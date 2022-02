”Siinä on nykyinen korvaus- ja kassalinja”, sanoi Sallan kunnanjohtaja Otso Istala bingosta, joka vetää Sallassakin täysiä huoneita aamusta iltaan ja viikosta viikkoon.

Oulu (HS)

Kehitysalueiden onnettomuuksista pahin, työttömyys, ei ole enää suoranainen toimeentulo-ongelma sen uhriksi joutuneille. Pahinta on toivottoman joutilaisuuden ongelma. Joutilaisuus taas johtaa epätoivon kierteisiin ja aiheuttaa henkistä kurjistumista.

Muonion kunnan sosiaalisihteeri Erkki Vuollo, joka hoitaa myös kunnan alkoholitarkastajan virkaa, kertoo että heikoin joukko tappaa aikaansa keskioluen kanssa ja monessa tapauksessa korvausrahat menevät moottorikelkan ylläpitoon. – –

Ylikiimingissä on merkittävän osan työttömyyskorvauksista todettu kuluvan olueen. Sallassa selitetään, että korvaukset kuluvat bingossa ja pajatsossa, ellei juominen maita. – –

Säännösten mukaan työttömyyskorvausta saavan on oltava ”päätoimisesti työtön” ts. hänellä ei saa olla liioin pientäkään muuta tuloa kuin korvaus. Siksi monet kavahtavat ryhtyä edes kotitarvepuun hankintaan.

Sundqvist haluaa valtion kustantamon

Kaikki opetus pitäisi opetusministeri Ulf Sundqvistin mielestä yhteiskunnallistaa. Sen onnistumiseksi tarvitaan yhteiskunnan omistama ja valvoma kustantamo, joka sitten tuottaa myös työväenliikkeen maailmankatsomusta vastaavaa opetusmateriaalia.

Sundqvist puhui opettajain valmistuslaitosten talvipäivillä. Hän sanoi, että opetuksen yhteiskunnallistaminen on mahdotonta, jos käytettävissä oleva opetusmateriaali on joko yhteiskunnallisesti ja poliittisesti yksipuolista tai epäyhteiskunnallista.

Hän halusi edeltäjänsä tapaan todeta, että ”valitettavasti nykyisen kaupallisen opetusmateriaalituotannon vallitessa ei näytä olevan mahdollista riittävästi tuottaa monipuolista, myös työväenliikkeen maailmankatsomusta vastaavaa aineistoa”.

Tuhannet nuoret ratsastamaan

Hiihtolomansa voi koululainen viettää Tuusulassa vaikkapa hevosen selässä.

Tuhannet nuoret jonottivat hiihtolomansa aikana ratsastusseurojen alkeiskursseille. Ryntäys ei silti ollut niin kova kuin etukäteen odotettiin.

Ratsastuksen suosio on edelleen vahvassa nousussa, mutta sitä hidastaa erityisesti Helsingissä tallien puute. Kun ei ole talleja, ei voida hankkia hevosia.

'”Täällä on kivaa ja Hyrylä on kaikkein mukavin paikka ratsastaa”, sanoo helsinkiläinen Katriina Silakivi, 11. Jo neljänä vuonna hevosen selkään noussut Katriina käy ratsastamassa kerran viikossa Tuusulan Ratsastajien hevosilla. – –

Ratsastuksen harrastajat ovat pääasiassa 10–18-vuotiaita tyttöjä. Pojat puuttuvat joukosta miltei kokonaan.

Kepun naiset: Raamattukuvaelmia lapsille TV:ssä

Lasten maailmankuvan ”kartuttamista” raamatunaiheisilla kuvakertomuksilla televisiossa, toivovat keskustapuolueen naisjärjestön Uudenmaan johtajat.

Asiasta on lähetetty kirje yleisradion ohjelmaneuvostolle.

Laiton seksuaalisuhde vaara miehen sydämelle

Asiasta ei ole epäilystäkään: arkaluontoisin kysymys, jonka sydänkohtauksesta toipunut mies esittää lääkärilleen koskee hänen seksielämästään koituvia mahdollisia vaaroja.

