Vain pari autoa on uhmannut Arvo Väisäsen pysähtymismerkkiä Keravan Tuusulantiellä, joka on liikenteen vilkastuessa käynyt jalankulkijoille vaaralliseksi.

Yli 1 000 allekirjoituksen kirjelmä lasten koulutien vaaroista johti Keravalla nopeasti tulokseen. Kaupunginhallitus palkkasi Yli-Keravan koulun kohdalle tietyiksi ajoiksi liikenteen valvojan, joka opastaa lapset yli vaarallisen Tuusulantien. Kaupungin rakennusvirasto ehdottaa tutkimusta liikennevalojen tarpeellisuudesta.

Opettaja Eila Kiuru Yli-Keravan koulusta kertoi, että sysäyksen vanhempien puuttumiseen koulutien vaaroihin antoi viime syksynä sattunut onnettomuus. Koululainen loukkaantui koulun edessä suojatiellä.

Onnettomuus ei ollut ensimmäinen.

Keravan keskustan halkaisevan Tuusulantien liikenne on viime vuosina lisääntynyt hyvin voimakkaasti. Liikenne ruuhkaantuu Tuusulantielle, sillä rautatien kahtia jakaman Keravan yhdistää vain yksi ylikulkusilta. – –

Yli-Keravan koulun opettajat ovat helpottuneita, kun lämmittäjä Arvo Väisänen tulee kaksi kertaa päivässä ’luotsaamaan’ lapsia yli vilkasliikenteisen Tuusulantien.

Kansanedustajat puhuivat palkoistaan

Kansanedustajat pääsivät puhumaan omista palkoistaan tiistaina eduskunnassa. Suunniteltu korotus tyrmättiin kaikissa puheenvuoroissa mm. ”häpeällisenä, äänestäjien pilkkaamisena ja keinotekoisena”.

Liberaalien Olavi Borg sai viimeisen sanan: ”Puheenvuoroista käy kiistattomasti ilmi, että tämä on herkullinen pala tehdä propagandaa.”

Kansanedustajien palkoista teki esityksen Auran virkamieshallitus. Tiistaina asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Korotuksen hyväksyminen merkitsisi kansanedusajan kuukausipalkkaan lisää heti lähes 300 markkaa eli palkan nousua lähes 3 400 markkaan kuukaudessa.

Borg ehdotti, että kansanedustajien palkat sidottaisiin normaaliin palkkajärjestelmään siis virkamiespalkkoihin.

Show käy hepreaksikin

Tasan kymmen vuotta sitten Marinon Rung lauloi Tipitiitä. Nyt hän laulaa pääasiassa hepreankielisiä kansanlauluja vähintään yhtä hyvällä menestyksellä.

Kansanmusiikki on päivän iskusävel. Yhtä hyvin koti- kuin vierasmaalainen. Kaustista kaupataan kaikissa mahdollisissa kansissa ja purkeissa. Viktor Klimenkon slaavilaisuus menee kansaan kuin tyhjää vaan.

Uusin yrittäjä kansanmusiikin kaidalla polulla on Marion Rung. Sävelet tulevat Israelista ja esityspaikkana on Kalastajatorppa parin viikon ajan.

Ohjelmiston nimeksi on valittu shalom, rauha. Sama kuin Marionin tuoreen Ip-levynkin nimi. Kappaleet eivät kuitenkaan rauhaa erityisemmin julista. Suurin osa on perinteellisiä hepreankielisiä kansanlauluja, rytmikkäitä ja melodisia. Mukana on myös yksi ruotsinkielinen ja englanninkielinen laulu.

Hepreankieliset laulut sujuvat Marionilta mukavasti. Sovitukset ovat huolellisia ja Antti Hyvärisen kolmimiehinen yhtye antaa tosi tukevan taustan tulkinnoille. Toisin on ”Sång om frihet”- ja ”Go tell it on the mountain” -kappaleiden laita.

Pelko teeman kestämättömyydestä on kuitenkin ollut täysin turha. Yleisön innostusta pari hepreankielistä laulua lisää tuskin olisi mihinkään muuttanut. – –

Suomalaisia laulajia tuntuu jatkuvasti vaivaavan varman päälle pelaaminen. Yleisöä on miellytettävä keinolla millä hyvänsä. Samalla usein tingitään esityksen persoonallisesta panoksesta.

