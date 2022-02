Helsingissä haki 7 000 asunnon tarvitsijaa 909:ää asuntoa

Viimeiset hetket Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen hakijoilla olivat lauantaina. Parikymmentä minuuttia joutuivat aamuyhdeksältä asuntoasiaintoimistoon saapuneet jonottamaan pihalla, portaissa ja eteisessä. Asunnon anojia saapui jatkuvana virtana klo 13:een saakka.

Useimmille kaupungin vuokra-asunto jää kuitenkin turhaksi haaveeksi. Lauantain aamupäivään mennessä oli hakemuksensa jättänyt 6 500 asunnontarvitsijaa.

Kaikkiaan odotamme hakupapereita siinä 7 000–7 500. Jaettavia asuntoja on tänä vuonna 909, sanoo tarkastaja G. Fredriksson asuntoasiaintoimistosta. – –

Helsinkiläiset jättävät asuntohakemuksensa vasta viime tingassa. ”Vilkkain päivä oli perjantai – anomuksensa jätti silloin 1 220 hakijaa”, kertoo rouva Maija Vuokko.

”Vaikka hakemuksiin ei olekaan ehditty tutustua, näyttää siltä että suurin osa vuokra-asuntojen anojista on irtisanottuja, häädettyjä, ahtaasti tai huonoissa asunnoissa asuvia”, sanoo tarkastaja Fredriksson.

Päätökset asuntojen saamisesta lähetetään sitä mukaa kuin kaupungin asuintalot valmistuvat. Ensimmäiset tiedot uuteen asuntoon muuttamisesta tulevat todennäköisesti elokuussa.

Laulava lähettiläs

Tuskin mikään levy on aikaansa niin hyvin valinnut kuin Arja Saijonmaan ensimmäinen soolo-lp Laula kanssani toveri. Radio ja lehdistö pursuivat Arjaa. Siinä hulinassa ei juuri kukaan ehtinyt eikä halunnutkaan kiinnittää kovin suurta huomiota Arjan lauluihin levyllä.

Yleisen hysterian vallitessa levy ostettiin matkamuistoksi Arja Saijonmaasta, Suomen laulavasta lähettiläästä maailmalla. Matkamuistojen illuusioilla on paha tapa kadota melko nopeasti. Samoin käy Arja Saijonmaan levylle. Mitään suurta ja ainutlaatuista ei levylle ole talletettu. Onpahan sympaattisen laulajan keskinkertaisuuteen jäävä tekele.

Laula kanssani toveri -levylle on koottu kirjava joukko kotimaisia ja kansainvälisiä työväenlauluja. Mukana on venäläisiä, espanjalaisia, kuubalaisia, suomalaisia ja tietenkin yksi Mikis Theodorakisin sävellys, Ei kuule kaupunki. – –

Laulut puhuvat varsin erilaisista asioista, niin työväen taisteluun ja voittoihin liittyviä kuin ne ovatkin. Nähtävästi suurin kriteeri sävelmiä valitessa on ollut niiden melodisuus. Vallankumouskin myy kunhan se vähän humppaa.

Asuntolaivoista eloa kaupunkiin

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat laivat saattavat asuntokäytössä sopivasti sijoitettuna huomattavasti elävöittää kaupunkikuvaa, toteaa ympäristönsuojelun neuvottelukunta.

Jos niiden vesi- ja viemärihuolto voidaan tarkoituksenmukaisesti järjestää, niitä tulisi suosia osoittamalla niille sopivia ankkuri- ja laituripaikkoja.

Neuvottelukunta ehdottaa rakennuslakia ja -asetusta muutettavaksi siten, että asuntovaunujen ja laivojen sijoitusta voitaisiin valvoa nykyistä paremmin.

Ympäristönsuojelua varten pitäisi asuntovaunuista ja -laivoista saada aikaan säännökset. Asuntoalusten rekisteröintiä ja tyyppikatsastusta neuvottelukunta pitää tutkimisen arvoisena.

Nupukivet saavat jäädä Esplanadille

Pohjoisesplanadin, Aleksanterinkadun ja Mariankadun päällysteen muuttumista asfaltiksi käsiteltiin jälleen Helsingin kaupungin elimissä. Tällä kertaa oli vuorossa kaupunkisuunnittelulautakunta, joka asettui nupukiveyksen säilyttämisen kannalle. – –

Katujen epätasaisesta nupukivipäällystyksestä johtuva tärinä ja liikenteen ääni tekevät työskentelyolosuhteet virastoissa sietämättömiksi ja vanhojen talojen perustukset ja rakenteet ovat tärinän rasittamat. Samoista syistä on meneillään Pohjoisesplanadinkadun nupukivetyksen muuttaminen asfalttipäällysteeksi.

Nyt kyseessä olevan korttelialueen vanhojen rakennusten ympäristöä on luonnollisesti uusittava mahdollisimman varovasti sanotaan lääninhallituksen lausunnossa. – –

Geoteknillisen toimiston tärinämittaukset osoittivat, että kivetystä kadusta syntyy voimakkaampi tärinä kuin sileästä asfaltoidusta kadusta.

