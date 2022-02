Valkoisten Johannesburg eli Jo'burg on länsimainen suurkaupunki, joka seuraa isoisten muotia: jokin aika sitten pukeutuivat paikalliset Helvetin enkelit natsivarusteisiin. Etelä-Afrikassa on yksi auto 3–5 valkoihoista, yksi 230 mustaihoista kohti.

Mustan Afrikan itsenäisyyden vuosikymmen oli melskeinen.

Vuodesta 1960 lähtien on 28 Afrikan maata kokenut ainakin yhden vallankaappauksen tai vakavan häiriön, kymmenen on joutunut kutsumaan maahan ulkomaisia joukkoja, 26 on yhden puolueen valtioita, kymmenen on sotilaitten hallittavana ja kahta ovat raastaneet kansalaissodat, joissa on saanut surmansa tuhansia ja köyhtynyt vielä useampia.

Miten onkaan käynyt sen onnelan, jonka maanosan johtomiehet lupasivat, kunhan vain siirtomaaorjuutus saataisiin karistetuksi?

Ja nyt eteläosan valkoisen ylivallan hallitukset tavoittelevat omasta puolestaan vaikutusvaltaa alueella, jolla asuu 260 miljoonaa ihmistä eli seitsemän prosenttia ihmiskunnasta.

Etelä-Afrikan nousu voimakkaaksi ja vaikutusvaltaansa levittäväksi vallaksi uhkaa siitä pohjoiseen olevien mustien hallitsemien valtioiden itsenäisyyttä.

Nämä liberaalisten ulkomaalaisten mielestä niin hämmästyttävät ja järkyttävät ”vastakkaiset muutosten tuulet” vahvistuvat ja saavuttavat myrskyn voimaa.

Vennamo avasi vasempaan ja kenttäväki kuumeni

Vesa-Pekka Koljonen

Mitä Vennamo sanoi?

Mitä Vennamo tarkoitti?

Suomen maaseudun puolueen puheenjohtaja Veikko Vennamo tarjosi vasemmistolle yhteistyötä. Tämä tulkittiin sukkelasti linjanmuutokseksi vasempaan.

Vennamo väitti tulkintaa vääräksi.

Puolueen kenttäväki äimistyi. Tähän saakka on puolueessa pidetty kommunisteja itsenäisen talonpojan turmana, sosiaalidemokraatteja viljelijän vihollisena.

Haluaako Vennamo nyt samaan veneeseen?

– –

”Kommunistien päämäärä on tehhä vallankumousta, mikä on selvästi nähtävissä. Ja siit ei hyvä seuraa. Siit tulloo suuremp kurjuus vielä. Vaik työläiset nyt monet äänestäät, mut hyö pettyyt surkiast.”

”Ei sillon metallilakkoo tunneta”.

Kahden tulen välissä on Suomen maaseudun puolueen puheenjohtaja Veikko Vennamo: toisella puolella on vasemmistolle tehty yhteistyötarjous, joka on tulkittu linjan muutokseksi, toisella puolella puolueen kenttäväki, joka vierastaa vasemmistoa.

PN juuttui heti avajaispäivänä markkinahuoliin

”Pohjoismaiden neuvoston 20. istunto pidetään aikana, jolloin Länsi-Euroopan taloudellinen uudelleenryhmittyminen on synnyttänyt tilanteen, jossa pohjoismaiden väliset suuret yhtenäistävät tekijät ovat joutumassa ehkä kovallekin koetukselle”, sanoi pääministeri Teuvo Aura toivotettuaan lauantaina PN:n 20. istunnon osanottajat tervetulleiksi Helsinkiin.

Ruotsin pääministeri Olof Palme ilmestyi Pohjoismaiden neuvoston istuntoon Eduskuntataloon lauantaina iltapäivällä. Pääministeri Teuvo Aura kävi lausumassa hänet tervetulleeksi.

Pääministeri Aura jatkoi huomauttamalla, että ”me saatamme jopa joutua asettamaan itsellemme kysymyksen, voimmeko me säilyttää kaikki ne instituutiot, jotka olemme viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana rakentaneet yhteistoiminnan helpottamiseksi kaikilla elämän aloilla.”

