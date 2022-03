Kuunari Sigynin entisöinti Valmetin telakalla Suomenlinnassa sujuu vauhdikkaasti. ’Kissanselkä’ on oikaistu, pohja kunnostettu, sisäseinät uusittu.

”Jos hyvin menee, päästään vesille jäidenlähdön aikaan”, työnjohtaja Väinö Viikki sanoo.

Alus rakennettiin parkiksi vuonna 1887, ostettiin Suomeen 1927 ja myytiin Åbo Akademin merihistorialliselle museolle 1939.

Aurajoessa alus olisi lahonnut ilman valtion tukea. Nyt kunnostukseen on saatu eri lähteistä noin 210 000 markkaa.

Viime kesänä Sigyn hinattiin Helsinkiin, ensi kesänä se hinataan takaisin Turkuun merimuseoksi.

Alus on herättänyt suurta mielenkiintoa: Meri kutsuu -näyttelyssä oli historiallista aineistoa, koululaiset käyvät alukseen tutustumassa, USA:sta on tullut ostotarjous, kuvia on pyydetty mm. Italiaan.

Yleisradion nuottaan luvassa jättisaalis

Yleisradion palkkaamat lupatarkastajat alkavat suuren nuotanvetonsa tänään keskiviikkona. Yksin Helsingin kaupungissa on yli 410 000 radio- ja televisiovastaanotinta. Tarkastaja Harald Böök Yleisradiosta arvioi, että näistä runsas viidesosa on luvattomia, noin 5 000 väritelevisiosta yli puolet. Tarkastajat odottavatkin jättisaalista.

Radio- ja tv-lupia tarkastaa 28 poliisia, jotka työskentelevät vapaavuoroillaan. Määrä nostetaan lähipäivinä 40 mieheen. Suur-Helsingin alueella jatketaan postipiireittäin tehtävää haravointia ainakin kahden kuukauden ajan.

”Tarkastukset ovat tavallaan koko yleisradiotoiminnan kivijalka. Vapaaehtoisuudella tai tyhjillä uhkauksilla ei koskaan saada kerättyä kaikkia lupamaksuja”, tarkastaja Book arveli.

Helsinki osti taidetta 8 000 markalla

Helsingin kaupungin taidekokoelmia kartutettiin kolmella Ellen Thesleffin teoksella. Helsingin kaupunginhallitus myönsi kaupungin kuvataidetoimikunnalle 8 000 markkaa kyseiseen hankintaan.

Kuvataidetoimikunnan mukaan ovat useimmat Thesleffin teokset jo ostettu julkisiin kokoelmiin. Toimikunta katsoo, että eräisiin kaupungin julkisiin rakennuksiin, kuten esim. kaupungintaloon tarvitaan tämäntapaista korkeatasoista taidetta.

Kaupunginhallitus oikeutti kuvataidetoimikunnan järjestämään kutsukilpailun suihkukaivoveistoksen hankkimiseksi Myllypuron sairaskodin lähelle.

Kilpailuun kutsutaan kuvanveistäjät Veikko Nuutinen, Laila Hietala, Tapio Junno, Jouko Toiviainen ja Laila Pullinen.

Kilpailun palkintojen yhteissumma on 15 000 markkaa.

Kirjailijan kiertue Ruotsissa alkoi

Tukholma, (Kari Kallio)

Ruotsinsuomalaisen kulttuurin nälkä on huomattava. Kirjailijat Pentti Saarikoski ja Lasse Sinkkonen saattoivat havaita tämän maanantai-iltana Klarateatterissa tilapäisen valtiopäivätalon kellarissa aloittaessaan vajaan viikon tutustumiskierroksensa Ruotsin suomalaisten keskuudessa.

Voittopuolisesti Tukholman suomalaisista nuorista koostunut yleisö eli tiiviisti mukana Saarikosken ja Sinkkosen lukiessa runojaan.

Reijo Frankin työväenlaulut saivat myös lämpimän vastaanoton. – –

Lasse Sinkkosen pyytäessä terveisiä kotimaahan paljastui läsnäolijoiden enemmistön suurimmaksi ongelmaksi Suomen television ohjelmat Ruotsissa. Sinkkonen lohdutti niitä, joiden mielestä suomenkielisten ohjelmien pitäisi olla 90-prosenttisesti työväenhenkisiä, koska 90 prosenttia Ruotsin suomalaisista on työväestöä, muistuttamalla, että ”niin se tahtoo olla Suomessakin, mutta ei se ohjelmissa näy.”

Uuden ajokortin luonnos valmiina

Uusi, kesällä käyttöön tuleva ajokortti on nimensä mukaisesti vain kortti. Tähänastisesta paksuhkosta muistikirjasta luovutaan.

