Lahden moottoritien pisin valmisteilla oleva silta on yli 260 metriä pitkä. Se valmistuu ensi syksyyn mennessä. Silta on Korson ja Sipoon välillä, missä se yhtyy vanhaan Porvoontiehen.

Lahden moottoritielle rakennetaan kaikkiaan 47 siltaa, joista 13 on jo valmistunut. Tällä hetkellä rakennetaan samanaikaisesti 12 siltaa.

Tekeillä on myös moottoritien pisin silta, jonka on määrä valmistua syksyyn mennessä. Sillalla on pituutta 261,6 metriä.

Pisintä siltaa rakennetaan Korson ja Sipoon välille. Sieltä se yhtyy vanhaan Porvoontiehen.

Kannen valussa käytetään ruotsalaista systeemiä, jota ei ole aikaisemmin Suomessa käytetty, sanoo rakennusmestari Pentti Ovalo. Siinä käytetään hyväksi muottia, joka siirretään aukosta toiseen. Näin säästetään laudoitusta.

Uutta lähes 300 metriä pitkän sillan rakentamisessa on myös pumppausmenetelmä, jota käytetään betonin valussa. Menetelmällä pystytään valamaan yli 30 kuutiota tunnissa.

Siltojen rakennustöihin osallistuu noin 80 miestä, joiden lisäksi on työmaalla 10 rakennusmestaria. Pisimmän sillan kustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa markkaa.

Mannerheimintiellä autojen keskinopeus 65 km tunnissa

Suojatietä osoittavan liikennemerkin pylvääseen kiinnitetty liikennevalvontatutka paljasti autojen ajavan Mannerheimintiellä noin 65 kilometrin keskinopeutta ”parhaiden” päästessä pitkälle yli 70 kilometrin tuntinopeuteen. Kadulla on 50 kilometrin nopeusrajoitus.

Nopeuksia mitattiin keskiviikkoiltana ns. Pohjoisen Hesperiankadun raitiovaunupysäkin kohdalla. Poliisi kertoi paikan olevan onnettomuustilastoissa Mannerheimintien vaarallisimman.

Mannerheimintien levennyksen jälkeen on yliajoissa kuollut kolme tälle raitiovaunupysäkille pyrkinyttä jalankulkijaa. Lisäksi paikalla on sattunut useita lievempiä yliajoja.

Suomalaiset turkikset menestyvät Tanskassa

Suomalaiset minkit tekivät hyvin kauppansa Kööpenhaminassa alkaneessa suomalais-tanskalaisessa turkishuutokaupassa. Valtaosa asiakkaista on Länsi-Saksasta, mutta ostajia on saapunut aina Yhdysvaltoja ja Japania myöten.

Kööpenhamina (STT)

Suomalaiset, siniset ja harmaat minkit myytiin loppuun heti ensimmäisenä päivänä Kööpenhaminan suomalaistanskalaisessa turkishuutokaupassa.

Myyntikauden kolmas huutokauppa avautui kiintein hinnoin. Tilaisuudessa on tarjolla n. 700 000 suomalaista ja 900 000 tanskalaista minkkiä sekä noin 20 000 sinikettua. Näistä kolmeneljäsosaa on suomalaisia.

Huutokauppaan on saapunut lähes kolmesataa ostajaa, mutta määrän odotetaan lisääntyvän jonkin verran jäljellä olevien neljän myyntipäivän aikana. Valtaosa asiakkaista on Länsi-Saksasta myös Yhdysvaltojen ollessa voimakkaasti edustettuna. Kaukaisimmat ostajat ovat Japanista ja Hongkongista.

Saksalaiset kappatehtailijat ostivat suurimman osan sinisistä ja harmaista minkeistä, ja kaikki tarjotut tavarat myytiin kiinteisiin tai vahvistettuihin hintoihin.

Taiwan jää vaille YK:n kehitysapua

New York (Los Angeles Times)

Kaikki YK:n kehitysohjelman Taiwanilla sijaitsevat kohteet tullaan Kiinan painostuksesta lakkauttamaan piakkoin, sanoivat kehitysohjelmaa lähellä olevat lähteet keskiviikkona.

Kiinan kansantasavalta ei tullut automaattisesti kehitysohjelman jäseneksi tullessaan Taiwanin tilalle YK:hon. Peking olisi kuitenkin voinut ottaa paikkansa kehitystoimiston johtavissa elimissä tämän vuoden alussa, mutta vastoin kaikkia ennakko-odotuksia se ei tehnyt niin.

Tämän johdosta Taiwanin kehitysprojekteja toteutettiin edelleen ja vasta Kiinan vastalauseet saivat aikaan lakkautuksen.

Uimakouluun pääsee vasta kouluikäisenä

Pajalahden kansakoulun toisluokkalaiset ovat saaneet kolme ilmaista uintituntia Lauttasaaren yhteiskoulun uimahallissa. Luokalla on jo yksi uimamaisteri ja yhdeksän kandidaattia. Ja lisää tulee. Varmasti.