Tämä tuntuu erityisen kummastuttavalta Marionin kohdalla. Hänellä uskoisi riittävän kanttia tehdä loppuun saakka persoonallinen show. Tällä kerralla se jo melkein onnistui.

Freddy ja Fredi

Saksalaista koti-ikävää mainiolla tavalla kitaransa kanssa takavuosina tulkinnut ja edelleen esiintyvä Freddy on täällä.

Yhdessä suomalaisen kollegansa Fredin kanssa tehdään ohjelmaa sekä Saksan että Suomen televisioille.

”Die Gitarre und das Meer” lienee Freddyn suosituimpia numeroita. Hän on myös tehnyt muutamia filmejä.

Frankfurt sai uuden jättiläislentoaseman

Länsi-Saksan liittopresidentti Gustav Heinemann ”käynnisti” tiistaina nappia painamalla Frankfurtin uuden lentoaseman, joka on Euroopan uudenaikaisin ja kolmanneksi suurin Lontoon ja Pariisin jälkeen.

Uusi lentoasema on jopa paria numeroa liian suuri, sillä se pystyy vuosittain hoitamaan 30 miljoonaa lentomatkustajaa eli 100 000 joka päivä. Vielä viime vuonna Frankfurtin kautta kulki vain kymmenen miljoonaa matkustajaa.

Uutta lentoasemaa rakennettiin seitsemän vuotta – se oli välillä Euroopan suurin rakennustyömaa – ja se on toistaiseksi tullut maksamaan 1,4 miljardia Suomen markkaa.

Lapsi ei ole matkalaukku

Nuoria pyrkijöitä on tällä hetkellä paljon. Vanhempi joutuu juoksemaan entisiä kovempaa. Tarmolla ajaa Ralf Friberg ruotsinsuomalaisten asiaa. Suomen opiskelu on Ruotsiin muuttaneelle lapselle koko elämän kannalta tärkeää, sanoo Friba.

Joskus tuntuu siltä, että siirtolaiset käsittelevät lapsia kuin matkalaukkuja. Viime aikoina on tutkittu Ruotsissa olevien suomalaislasten kehitystä ja todettu niiden, joilla ei ole tilaisuutta opetella suomea, jääneen jälkeen muista, sanoo siirtolaisasiain neuvottelukunnassa oleva kansanedustaja Ralf Friberg.

Friba toivoo, että lapsiperheet olisivat todella huolissaan tuosta kysymyksestä. Jollei koskaan opi yhtä kieltä kunnolla ei opi sitten mitään muutakaan.

Ja kyllähän me kaikki tiedämme miten tukalaa on kun ei pysty sanomaan mitä ajattelee. Siksi kai usein emme pysty edes ajattelemaan mitä sanomme.

– Lähivuosina tarvittaisiin Ruotsiin lisää suomalaisia opettajia. Kun meilläkin on peruskoulu-uudistus menossa, jää tuo määrä varmasti vajaaksi, epäilee Friba.

Joissakin piireissä liikkuvat puheet siitä, että Ralf Friberg olisi pyrkimässä STT:n toimitusjohtajaksi sitten kun paikka vapautuu, eivät ole totuuden mukaisia.

– Johan se olisi poliittisestikin lähes mahdotonta, sanoo Friba, joka on niin nokkela, että osaa ilkeillä yhtä sujuvasti kahdella kielellä.

Satakuntalaisia ei kiinnosta sienenpoiminta

Satakuntalainen maanviljelijä tulee niin hyvin toimeen, ettei hänen tarvitse poimia sieniä metsistä. Nurjamielinen suhtautuminen on jättänyt maakunnan valkeaksi läiskäksi sienikartassa. Suomen 229:stä koulutetusta sienineuvojasta toimii Satakunnassa vain yksi.

Maisteri Kalevi Pohjola Turun yliopiston kasvitieteen laitokselta totesi Kullaalla maatalousneuvojille puhuessaan, ettei Satakunta sienien tuotossa ole olennaisesti heikompi kuin muukaan Suomi.