”En tarkoita Pohjoismaista neuvostoa, vaan ensisijaisesti passiunioniamme ja yhteisiä työmarkkinoitamme.”

Eduskunnassa lauantaina klo 14.33: Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtaja V. J. Sukselainen.

Vantaan poliisia ei tule koska Vantaan poliisia ei ole

Juhani Aromäki

Poliisihallinnolta on jäänyt huomaamatta, että Helsingin kyljessä on Vantaa-niminen kauppala ja siellä 95 000 asukasta.

Entinen Helsingin maalaiskunta kasvaa ja paisuu kuin syöpä.

Kun Vantaan poliisilla on yöaikana kaikki pelissä on tilanne tämä: jättiläiskauppalan kaduilla on kaksi konstaapelia ja yksi musta maija.

Iltayöllä Korsossa: Juhani Rautiainen ja Aarne Bergman pysäyttivät auton. Nuorisojoukko ajoi ilman ajokorttia.

Viime vuosina on lähiöitä roiskittu pystyyn urakalla. Ihmisiä on tulvinut Vantaalle joka ilmansuunnasta.

Kauppalan johto sanoo, että suitset on pantava suuhun, muuten kasvuun läkähdytään.

Poliisi sanoo: ”Odotamme sydän kylmänä ja maksa turrana, milloin asukkaiden vieteri pamahtaa poikki.”

Tätä ei pitäisi kertoa, mutta olkoon se viesti niille, jotka päättävät asioista: jos Vantaan poliisi saa keskellä yötä hälytyksen kolaripaikalle, juoppoja taltioimaan tai murtoa jäljittämään, voi muualla laajassa kauppalassa riehua mielin määrin.

Poliisia ei tule, koska poliiseja ei ole.

Keskiyöllä Tikkurilassa: nuorempi konstaapeli Esa Kokko (vas.) ja vanhempi konstaapeli Tauno Hyttinen juttelevat tuttujensa kanssa.

Alkolle takaisin 35 miljoonaa pulloa

Alkon myymälöihin palautettiin viime vuonna tyhjiä pulloja 35 miljoonaa kappaletta.

Määrä on 52 prosenttia samana aikana myydyistä palautuskelpoisista pulloista.

Lukuihin eivät sisälly olutpullot.

Vuonna 1970 palautettiin 31 miljoonaa pulloa, mutta palautusprosentti oli sama kuin vuonna 1971.

Pullojen ostohinta nousi vuoden 1970 alussa 5 pennistä 15 penniin, minkä jälkeen palautusmäärät nousivat noin kaksinkertaiseksi aiempaan verrattuna.

”Lampaansyöjistä” tulee elokuva

Seppo Huunonen, mainoselokuvien valmistajana tähän asti toimineen Filmi-Ässä Oy:n perustaja ja päällikkö, on nyt päättänyt uskaltautua suureen yritykseen, ensimmäisen pitkän elokuvansa tekemiseen.

Veikko Huovisen ”Lampaansyöjät”, joka aikaisemminkin on ollut suomalaisten elokuvamiesten suunnitelmissa muutamaan kertaan, innoitti alun perin Huunosen niin, ettei hän pystynyt vieroittamaan siitä itseään.

Heti sen ensin luettuaan hän jo näki sen filminä selvästi ja toistamiseen luettuaan hän ryhtyi muovaamaan siitä käsikirjoitusta, varsin uskollisesti Huovisen tekstissä pysyen.

Kirjailija hyväksyi Huunosen suunnitelman ja käsikirjoitusluonnokset ja sanoi myös itse heti ajatelleensa sitä tavallaan filmiksi.

– –

Nyt ovat alkuvalmistelut jo niin pitkällä, että tuottaja-ohjaajalla on sopimukset kuvaajan, Kari Sohlbergin, toisen pääosan, Valtterin esittäjän Leo Lastumäen, äänittäjän Pauli Jyrälän ja säveltäjän Seppo ”parooni” Paakkunaisen kanssa.

Toisen pääosan esittäjää hän etsii parastaikaa, samoin eräitä muita tekijöitä.

