvan merkeissä.

”Marja pienen” jatkaessa toista kolmoisviikkoaan tulee ensi-iltaan tällä viikolla jo Donner-tuotannon toinen uutuus, Jörn Donnerin itse ohjaama avioliittokomedia ”Hellyys”, ennakkotietojen mukaan ”uudenlaista Donneria”.

Kuukauden lopulla tulee tiettävästi Jarvan uutuus ”Taivas putoaa”.

”Hellyyden” pääosia esittävät Kirsti Wallasvaara parturina ja Jörn Donner automyyjänä. Mukana ovat lisäksi mm. Vesa-Matti Loiri, Jukka Sipilä ja Meri Oravisto.

Kuvaus on Kari Sohlbergin ja Eero Salmenhaaran.

Kirsti Wallasvaara työssään.

Konjakkia parhaan villakoiran omistajalle

Tyynen rauhallisena katseli valioluokan iso villakoirauros Marmaloo näyttelyn muita 132 koiraa Suomen villakoirayhdistyksen 10-vuotisjuhlanäyttelyssä Helsingissä lauantaina.

Marmaloo oli juuri valittu rotunsa parhaaksi ja se oli saanut yhden nauhan lisää talutushihnaansa.

Samaan aikaan valmistautui Marmaloon omistaja, Anne-Louise af Björkensten viemään näyttelykehään perheen toista koiraa Clarissaa.

Marmaloo alias Springett Balnoble Beau Bedazzle valittiin myös näyttelyn parhaaksi koiraksi ja omistaja sai palkinnoksi mm. kuusi pulloa ”villakoirakonjakkia”.

Emäntänsä Pirjo Leinon takaa kurkistaa kääpiövillakoira Belinda Suomen villakoirakerhon 10-vuotisjuhlanäyttelyssä.

Thantin rauhanviesti

Roland Gammon

YK:n entinen pääsihteeri U Thant ammensi työssään voimaa buddhanuskonsa perustotuuksista.

Kymmenenä vuotenaan maailman ristiriitojen polttopisteessä hän havaitsi, että kuuntelemalla hiljaista omantuntonsa ääntä ihmiskunta säästyisi riidoista ja sodanuhasta.

Vastikään pääsihteerin virasta luopunut Thant jättää perinnökseen uskontonsa rauhaa ja ymmärrystä painottavat periaatteet.

– –

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous alkaa ja päättää jokaisen istuntonsa minuutin hiljaisella mietiskelyhetkellä.

Siinä on hyvä esimerkki meille kaikille seurattavaksi jokapäiväisessä elämässämme.

Burmalainen U Thant toimi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerinä marraskuusta 1961 aina vuoden 1972 alkuun asti. Ensimmäisen vuoden hän toimi edesmenneen pääsihteeri Dag Hammarskjöldin sijaisena. Thant toimi aikaisemmin kotimaassaan lukuisissa valtion viroissa erityisesti tiedotusalalla. YK:hon hän tuli maansa edustajaksi vuonna 1957.

Raju vastaisku halvaannuttaa huumakauppaa

Marseille (New York Times)

Maailman huuma-aineiden välityskeskuksessa käydään katkeraa sisällissotaa: Ranskan huumapoliisin tehostettu valvonta alkaa näet purra tässä Välimeren kuulussa satamakaupungissa, missä Turkista tuotava raaka-aine käsitellään ja lähetetään edelleen rikkaille myyntialueille eli lähinnä Yhdysvaltoihin.

Kaikki sai alkunsa viime elokuussa, kun Ranskan sisäministeriö nimitti maan kaksi johtavaa erikoispoliisia selvittämään Marseillen huumapesää.

Sysäyksen tälle antoi Yhdysvaltain taholta tuleva ja yhä kirpeämmäksi käyvä arvostelu.

Lotuhousurock

Helena Ylänen

Viikon rocktapaus tuli hyvin yllättävältä taholta.

Viikko sitten sunnuntaina televisio esitti vanhan Frank Tashlinin komedian ”Minkäpä tyttö sille voi...” (Girl Can't Help It), jossa on mukana mahtava kavalkadi vanhoja rockyhtyeitä.

Vanhat veikot olivat ulkomuodoltaan uskomattomia.

Viisikymmenluvun rock and roll -laulajan esiintymisasu oli 5–10 numeroa liian suuri smokki, mieluummin kultalameeta tms, kiiltävät lotupöksyt – ja tietenkin tiukassa rasvassa oleva ”elvistukka”.

Pieni ja laiha Little Richard jättikokoisessa puvussa oli vallan hellyttävä.

Mutta elokuva oli myös ansaittu muistutus siitä, miten hyviä laulajia silloin oli markkinoilla. Rock oli vielä yksinkertaista ja elinvoimaista ja niin olivat sen esittäjätkin.

Musiikkipuolessa ei ollut mitään säälittävää.

Koonnut Kari Lankinen

