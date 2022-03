Hinta ärsyttää maksajia

Lahti (HS)

Salpausselän kisojen uusi vetonaula, suurmäki tuomaritorneineen, on valmis vihittäväksi. Osa lahtelaisista ei halua kuitenkaan kuulua häävieraisiin.

Mäen hinta, 4,7 miljoonaa markkaa, on liian suuri pala monen lahtelaisen nielaistavaksi. Suurmäen valmistuminen vei viisi prosenttia kaupungin vuotuisista verotuloista.

”Se on hirvittävä summa rahaa”, myöntää kaupunginjohtaja Teemu Hiltunen.

Jatkossa seuraa unelmakeskus, jollaisesta mikään muu kaupunki Suomessa tuskin uskaltaa haaveillakaan. Mahtavan vapaa-ajan ja urheilukeskuksen piirustukset ovat paperilla. Summittaisia kustannusarvioita on laadittu, mutta toistaiseksi ei virallisia päätöksiä ole tehty.

Suurmäen kustannukset olivat sellaiset, että suunnitellusta ensimmäisestä rakennusvaiheesta ei ole voitu toteuttaa maauimalaa ja istumakatsomoa. Kun nämä tulevat Salpausselän monttuun, kaupunki on 8,7 miljoonaa köyhempi.

Urheilukeskuksen jatkosuunnitelmissa on mm. 70:n ja 50:n metrin mäkien rakentaminen, pikaluistelurata, jäähalli, ulkokenttä ja yleisökatsomot. – –

”Mitään sellaista yleistä rakennuskohdetta ei ole, etteikö aina joku narise. Aina voidaan myös ajatella mitä muuta rahoilla olisi voinut rakentaa”, sanoo ATK-operatööri Kari Kempas.

Toisen lahtelaisen, Jukka Heiniön mielestä Lahteen oli pakko saada iso mäki. Muuten ei mäkihypyissä enää menestyttäisi.

Opiskelija Eeva Seppänen toivoo, että uuden mäen mukana kisat kokisivat uuden renessanssin.

Ydinvoimala ei sovi Espooseen eikä öljysatamaa tarvita

Helsingin seudulle suunnitellaan ainakin kahta ydinvoimalaa. Toinen tulisi Helsingin itäpuolelle, toinen länsipuolelle.

Ydinvoimalaa ei kuitenkaan saada mahtumaan Espoon alueelle. Tätä mieltä on Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, dipl.ins. Erik Olander, 42. Hän haluaisi upottaa ydinvoimalan länteen mieluimmin johonkin kallioon. Paikkaa hän ei mainitse.

Hän on myös sitä mieltä, ettei Espoossa tarvita öljysatamaa. Suomenojalle rakennetaan lämmitysvoimalaitos, mutta se voitaisiin osaksi perustaa maakaasun käyttöön.

Tutkijat syyttävät tv-yhtiöitä väkivaltatietojen salaamisesta

Laaja amerikkalainen tutkimus on, toisin kuin ensi tiedoissa väitettiin, osoittanut selvän ja suoran syy-yhteyden televisiossa esitettävän väkivallan ja lasten ja nuorten väkivaltaisen ja yhteiskunnanvastaisen käyttäytymisen välillä. (HS 15.1.72).

Tämä on käynyt ilmi kiivaassa jälkikeskustelussa, jossa on myös esitetty syytöksiä, että tutkimuksen paljastukset yritettiin ensi vaiheessa tietoisesti haudata epäselvän ja vääristellyn yhteenvedon alle.

Kauan odotetusta tutkimuksesta päästettiin ensin julkisuuteen maan ylimmän terveydenhoitoviranomaisen kokoaman neuvoa-antavan komitean laajemman perusaineiston pohjalta tekemä yhteenveto.

Tässä vaiheessa suurin osa maan tiedotusvälineistä tuli siihen tulokseen, että tutkimus ei ollut osoittanut television väkivallan suoranaisesti lisäävän lasten väkivaltaisuutta muussa kuin pienessä väkivaltaisuuteen muutenkin taipuvassa vähemmistöryhmässä. – –

Tutkimustyössä mukana ollut psykologi Robert Liebert on penkonut Newsweek-lehteä varten laajan tutkimuksen perusaineistoa, joka pian annetaan myös julkisuuteen ja tullut uusiin johtopäätöksiin.

