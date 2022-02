Tampere (HS)

Näyttelijätär Sylvi Salonen viettää 35-vuotistaiteilijajuhlaansa Tampereen Työväen teatterissa tänään keskiviikkona.

Samaan aikaan hän juhlii syntymäpäiväänsäkin. Juhlan aattona aatokset pyörivät arkisemmissa, sillä juhla tietää käytännön järjestelyjä. Mutta juhlan jälkeen näyttelijätär lupaa ostaa käytetyt luistimet ja ilmestyä taas baanalle.

”Kymmenen vuoden takainen juhlaroolini oli Brechtiä. Tämä nykyinen Janhuska Leena Härmän näytelmässä Viekää tuhkakin pesästä jännittää aivan eri tavalla, tuumailee Sylvi Salonen.

Sylvi Salonen on näytellyt Brechtiä lukuisat kerrat. Häntä pidetään jopa brechtiläisyyden parhaana tulkkina meillä. – –

Sylvi Salosessa on tyyliä, mutta hänessä on myös riuskaotteisuutta, joka sopii Janhuskaan, karskinpuoleiseen muijaan Tampereen Järvensivulta. Janhuskan ristinä on tiilenpäitä lueskellut äijä ja vielä grynderitkin.

Asiat voi sanoa parhaiten ihmiskuvauksen kautta. Ei sitä tarvitse kurkku suorana huutaa jotakin aatetta. Ihmiset tulevat katsomaan ja itkevät ja nauravat ja saavat näytelmästä jotakin, puhuu Sylvi Salonen.

Donner valittaa elokuvakiellosta heti KHO:hon

Valtion elokuvalautakunta kielsi äänin 4–5 esittämästä Suomessa elokuvaa Päivä Ivan Denisovitshin elämässä. Tottakai valitan heti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ilmoitti tuottajayhtiön toimitusjohtaja Jörn Donner. Jos päätöstä ei kumota, maksaa Suomen elokuvasäätiö tappiotakuuna 5 000 mk. Donnerin mukaan kulut ylittävät 10 000 mk.

Valtion elokuvatarkastamo kielsi yksimielisesti helmikuun alussa Aleksandr Solzhenitsynin romaaniin perustuvan filmin esittämisen. Kielto perusteltiin sillä, että esitys saattaisi vahingoittaa suhteitamme ulkovaltoihin. Päätös esityskiellosta on herättänyt huomiota eri maiden lehdistössä.

Agit-Prop -ryhmä konsertoi Vanhalla

Berliinin kolmansista poliittisen laulun festivaaleista palannut Agit-Prop -ryhmä konsertoi keskiviikkona klo 20.30 Vanhalla ylioppilastalolla. Illan tunnuksena on Nuoriso syyttää imperialismia.

Agit-Propin Berliinin ryhmä sai festivaaleissa kiitosta itäsaksalaisyleisöltä.

Myös lehdistö antoi tunnustuksen suomalaisille erityisesti heidän kyvystään ilmaista poliittinen sanoma erilaisia musiikin tyylikeinoja yhdistelemällä.

Illan konsertissa esiintyvät Agit-Propin Pekka Aarnio, Martti Launis, Anu Saari ja Sinikka Sokka. Ryhmää säestävät Reino Laine, Eero Ojanen ja Tapani Tamminen.

Savuttomia lentoja ja matkavoimistelua Finnairin reiteillä

Tupakointi Finnairin koneissa ei maaliskuun 1. päivästä lähtien enää häiritse tupakoimattomia matkustajia. Heille varataan koneiden etuosassa muutama tuolirivi. Tuolirivin kohdalle seinälistaan kiinnitetään tupakointikieltoa osoittava merkki.

Tupakoivat matkustajat sijoittuvat siten muualle koneessa ja ilmavirran kulkiessa taaksepäin etuosa jää savuttomaksi.

