Sukset pölyttyvät kaupoissa

Kevättä etsimään lähtivät useat helsinkiläiset maanantaina.

Talvikengät vaihtuivat kumisaappaisiin ja matka suunnattiin rannoille tai Tuomiokirkon portaille.

Kevään tulon ovat ulkoilijoiden lisäksi huomanneet ainakin urheiluvälineiden myyjät. Sukset ja luistimet keräävät pölyä hyllyillä, samalla kun polkupyörät ja venetarvikkeet ovat alkaneet käydä kaupaksi.

Kauppatorilla liikkui huomattavasti enemmän ihmisiä kuin edellisinä päivinä. ”He eivät kuitenkaan ostaneet mitään, kävelivät vain”, valitteli eräskin myyjä.

Aurinko sulatti lumet vedeksi Helsingissä maanantaina. Viisaat auringonpalvojat panivatkin kumisaappaat jalkaansa ja pitivät lakit visusti päässään, sillä tuuli oli melkoinen.

Lumi suli Tuomiokirkon portailta, mutta jätti vielä märkiä läikkiä sinne tänne. Muutama kymmenen rohkeaa paistatteli portailla auringon lämmössä ja kevättuulen tuiverruksessa.

Portailla käväissyt oik. kand. Heikki Niskakangas sanoi, että kevään tulo masentaa mielen: ”Lumen alta paljastuvat liat ja roskat. Samalla huomaa ne lukemattomat asiat, jotka ovat jääneet tekemättä.”

Puhtaanapitolaitos sai maanantaina ylimääräistä työtä. Lumen alta paljastui monenlaista roskaa ja likaa. Kiireet eivät estäneet kuitenkaan pientä lepohetkeä auringossa.

Tavat tutkittu

Nelisenkymmentä meikkisarjaa kilpailee suomalaisen sydämestä ja kukkarosta tällä hetkellä.

Suurin osa kaunisteista on valmistettu ainakin osittain kotimaassa, sellaisenaan tuodaan ulkomailta vain vajaa kolmannes.

Viime vuosi näytti aikaisempaa paremmalta kotimaiselle kosmetiikka-alalle. Alkuvuoden kulutus kasvoi yhdeksän prosenttia.

– –

Suomalaisten kosmetiikan käyttö tutkittiin vuonna 1970. Ja näin kaunistui 15 vuotta täyttänyt keskiarvo-suomalainen:

– Joka toinen mies käytti deodoranttia, naisista neljännes tuli toimeen ilman. Vuodessa kului vajaat kaksi deodoranttia.

– Hiusshampoo oli tuttu neljälle viidestä, naiset käyttivät sitä miehiä useammin.

– Kaksi kolmasosaa pesi hampaansa tahnalla. Hammasharjan keski-ikä oli kolmisen vuotta.

– Yli 40 prosenttia naisista punasi huulensa, joka kolmas lakkasi kyntensä.

– Kaksi kolmesta miehestä käytti partavettä.

– Vuoden liat puhdistuivat neljällä sadan gramman saippualla.

Tölkit ja purkit kävivät viime vuonna kaupaksi edellisvuotta paremmin. Lamakausi ei niin ollen nipistänyt kauneusbudjetteja juuri lainkaan.

Ranskalainen on Euroopan suurin lihansyöjä

Pariisi (Los Angeles Times – Don Cook)

Ranskalaiset ovat Euroopan suurimpia lihansyöjiä. Ruotsalaisilla on eniten televisioita ja puhelimia. Norjalaiset käyttävät eniten sähköä. Länsisaksalaisen henkilökohtaiset tulot kasvoivat puolestaan eniten viime vuonna.

Tiedot paljastuvat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n tuoreimmista tilastoista. Tilastot koskevat järjestön 23 jäsenmaata.

Yhdysvallat johtaa odotetusti useimmissa kohdissa alkaen keskitulosta, joka oli 4790 dollaria henkeä kohden.

– –

Puhelimia on amerikkalaisilla ylivoimaisesti muita enemmän eli 567 puhelinta tuhatta asukasta kohti.