Pienetkin tahtoisivat uida, vaikka eivät osaisikaan. Uimataidottomia pikkulapsia varten on Helsingissä kahluualtaita mm. Pirkkolan uimahallissa, Töölön urheilutalossa ja Kontulan uimahallissa.

Kaitsija on lapsille välttämätön, sillä yksi hallinvalvoja ei ehdi huomata kaikkea, mitä veden pärskeessä tapahtuu.

Uimaopetusta alle kouluikäisille ei juuri ole. Viime kesänä Helsingin uimakouluihin pyrki 6 000 lasta, joista mahtui vain 2 500. Kaikki olivat vähintään 6-vuotiaita.

Helsingin kansakouluissa uimaopetus pyörii toiselta luokalta lähtien. Ensiluokkalaisillekin on pyritty järjestämään kursseja toukokuun lopulla ja kesän aikana. Mutta myös pienet alle kouluikäiset tahtoisivat oppia uimaan.

Teoriassa uimakouluissa ei ole ikärajaa, mutta käytännössä kyllä: halliopetuksessa ei pienille ole tilaa, ja rannoilla kesäisin järjestettävien uimakoulujen kylmä vesi tahtoo karkottaa pieniä oppilaita.

Kirjastot hyödyllisiä kulutuspoliittisesti

Kuopio (HS)

Kirjastot ovat kulutuspoliittiselta kannalta hyödyllisiä kirjailija Jouko Tyyrin mielestä.

”Jotkut sanovat, että kirjat tulevat kalliiksi. Ellei niitä olisi, tarvittaisiin vapaa-ajan lisääntyessä yhä enemmän kapakoita ja baareja ja se on kalliimpaa yhteiskunnalle", sanoi Tyyri puhuessaan Kuopion kaupunginkirjaston 100-vuotisjuhlassa.

Tom Jones suosittu NL:ssa

Tom Jones on nykyisin kovassa huudossa Neuvostoliitossakin.

Moskovan Kalinin-prospektin varrella sijaitsevan suuren Melodija-musiikkiliikkeen eräs tämän hetken ykköslevyistä on albumi ”Kaikille laulua rakastaville”.

Jonesin lisäksi levyllä esiintyvät Charles Aznavour, Mireille Mathieu ja Engelbert Humperdinck. (STT)

Tiedemiehet syyttivät Kremliä Timesissä

Lontoo (AP)

Viisi neuvostoliittolaista intellektuellia syytti torstaina Times -lehdelle lähettämässään kirjeessä Kremliä siitä, että se suunnittelee uutta kampanjaa toisin ajattelevia johtavia älymystön edustajia vastaan. Kirjeen lähettäjät ovat saaneet maastamuuttoviisumin, mutta he asuvat edelleen Neuvostoliitossa.

Kirjoittajat sanoivat tunteneensa moraaliseksi pakokseen ”ilmaista solidaarisuutemme uusimpien sortotoimien uhreja kohtaan”.

Kirjeen olivat allekirjoittaneet intialaisten kielten asiantuntija Juri Glazov, entinen dokumenttifilmien tuottaja Juri Stein, taidemaalari Juri Titov, matemaatikko Aleksandr Volpin ja matemaatikko Vladimir Gershovitsh.

Glazov karkotettiin Moskovan akatemiasta vuonna 1968 hänen allekirjoitettuaan poliittisen vastalausekirjeen.

Linkovesi otti varman päälle

Tässä starttaa Suomen kaksi parasta sprintteriä Leo Linkovesi (vas.) ja Seppo Hänninen. Maailmanmestari Linkovedestä tuli myös Suomen mestari.

Outokumpu (Voitto Sulander)

Sprinttereiden SM-kisojen toistakin päivää juhlistettiin Suomen ennätyksillä.

Miesten- ja naistensarjojen ylivoimaiset mestarit, Helsingin Leo Linkovesi ja Rovaniemen Arja Kantola, merkityttivät pöytäkirjoihin uudet yhteispiste-ennätykset tuloksin 162,700 ja 182,250.

Linkovedeltä, joka voitti tänäänkin molemmat matkat ajoin 39,7 ja 124,0, odotettiin mainion keskiviikon esityksen jälkeen myös 500 metrin Suomen ennätysaikaan parannusta. Viimeinen kentän pituussuuntaan käynyt tuuli sekä yli 15 asteeseen kohonnut pakkanen asettivat kuitenkin jo omat ulkonaiset esteensä ennätysyritykselle.

Linkovesi sanoi lisäksi: ”Halusin varmistaa mestaruuteni. Sen vuoksi otin 500 metriä torstaina vain varman päälle. Toisin sanoen, etten kaatuisi.”

Koonnut Jarkko Rahkonen