Satakunnan 4 H-piirin toiminnanjohtaja, agronomi Matti Kokkomäki pitää osasyynä satakuntalaisten suhtautumista sieniin ylipäänsä, ”Satakunnassahan ei sieniä syödä. Poimimisen organisointi on ehkä siksikin retuperällä”.

Imatran keskustalle luodaan uutta ilmettä

Uusien liikenneväylien rakentaminen muuttaa Imatrankosken ilmettä oleellisesti. Vanha "Napin kulma" katoaa, kun Skutnabbin liiketalo puretaan lähiaikoina. Edessä oleva liikenteellisesti hankala liikenneympyräkin katoaa parin vuoden kuluessa.

Vanha ”Napinkulma” Imatrankosken keskustassa on pian historiaa. Kevään ja kesän aikana rakennettavien uusien liikenneväylien tieltä puretaan vanha Skutnabbin liiketalo ja sen vieressä oleva Suvanteen talo.

Näin katoaa kappale perinteistä Imatraa ja ”kulmien” tienoot saavat uutta ilmettä.

Alkoholiton olut myyntiin

Alkoholittoman oluen markkinointi on alkanut maassamme. Sitä tuotetaan Sveitsissä ja myydään kolmasosa litran kertakäyttöpulloissa. Myynti aloitetaan Etelä-Suomessa ja laajennetaan kevään kuluessa koko maahan. – –

Määrittelyn mukaan Suomessa saa myydä alkoholittomana olutta, joka sisältää vähemmän kuin 0,5 painoprosenttia alkoholia. Nyt markkinoitavan tuotteen sisältämä määrä 0,45 prosenttia on sama kuin useissa luonnonmehuissa.

Maahantuottajan mukaan alkoholiton olut maistuu normaalilta oluelta.

Inflaatiovakuutus ällistytti pankkeja

Rahat inflaatiolta suojaava vakuutus on lyönyt pankkimiehet ja viranomaiset täydellisesti ällikällä.

Vakuutuksen julkisti tiistaina vakuutusyhtiö Kaleva. Se ilmoittaa vakuutuksen turvaavan markat inflaatiolta. Lisäksi vakuutuksesta maksetaan 2,5–4 prosenttia korkoa.

Kaleva itse ilmoittaa uuden ns. indeksisäästövakuutuksen kilpailevan säästäjien varoista nimenomaan obligaatioiden ja sijoitusyhtiöiden kanssa. – –

Käytännössä uuden vakuutuksen ottaja menettelee kuin pankkitallettaja: hän sitoutuu tallettamaan vakuutusyhtiöön 500 markasta ylöspäin 3–12 vuodeksi. Haluttaessa rahat voi nostaa puolentoista vuoden irtisanomisajalla.

”Soveltuvat” oppikirjat

Paasion hallituksen nimittämä oppikirjaneuvottelukunta on uusin ilmaus puolueiden kyltymättömästä halusta painaa oma eskonpuumerkkinsä kaikkeen.

Neuvottelukunnan tehtävänä on ”opetusmateriaalien soveltuvuuden selvittäminen”: lisäksi se ”antaa lausuntoja materiaalituotannon kehittämisestä sekä valmisteilla olevasta ja valmiista opetusmateriaalista”.

Tehtävät on siis määritelty niin väljästi, että on vaikea arvata, miten neuvottelukunta käytännössä toimii. Mutta jo se, että neuvottelukuntaan on nimetty nimenomaan puolueiden edustajia – eikä eri opetusalojen asiantuntijoita – herättää monia kysymyksiä.

Kun tarkoituksena tuntuu nyt olevan, että eduskunnan voimasuhteiden on vaikutettava oppikirjojen sisältöihin, on tästä ajatuksesta johdonmukaisuuden vuoksi pidettävä kiinni jatkossakin. Toisin sanoen: kun vaalit muuttavat puolueiden voimasuhteita eduskunnasta, on valittava uusi oppikirjaneuvottelukunta, julistettava pannaan kaikki vanhan neuvottelukunnan hyväksymät oppikirjat ja pakotettava opiskelijat hankkimaan uudet kirjat, jotka soveltuvat eduskunnan uusiin voimasuhteisiin.

