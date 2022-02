Tampere (HS)

Toistaiseksi viimeinen suomalainen veturi luovutetaan valtion rautateille Tampereella Valmetilla lähiaikoina. Toiseksi viimeinen luovutettiin Lokomolla tiistaina. Lokomo tuli valmistaneeksi vetureita 52 vuotta.

Tiistaina luovutettu veturi on Sr- 12-tyyppinen. Sitä voidaan käyttää sekä matkustaja- että tavarajunissa. Tätä ja sen muunnosta Sv-12-veturia on valmistettu vuodesta 1964 lähtien Valmetin kanssa kaikkiaan 128 kappaletta.

Lokomo on valmistanut yhteensä 669 veturia. Näistä parisataa on Dieseleitä. Valmet on tehnyt pelkästään Diesel-vetureita ja niitäkin hieman vähemmän kuin Lokomo.

Ensimmäiset tamperelaiset höyryveturit valmisti Tampella.

Lokomon kaupallinen johtaja Holger Andersson kertoi, että tähän tilanteeseen on valmistauduttu pitkään. Vetureita valmistaneet työntekijät sijoitetaan muihin tehtäviin. Lokomo on jatkuvasti lisännyt muuta tuotantoaan. – –

Kilpailun takia johtaja Andersson sanoo, että työllisyyden turvaamiseksi on nykyisellä työntekijämäärällä saatava enemmän ja enemmän aikaan.

Ministerien keski-ikä 46 v.

Uuden hallituksen ministereistä tarttuu kymmenen ministerinsalkkuun ensimmäistä kertaa. Seitsemällä muulla ministerillä on sen sijaan hallitusvuorokausia takanaan yhteensä 4 464.

Ulf Sundqvist sai opetusministerin paikan 27-vuotissyntymäpäivälahjakseen. Kalevi Sorsa ehti viettää 42-vuotispäiväänsä jo maanantaina, salkku tuli tiistaina.

Syntymäpäivistä huolimatta uusi hallitus on edellistä Auran hallitusta kaksi vuotta nuorempi eli 46-vuotias keski-iältään.

Hallituksen iäkkäin jäsen on pääministeri Rafael Paasio, 68. Tämän hallituksen jäsenistä on valtiovarainministeri Mauno Koivistolle kertynyt sen sijaan eniten hallitusvuorokausia: hän on aiemmin ollut ministerinä 1 366 vuorokautta.

Kuopus on Ulf Sundqvist ja toiseksi nuorin Auran hallituksen kuopus ja opetusministeri, nyt kansliaministeri Matti Louekoski, 30. ––

Valtion yrittäjätoimintaa tehostetaan, tuloeroja tasataan, verotus uudistetaan ja Neuvostoliiton kaupalle pannaan erityistä painoa. Näin luvataan Paasion sos.dem. hallituksen ohjelmaluonnoksessa.

Merihakan teko alkoi

Merihakan rakennustyöt alkoivat tiistaina Helsingissä. Ensimmäiseksi rakennettava 14-kerroksinen ja 154-asuntoinen tornitalo valmistuu kesällä 1973

Kaikkiaan Merihakaan tulee yhdeksän 8–14 kerroksista asuintaloa, joissa on yhteensä noin 1 250 asuntoa. – –

Wärtsilän teollisuusalueen muuttuminen asuntoalueeksi varmistui lopullisesti maistraatin myönnettyä rakennusluvan viime viikolla. Sisäasiainministeriö vahvisti asemakaavan marraskuussa 1971.

Häämarssikiista Karkkilassa

Karkkila (HS)

Häämarsseista kiistellään nyt Karkkilassa. Maamme kirkkomuusikoista jotkut kieltäytyvät soittamasta Mendelssohnin ja Kuulan Häämarsseja.

Tilanne on kärjistynyt siihen, että Karkkilan kirkkohallintokunta on päättänyt ostaa kiellettyjen marssien nuotit, jotta tarvittaessa voidaan käyttää ulkopuolisia soittajia. – –

Kirkkoherra Lauri Kantola sanoo, että ratkaisuvalta kuuluu kanttorille. Hän tähdentää, että tärkeintä on kanttorin omakohtainen näkemys. – –

Kanttori Kontunen pitää marsseja sopimattomana. Hän kertoo yrittäneensä sovittaa Mendelssohnin ja Kuulan Häämarsseja uruille, mutta ”tehtävä on mahdoton toteutettavaksi tyylikkäästi”.

Ruisrock esillä Turun valtuustossa

Turku (HS)

Skandaalina, jota Turun kaupunki ei kunnialla pysty estämään, pitää kaupunginvaltuutettu Irma Karvikko (lib) ruisrock-juhlien jatkamista. Ruisrockista keskusteltiin Turun kaupunginvaltuustossa valtuustoaloitteen pohjalta.

Karvikon mielestä on ruisrock-toimikunta, joka puolsi juhlien jatkamista ensi kesänä Ruissalon Saarronniemessä, ottanut kestämättömän vastuun maan nuorista.

Karvikon mielipiteitä tuki valtuutettu Tapio Holvitie (kok), jonka mielestä valtuuston pitäisi tehdä päätös näin suurista asioista eikä kaupunginhallituksen. Kaupunginhallitus on jo hyväksynyt toimikunnan mietinnön ja suosituksen.

