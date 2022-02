Tieverkon suunnittelu vaikuttaa osaltaan liikenneonnettomuuksiin: oikealla suunnittelulla niitä voidaan ehkäistä. Siege-joen laaksossa Länsi-Saksassa on moottoritie rakennettu korkealle yli asutuksen. Tien vihkiäisissä jalankulkijainkin liikkuminen moottoritiellä oli sallittu.

Auto on niin nuori keksintö, ettei vielä ole ehditty torjua sen mukanaan tuomia haittoja: liikenneonnettomuuksia, ilmansaastumista ja melua.

Näyttää myös siltä, kuin uudempien automaiden olisi mahdotonta ottaa oppia autokulttuurin edelläkävijämaista.

Jokaisen on tehtävä omat erehdyksensä.

Suomen kohdalla hätkähdyttävät etenkin onnettomuuslukumme. Tieliikenteessä kuolleiden luku tiettyä automäärää kohden on yli kaksi kertaa suurempi kuin esimerkiksi Norjassa.

Kolmasosa englantilaisista vailla valoa ja lämpöä

Lontoo (Erkki Arni)

Englanti koki voimakriisinsä tähän saakka vaikeimmat katkot sähkönjakelussa keskiviikkona.

Kolmannes kuningaskunnasta oli vailla sähköä kaikkiaan yhdeksän tuntia ja eräät alueet 12 tuntia.

Kansallinen sähkövoimahallinto lupaa pahempaa lähipäiviksi polttoainevarastojen alkaessa ehtyä lakkoilevien hiilikaivosmiesten voimalamottien puristuksessa.

Englannin sähkökriisin toistaiseksi ankein päivä oli keskiviikkona, jolloin yli kolmannes maata joutui tulemaan toimeen ilman sähköä 9–12 tuntia. Eikä parempaa ole vielä näkyvissä, sillä sähköpulan aiheuttanut hiililakko jatkuu entisellään. Hiilikaivostyöläiset haluavat päästä pois palkkakuopastaan, mutta kaivoshallinto on sitä mieltä, ettei tähän ole varaa. Ja niin lakko jatkuu.

Maataloudelle luettiin kiroponnet

Sosiaalidemokraatit suostuvat ottamaan hallitusvastuun yksin omalla ohjelmallaan.

Tällainen päätös sinetöitiin sos.dem. puolueneuvoston kokouksessa Helsingin työväentalossa keskiviikkona.

Etusijalla pidettiin kuitenkin neljän tai viiden puolueen hallitusta, jossa sosiaalidemokraateilla on johtava osa.

Useimmissa puheenvuoroissa povailtiin sos. dem. vähemmistöhallitusta. Puolueneuvoston jäsenet lukivat kiroponnet maataloudelle ja keskustapuolueelle, jonka vaatimuksia pidettiin kohtuuttomina.

Enemmistöhallitusta puolusti kokoukselle myös Sdp:n puheenjohtaja ja hallituksen muodostaja Rafael Paasio.

”Tuntuu joskus siltä, että demokratiaa olisi suojeltava sen äänekkäimpien ystävien toimilta”, sanoi Sdp:n puheenjohtaja Rafael Paasio (oik.) puolueneuvostolleen. Paasiosta vasemmalle puoluesihteeri Kalevi Sorsa sekä kansanedustajat Väinö Vilponiemi, Sylvi Siltanen ja Veikko Helle.

Eduskunta rikkoi aloite-ennätyksen

Kansanedustajat tekivät kaikkien aikojen aloite-ennätyksen jättämällä eduskunnan kansliaan 3570 aloitetta.

Aikaisempi, vuodelta 1970 peräisin oleva ennätys lyötiin 870 aloitteella.

Kansanedustajien jättämistä aloitteista hyväksytään yleensä vain muutama. Viime valtiopäivillä vireillä olleista 5000 aloitteesta läpäisi eduskuntakäsittelyn vajaat 40.