Vastauksen laatu riippuu suuresti siitä, vakuutti eräs sydänspesialisti viime viikolla pitämässään esitelmässä, tapahtuuko yhdyntä oman puolison kanssa vai avioliiton ulkopuolella syyllisyyden tunteita herättävässä laittomassa suhteessa.

”Normaali aviomiehen ja aviovaimon välinen seksuaalinen toiminta ei ole rasittavampaa kuin rappujen kapuaminen toiseen kerrokseen tai rivakka kävely kadulla”, väitti tri Leonore R. Zohman New Yorkin valtion lääkäriyhdistyksen vuosikokouksessa. – –

Mutta avioliiton ulkopuolinen seksi on eri asia, jos katsotaan asiaa sydämen toiminnan vaaranalaiseksi joutumisen kannalta. Tässä tri Zohman vetosi japanilaiseen tutkimukseen, jonka mukaan kahdeksan kymmenestä sukupuoliaktin aikana sattuneesta kuolemantapauksesta on tapahtunut silloin, kun sukupuolipartneri on ollut muu kuin aviovaimo.

Puhelinmurtoja Helsingissä

Yli 30 puhelinkonetta on murrettu Helsingin puhelinyhdistyksen yleisöpuhelinkioskeissa eri puolilla Helsinkiä tänä vuonna.

Murrot haittaavat yleistä puhelinliikennettä ja aiheuttavat huomattavia aineellisia vahinkoja.

Yleisöpuhelinmurroista tai murtoyrityksistä voidaan tuomita kuritushuoneeseen jopa puoleksitoista vuodeksi. Rangaistuksen suuruuteen vaikuttaa se, että yleisöpuhelimien särkeminen estää hätäliikenteen, puhelimelta ei silloin voi hälyttää ambulanssia, palokuntaa tai poliisia.

Poliisi epäilee murtoja saman henkilön tai henkilöryhmän tekemiksi. Poliisiviranomaiset ja Helsingin puhelinyhdistys toivovat, että yleisö ottaisi välittömästi yhteyden lähimpään poliisiin epäillessään murtoyritystä.

Murtoveden jään lujuus tutkitaan Tvärminnessä

Hydraulinen puristin painaa osittain irtisahattua jääpalkkia, avustaja on valmiina radion kanssa. Professori Mauri Määttänen seuraa tapahtumaa silmä kovana, tohtori Erkki Palosuo viittilöi viimeisiä ohjeita. Osa johdoista päätyy kojeeseen, joka rekisteröi murtamiseen tarvittavan voiman.

Tvärminnessä tutkitaan parhaillaan suomalaisten merien murtoveden jään lujuutta hydraulisella puristimella. Tarkoituksena on mm. selvittää, millaisiksi lautoiksi jää hajoaa ja paljonko voimaa tarvitaan jään murtamiseen.

Tutkimus liittyy Suomen ja Ruotsin merenkulkuhallitusten hiljattain solmimaan laajaan yhteistyösopimukseen.

Lujuuslaskelmat ovat tärkeitä esim. suunniteltaessa jäänmurtajia tai varustettaessa tavallisia aluksia jääkelpoisiksi.

Raitis seurassa on toisten silmätikku

Ihminen on aika suvaitsevainen miltä kannalta tahansa. Perinteisesti on ikävinä kiihkoilijoina pidetty absolutisteja, alkoholista kieltäytyneitä.

Mutta tosiasia on, että myöskin niin sanotut ryyppyveikot ovat varsin painostavia sellaisia lähimmäisiään kohtaan, jotka haluavat sylkeä syystä tai toisesta lasiin.

Aivan viime vuosina on Suomen ylitse hulvahtanut alkoholiaalto. Pikku hiljaa ollaan pääsemässä kansainväliseen käytäntöön alkoholin käytön suhteen.

Tämä merkitsee sitä, että erilaiset viinakset ovat pesiytyneet jokapäiväisiksi juomiksi: olut, drinkit ja punaviinit.

