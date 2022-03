Lihakauppa on taidetta

Vaikka kaupat ovatkin menossa kohti valinta- ja itsepalvelumyymälöitä, jää lihakauppa kuitenkin kaupaksi kaupan sisään. Kauppiaat Unto Sorsakivi sekä Matti Vainio lupaavat yhä paranevaa palvelua ja neuvoja jokapäiväisiin ongelmiin. Kansallispukuinen Miss Suomi Pirjo Laitila on mukana siksi, että työskentelee Finlandia-talon ravintolassa ja siksi, että antaa asialle arvoa.

Maija Hollmen-Bärlund

Suhde omaan lihakauppiaaseen on usein hedelmällisempi kuin kiihkeinkään rakkausjuttu.

Kun tällainen suhde pääsee oikein kehittymään, tietää aina saavansa hyvää ja jopa oppivansa uusia niksejä.

”Samalla oppii lihakauppiaskin asiakkaalta. Minä koen tämän ammatin kutsumuksena”, sanoo kauppias Unto Sorsakivi, Helsingin Lihakauppiasyhdistyksen puheenjohtaja.

Lihakauppa on taidetta. Sille pitää antaa arvoa, yhtä hyvin kuin ammattitaidon puuttumista arvostella.

”Ihmettelen, mikseivät nuoret ota selvää ja kiinnostu liha-alasta”, juttelee kauppias Taisto Vainionpää.

”Palkat ovat hyvät ja etenemisen mahdollisuudet suuremmat kuin monissa muissa palveluammateissa.”

”Viime aikoina ovat sisälmykset tulleet niin suosituiksi, ettei aina tahdo riittää kaikille ostajille. Niitä ei kylläkään voi korvata millään muulla”, sanoo asiantunteva Vainionpää.

”Jollei tiedä mitä laittaa ruoaksi, voi aina kysyä lihakauppiaalta”, sanoivat ensi sunnuntaina 75-vuotisjuhliaan viettävät pääkaupungin kauppiaat.

Sipilälle tarjottiin korkeaa paikkaa YK:n sihteeristössä

Geneve (Lauri Karén)

Varatuomari Helvi Sipilälle on tarjottu paikkaa YK:n sihteeristön korkeimmalla portaalla New Yorkissa ensimmäisenä naisena, jolle on suotu tällainen kunnianosoitus YK:n miesvaltaisessa maailmassa.

Pääsihteeri Kurt Waldheim on julkistanut Genevessä joko apulaispääsihteerin tai tätä korkeampaa alipääsihteerin virkaa koskevan tarjouksen, joka tehtiin kaikessa salaisuudessa jo parisen viikkoa sitten.

YK:n sihteeristössä on tällä hetkellä 10 alipääsihteerin ja kuusi apulaispääsihteerin paikkaa.

Asiasta on käyty jatkuvia neuvotteluja Helsingin, Geneven ja New Yorkin kesken.

Varatuomari Sipilä kertoi keskiviikkona, että tarjous tuli hänelle kaksi viikkoa sitten ”täydellisenä pommina”.

”En olisi koskaan voinut kuvitellakaan, että minua olisi voitu ajatella tällaisiin tehtäviin”, sanoi hän.

Helvi Sipilä.

Autokauppa lähti villisti käyntiin

Pisteveron poistaminen räjäytti autokaupan käyntiin.

Tammikuussa käsiteltiin 13 745 uuden auton rekisteröinti-ilmoitukset. Tammikuussa rekisteröityjä autoja oli näistä 13 632, loput olivat edellisten kuukausien myöhästyneitä ilmoituksia.

Joulukuussa rekisteröitiin uusia autoja vain 1 732 kappaletta.

Autotilaston kärjen valtasivat pisteveron poistuttua ”vakaat vanhat mallit”: kärkeen nousivat Volkswagen, Fiat, Saab ja Volvo.

Suosituin auto tammikuussa pisteveron poistuttua oli Volkswagen 1300, joka voitti runsaalla sadalla autolla viime vuoden eniten myydyn auton Fiat 600:n.

Kolmanneksi nousi kotimainen Saab 96 ja neljänneksi Ford Cortina 1600:n viime vuoden malli.

Joulukuun ykkönen Lada jäi tammikuussa kuudenneksi.

Tutkimukset antavat suunnan Helsingin jätevesille

Kolmen yhtiön voimin suoritetaan parhaillaan pohjatutkimuksia Pihlajasaaren eteläpuolella Helsingin edustalla.

Kallioporauksilla pyritään selvittämään edullisin rakennussuunta suunnitteilla olevalle Helsingin jätevesitunnelille.

Tunnelin todennäköinen suunta seuraa Hernesaari–Katajaluoto saariketjua. Puhdistetut jätevedet purkautuvat tulevaisuudessa mereen Katajaluodon lähellä.

Alustavat tutkimukset jätevesitunnelin rakentamiseksi aloitettiin jo vuonna 1963.

