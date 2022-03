Yleisradion korjattavana ollut ”salainen ase” vastaanotinilmaisin alkaa taas olla kunnossa. Saksasta ostettu ilmaisin mittaa television kuvaputkesta lähtevää värähtelyä jopa 50 metrin päästä.

Lähipäivinä ilmaisimelle valmistuu pitemmälle kehitetty isoveli. Yleisradion työpajassa Vallilassa rakennetaan parhaillaan ilmaisinta, joka erottaa väritelevision lähettämät värähtelyt mustavalkoisesta televisiosta.

Tarkastajat kertovat, että ilmaisinta on käytetty äärimmäisen harvoin. Laitteen olemassaolo on takataskussa oleva valttikortti, jolla tarpeen vaatiessa voidaan taltuttaa hankalaksi heittäytynyt asiakas.

Pian valmistuvalle väritelevisioilmaisimelle uskotaan kuitenkin tulevan enemmän käyttöä. Tarkastajat eivät halua tunkeutua sisälle ihmisten asuntoihin. Ilmaisimella voidaan hienovaraisesti tarkistaa, ettei väritelevisioita katsella halvemmilla luvilla.

Molemmat laitteet otetaan todennäköisesti käyttöön jo perjantain tarkastuksiin.

Keskikokoisen matkaradion kokoisessa ilmaisimessa on osoitin joka paljastaa toimivan television, lisäksi kuulokkeesta kuuluu viheltävä ääni. Radioita ei ilmaisimella voida saada selville.

Radio- ja tv-luvat menevät kaupaksi 8-kertaista vauhtia

Posti- ja lennätinhallituksen radiolupajaostossa laskettiin keskiviikkona 8 363 uutta televisio- ja radiolupaa. Nämä luvat oli maksettu viime maanantaina. Tänään ruvetaan laskemaan tiistain röykkiötä, joka on vieläkin suurempi.

Viime vuonna maaliskuun alkupäivinä laskettiin keskimäärin tuhat lupaa päivässä.

Jaostossa lupia lajittelee tavallisesti vain yksi työntekijä. Keskiviikkona hänen avukseen komennettiin kolme muuta laskijaa.

”Tiistaina lunastettiin posteissa varmasti vieläkin enemmän lupia kuin maanantaina”, kertoi konttoripäällikkö Sakari Holopainen.

Lunastettujen lupien määrä saattaa nousta jo alkuviikon aikana pariinkymmeneen tuhanteen. Luvista suurin osa on ostettu Helsingissä. Helsingissä arvioidaan olevan jopa vajaa satatuhatta luvatonta radiota ja televisiota.

Tehostettu tarkastus lähtee täydellä voimallaan käyntiin keskiviikkoiltana.

Väinö Leskinen kuoli hiihtoladulle

Outokumpu Oy:n johtaja Väinö Leskinen kuoli 55-vuotispäivänään keskiviikkona kesken hiihtoretkensä Helsingissä Lauttasaaressa.

Leskinen, joka oli sodanjälkeisen politiikkamme värikkäimpiä ja kiistellyimpiä hahmoja, oli eduskunnan jäsen vuosina 45-48 ja 51-70.

Ministeri hän oli useita kertoja, viimeksi ulkoministerinä Auran ensimmäisessä virkamieshallituksessa ja Karjalaisen toisessa hallituksessa.

Työpaikaltaan Leskinen lähti keskiviikkona normaaliin aikaan kello 16:n tienoissa. Hänet tavattiin kuolleena kello 17.30.

Bourbonin prinssi ja Francon tyttärentytär vihittiin Madridissa

Madrid, Barcelona (AP)

Noin tuhat poliisia ympäröi keskiviikkona El Pardon palatsia, jossa vietettiin kenraali Francisco Francon tyttärentyttären ja Espanjan kuninkaalliseen perheeseen kuuluvan Bourbonin prinssin Alfonson häitä.