Aloitteiden jättöajan päättyessä kello 12 keskiviikkona oli eduskunnan kansliaan jo ehtinyt nousta toista metriä korkea aloitepino.

Ivan Denisovitsh poliittisesti arka esitettäväksi

Valtion elokuvatarkastamo on kieltänyt Nobel-palkinnon saaneen neuvostoliittolaisen Aleksander Solzhenitsynin romaaniin ”Päivä Ivan Denisovitshin elämässä” perustuvan filmin esittämisen Suomessa.

Elokuvatarkastamon puheenjohtajan tehtäviä hoitava varapuheenjohtaja Paavo Tuomari perusteli päätöstä sillä, että filmin esittäminen saattaisi vaarantaa maamme suhteita ulkovaltoihin. Elokuvatarkastamon mielestä filmi voisi olla poliittisesti arka esitettäväksi ja haitata Suomen suhteita Neuvostoliittoon.

Amerikkalais-norjalaisena yhteistyönä tehty filmi kertoo Ivan Denisovitshin elämästä eräällä Stalinin vankileirillä.

Filmi on saanut hyvät arvostelut Skandinavian maissa.

WSOY:n omistajat kahteen leiriin

WSOY:n erotettu pääjohtaja Hannu Tarmio on palautettava paikalleen, esittää WSOY:n hallintoneuvoston opposition jäsen, varatoimitusjohtaja Lauri Jäntti.

Toimenpide vaatii Jäntin mielestä hallintoneuvoston puheenjohtajan professori Ilmari Melanderin väistymistä.

Jäntti nimittää Melanderia ”isokenkäiseksi mutta muuten pieneksi mieheksi”.

”Ilmapiiri WSOY:n ympärillä on käynyt niin tunkkaiseksi, että jonkun on lopulta tuuletettava”, sanoo Jäntti purevassa haastattelussa, jonka hän on antanut Porvoossa – WSOY:n kirjatehtaan kotikaupungissa – ilmestyvälle Uusimaa-lehdelle.

Sapporossa 642 185 pääsylippua

Sapporon talvikisojen pääsylippujen myynti kohosi uuteen ennätykseen sekä määrältään että arvoltaan.

Järjestelykomitea ilmoitti maanantaina kisoissa myydyn yhteensä 642 185 lippua. Niiden arvo oli yli 9 miljoonaa markkaa.

Kaikkiaan oli kisoihin painettu 898 705 lippua. Myymättä jääneiden arvo oli noin 2 miljoonaa markkaa.

Suosituimmat yleisölajit olivat avajais- ja päättäjäisjuhla, 90 ja 70 metrin mäkikilpailu ja taitoluistelu.

Salpakari ei metsästänyt

Yrjö Salpakari ei ampunut hirveä Sapporossa.

Eräät keskieurooppalaiset lehdet ovat kertoneet, että suomalainen ampumahiihtäjä Yrjö Salpakari olisi ampunut huonojen olosuhteiden vuoksi keskeytetyn ampumahiihtokilvan aikana hirven.

”Onpahan ihmejuttu”, sanoi keskiviikkoaamuna kotiutunut Salpakari.

”Hirven olen ampunut, mutta viime syksynä, metsällä ja Suomessa. En kilpailussa.”

Lehdet kertoivat, että hirvenkaato oli keskeytetyn kilpailun jälkeen päivän puheenaihe ampumahiihdossa.

”Onpahan lennokasta tarinaa”, sanoi Salpakari harvakseltaan.

Suomen ampumahiihtojoukkue sai vasta kotiutuessaan keskiviikkona kuulla, että Salpakaria pidetään metsästäjänä.

Toiset lehdet kertovat Salpakarin ampuneen hirven pyryn vuoksi keskeytetyn kilpailun aikana, toiset väittävät Salpakarin metsästysinnon ylittäneen terveen järjen harjoitusladulla.