Talvella 1970 Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen kaupungin jätevesien johtamisesta tunnelia pitkin merelle.

Jäältä suoritettavia pohjatutkimuksia on tehty kolmena viime talvena.

Jäätä uhkaavasti sulattava kevätaurinko pakottaa tutkijat työskentelemään kahdessa vuorossa.

Uskontotunti maisemakoulussa

Helsingin suomalaisen yhteiskoulun 9 A on kokoontunut lehtori Erkki Mustajoen johdolla uskontotunnille toisen kerroksen maisemakonttorin tyyliseen ryhmätyötilaan. Opettajan ympärille kerääntynyt luokka keskustelee abortista. Taustalla on menossa rinnakkaisluokan uskontotunti.

Suomen kalleinta koulua käyvät Helsingin suomalaisen yhteiskoulun oppilaat. Helmikuun loppupuolella valmistuneen koulun kustannusarvio nousi lähelle 13 miljoonaa markkaa.

Koulu muutti uusiin tiloihinsa hiihtoloman aikana ja maanantai oli ensimmäinen koulupäivä uudessa talossa.

Pari ensimmäistä päivää kului kouluun ja sen hienouksiin tutustumisen merkeissä.

Uusi talo suorastaan pullistelee teknisiä hienouksia, maisemakonttorin tyyppisiä ryhmätyötiloja, kokolattiamattoja, ilmavuutta ja valoisuutta.

Erikoisuus on myös koulujen pyhä paikka, opettajainhuone, joka on pyhyytensä menettänyt, sillä suureen avoimeen halliin rajoittuvat seinät ovat kokonaan lasisia. ”Siellä ne opettajat istuvat kuin akvaariossa”, totesi muuan koululainen.

Koulussa on mm. upea juhlasali, jonka 600 istumapaikkaa on teatterin tavoin sijoitettu puoliympyrän muotoon.

Lintukokoelman takana istuu biologian tunnilla koulun 8 A -luokka. Kaikista luokista on suuret ikkunat poikkeuksellisesti myös käytävän puolelle. Tämä lisää luokkien avaruutta.

”Pronssipatsas” romumetallista

Harjavalta (HS)

Harjavallan kauppalantalon edustalla sijaitsevan Kyntäjä-patsaan halkeilu ja romahdusuhka johtuvat kelpaamattomasta valuseoksesta ja epäonnistuneesta valusta.

Kauppalan hankkiman asiantuntijalausunnon mukaan Suomen arvokkaimpiin kuuluva julkinen taideteos on ilmeisesti valettu romusta.

Paroni Emil Cedercreutzin muotoilemassa patsaassa havaittiin jo viime syksynä halkeamia.

Seitsemisen metriä pitkä taideteos kuvaa miestä ja kahta hevosta.

”Kauppala toimitti aikoinaan patsaan tehneelle valimolle 1000 kiloa puhdasta kuparia ja meille luvattiin pronssipatsas.”

”Nyt asiantuntijat toteavat, että patsas onkin tehty jostain muusta kuin pronssista.”

”Kauppala pitää valimon menettelyä erittäin törkeänä”, sanoo kauppalanjohtaja Antti Koskinen.

Harjavallan Kyntäjä-patsas.

Opposition suksi luisti hallituspuoluetta paremmin

Orimattila (HS)

Oppositio saavutti täydellisen murskavoiton Orimattilassa keskiviikkona järjestetyissä eduskunnanhiihdoissa.

Hallituspuolue jätettiin joukkuekilpailussa seitsemänneksi.

Voittajaryhmä Kristillinen liitto sai kaikki neljä edustajaansa maaliin. Keskustapuolue valtasi henkilökohtaisten kilpailujen kärkisijat Sylvi Saimon ja Heimo Linnan toimesta. Saimo olisi ollut miestensarjassakin viidentenä.

Hiihtomatka oli kansanhiihtokymppi, mutta inflaatio oli syönyt siitä runsaat kaksi kilometriä kilpailujen valmisteluaikana.

Sylvi Saimon (k) hiihdossa on tyyliä. Naisten sarjan voittanut kansanedustaja olisi näyttänyt taivaanmerkit myös useimmille miespuolisille työtovereilleen ja sijoittunut viidenneksi miesten sarjassa.

Kohti maalia, kukin tavallaan

Veto loppui kesken kaiken espanjalaiselta Jaime Septieniltä amatööripolkupyöräilijöiden maailmanmestaruuskilpailuissa Prahassa.

Sen sijaan Septienin aivot toimivat näppärästi ja halua oli yrittää loppuun saakka.

Pehmeäpohjaisessa ylämäessä Septien keksi omaperäisen tavan ja nakkasi pyöränsä olkapäille ja kipusi mäen kevyellä hölkällä.

Aikaa kului, mutta se ei huolettanut.

Prahalaiset katsojat eivät juuri ihmetelleet espanjalaisen tyyliä.

Pyörä kantoon ja matka jatkuu!

Koonnut Kari Lankinen

