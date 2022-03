”Eivät voi olla tosissaan”, kauhisteli valokuvaaja näitä malleja, joiden kasvoille Suomen kosmetologien yhdistyksen oppilaat olivat laittaneet fantasiameikin. Vasemmalla on Poppamies, sitten Bloody Mary (hopean ja punaisen sävyinen naamiaismeikki, joka monen mielestä oli hyvin kaunis luonnossa), Kukkaistyttö, jolla oli ihan kuin vesirokko otsassa, Lumihiutale (kuin kasvain silmässä) sekä violetin ja kullan sävyinen Ilotulitus (Ihotulehdus, sanoi kuvaaja).

”Tykkäätkö musta vielä kun heräät?” kyseli Marjatta Leppänen, joka juonsi ja lauloi Suomen kosmetologien yhdistyksen Meikkileikkinäytöksessä sunnuntaina.

Marjatalla oli samat mielessä kuin muillakin katsojilla Inter-Continentalin Ball Roomissa. Miehiä oli kuuden sadan katsojan joukossa kuitenkin niin vähän, ettei vastausta tällä kertaa saatu.

Siihen kysymykseen nimittäin, miltä nainen vaikuttaa, kun hän poistaa irtoripsensä, alusvoiteensa, meikkivoiteensa, poskipunansa, useansävyiset luomivärinsä, silmän rajausviivansa, huulipunansa ja — jos on kyseessä muotihullu — vielä kulmakarvansakin. Eräät kun ajavat omansa pois ja laittavat väriviivan tilalle.

Tosi suomalainen mies kyllä tiedetään huippukonservatiiviksi näissä meikkiasioissa. Vaimon tai heilan pitää kulkea luonnonväreissä, vaikka miehen pää kadulla tai kemuissa kääntyisikin värjätymmän olennon suuntaan.

Tästä syystä ilmeisesti kosmetologit yleensä ovat naisia, uskoisin.

Naiset ovat liittoutuneet yhteen keksiäkseen toinen toistaan ovelampia ehostuskeinoja, niin ettei miesparkamme kovin helposti näkisi näitä Potemkinin kulisseja.

Svetlana Allilujevan viimeinen pakopaikka

Svetlana Allilujeva-Petersille, Josef Stalinin tyttärelle elämä on ollut sarja pakoja.

Hemmoteltua elämää Kremlin ensimmäisessä perheessä seurasi kausi kuuluisana yksityiskansalaisena, jonka edesottamuksia Neuvostoliiton uudet hallitsijat tarkkailivat ja epäilivät.

Vuonna 1967 Svetlana jätti aikuisiksi kasvaneet poikansa ja tyttärensä Moskovaan ja pakeni Yhdysvaltoihin, outoon ja uuteen elämään.

Ja äskettäin kävi sitten ilmi, että rouva Peters oli herkeämättömässä rauhan etsinnässään taas polttanut sillat takanaan.

Tympääntyneenä Taliesinin arizonalaisen arkkitehtikommuunin tukahduttavan autoritaariseen elämään hän siirtyi pikku tyttärensä kanssa asumaan omaan taloonsa vietettyään arkkitehtimiehensä kanssa kommuunissa 22 kuukautta.

”Minusta perhe on yhteiskunnan perusyksikkö”, hän kertoi lähtönsä jälkeen.

”Uskon yksityisomistuksen oikeuteen. Taliesinissa oli kaikki yhteistä... Kaikki jaetaan muiden kanssa tuloja ja ruokaa myöten. Kaikki, myös lapset tekevät työtä. Juuri sen vuoksi minä lähdin pois Neuvostoliitosta.”

Svetlana on taas pakomatkalla etsien yhä rauhan satamaa, missä kukaan ei yrittäisi määräillä hänen elämästään. (Newsweek)

Svetlana Allilujeva Peters.

Pääkaupunkiseudun kunnat kuin neljä iloista rosvoa

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan (YTT) suosituksen mukaan seudun keskimääräisenä väestönkasvuna pitäisi vuosina 1972—76 olla 15 000—16 000 henkilöä.

Kuntien asuntotuotanto-ohjelmat ylittävät kasvunormin kuitenkin koko viisivuotiskaudella 23—28 000 hengellä eli 31—38 prosentilla.

”Tuntuukin siltä, että pääkaupunkiseudun alue Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat yksi kokonaisuus, neljä iloista rosvoa, jotka ovat ahneina saaliinjaolla”, arkkitehti Tapani Launis sanoi.