Finnairin lento-osaston lääkärin tri Tor Kumlinin johdolla on kehitetty myös toinen lentoliikenteessä täysin uusi ja matkustajien hyvinvointia palveleva käytäntö. Koneiden istuintaskuissa on pitkiä lentoja varten kuvitetut ohjeet joiden mukaan voi tehdä voimisteluliikkeitä tuolissa istuen. Tohtori Kumlin ja Työterveyslaitos laativat vastaavanlaiset ohjeet viime syksynä Finnairin lentäjille.

Kolmantena uutuutena on Finnairin Helsingin–Tukholman reitillä maaliskuun 1. päivänä käyttöön otettava ns. gate box, turistiluokan tarjoilurasia, joka annetaan matkustajalle hänen noustessaan koneeseen.

Monien muiden eurooppalaisten ja amerikkalaisten yhtiöiden jo aikaisemmin käyttöön ottama palvelutapa otetaan kokeiltavaksi Finnairin ja SAS:n Helsingin–Tukholman vuoroille samanaikaisesti.

Rasia sisältää voileivän, tuoremehun tai wienerleivän, kahvikupin ja lusikan, kerman, sokerin, suklaata, paperiliinan ja kosteuspyyhkeen. Lennon aikana tarjotaan joko kahvia tai teetä sekä virvoitusjuomia.

”Sininen tie” -suunnitelma vastatuulessa Ruotsissa

Sinisen tien suunnitelma turistireitin saamiseksi Mo i Ranasta Norjasta Ruotsin kautta Vaasaan ja edelleen Keski-Suomen kautta Wärtsilään ja siitä Neuvostoliittoon, on kohdannut vastatuulta Ruotsissa.

Ruotsalainen tietotoimisto TT kertoo, että Västerbottenin sotilasläänin komentaja, kenraaliluutnantti Arne Möhlin on esittänyt lääninsä maaherra Samuelssonille, että matkailureitin avaaminen Suomesta Neuvostoliittoon on sotilaspoliittisesti arveluttavaa.

Suomen ”sinisen tien” toiminnanjohtaja Matti Kivinen sanoi, että Suomen sinisen tien rakentaminen ja siitä päättäminen kuuluu valtiovallalle.

”Suomen Sininen tie” on pyrkinyt kaikin tavoin edistämään poikittaistieajattelua Suomessa ja saanut tälle toiminnalleen useiden ruotsalaisten ja norjalaisten piirien tuen.

”Ruotsissa ja Norjassa Sininen tie poikittaistienä valmistuu raskasta liikennettä varten vuonna 1971. Suomen valtiovalta ja tieviranomaiset ovat käsitelleet Sinistä tietä poikittaistiehankkeena myönteisessä hengessä, mutta samassa ajassa kuin Ruotsissa ja Norjassa ei maassamme voida Sinistä tietä rakentaa.”

”Suomen ja Neuvostoliiton välillä on tehty jo useita sopimuksia rajanylityspaikoista. Wärtsilän ylityspaikka Sinisen' tien käsityksen mukaan ei ole näistä aiemmista rajanylityspaikoista mitenkään poikkeava", totesi toiminnanjohtaja Kivinen.

Tietotoimisto TT kertoo uutisessaan, että ruotsalaiset ovat tahtoneet tien jatkuvan mieluummin Helsinkiin ja Leningradiin.

Aurinko rikkoo uimahallin laseja

Vantaan Tikkurilan uimahallin komea eteläinen lasiseinä ei kestä kevätaurinkoa. Vuodesta 1968 lähtien on ruutuja jouduttu vaihtamaan kymmenenkin vuodessa.

Tikkurilan uimahallin seinän lasielementit särkyvät noin kymmenen ruudun vuosivauhdilla. Halli valmistui vuonna 1968, mistä saakka on erityisesti keväisin jouduttu uusimaan ruutuja. – –

”Täyttä varmuutta ei ole vielä saatu, mistä rikkoutuminen johtuu. Hallin eteläinen julkisivu kuumenee ilmeisesti auringon vaikutuksesta, jolloin auringon laskiessa syntyy elementteihin jännityksiä, jotka rikkovat ruutuja”, arkkitehti Pauli Suhonen sanoo. – –

Suhosen mukaan uudet vaihdetut ruudut ovat toistaiseksi kestäneet. Vantaan virkamiehet ovat päättäneet seurata vielä ensi kesän, johtuvatko rikkoutumiset auringonlämmöstä vai ovatko alunperin halliin asennetut lasit viallisia.