Ensinnäkin useissa tehdyissä tapaustutkimuksissa on käynyt ilmi, että television väkivalta vaikuttaa yli puoleen lapsista väkivaltaisuutta lisäävästi. Yhteenvedossa puhuttiin ”muutamista”.

Toiseksi, lapset näkevät väkivaltaiset tarinaohjelmat hyvin realistisina, jopa realistisempina kuin uutiset ja dokumenttiohjelmat. Yhteenvedossa arveltiin lasten ottavan nämä sarjaohjelmat mielikuvituksen tuotteina.

Kolmanneksi tutkimukset osoittavat väkivallan vaikuttavan pitkällä aikavälillä ainakin 8–18 ikäisiin lapsiin: mitä enemmän he katsovat televisiota sitä aggressiivisemmiksi he tulevat yhteiskuntajärjestystä kohtaan. Yhteenveto puolestaan puhui lyhyen aikavälin vaikutuksesta.

Pelkkä Lasse riittää

Helena Ylänen

Yleisö petti pahan kerran Lasse Mårtensonin uuden ravintolaillan. Se ei tullut paikalle.

Mårtenson sen sijaan piti oman osansa ja julkisti mainion ohjelman: Pelkkä Lasse.

Lasse taisteli sankarillisen voiton, vaikka salin tyhjyys vei pohjan lämmittelykaskuilta. Ilta ei kuitenkaan ollut puheen varassa.

Show on tehty vähistä, mutta hyvistä aineksista. Lattialla ovat Lasse Mårtenson ja trio Esko Linnavalli (piano), Ilkka Willman (basso) ja Esko Rosnell (rummut).

Lasse Mårtenson lauloi vanhoja menestyskappaleitaan ja uusia tuoreita suomennoksia.

Herrat tekivät mitä parhaiten osaavat, soittivat ja lauloivat. Ei mitään juonia tai sketsejä, muutama hyvä huuli ja paljon hyvää musiikkia.

Ilta oli rutinoidun esiintyjän paluu yksinkertaiseen ja tehokkaaseen ravintola-ohjelmaan.

Illan laulut olivat sekä Mårtensonin vanhoja menestyskappaleita, kuten sentimentaalinen Honey, että viimeaikojen hyviä viihdesävelmiä uusin tuorein suomalaisin sanoin.

Pääosa sanoituksista on Lasse Mårtensonin tekemiä, mutta Pertti Reponenkin on ollut mukana. Musiikin on lähinnä sovittanut Esko Linnavalli.

Lasse Mårtenson on itseään korostamaton taitava esiintyjä, joka luo saliin viihtyisän sydämellisen tunnelman.

Tuusulanjärven kaloja uhkaa joukkokuolema

Tuusulanjärven tuhoutuminen jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Nykyinen jätekuormitus on ainakin kolminkertainen järven sietokykyyn verrattuna. Jo nyt veden tila on sellainen, että ankara talvi ja sitä edeltänyt epäedullinen kesä tuhoaa järvestä ainakin kalakannan.

Nämä synkät ennustukset sisältyvät kirjelmään, jonka Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys on lähettänyt Keski-Uudenmaan kunnille. Yhdistys pyytää rahaa Tuusulanjärven hapetuskokeiluun.

Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Juhani Kolehmainen pitää Tuusulanjärven maisemallista suojelua ja järven pelastamista virkistyskäyttöön ensiarvoisen tärkeänä.

Järven tila on joskus loppukesästä niin huono, ettei vesi ole edes uimakelpoista.

Ajokykyä alentavat lääkkeet merkittävä

Varoitusmerkkiä ja -tekstiä ajokykyä alentavien lääkkeiden pakkauksiin vaatii pohjoismainen raittiiseen liikenteeseen pyrkivä järjestö NUAT (Nordisk Union för alkoholfri trafik).

NUAT on jättänyt Pohjoismaiden neuvostolle ja terveysviranomaisille kirjelmän, jossa toivotaan yleisön saavan lisää tietoja lääkkeiden vaikutuksesta liikenteessä.