YTT kiirehtii Helsinki-radiota

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta aikoo kiirehtiä Helsinki-radion aikaansaamista.

YTT:n koulupoliittinen työryhmä pitää erityistä pääkaupunkiseudun asukkaille tarkoitettua radio-ohjelmaa erinomaisena asukkaille tarkoitettujen tiedotusten ja tietojen välittäjänä. – –

Yleisradion Uudenmaan toimituksen aluejohtaja, lisensiaatti Matti Oksanen kertoi, että Helsinki-radio voinee aloittaa toimintansa aikaisintaan vuoden 1973 alussa.

Helsinki-radio on erillisprojekti, jonka perustamisesta on tehtävä päätös. Asiaa ei vielä ole käsitelty johtokunnassa. Hallintoneuvostoon asia tulee vasta budjettikäsittelyn yhteydessä.

Tarkoituksena on aloittaa Helsinki-radion toiminta kahden toimittajan, toimistoapulaisen ja muutamien teknisten toimihenkilöiden voimin. – –

Helsinki-radio toimisi Ula-aaltopituuksilla.

Ritva, 14, sanoi syyn pronssisijaan ”Pöllähin”

”Pöllähin”, tuumasi rauhallisesti Äänekosken Ritva Kautto kaaduttuaan koululaisten talvikisojen luistelukilpailussa. Hyvin vetänyt TUL:n mestari Ritva pöllähti loppusuoralla ja menetti siinä kalliita sekunteja.

Siitä huolimatta pronssia tuli ajalla 57,7. 14-vuotiaan Ritvan paras aika on 53,8. – –

Kansakouluväen talvikisat alkoivat perjantaiaamuna Helsingissä. Alkajaisiksi opettajat ja oppilaat kamppailivat hiihtomestaruuksista Pirttimäen maastossa.

Ritva sai hyvän lähdön, liukui hienosti, otti kaarteet taitavasti ja jätti pariaan Päijät-Hämeen Leena Häkkistä. Mutta onni ei ollut loppuun saakka mukana, viime metreillä kiri loppui pöllähdykseen. Loppuriuhtaisu toi kuitenkin pronssia.

Kerrostalon sisäseinät kevenevät

Kerrostalon väliseinät kevenevät. Asuntoja toisistaan erottavissa seinissä on tarkoitus hyväksyä myös kipsi- ja mineraalilevy, kun nykyään kelpaavat vain kiviseinät.

Puukuitulevy on tulossa sallituksi asuntojen sisäisten väliseinien aineena. Sisäasiainministeriö valmistelee mm. näitä muutoksia merkitsevää palonkestopäätöksen uudistusta.

Maakaasuverkon teolla alkaa jo olla kiire

Kouvola (HS)

Maakaasuverkoston ensimmäisen vaiheen rakentamisella rajalta Kymenlaaksoon on poikkeuksellisen kireä aikataulu, sillä kaasunjakelu alkaa jo heti vuoden 1974 ensimmäisenä päivänä.

Noin 200 kilometrin pituinen pääputkisto sijoittuu Salpausselän eteläpuolelle noin metrin syvyyteen vältellen asemakaavoitettuja alueita ja vaikeaa maastoa. Pääputki kulkee Räikkölästä Kouvolaan.

Rohkaisuryypyt

Liian pitkät rohkaisuryypyt siirsivät kahden harjavaltalaisen käräjäjuttua päivällä Kokemäen käräjillä. Oikeuden puheenjohtajan mielestä syytetyt olivat liikaa humalassa.

Kahta harjavaltalaista miestä syytettiin mm. rattijuoppoudesta. Heidät vietiin putkaan odottamaan seuraavaa käräjäpäivää.

Uutta kesäksi

Riemukkaat muotiuutiset kertovat, että ensi kesänä koetaan yksiosaisen uimapuvun paluu kaikkialla maailmassa.

Nyt on vain yksi ongelma: kumpaa osaa saamme käyttää.

Koonnut Jarkko Rahkonen