Lahtelainen lasitehdas on tähän saakka korvannut uudet lasielementit, jotka on tuotu Ruotsista, mutta ilmoittanut takuuajan jo päättyessä, ettei voi enää toimittaa ilmaiseksi uusia laseja. – –

Yksi metallipitoinen solarpane-eristyslasi maksaa noin 400 markkaa.

Tikkurilan urheilupuiston rakentaminen aloitetaan

Tikkurilan urheilupuiston ensimmäinen osa, sorapintainen jalkapallokenttä, rakennetaan tänä vuonna. Rakentamisen yhteydessä suoritetaan kahden nurmikentän pohjustustyö.

Jalkapalloilijoiden käyttöön ei uusi kenttä vielä tänä kesänä ehdi.

Jätteitä myös Talin kentän reuna-alueille

Kaatopaikkatoiminta ulotetaan Iso-Huopalahdessa Talin golf-kentän laidalle. Helsingin kaupunginhallitus päätti, että jätteiden kaato ja käsittely tapahtuu hyväksytyn yleissuunnitelman mukaan.

Ison Huopalahden käyttäminen yleisenä kaatopaikkana aloitettiin vuonna 1963. Kaatoalueen ja golf-kentän väliin jätettiin suojavyöhyke, jota ei saanut täyttää.

Parhaillaan on käynnissä kaatopaikan tasaus, jolloin tarkistetaan golf-kentän puoleisen reunan kunto. Täytön loputtua istutetaan alueelle puut ja pensaat erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti.

Puhtaanapito-osasto on kiinnostunut täytön jatkamisesta, koska alueelle mahtuu näin enemmän jätteitä. Samalla saadaan reuna-alueet tasaisemmiksi ja ympäristöön paremmin sulautuviksi.

Verottomia koiria löytyi Porista yli neljä sataa

Pori (HS)

Vajaat puolituhatta koiraa elää Porissa verottomana. Valvonta on paljastanut yksistään tammikuun aikana 90 laitonta eläintä. Pori on ensimmäisenä Suomessa siirtänyt valvonnan riistanhoitoyhdistykselle.

”Olemme ottaneet käyttöön entistä tarkemmin menetelmän, jolla verottomia koiria etsitään. Kaupungissa on kolmisentuhatta koiraa. Verolla niistä on vain noin 2 600”, sanoo Porin Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Tuure Pohjola.

Tehtävien siirto yhdistyksille merkitsee käytännössä valvonnan tarkentumista koko maassa.

Kehittävää päivähoitoa lastentarhalapsille

Vesa, Niina ja Susanna eivät aio vielä taidekouluun, vaikka innostuksensa vuoksi siihen olisivatkin kelvollisia ainakin opiskelija Emmi Kärpän mielestä.

Opiskelijoiden lastenhoitosäätiö Helsingissä voi järjestää päivähoitopaikan kaikkiaan sadalle opiskelijalapselle.

Näitä lapsia voi syystä pitää etuoikeutetussa asemassa muihin verrattuina, sillä kaikkiaan opiskelijoilla on pääkaupungissa 5 000 lasta.

Domuksen 28 lastentarhalaista saavat paitsi varman päiväpaikan myös kerran viikossa ”taideteollista ohjelmaa”.

Taideteollisen oppilaitoksen opiskelijat käyvät tarhassa perjantaisin järjestämässä lapsille erityisohjelmaa. Milloin näytetään eläviä kuvia, milloin muovaillaan savesta pienoiseläimiä, taloja, kasveja tai aivan vapaamuotoista.