Uusi pitkän elokuvan tekijä Seppo Huunonen (vas.) ja hänen pian starttaamansa ”Lampaansyöjien” toisen pääosan esittäjä Leo Lastumäki.

Neil Youngilta maistiaiset

Neil Young on antanut odottaa pitkään neljättä soololevyään.

Ensimmäisenä toteutumisen merkkinä on nyt ilmestynyt lp:ltä napattu singlelevy maistiaisiksi.

Tätä nykyä lp:llä on jo nimikin, ”Harvest”, ja sen pitäisi ilmestyä ihan nyt Yhdysvalloissa. Sitä on kuitenkin lykätty tehokkaasti jo toista vuotta.

Neil Youngin edellinen, ”After the Goldrush”, oli senkaltainen läpimurto suurille markkinoille ja alan eturiviin, että kanadalaispojan uutuutta on odotettu todella rauhattomasti.

Hänen konserttinsa ovat kautta linjan loppuunmyytyjä ja laittomat bootleg-äänitykset ovat menneet korvikkeina hyvin kaupaksi.

Nyt on singlenä julkaistu kappaleet ”Sugar Mountain” ja ”Heart of Gold”.

– –

Youngin kappaleet ovat kyllä paljon monimerkityksisempiä kuin parin sanan luonnehdinta ilmaisee. Hänen työnsä on puhdasveristä taidetta, joka antaa kullekin kuulijalle eri asioita. Sen sisältö ei liity tiukasti aikaan, vaan laulut ovat henkilökohtaisia mietteitä.

Neil Youngissa kuitenkin tiivistyy jotain oleellista. Muotien vaihtuessa hän tulee jäämään viimeisten joukossa jäljelle.

Pulipäät kohti kärkeä

Englantilainen ”pulipää”-yhtye Slade rynnisti voimalla kohti levyjen myyntitilastojen kärkeä. Menestyslevyn nimi on ”Look wot you dun” ja listalla numero seitsemän. Edellisellä viikolla levy oli 22. sijalla.

Listan kärkipaikkaa pitää edelleen hallussaan T. Rex kappaleellaan ”Telegram Sam”.

Toiselle sijalle on kiivennyt englantilainen yhtye Chicory Tip laulullaan ”Son of my Father”.

– –

Yhdysvaltojen lista on alkupään osalta pysytellyt lähes muuttumattomana. Ykkösenä on edelleen Nilssonin ”Without you”.

Ainoa merkittävä tulokas on Carole Kingin ”Sweet Seasons”, joka sijoittui listalla suoraan kymmenennelle tilalle.

Kappale on Carole Kingin uusimmalla lp-levyltä ”Music”, joka ilmaantui Suomeen viime viikolla.

Carole Kingin levyt menestyvät nykyisin poikkeuksetta. Uusin menestyskappale on Sweet Seasons. Levy on kymmenentenä USA:n listalla.

Valokuvaajan päiväkirja

Tänä keväänä juhlitaan maailman ensimmäisen valokuvan 50-vuotissyntymäpäivää.

Pätevä valokuvahistoria on vielä kirjoittamatta, mutta Andre Kerteszin näyttely Valokuvamuseon studiossa on vahva luku kattamaan valokuvahistorian viimeistä 50:ä vuotta.

Puolen vuosisadan pituinen kuvaelämäkerta kertoo uskollisuudesta vilpittömästi dokumentoivalle kuvatyylille, kuvakerronnan hiomisesta, lämpimästä huumorista ja myös kokeiluista, joilla Kertesz näyttää valokuvailmaisun laajoja mahdollisuuksia.

Kertesz auttaa näkemään, mitkä kuvat ovat merkittäviä tulevaisuudessakin ja mitkä päivänperhoja.

Unkarilaissyntyinen Yhdysvalloissa asuva Andre Kertesz, 78, on itse koonnut näyttelyn ja määrännyt kuvien järjestyksen.

Näyttelykokonaisuudessa on sama henki kuin kuvissakin: mitään ei tyrkytetä, mitään ei korosteta.

Kuvat kiehtovat jo ensi näkemältä, mutta avautuvat vasta tarkastelemalla.

Neuvostoliittolainen elokuvateoreetikko ja ohjaaja Sergei Eisenstein. Pariisi 1929.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone