Miehen mittaisen Mussolinin jokainen yksityiskohta on tarkkaan harkittu ja viimeistelty takki, housut, paita ja solmio, lakit, arvomerkit, kaikki on näperrelty tuohesta.

Mussolini on haapajärveläisen tuohestatekijän Uuno Ojalan kolmen kuukauden työ. Tuohinen sotilashahmo seisoo tekijänsä makuukamarissa sängynvahtina.

Uuno Ojala, 59, heitti viljelijänhommat sikseen kolme vuotta sitten lasten kaikottua maailmalle, pani pellot pakettiin ja liittyi virsujen, konttien ja muiden tuohiesineiden valmistajien harvenevaan joukkoon.

Haapajärven Lohijoen asutusalueella hän eläkepäivillään näpräilee taidokkaita koruja ja käyttöesineitä tuohen elävää ja värikästä pintaa hyväksi käyttäen.

Kipinän tuohitöihin Ojala sai rintamalta puhdetöistä. – –

Tuohi on kuitenkin Ojalalle materiaali, johon voi purkaa vaikka sisäistä riettautta.

”Se riettaus vielä elää niin, että katon tilaisuuen missä saan silpasta toista”, Ojala tunnustaa ilkikurisen naurun säestyksellä. Sen varjolla ovat syntyneet niin Mussolini kuin 'Pikkuhitleritkin'. Ilmiselvästi esikuvaansa muistuttavat hahmot innoittajina näihin sotureihin ovat olleet myös muutamat läheisen asevarikon upseerit ja aliupseerit.

Kansankäräjät moittii yleisradiota

Yleisradion korkein johto on luopunut tasa-arvoisuusperiaatteesta vahvistaessaan ruotsinkielisen radio- ja tv-toiminnan määrärahat talousarviossaan. Tätä korostaa suomenruotsalaisten kansankäräjien valtuusto radion hallintoneuvostolle jättämässään kirjelmässä.

Kirjelmässä todetaan hallitusmuodon säännökset molempien kieliryhmien kulttuuritarpeiden tyydyttämisestä samanlaisin perustein syrjäytetyksi radio- ja televisiotoiminnassa.

Tämä on johtanut siihen, että ruotsinkielinen ohjelmatunti radiossa ja tv:ssä nykyään on tuotettava huomattavasti pienemmin kustannuksin kuin vastaava ohjelmatunti suomenkielisissä yksiköissä.

Ilveskantamme jo 200

Ilveskantamme on elpymässä ja ilveksiä on tällä hetkellä meillä jo parisensataa.

Ilveskanta on kasvanut erittäin voimakkaasti, kertoo dosentti Erkki Pulliainen Helsingin yliopiston maataloustieteen laitokselta.

Ilveksiä on nähty tavallista enemmän tänä talvena jopa aivan Helsingin lähettyvilläkin ja kaikissa pääkaupunkiin rajoittuvissa kunnissa Turun ympäristössä ja Pohjanmaalla. Suuri siirtymä Itä-Suomen raja-alueilta länteen päin on tapahtunut ja nimenomaan lisännyt kantaa.

Kansan hampaat

Vaikka kansanterveyslaki luo kehykset kaikkien aikojen huomattavimpiin kuuluvalle sosiaaliselle uudistukselle, se ei suinkaan sellaisenaan merkitse uuden aikakauden alkamista. Tämä käy entistä selvemmäksi kun katsotaan, mitä merkitsee käytännössä alle 17-vuotiaiden hammashoidon tuleminen ilmaiseksi huhtikuun alussa.

Tuo erinomainen muutos tapahtuu huhtikuun alussa lähinnä periaatteessa. Käytännössä laki toteutetaan valtakunnallisen viisivuotissuunnitelman mukaisesti. Tämä onkin luonnollista jo siksi, että uudistus lisäisi kuntien ilmaispotilaiden määrää 800 000:lla.

Hoidon järjestäminen näille ja nykyisin jo hoitoa saaville 500 000:lle on käytännöllinen mahdottomuus hoitohenkilökunnan vähäisyyden takia. Käden käänteessä ei voida muuttaa paremmaksi tosiasiaa, että esimerkiksi Lapin ja Pohjois-Karjalan lääneissä on yksi hammaslääkäri keskimäärin noin kolmea ja puolta tuhatta asukasta kohti.

Kansanterveyslain toteuttaminen hammashoidon osalta edellyttää ennen kaikkea hoitohenkilökunnan lisäämistä.

Juha Mieto potkaisi saranmitan kerralla

Vehkalahti (HS)

Juha Mieto esitti vehkalahtelaisille katsojille lauantaina ja sunnuntaina, kuinka suksi luistaa. Kumpanakin päivänä oli noin parisentuhatta katsojaa ladun varsilla katsomassa olympiakävijöiden menoa.

Kun Mieto hiihteli vehkalahtelaisille pelloille vedetyillä kilpaladuilla, sanoivat monet paikkakunnan katsojista, että näyttää siltä, kuin Miedon potku veisi saran pituuden kerrallaan.

Loistavasti tehdyillä laduilla ei kukaan pystynyt sunnuntaina asettamaan Miedon voittoa kyseenalaiseksi 30 kilometrin matkalla, joka oli Miedon elämänsä kolmas kolmekymppinen.

Ehkä lievän pettymyksen tuotti katsojille naisten hiihto. Olihan mukana paikkakunnan oma tytär Marjatta Kajosmaa, jolta odotettiin voittoa. Marjatta Kajosmaa voitti lauantaina, mutta sunnuntaina oli päivä Marjatta Muttilaisen, joka sanoi, että vain harvoin on sellainen fiilinki päällä kuin nyt.