Espanjan 79-vuotias johtaja esitti pääosaa hääseremoniassa johdattaessaan 21-vuotiaan Maria del Carmen Martinez-Bordiun, vanhimman ja rakkaimman lapsenlapsensa El Pardon palatsin kappelissa alttarille, jossa odotti 35-vuotias prinssi Alfonso de Bourbon y Dampierre.

Maria del Carmenin avioliitto Espanjan viimeisen kuninkaan pojanpojan prinssi Alfonson kanssa tuo kuninkaallista verta Francon sukuun. Avioliitto on saanut liikkeelle sitkeitä huhuja prinssin poliittisesta tulevaisuudesta.

Huomattavimpien vieraiden joukossa oli prinssi Alfonson serkku Bourbonin prinssi Juan Carlos, jonka Franco on nimittänyt seuraajakseen.

Pelkät murot eivät riitä aamupalaksi

Meitä houkutellaan käyttämään monenlaisia aamiaismuroja. On sokeroituja ja sokeroimattomia, on maissia ja riisiä, suuria ja pieniä pakkauksia. Tässä sekamelskassa on vaikea tietää, mikä on terveellistä ja mikä ei, ja miten murojen pohjalta rakennetaan aamupala.

Ensimmäiseksi havaitsee pakkausten sekavuuden. On pussia ja pakettia. Kaikki ovat eri painoisia, jonka takia hintoja on erittäin vaikea vertailla.

Täydellinen aamuateria ei perustu murojen varaan — vaikka mainos näin väittäisikin. Aamiaismurot ovat osa kokonaisuutta. Pöytään on katettava lisäksi munaa, maksamakkaraa, maitoa, piimää, juustoa, vihanneksia, marjoja ja hedelmiä. Näillä eväillä vasta selvitään.

Hinta- ja painovertailua helpottamaan on tosin suunniteltu hinta-avain, joka on tarkoitettu juuri tämänkaltaisiin tilanteisiin. Toistaiseksi harva omistaa avaimen, jota aiotaan levittää ostavan yleisön keskuuteen lähikuukausien aikana.

Murojen osalta ei pelkkä pakkaus ja pakkauksen koko saa määrätä ostopäätöstä. Tärkeää on murojen ravintoainesisältö.

Aamiaismurojen käyttämisessä ei toki ole mitään kummaa niksiä. Tavallisesti kaadamme paketista aimo kasan lautaselle ja höystämme ateriaa maidolla.

Silti pelkkiin muroihin pohjautuva aamupala jää melko tyhjäksi, ellei ateriaa täydennetä marjoilla, hedelmillä, tuoremehulla, tuoreilla juureksilla jne. Aamuateriakokonaisuuksia ei ole otettu pakkaustekstin suunnittelussa huomioon. – –

Sokeri ja suklaa eivät sovi aamupöytään. Silti osa aamiaismuroja on kuorrutettu paksulla sokerikerroksella.

Suklaapintaiset maissihiutaleet ovat osoittautuneet keinotekoiseksi tuotteeksi, jonka valmistaja aikoo poistaa markkinoilta.

Merimies ajelehti 6 päivää

Bilbao (Reuter)

Kuusi vuorokautta viettivät yksi suomalainen ja neljä ruotsalaista merimiestä pelastuslautalla ennen kuin heidät pelastettiin Biskajan lahdella.

Espanjalainen kalastuskutteri toi keskiviikkona kotisatamaansa Ondarroaan, Pohjois-Espanjaan, ruotsalaisen Stemson-nimisen rahtilastilaivan viisi miehistön jäsentä. Heidän joukossaan oli Ruotsissa asuva Kari Huttunen.

Miehet olivat pitkästä ajelehtimisesta huolimatta suhteellisen hyvässä kunnossa, viranomaiset ilmoittivat.

Neljän sadan tonnin Stemson upposi kovassa myrskyssä Biskajan lahdella 1. maaliskuuta.

