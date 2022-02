Presidentti palasi Zavidovosta

Neuvostoliiton vierailulta palaava presidentti Urho Kekkonen sanoi Sheremetjevon lentokentällä ”olevansa enemmän kuin tyytyväinen. Tulos oli odotettua parempi”.

Presidentti teki kuitenkin heti selväksi, että hän tarkoitti tällä metsästyssaalista, ei muuta.

Presidenttiä saattoivat sunnuntaina lentokentällä virkaveli Nikolai Podgornyi, pääministeri Aleksei Kosygin ja ulkoministeri Andrei Gromyko. Puoluejohtaja Leonid Brezhnev ei tällä kertaa ollut paikalla.

Pitkissä ja perusteellisissa keskusteluissa Neuvostoliiton johdon kanssa käsiteltiin Zavidovossa ajankohtaisten poliittisten kysymysten lisäksi todennäköisesti myös Neuvostoliiton tulevia tilauksia Suomen teollisuudelle.

”Tapaamme elokuussa”, hyväntuulinen presidentti Kekkonen sanoi pääministeri Kosyginille.

Suuri muuri ja muita lainauksia

”Minä pidän vaimoni tiukasti kiertokäynneillä, ettei hän pääse ostoksille. Muuten hän ostaisi koko kaupungin tyhjäksi.” (Richard Nixon sunnuntaina Shanghaissa).

”Koneet ovat aina tehneet minuun vaikutuksen, enkä tiedä niistä mitään.” (Richard Nixon sunnuntaina Shanghaissa).

Ei kenties ole oikein jäljittää julkisuuden henkilöitä yöt ja päivät saadakseen kuulla heidän sanovan jotakin typerää tai arkipäiväistä.

Mutta tehkäämme se kuitenkin.

Valkoisen talon kirjeenvaihtajat, jotka ovat seuranneet Nixonin Kiinan-vierailua, ovat saaneet uusia helmiä lainauskokoelmiinsa.

Muuan heistä huomautti: ”Ottaen huomioon, että kysymyksessä on historiallinen tapaus, on täällä lausuttu harvinaisen paljon hölmöyksiä. Ja Richard Nixon on avustanut ahkerimmin.”

Suurin helmi kaikkien mielestä on presidentin vastaus kysymykseen, mitä hän piti Kiinan muurista – suuresta muurista, kuten englanniksi sanotaan.

”Suuri muuri seisoo tuossa ja se ulottuu vuoren huipulle. Minusta on tehtävä se johtopäätös, että tämä on suuri muuri.”

Suomalainen vei Alkoon 400 markkaa vuodessa

Pori (HS)

Suomalaiset kuluttivat viime vuonna viinaan eniten rahaa Pohjoismaita verrattaessa. Keskivertokuluttaja vei Alkoon noin 400 markkaa.

Raittiuskasvatuksen luentopäivillä Porissa sanottiin alkoholin kokonaiskulutuksen kohonneen yli 60 prosenttia neljässä vuodessa.

Toiminnanjohtaja Kalevi Nummila sanoi alkoholilain periaatteen jääneen toteutumatta. Hänen mielestään pyrkimys siihen, että alkoholista aiheutuvat haitat ja vauriot muodostuisivat mahdollisimman vähäisiksi, ei ole käytännössä toteutunut.

Suomessa käytetään kaikesta yksityisestä kulutuksesta alkoholiin yli seitsemän prosenttia. Nummilan mukaan luku on Pohjoismaiden korkein.

USA:n top tenin kärki ennallaan

Chicory Tip -yhtye nousi Englannin single-levyjen myyntitilaston ykköseksi kappaleellaan ”Son of my Father”.

Edellisen viikon ykkönen, T. Rexin ”Telegram Sam” putosi kärkipaikaltaan neljä sijaa alemmas.

Vauhdilla kohti listan kärkeä on nousemassa amerikkalaisen laulajan Harry Nilssonin kappale ”Without You”. Nilssonin viimeisimmältä lp-levyltä poimittu laulu kohosi 12 sijaa ylemmäs.

Lauluduo Sonny ja Cher ilmaantuivat jälleen pitkän ajan kuluttua kymmenen suosituimman levyn joukkoon kappaleellaan ”All I ever need is You”.

Yhdysvaltojen listan ensimmäisenä pysyi edelleen Nilssonin ”Without You”. Seuraavilla sijoilla olivat Carpentersien ”Hurting each other” ja Climaxin ”Precious and few”.

Ainoat uutuudet listalla ovat Neil Youngin ”Heart of Gold” ja T. Rexin ”Bang a gong get it on”. Sijaluvut ovat seitsemäs ja kymmenes.

Sonny ja Cher, pitkästä aikaa kymmenen kärjessä -listalla, kahdeksas sija Englannissa kappaleella ”All l ever need is You”.

Leo Linkovesi maailman nopein

Leo Linkovedestä, 24, tuli sunnuntaina Eskilstunassa maailmanmestari pikaluistelussa. Ensimmäinen sprintterimestari.

Linkovesi hallitsi sekä lauantaina että sunnuntaina pikamatkaa (500 metriä) mestarin ottein.

Tuhannella metrillä hän jäi kauaksi kärjestä (lauantaina 15., sunnuntaina 16.), mutta pikamatkalla hankittu etumatka riitti.