Merkillisiksi leimasivat ampumahiihtäjät tällaiset väitteet.

Sinutteluvillitys

Mitä ruotsalainen edellä, sitä suomalainen joltisellakin varmuudella perässä. Miksi emme vaihteeksi voi ottaa esimerkkiä muualta maailmasta, missä asiallinen teitittely on säilyttänyt asemansa?

Eihän sinuttelua ventovieraiden kesken voida millään puolustaa.

Se luo läheisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen, jota esimerkiksi liikelounaan osanottajat tuskin toisiaan kohtaan tuntevat. Onhan tarkoitus laillisuuden ja hyvien tapojen rajoissa vetää toista nenästä niin paljon kuin suinkin.

Sinuttelu tekisi sen mahdottomaksi luomallaan veljeyden tunteella.

Se onkin eräs sinuttelun merkittävä tehtävä. Se vetää rajat ulkomaailman ja läheisen sukulais- ja tuttavapiirin väliin luoden turvallisuutta.

On selvää, että koetaan loukkauksena, jos joku ulkopuolinen rohkenee käyttää samaa puhuttelumuotoa.

K o n s e r v a t i i v i

Salakuljetuksen seurapeliä Sveitsin ja Italian rajalla

Luodinreiät eivät välttämättä kuulu salakuljettajan ammattitauteihin.

Ainakin Sveitsin ja Italian rajaseudun salakuljetus on kehittynyt reiluksi seurapeliksi, joka sääntöjen mukaan pelattuna on vaaraton niin salakuljettajille kuin rajavartijoillekin.

Sääntöihin kuuluu työrauhan kunnioittaminen puolin ja toisin.

Mikäli epämukava yhteentörmäys kuitenkin sattuu, salakuljettajien kuuluu haihtua ympäröiviin metsiin ja jättää kaikki tavara sille sijalleen.

Vastapalvelukseksi posauttavat rajavartijat vain harmittoman varoituslaukauksen ilmaan, eivätkä yritäkään tavoittaa pakenijoita.

Parisänky-huumoria

Maija Hollmen-Bärlund

Yksinhuoltajat ry järjesti taannoin arpajaiset.

Joku huumorintajuinen ystävällinen lahjoittaja antoi pääpalkinnoksi parisängyn.

Yhdistyksen puuhanainen Aulikki Schreck kertoi, että vastoin odotuksia taiteilijat ovat harvemmin ns. perhepinnareita, lasten elatusmaksun suorittamatta jättäviä.

Herald Tribune, Pariisissa ilmestyvä englanninkielinen sanomalehti kertoi Ihmisiä-palstallaan Suomesta.

Siinä Eeva Liisa Nyberg, hauskantuntuinen opas, sanoo jutun kirjoittajalle: ”Kesäisin rakastelemme ja kalastelemme. Talvisin emme kalasta.”

Tähän tulee tietysti pilkkionkijoilta hyinen vastalause.

En aio julkaista sitä.

Makeata elämää kaksoisolentona

James Gagneynä, tunnettuna näyttelijänä, esiintynyt mies menestyi mainiosti.

Ei kylläkään elokuvassa, mutta seurapiirielämässä niin uskottavasti, että hänet Floridassa Miamissa valittiin Hollywoodin kunniapormestariksi.

Oikea James Gagney makasi flunssassa Beverly Hillsin -kodissaan Kaliforniassa ja ihaili lehdestä kaunotarten piirittämän ”Gagneyn” kuvaa.

”Minua kiusaa erityisesti hänen partansa”, sanoi oikea Gagney kaksoisolennostaan.

”Minulla ei koskaan ole ollut partaa. Floridassa en ole ollut pitkään aikaan, Miamissa en kai koskaan.”

”Kylmät väreet” on nimeltään eräs tanskalainen avantouimareiden seura. Seura pitää huolta Kulkuväylästä meressä Kööpenhaminan lähellä.

Koonnut Kari Lankinen