Solzhenitsynin koko tuotanto suomeksi

Aleksandr Solzhenitsyn

Kun Aleksandr Solzhenitsynin teosten suomalainen kustantaja on nyt teettänyt käännökset kirjailijan paristakymmenestä lyhyehköstä kertomuksesta, tämän nobelkirjailijan koko saatavilla oleva tuotanto yhtä näytelmää lukuun ottamatta on suomennettu – esikoisteos ”Päivä Ivan Denisovitshin elämästä” peräti kahdesti.

Kaksi havaintoa voi Solzhenitsynin tuotannosta tiivistää. Ensinnäkin: Solzhenitsyn on ensi sijassa pitkän proosan tekijä ja parhaimmillaan juuri kollektiivin (vankileiri, syöpäsairaala, erikoisvankila, sota) mestarillinen kuvaaja, mutta hän ei ole yksinomaan tätä.

Toiseksi: Solzhenitsyn ei ole rajoittunut Stalinin kauden kauhujen paljastamiseen. Kiinnostavimmat kirjailijan lyhyistä proosatöistä liittyvät Stalinin kuoleman jälkeiseen neuvostoyhteiskuntaan, kommentoivat modernin neuvostoyhteiskunnan kehitystä ja ilmiöitä.

Autoille pakolliset varoituskolmiot maaliskuun alusta

Maaliskuun alusta tulevat varoituskolmiot pakollisiksi myös autoissa sekä autojen perävaunuissa.

Yli-insinööri Unto Koponen liikenneministeriöstä korostaa, että uuden säännöksen mukaan käyttöön kelpaavat vain Helsingin katsastuskonttorin hyväksymät varoituskolmiot.

Kelpuuttaminen merkkinä ovat kolmion muovipintaan valetut kirjaimet SF sekä hyväksymisnumero.

”Mikäli tällaisia merkintöjä ei kolmiossa ole, se on säännösten vastainen”, sanoo Koponen.

Uutena määräyksenä maaliskuun alusta tulee voimaan myös varoituskolmion tukijalan painoa koskeva määräys. Tästä lähtien on jalan painon oltava vähintään yksi kilo. – –

Varoituskolmio ei maaliskuun alusta edelleenkään ole pakollinen moottoripyörissä eikä muissa hinattavissa ajoneuvoissa kuin autojen perävaunuissa. Sen sijaan se täytyy olla traktoreissa, joiden omapaino ylittää kolme ja puoli tonnia.

Elizabethin syntymäpäivät Unkarissa Hollywood-tyyliin

Aitoon Hollywood-tyyliin viettää filmitähti Elizabeth Taylor 40-vuotissyntymäpäiväänsä Unkarissa. Showmaailman ja muitakin kuuluisuuksia virtaa – jos kaikkiin kutsuihin on vastattu myöntävästi – budapestiläisten taivasteltavaksi viikonvaihteessa Monacon ruhtinattaresta beatleseihin.

Elisabeth Taylor oleskelee Unkarissa miehensä Richard Burtonin filmaustöiden vuoksi. Hänen sanotaan viettäneen maassa varsin huomaamatonta elämää, mutta syntymäpäiväjuhlat ovat vastapainoksi sitten sitäkin upeammat.

Koko Dana-hotelli, Budapestin upein, on varattu Burtonien ja heidän vieraittansa käyttöön. Monacon ruhtinatarta varten on yksi huoneisto kalustettu kokonaan uudestaan, moderni kalusto on vaihdettu antiikkiin.

Valtionpäämiehiä ei sentään ole kutsuttu, mutta Neuvostoliiton ja Kiinan suurlähettiläät kylläkin.

Kutsun ovat saaneet lisäksi mm. Fred Astaire, Frank Sinatra, Marlon Brando, myöntävästi ovat vastanneet ainakin Beatle – Ringo Starr, Sammy Davis Jr. sekä näyttelijät David Niven ja Michael Caine.

”Moskovan pelko Kiinan motiivi”

Washington , (Reuter)

Kiinan halu kehittää suhteitaan Yhdysvaltoihin johtuu suureksi osaksi Neuvostoliiton pelosta. Tätä mieltä on teoria, joka on saavuttamassa laajaa tukea Washingtonissa.

Pääministeri Tshou En-lain perjantai-iltainen vakuutus pyrkiä päättäväisesti Yhdysvaltain ja Kiinan suhteiden normaalistamiseen osoittaa tarkkailijoiden mukaan, että Kiina on nyt eniten huolestunut Neuvostoliitosta.

Pyrkiessään ystävällisiin suhteisiin Yhdysvaltojen kanssa Kiina saa vapaat kädet keskittyä aatteellisiin ja rajakiistoihin Neuvostoliiton kanssa, tarkkailijat sanovat.

Presidentti Nixonin Kiinassa osakseen saamaa laajaa julkisuutta ja ystävällisyyttä tutkitaan nyt tarkoin Washingtonin diplomaattipiireissä.

Arveluita, että Neuvostoliittoa kohtaan tunnettu pelko sai Kiinan lähentymään Yhdysvaltoja, liikkui Washingtonissa jo ennen Nixonin matkaa, ja ne ovat saaneet uutta vauhtia, kun Valkoinen talo itse sanoi uskovansa niihin.

Koonnut Jarkko Rahkonen