Berliinin muuri auki kevään juhlapyhiksi

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Länsiberliiniläiset voivat ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen vierailla pääsiäisenä ja helluntaina Saksan demokraattisessa tasavallassa DDR:ssä, Itä-Berliinissä ilmoitettiin tiistai-iltana.

DDR:n odottamaton ele tuli päivää ennen suurta yhteenottoa, joka keskiviikkona käynnistyy liittopäivillä kristillisdemokraattisen opposition ja liittokansleri Willy Brandtin hallitusrintaman kesken Bonnin idänsopimusten kohtalosta. – –

Järjestelyllään DDR:n viranomaiset aikovat saattaa tilapäisesti jo ennakolta voimaan osasopimukset, joilla Itä-Berliinin ja Bonn vaikeiden neuvottelujen jälkeen viime syksyllä täydensivät suurvaltain tekemää Berliinin runkosopimusta.

Lentokaapparit vapauttivat kaikki matkustajat illalla

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Suomen yleisradion Sapporosta palaava ohjelmaryhmä istui tiistaina puoli vuorokautta panttivankina länsisaksalaisessa matkustajakoneessa, jonka palestiinalaississit kaappasivat Jemenin kansantasavallan pääkaupunkiin Adeniin.

Jumboluokan suihkukoneen 172 matkustajan joukossa oli myös surmatun amerikkalaisen senaattorin Robert Kennedyn vanhin poika Joseph, 19.

Kaappaajilla oli adenilaisten tietojen mukaan mukanaan räjähteitä, joilla he olisivat voineet tuhota Boeing 747-koneen.

Pitkien neuvottelujen jälkeen sissiryhmä suostui ensin iltapäivällä vapauttamaan 37 naismatkustajaa, kaksitoista lasta ja yhden iäkkään miesmatkustajan. Myöhemmin illalla myös muut miesmatkustajat saattoivat jättää koneen.

Kaappaajien haltuun jäi yli sadan miljoonan Suomen markan arvoinen kone sekä 16 hengen miehistö, josta yhdeksän on lentoemäntiä. – –

Kaappaajat kuuluvat ennen tuntemattomaan palestiinalaiseen sissijärjestöön, jonka nimi on ”Sionistisen hyökkäyksen uhrit”.

Kansallisuudet tapetilla NL:n 50-vuotisjuhlassa

Moskova (Reuter)

Kreml vaati tiistaina erityistä huomiota politiikalleen, jonka mukaan Neuvostoliiton kaikilla eri kansallisuuksilla on samat oikeudet. Tiistaisen Pravdan mukaan tämä aihe on Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton 50-vuotisjuhlien pääteemoja. – –

Neuvostoliiton kansallisuuspolitiikka, jonka varsinaisia perustajia olivat Lenin ja Stalin, vaatii samanlaisia koulutus- ja työmahdollisuuksia maan kaikille kansallisuuksille, noin sadalle eri kansalle. Ulkomailla on viime aikoina arvosteltu, että Neuvostoliitossa ei kuitenkaan noudateta tällaista periaatetta.

Erityisesti Neuvostoliitosta muuttaneet juutalaiset ovat muistuttaneet tästä. Merkkejä kansallistunteiden korostumisesta on ollut havaittavissa myös muutamien muiden Neuvostoliiton kansojen keskuudessa, kuten esim. Balttian maissa ja Ukrainassa.

Tiistain Pravdassa julistettiin, että ”kansallisuuskysymys on osa-alue sosialismin taistelussa kapitalismia vastaan ja marxilais-leniniläisyyden taistelussa porvarillisuutta ja revisionistista ajattelutapaa vastaan.

Kallista

Hylkeenpyyntimatkoja Perämerelle järjestävät kalajokelaiset hylkeenpyytäjät ulkomaalaisille turisteille. Pyyntikausi alkaa huhtikuun 7. päivänä ja kestää toukokuun puolelle.

Etelä-Euroopasta on jo tilattu kahdelle henkilölle pyyntimatka, joka maksaa 1 600 mk. Matkat jäille järjestetään viiden henkilön ryhminä ja osittain joudutaan käyttämään näillä matkoilla lentokonettakin. Kalajoen kunta on hankkeessa mukana.

Kreikan ja EEC:n suhteet yhä jäässä

Bryssel (STT)

EEC:n komissio on sitä mieltä, että EEC:n ja Kreikan välisten suhteiden normaalistamiseen ei ole tällä hetkellä mitään syytä.

Eräs komission edustaja sanoi tiistaina Brysselissä, että Kreikan poliittinen tilanne ei ole viime aikoina muuttunut siten, että talousyhteisö voisi harkita muuttavansa suhtautumistapaansa Ateenan hallitukseen.

Komission asenne merkitsee sitä, että Kreikan liitännäisjäsenyys EEC:ssä on toistaiseksi jäädytetty.

EEC:n edustaja huomautti, että useissa Kreikan kaupungeissa on vielä voimassa sotalait ja että maan hallitus ei ole pitänyt lupaustaan ryhtyä toimiin demokratian palauttamiseksi.

Koonnut Jarkko Rahkonen