Varoitusmerkiksi järjestö ehdottaa punareunaista kolmiota, jossa on musta lääkepullo keltaisella pohjalla. Järjestö toivoo merkkiä ja varoitustekstiä muutamaan tuhanteen Pohjoismaissa myytävään lääkkeeseen.

Suomessa myytävistä lääkkeistä noin viiden–kymmenen prosentin on todettu selvästi vaikuttavan ajokykyyn, pääasiassa keskushermoston kautta, kertoi ylilääkäri Juhana Idänpään-Heikkilä lääkintöhallituksesta.

Peruskoulumenoista vain sormituntuma pohjoisessa

Oulu (HS)

Mm. kuljetusten lisääntyminen nostaa kuntien koulutuskustannuksia peruskouluun siirryttäessä. Odotusaikoja, joita Pudasjärven Sarajärven koululaiset käyttävät lasketteluun koulunsa pihalla, lyhennetään, jolloin kyyditysten määrä kasvaa.

Miltei pelkästään sormituntumalla ovat ensi syksynä peruskoulujärjestelmään siirtyvät Pohjois-Suomen kunnat joutuneet tekemään laskelmansa koulumenoista tämän vuoden talousarvioihinsa.

Useimmilla kunnilla ovat laskelmien pohjana aikaisemmat koulumenot, joskin peruskoulun aiheuttamia lisäkustannuksia on pyritty ennakoimaan. Kunnissa epäillään kuitenkin, että tasapainoon päästään vain lisäbudjetein. – –

Opetusministeriön ehdotuksen mukaan elokuun alusta siirtyvät peruskoulujärjestelmään kaikki Lapin läänin kunnat sekä neljä pohjoisinta Oulun läänin kuntaa. Näiden osuus peruskoulun käyttömenoista on kouluhallituksen mukaan vajaat 11 prosenttia.

Yksinäisten miesten asuntola Malmille

Pelastusarmeija aikoo rakentaa yksinäisten miesten asuntolan Malmille Väärämäentie 2:n tontille.

Asuntolaan suunnitellaan tilat 246 miehelle ja henkilökunnalle. Sen kustannukset nousevat vähintäin kuuteen miljoonaan markkaan.

Asuntolan pinta-alaksi tulee 4 700 neliömetriä ja tilavuudeksi 21 000 kuutiometriä.

Yliäänikone TU-144 ehkä Helsingin ilmailunäyttelyyn

Mittava kansainvälinen tapahtuma on ennakkotietojen mukaan tulossa Helsingin ilmailunäyttelystä ensi elokuussa.

Neuvostoliitto tuo todennäköisesti näytteille yliäänimatkustajakoneensa Tupolev 144:n, jättiläishelikopterinsa MI-12 ja täysin uuden, parhaillaan rakenteilla olevan konetyypin.

Myös monista muista maista on tiedossa uusia sotilas- ja siviilikonetyyppejä. Mm. Draken-hävittäjät esittäytyvät ensi kerran yleisölle.

Näyttelyn järjestäjät toivovat Helsingin ilmailumessuista muodostuvan samantapaisen kuin Hannoverissa ja Pariisissa järjestettävät suurnäyttelyt.

Neuvostoliiton panos Helsingin ilmailunäyttelyyn on ennakkotietojen mukaan mahtava. Siihen kuuluu tiettävästi myös yliäänikone TU-144.

Tupakalle korvike

Kaksi englantilaista yritystä on kehittänyt tupakalle korvikkeen. Tupakkaan sekoitettuna se näyttää ja tuoksuu ja maistuu sekä palaa kuin tupakka, mutta on sitä vaarattomampaa. Aineen kaupallinen valmistus ratkeaa lähikuukausina.

Tupakkaan sekoitettava aine valmistetaan selluloosasta. Tupakkatehtaat voivat päättää itse missä suhteessa ne sekoittavat tupakkaa ja uutta valmistetta.

Sillä perusteella määräytyy myös kuinka paljon vaarattomampi uusi yhdistelmä on puhtaaseen tupakkaan verrattuna.

Koonnut Pasi Oikarinen