Vahva ennakkosuosikki Valeri Muratov Neuvostoliitosta jäi hopealle. Vuoden luistelukuningas Ard Schenk kipusi pronssille.

Linkoveden meriittilistalla on tältä vuodelta jo pikamatkan maailmanennätys (38,0), mutta Sapporossa ei hänellä ollut onnea (kuudes 500 metrillä).

Mestari on vaihtunut. Viime vuoden pikaluistelun sprintterimestari Erhard Keller riensi onnittelemaan Leo Linkovettä heti voiton jälkeen. Keller lopetti luistelu-uransa Sapporossa 500 metrin kultamitaliin. Nyt hän selosti sprintterikisoja Länsi-Saksan radioon.

Yli 5000 nuorta ladulla ja mäessä

Yli 5000 nuorta, tyttöjä ja poikia, oli mukana Helsingin Sanomain ja Suomen Hiihtoliiton järjestämien Nuorten talvikisojen aluekilpailuissa.

Kilpailuja käytiin kaikkiaan 45 paikkakunnalla, Helsingistä aina Ivaloon saakka.

– –

Tyylinäyte Helsingin mäkikilpailusta: Kari Ahola kurottaa.

Aluekilpailujen osanottajat oli karsittu paikalliskilpailuissa, joiden yhteinen osanottajamäärä ei ole vielä täysin selvillä.

Lukemat nousevat kirkkaasti yli 100 000 kilpailijan.

Aluekilpailujen perusteella kootaan jokaisesta piiristä kuusi parasta kilpailijaa 16- ja 14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien sarjoissa hiihdon SM-kilpailuihin Alavudelle 11.–12. maaliskuuta.

SM-kisat ovat ensimmäiset viralliset näissä ikäluokissa.

Iloiset mäkipojat Liedon mäen juurella. Eturivissä vasemmalla 16-vuotisten voittaja Juha-Pekka Kappola vierellään Erkki Sarparanta, Osmo Viili, Pertti Kallio ja Jyrki Sahlström.

Ennätyskoe saunan löylyssä

Valvomisen maailmanennätysmies, haminalainen Toimi Silvo on halukas haastamaan kenet tahansa löylynottoon.

Silvo on aikaisemmin osallistunut löylytyksen SM-kokeeseen, mutta hänet diskvalifioitiin metelöinnin vuoksi.

Silvon itsensä mukaan hän oli vain äänekkäästi vaatinut toisia istumaan lauteella selkä suorana.

– –

Huhtikuussa 59 täyttävä Silvo sanoo olevansa nyt elämänsä kunnossa.

Silvon ME-valvominen on noteerattu mm Guinnessin ennätyskirjassa (HS)

El Cordobes väistyy härkätaistelukentiltä

Espanjalaisten härkätaisteluareenoiden loiste himmenee, sillä areenoiden kirkkain tähti El Cordobes ilmoitti vetäytyvänsä syrjään härkätaistelukentiltä.

”Olin ennen lukutaidoton, mutta olen huomannut, että maailmassa on lukemattomia asioita, joista haluaisin tietää enemmän”, sanoi El Cordobes selitellessään pois vetäytymisensä syitä.

”Sydämeltäni tulen säilymään härkätaistelijana koko elämäni ajan.”

”Tällä hetkellä haluan kuitenkin opetella puhumaan englantia. Englantia osaamaton henkilö on vain pelkkä kivi”, sanoi härkätaistelija.

El Cordobesin tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu pääosan esittäminen filmissä, joka kuvaa hänen elämäntarinaansa.

Hänelle on Italiasta tarjottu myös hyvän puolesta taistelevan asesankarin osaa.

Tuuheatukkainen matadori on ollut suurin kassamagneetti härkätaistelun historiassa. Hänen vuositulonsa on arvioitu noin 12 miljoonan markan suuruisiksi.

El Cordobes jättää jäähyväiset härille.

Ateismin opetusta laulutunnilla

Kansakoulun laulunopettaja kertoi oppilailleen ”totuuden”, että kaikki mitä uskonnosta opetetaan, on satua.

Kuuluuko laulunopettajan kasvattaa lapsista ateisteja?

Onko tällainen yleensä lainkaan luvallista?

Hänhän kumoaa sen mitä toinen opettaja, uskonnon opettaja, opettaa. Haluamme kasvattaa lapsemme kunnioittamaan Jumalaa.

Onneksi meidän sanamme vielä painaa enemmän kuin opettajan, jota tällaisessa tapauksessa kotona on pakko moittia lapselle, koska opettaja on menetellyt tyhmästi tyrkyttäessään toisten lapsille omia mielipiteitään totena.

Ylettyykö koulupakko tällaiseen lapseen, josta koulu yrittää tehdä uskottoman, juurettoman ihmisen?

M u r h e e l l i n e n ä i t i

Katapultissa ollaan neuvottelutuulella. Olli Alhon, K. Näkin, Matti Kuuslan, Jaakko Salon ja Jukka Virtasen kirjoittamassa hupiohjelmassa ovat tälläkin kertaa mukana Rauni Luoma (vas.), Anna-Liisa Ruotsi, Mölli Keinonen ja Erkki Liikanen. Lavastus on Markku Laitakarin ja toteutus Arja Rinteen. MTV1 klo 21.30.

Koonnut Kari Lankinen