Uuden kortin luonnos on näin sairausvakuutuskortin kokoinen. Väärennösten estämiseksi kortti painetaan Suomen Pankin setelipainossa ja osa merkinnöistä tehdään tietokoneella. – –

Uusien korttien valmistus keskitetään autorekisterikeskukseen, joka samalla alkaa pitää valtakunnallista ajokorttirekisteriä.

Purtsi ja nuoret

Pertti Purhonen on kiinnostunut nuorisokysymyksistä.

Kokoomuksen ehdokkaaksi ensi syksynä pidettäviin kunnallisvaaleihin on valittu Pertti Purhonen, nyrkkeilijä ja kirjankin tehnyt julkkis.

– Aion keskittyä lähinnä sosiaalipolitiikkaan ja siinä nuorisokysymyksiin, kertoi Purtsi. Oma kokemukseni, joka on sekä myönteinen että myös kielteinen, on mielestäni hyvänä pohjana näille tärkeille kysymyksille.

Purtsi ei pidä itseään nykynuorison auktoriteettina, se osa kansaamme kun nuorenee päivä päivältä. Sen sijaan hän pitää urheilijan uraansa edullisena piirteenä ja valitsi kokoomuksen siksikin, että on itse kirjapainoalan yksityisyrittäjä.

Suomen olympiaväki keskitysleirikaupunkiin

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Münchenin olympiakisoihin matkustavat suomalaiset penkkiurheilijat saavat perillä majapaikan, jolla on Länsi-Saksan pahamaineisin osoite.

Pääosa suomalaisista olympiavieraista majoitetaan pieneen Dachaun kaupunkiin, joka koko maailmassa tunnetaan natsi-Saksan ensimmäisen keskitysleirin kotipaikkana.

Natsien veristen rikosten synkkä maine on koko sodanjälkeisen ajan vainonnut dachaulaisia. He toivovat olympiakisojen vihdoinkin vapauttavan heidät menneisyyden mustista varjoista.

Kaupungin edustajat vakuuttivat, että he aikovat tehdä kaikkensa toivottaakseen suomalaiset vieraansa tervetulleiksi ja osoittaakseen tämän päivän Dachaun olevan yhtä viihtyisä kuin Baijerin muutkin pikkukaupungit.

Münchenistä olympiakisojen päämajasta kerrottiin, että Suomeen on myyty tähän mennessä noin 11 500 pääsylippua olympiatilaisuuksiin.

Tiny Tim eroaa kaunopuheisesti

Falsettilaulaja Tiny Timin kaksi vuotta sitten solmittu avioliitto on purkautumassa. Asumusero on vireillä, joskin Tiny Tim sanoo, että hänen vaimonsa Miss Vicky ”aina on hänen oma suloinen enkelinsä”.

Tim sanoi eroamisen johtuvan vaimonsa valokuvamallihaaveista ja siitä, että hän itse on kohta täysin rahaton. ”Minä en usko valokuvamallin uraan. Naisen paikka on kotona”, sanoi Tim, joka on koko avioliiton ajan kutsunut vaimoaan Miss Vickyksi.

Eräät pariskunnan ystävät eivät usko Miss Vickyn haaveiden kohdistuvan niinkään mallinuraan kuin tiettyyn miespuoliseen malliin.

Miss Vicky vihittiin 17-vuotiaana Tiny Timin kanssa suuressa televisioshowssa. Heillä on pieni tytär, Tulip Victoria.

”Rahattomuuteni Miss Vicky tiesi jo naimisiin mennessämme,”sanoi Tiny Tim. ”Rakastan häntä nyt enemmän kuin ennen, hänen vihkisormustaan kannan aina. Eromme ei johdu siitä etten uskoisi häneen. En vain luota paholaiseen, joka on meissä kaikissa”, sanoi kaunopuheinen Tiny Tim. (UPI)

Rudolph Valentinon auto myytiin

Elokuvatähti Rudolph Valentinolle aikoinaan kuulunut ranskalainen avoauto myytiin vanhojen autojen keräilijälle Los Angelesissa maanantaina pidetyssä huutokaupassa 86 000 markalla.

Auto rakennettiin Valentinon häämatkaa varten erikoistilauksesta 49 vuotta sitten. Auto on Avions Voisin Victoria Phaeton ja yhä kiiltävä ja hyväkuntoinen kuin uusi.

Valentino vihittiin vuonna 1923 näyttelijätär, tanssijatar Natasha Rambovan kanssa. Valentino, mykkäelokuvan suuri rakastaja, kuoli 1926. (AP)

Koonnut Jarkko Rahkonen