Launis alusti keskustelun aiheesta ”Pakkosiirtolaisten kauppala” Vantaan kulttuuritapahtumassa. Alaotsikkona oli ”Kehitysalueiden ja kasvukeskusten ongelmat”.

Hän painotti erityisesti: ”Jos ei Helsingin ja koko Etelä-Suomen kehitystä vihdoin saada kuriin, Suomessa ei ole aluepolitiikkaa eikä kehitysaluepolitiikkaa.”

Kehitysmaakunnat potevat kasvukipuja

Jyrki Maunula

Rajuna jatkuva muuttoliike valtakunnan alikehitysalueilta rintamaille ei ole kitkatonta virran kummassakaan päässä.

Lähtöpaikkakunnilla hirvitellään parhaan työvoiman menettämistä, seutukuntien siten tapahtuvaa kaikinpuolista köyhtymistä, takaperoista kehitystä, tulevaisuudettomuutta.

Uuden väestön saapuminen, mutta ennen muuta horjuva kauttakulkuliike asettaa puolestaan kasvumaakunnat erittäin vaikeiden investointiongelmien eteen.

Ne ovat hyvin tyytymättömiä valtiovallan tähänastiseen asenteeseen: tukitoimia uuden väen asuttamiseksi ei ole juuri tehtävissä.

Kolmantena osapuolena ovat muuttajat itse. Heillekään siirtyminen ei ole ollut käytännössä pelkkää riemujuhlaa. Viihtyisyyden saavuttaminen oudoilla, joskus vihamielisiksi koetuilla seuduilla on vaikeata.

Pahimpana kantona kaskessa näyttää olevan pysyvän kodin saavuttamattomuus. Ilman kotia asettuminen koetaan mahdottomaksi.

Nuorten talvikisoista suuntaa koulutukseen

Lähes kaksisataa nuorta mäkitoivoa kiipesi vuorollaan torniin Hyvinkäällä, jonne nuorten talvikisojen päätapahtumat keskittyivät sunnuntaina.

Nuorten talvikisat 1972 olivat täysosuma.

Valtava innostus — talven aikana noin 130 000 osanottajaa — vaikutti: Suomen hiihdon tulevaisuuden rakentajat heräsivät Alavudella ja Hyvinkäällä.

”Nuorten koulutuksen suunnittelijoille nämä kisat antoivat paljon ajateltavaa”, sanoi hiihtoliiton koulutuspäällikkö Erkki Jääskeläinen loppupontenaan.

Ponsi syntyi Alavudella nuorisovalmentajien kanssa käytyjen pitkien keskustelujen jälkeen. Keskustelujen, joissa ilmeni, ettei valtakunnan vahvimpiin kuuluvan erikoisliiton, hiihtoliiton, budjetissa ole varoja nuorten jatkokoulutukseen.

Jääskeläinen uskoo, että hiihtoliiton ja Helsingin Sanomain järjestämät talvikisat vaikuttavat liiton johtoon myönteisesti.

”Jos ja kun saamme varoja, kutsumme jo ensi kuussa A-valmentajia koulutustilaisuuteen ja toukokuussa parhaiten menestyneitä hiihtäjiä leirille.”

Siellä luodaan pohjaa tulevaisuudelle.

Nuorten talvikisojen ylivoimaisin voittaja oli Harri Blumén. Alle 14-vuotiaiden yhdistetyn voitto tuli lähes 20 pisteen erolla. Miltei yhtä ylivoimainen Harri oli mäenlaskussa.

Ennätykselliset kertoimet Käpylän hankiraveissa

Käpylän Hankiravien ensimmäisessä lähdössä nykäisi Erkki Mäkisen ajama Velho jo startissa pitkän etumatkan muihin. Ennakkosuosikki Eri Teräs nousi loppusuoralla toiseksi, mutta Velho oli jo tavoittamattomissa.

Käpylän Hankiraveissa sunnuntaina oli totalisaattori joka suhteessa ennätyksellistä.

Kaksoisveikkauskertoimet nousivat useissa lähdöissä varsin korkeiksi; rajuimman yllätyksen aiheutti toisen lähdön voittaja Ia Fines, joka yhdessä Nobelin kanssa nosti kertoimen vuoden tähän astiseen ennätyslukemaan 1008,60.

Viisi onnellista sai kahden markan panoksellaan hieman yli kaksi tuhatta markkaa.