Kuopio säilyttää rännikadut

Ensimmäistä uuden keskustan asemakaavan mukaista ns. rännikatujen luonteen säilyttävää rakennuskompleksia suunnitellaan Kuopion keskustaan.

Keskusta on vielä rakennuskiellossa, koska uusi asemakaava ei ole vielä lopullisesti valmistunut. Rakennushanke vaatii sisäasiainministeriön poikkeusluvan.

Keskustan asemakaavan perusajatuksena on säilyttää Kuopion kuulut rännikadut vain seitsemän metrin levyisinä väylinä ja niiden varteen ei saa rakentaa kuin kaksikerroksisia taloja. Kaduista osa on tarkoitus säilyttää myös jalankulkukatuina.

Keskustan asemakaavasuunnittelija, arkkitehti Erik Kråkström ja Kuopion kaupunginhallitus puoltavat rakennussuunnitelmia.

Keskustaan suunnitellaan nyt lääkärikeskusta, joka tulisi kaksikerroksisena rännikadun Koljonniemenkadun varteen ja nelikerroksista asuintaloa, mikä tulisi samalle tontille yhden pääkaduista eli Vuorikadun varteen.

Turun sosiaalitoimistoon turvalaitteita

Kaasusumuttimet, hälytyslaitteet tai muut turvallisuustoimet katsoo Turun kaupungin sosiaalilautakunta tarpeellisiksi sosiaalitoimistossa, jossa työskenteleminen on lautakunnan mielestä osoittautunut suorastaan vaaralliseksi.

Sosiaalilautakunnalle antamassaan lausunnossa sosiaali- ja terveysministeriö ei kuitenkaan suosittele kaasusumuttimien käyttöä, vaan pitää tarkoitukseen sopivia hälytyslaitteita riittävinä takaamaan henkilökunnan turvallisuuden.

Turun kaupungin sosiaalilautakunta pitää turvatoimia tarpeellisina, koska toimistossa käy päivittäin hyökkäävästi ja jopa väkivaltaisesti käyttäytyviä asiakkaita.

— Virkailijat joista useimmat työskentelevät yksin huoneissaan, saavat vähän väliä väistellä lenteleviä esineitä, joskus jopa ikkunaan heitettyä kirjoituskonetta ja puhelinta, kertoi sosiaalijohtaja Erkki Lehto.

Kalotin rauhanpäivät Rovaniemellä 1973

Neljän maan kalottialueen rauhanpäivät pidetään kesällä 1973 Rovaniemellä. Heinäkuussa pidettävästä kolmipäiväisestä kokouksesta päätettiin Suomen, Neuvostoliiton, Ruotsin ja Norjan kalottitoimikuntien kokouksessa Rovaniemellä. Aiemmin kokouksia on pidetty neljästi, viimeksi Ruotsissa Luulajassa.

Päivien päätilaisuutena on rauhankonferenssi. Erikseen pidetään nuorison, maa- ja metsätalouden, poronhoitajien, geologien, ekologien ja ammattiyhdistysväen kokoukset. Viihdepuolena on koskikisat Kemijoella.

Kokoussuunnitelmia esittelivät tiistaina Helsingissä Suomen kalottialueen rauhan ja ystävyydentoimikunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Väyrynen, varapuheenjohtaja kansanedustaja Jouni Mykkänen ja Suomen rauhanpuolustajien pääsihteeri kansanedustaja Mirjam Vire-Tuominen. – –

Neuvostoliitossa ollaan erittäin kiinnostuneita tällaisista eri kansalaisjärjestöjen joukkotapaamisista. Tällainen toiminta edistää kansainvälisen jännityksen lieventämistä ja lujittaa Euroopan turvallisuutta.

Ulster räjähti taas

Pommit räjähtelivät ja pyssyt paukkuivat jälleen kerran Pohjois-Irlannissa tiistaina, kun kolmen päivän aselepo loppui. Ainakin kaksi ihmistä sai surmansa.