Tätä hauskuutta kestää myöhäiseen kevääseen asti. Taideteollisen oppilaat saavat Lastenhoitosäätiön puolesta tarpeellista harjoitteluaikaa. Kokeilu aloitettiin vuoden alusta.

Joulumaata esitetään verovapaaksi alueeksi

Joulumaata kaavaillaan verovapaaksi alueeksi. Esitys kuuluu laajaan raporttiin, jonka Kehitysaluerahasto (Kera) on tilannut helsinkiläiseltä konsulttitoimisto Ekoplanilta.

Joulumaassa ei perittäisi raportin esityksen mukaan sen enempää ihmisiltä kuin yrityksiltäkään valtio-, kunnan- ja kirkollisveroa. Myöskään alueella valmistettuihin ja myytäviin tuotteisiin ei sisällytettäisi millekään julkiselle yhteisölle kannettavaa veroa tai maksua. – –

Joulumaan kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenen toimittaja Niilo Tarvajärven mukaan tutkimus sisältää toteuttamiskelpoisiksi arvioituja hankkeita siinä määrin, että kauppa- ja teollisuusministeriöön on jätetty jo anomus kannatusyhdistykselle myönnetyn määrärahan saamiseksi käyttöön. – –

Ensimmäiset näkyvät toimet Joulumaa-idean uudelleen elpymisestä nähdään tämän vuoden Ounasvaaran kisojen aikana.

Silloin tonttutytöt tervehtivät vieraita napapiirin majalla ja Rovaniemen lentokentällä. Tontut ripustavat tulijoiden kaulaan joulumaan mitalin. Ulkomaalaisille se on ilmainen. Suomen kansalaisilta peritään kymmenen markan maksu.

Paitapuku on ikinuori

Hihaton paitapuku on villein kesäasu bikinien jälkeen. Suuret geometris-aiheiset kuviot ovat ruskean ja ruosteen sävyiset, rauhallinen taustaväri on valkoinen.

Anna-LIisa Wiikeri

Paitapuku on ajaton perusasia siinä kuin miehen paitakin. Se on loppuun saakka ajateltu, sitä on tarpeetonta ruveta keinotekoisesti ”uudistamaan”. Suotta se joskus on tämän ajattomuutensa takia saanut tätivaatteen nimen.

Yksi parhaista perusasioista on paitapuku, joka jo ensi kesänä alkaa vallata takaisin entistä asemaansa. Varsinaisesti ensi syksynä tämä asema ilmeisesti vakiintuu. Kuten vakiintuu muuten leningin asema yleensäkin, mikäli äskeisten Vatevan syksyn leninkipäivien yleistunnelmista voi mitään johtopäätöksiä tehdä.

Vastalause Dagens Nyheterille Latviasta

Moskova (STT)

Latvian kommunistipuolue on nyt ottanut kantaa paljon huomiota herättäneeseen kirjeeseen, jonka 17 johtavassa asemassa olevaa latvialaista kommunistia on lähettänyt länsimaiden kommunistipuolueille.

Kirjeen kirjoittajat vastustavat venäläistämispyrkimyksiä, kansallisen kulttuurin tukahduttamista ja Baltian neuvostotasavaltojen syrjimistä.

Tukholmalainen sanomalehti Dagens Nyheter julkaisi kirjeen 29. tammikuuta.

Latvian kommunistipuolueen äänenkannattajan Sovjetskaja Latvijan mukaan kirje on lähtöisin Tukholman sosiaalidemokraattisista kommunisminvastaisista latvialaisista pakolaispiireistä, joita Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA rahoittaa.

Sovjetskaja Latvija hyökkäsi samalla voimakkaasti Dagens Nyheteriä vastaan.

Lehti julkaisi myös vaikuttavan tilaston, jossa kiistettiin jyrkästi kaikki tiedot venäläistämisestä ja latvialaisten mukauttamisesta väkisin neuvostoyhteiskuntaan.

Tilasto antoi kuitenkin vaikutelman, että kirje oli osunut arkaan kohtaan.