Ennätystään huimasti parantanut Puk Valentine sai voittaessaan huippukertoimen 150,53.

Myös totalisaattorin kokonaisvaihto ylitti reilusti talven edelliset lukemat ja oli 155.066 markkaa.

”Tuonne sitä kun kerran vielä pääsisi”, ajattelee nuori Ann-Mari tallialueen aidan takana. Ja miksi ei pääsisi; ohjaksissa on tänään naisia hyvin paljon.

Chelsean jalkapallojoukkue nousi Englannin pop-listalle

Chelsean jalkapallojoukkue oli viikon yllättäjä Englannin äänilevyjen myyntitilastossa.

Joukkueen esitys ”Blue is the Colour” nousi listalla seitsemännelle sijalle. Kappaleen nimi tulee joukkueen laivastonsinisestä peliasusta.

Don McLeanin nostalginen ”American Pie” nousi ykköseksi sivuuttaen Chicory Tipin ”Son of my Fatherin”.

Myös Michael Jacksonin ja Paul Simonin kappaleet ovat edelleen nousussa. Jacksonin ”Got to be there” nousi neljä sijaa samoin kuin Simoninkin ”Mother and Child Reunion”.

Parin kuukauden poissaolon jälkeen rynnisti New Seekers -lauluyhtye taas kohti myyntitilastojen huippua. Yhtyeen kappale ”Beg, steal or borrow” oli edellisellä viikolla 20. ja nyt kahdeksas.

Kappale on Englannin edustussävelmä Eurovision laulukilpailussa Edinburghissa tämän kuun 25 päivänä.

Kuukauden ajan Yhdysvaltojen myyntilistan kärjessä ollut Nilssonin ”Without you” löysi vihdoin parempansa. Neil Young ja kappale ”Heart of Gold” nousi ykköseksi ja Nilsson putosi neljänneksi.

Pinnalla on mm. Katri-Helena MTV 1:ssä klo 21.30 alkavassa viihdeohjelmassa.

Taiteelliset ihmiset muistavat unensa

Edinburghin yliopistossa ovat psykologit suorittaneet kokeita, jotka viittaavat siihen, että taiteelliset ihmiset muistavat unensa paremmin kuin tieteellisiä taipumuksia omaavat.

Koehenkilöinä oli tiedemiehiä ja taiteilijoita ja kokeita suoritettiin viitenä yönä. On helppo sanoa, milloin ihminen näkee unta, sillä hänen silmänsä liikkuvat hyvin nopeasti suljettujen luomien alla ja tämä voidaan havaita eräällä laitteella.

Niinpä koehenkilöt herätettiin heti unennäön jälkeen ja heitä pyydettiin kertomaan unensa.

Taiteilijat pystyivät kuvailemaan paljon useampia unia kuin tiedemiehet, vaikka unien määrä oli molemmilla ryhmillä sama.

Tästä voidaan arvella, että tiedemiehet ovat emotionaalisesti estyneempiä, ja koska luonteen emotionaaliset puolet ovat tukahdutetut, on kyky loogiseen ajatteluun vahvistunut. (BIS)

Ihmeolio Suomesta

Lääketieteen kandidaatti Matti Kolua pidetään miltei arktisena ihmeoliona La Grossen kaupungissa Wisconsinissa.

Silmälääkäriksi aikova Matti Kolu opiskelee Helsingin yliopistossa, mutta on tällä hetkellä parin kuukauden harjoituskurssilla kuuluisassa Gundersenin klinikassa.

La Grossen asukkaat palelevat parin asteen pakkasen kourissa.

Klinikalta Suomeen lähetetyssä kirjelmässä hämmästellään ihastelevin äänensävyin maanmiestämme Matti Kolua, joka ei näytä olevan millänsäkään kaupungin ennätyspakkasista.

”Matti kulkee asunnon ja klinikan väliä paitahihasillaan”, kerrotaan suurena uutisena.

Suomalaista syntyperää pidetään ainoana selityksenä moiselle urheudelle ja kylmänkestämiselle.

Perinteiseksi muodostunut Me Naiset -lehden muotishow alkaa kiertää Suomea. Ensimmäinen esityspaikka on Rovaniemi ja seuraava Oulu. Helsinkiläiset saavat nähdä Lenita Airiston suunnitteleman ja vetämän shown tämän kuun lopulla. Mukana on 34 suomalaista vaatetehdasta, kolme kenkätehdasta ja viisi laukkutehdasta.

Koonnut Kari Lankinen