WHO:n tutkimus: Sukupuolitiedot saadaan sattumalta

Englantilaiset, ranskalaiset, belgialaiset, italialaiset ja länsisaksalaiset naiset saavat sukupuoliasioihin liittyvät tietonsa varsin sattumanvaraisesti.

Osalle naisista selviää miehen osuus hedelmöityksessä vasta avioliitossa. Osa saa ehkäisytietoutta vasta aviovaimoina. Italialaisnaiset ovat kaikkein huonoimmin selvillä sukupuoliasioista. – –

Vain 10 prosenttia italialaisnaisista on saanut virallista ehkäisyvalistusta. Belgialaisista naisista 28, ranskalaisista 22, länsisaksalaisista 20 ja englantilaisista naisista 16 prosenttia on saanut ehkäisyopetusta. Kaikkiaan on vähemmän kuin joka viides nainen saanut asiallista e-tietoutta. – –

Miehen osuudesta hedelmöityksessä on kerrottu vain yhdelle jokaisesta neljästä haastatellusta. – –

Äiti on virallisista tiedonlähteistä tärkein. Yleensä juuri hän kertoo kuukautisten alkamisesta ja synnytyksestä.

Amerikkalaiset lehtimiehet aloittivat Pekingin vierailun

Peking (Göran Leijonhufvud)

Päivää ennen presidentti Richard Nixonia laskeutui Pekingiin amerikkalaisten etujoukko – 87 amerikkalaista lehtimiestä ja teknikkoa – kahdella Boeing-lentokoneella, joilla oli kiinalaiset nimet. Pan American-yhtiön koneille oli annettu nimiksi Nihao ykkönen ja Nihao kakkonen. Nihao tarkoittaa hyvää päivää ja tämä herättää hilpeyttä kiinalaisten keskuudessa.

Amerikkalaiset lehtimiehet saapuivat sunnuntaina Pekingiin tehtyään sitä ennen välilaskun Shanghaihin, jossa heille tarjottiin lounas. Lehtimiesten joukossa on monia huippunimiä ja televisiotähtiä, kuten kuvassa oikealla oleva CBS-televisioyhtiön kommentaattori Walter Cronkite.

Lehtimiehet saivat tavanomaisen vastaanoton. Shanghaissa heille tarjottiin kalaa. Jokainen sai myös Maon pienen punaisen kirjan.

Kukaan ei vielä oikein tiedä, millaisen vastaanoton Nixon saa. Hänet otetaan vastaan kuin valtionpäämies hänen saapuessaan televisiokameroiden eteen kello puoli kaksitoista Kiinan aikaa maanantaina aamupäivällä, mutta diplomaattikunta ei tule olemaan tällöin paikalla.

Tällä tavoin kiinalaiset välttävät arkaluontoisen protokollaongelman ja säästävät vietnamilaisten ja korealaisten veljiensä tunteita.

Suomalaisten maine paranee Leningradissa

Satakaksitoista kertaa on Leningradissa käynyt kuuden vuoden aikana hämeenlinnalainen rouva Irja Vekka. Viikon kuluttua tapahtuu 113 vierailu.

Rouva Vekka on innostunut johdattelemaan viikonlopputuristeja. Nevan kaupunkiin hän seuraa mukana alusta loppuun.

Varmasti on suomalaisvieraiden maine paranemassa. Leningradissa votkaturisteja on enää vain pieni määrä kävijöistä, hän kertoo.

Nykyisin vain hyvin harva pinnaa nähtävyyskierroksilta tai yrittää jäädä hotellin sänkyyn parantelemaan. Museoista ja kirkoista jäävät pois vain ne, jotka ovat käyneet niissä jo monia kertoja ja joilla on tuttavia kaupungissa. – –

Kaikenlaiset harmit ovat vähentyneet. Nykyään ei juuri kukaan yritä trokata tai salakuljettaa alkoholia.

SN-seuran osaston tuomio lähetystyölle

Kuopio (HS)

Suomi—Neuvostoliitto-Seuran Kuopion osasto otti sunnuntaina kantaa Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen sosialistisiin maihin, erityisesti Neuvostoliittoon suuntautuvaan lähetystyöhön.

Julkilausumassa varoitetaan isänmaallisesti ajattelevia kansalaispiirejä tukemasta tätä lähetystyötä, jolla vaarannetaan neljännesvuosisadan ajan rakennettuja maamme etujen mukaisia ystävällisiä suhteita Neuvostoliittoon.

Lähetystyön katsotaan olevan epäisänmaallista ja tuomittavaa, koska menetelminä tulevat kysymykseen vain Neuvostoliiton lakien vastaiset keinot.

Edelleen julkilausumassa todetaan, että Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen slaavilaisosaston työn johdossa olevat kansainväliset ja suomalaiset johtajat käyttävät taitavasti hyväkseen jokaisessa uskovaisessa ihmisessä piilevää ja herkästi syttyvää omaa ominaisuutta, tarvetta tulla marttyyriksi.

Leijona sai tekohampaita

Heti saatuaan kaksi uutta tekohammasta Milanon sirkuksen leijona Jumbo saattoi iskeä kiinni mehevään pihviin. Jumbo oli menettänyt hampaansa tappelussa toisen sirkuksen leijonan kanssa ja muuttunut tämän jälkeen erittäin hermostuneeksi.

Viisi senttimetriä pitkät tekohampaat kiinnitettiin newyorkilaisen eläinlääkärin kehittämän menetelmän mukaan. (Reuter)

Koonnut Jarkko Rahkonen