Joka toinen ruotsalainenkin omistaa puhelimen. Sveitsissä puhelimia on 457 tuhatta kohden ja Kanadassa 411 tuhatta kohden. Suomessa on vain 137 puhelinta tuhatta asukasta kohden.

– –

Ruotsi johtaa myös Euroopan autotilastoa, joskin Yhdysvallat, Kanada ja Australia voittavat Ruotsinkin autojen määrässä asukasta kohden.

Ruotsissa on henkilöautoja 275 tuhatta asukasta kohden.

Suomi on tilaston jumboja; meillä tuhat asukasta ajelee 137 autolla.

Postin lauantaikanto

Palvelusten määrän ja laadun heikkeneminen ei kehittyneessä yhteiskunnassa yleensä saa tulla kysymykseen.

Juuri näin kuitenkin on käynyt postin jakelussa.

1920-luvun Helsingissä pidettiin ”kipeänä” epäkohtana, että eräissä osissa kaupunkia posti kannettiin kotiin vain kahdesti päivässä.

Nyt posti kannetaan joinakin arkipäivinä kerran päivässä ja lauantain ainoasta kannosta on suuri osa postista jätetty pois.

Sitä paitsi postin kulku on viime vuosina kaikista rationalisointitoimista huolimatta muutenkin selvästi hidastunut.

Avonaisten kirjeiden ja painotuotteiden jättämistä pois lauantaikannosta on perusteltu sillä, että monet yritykset ovat lauantaisin kiinni. Samaa perustelua on käytetty myös pyrittäessä lopettamaan koko lauantaikanto.

Postinkantajat tarvitsevat toki viisipäiväisen työviikkonsa, mutta se ei saa riittää syyksi lauantaikannosta luopumiseen.

Monilla palvelualoilla on sama pulma hoidettu menestyksellisesti.

Katson maalaismaisemaa...

Maija Hollmen-Bärlund

Istuvan ihmisen (Homo sedens) tuntee lähinnä suuresta takapuolesta, kärsivästä ilmeestä ja huonosta ruoansulatuksesta.

Matkalle lähtö johonkin eksoottiseen seutuun on istuvan ihmisen pelastus. Otetaan vaikka Itä-Suomi ja lennetään sinne.

– –

”Antakee rouva miulle tuo turkki”, sanoo kuvankaunis mustalaisnainen aseman odotushuoneessa.

”Mutta kun se on niin huonokin...” sanon minä.

”Lämmin kuitenkin.”

Tuossa tyrmättiin jo yksi kaupunkilaisuuden ikävä piirre. Vaatteen käyttö ja tarkoitus on maalla toisenlainen. Turkki on maalla hyvä, kun se on lämmin kylmällä.

Kaupungissa turkki voi olla kylmä lämpimälläkin, noin kuvaannollisesti.

Karviolla on oma krouvinsa osuuskaupan vieressä. Siellä on vierekkäin vanha urkuharmoni ja levyautomaatti. ”Soleil, soleil” huokailee Lea Laven. Vitivalkotukkainen lapsi lähestyy pöytää.

”Tännää on haatajaiset”, hän sanoo tutkien istujaa vedenvärisillä silmillään.

”Jaa, kukas on kuollut?”

”En tiijä, mutta joku varmaan”, lapsi sanoo. ”Mistä sie tuut?”

”Helsingistä.”

”Elähän huoli valehella...”.

Lapsen maailmaan eivät niin kaukaiset asiat kuuluneet. Hän kadotti mielenkiintonsa ja alkoi rääkätä kissaa.

– –

Tällaista on oleskelu maalla. Työnteko tietysti on toista.

Matkalla voi vielä ostaa Mikkelistä Helsingissä tehtyjä karjalanpiirakoita, joita sitten on hyvä syödä tulikuumassa pikalinja-autossa.

Takaisin Helsinkiin kestää kuusi tuntia.

Mitä varten kaupungissa on rumaa, likaista, kiirettä, kireyttä ja kenkkuja tyyppejä, kun maalla on nättiä, puhdasta, leppoisaa ja ystävällisiä ihmisiä?

Maalaismaisema sattuu nyt olemaan enemmän muodissa kuin pitkiin aikoihin. Menkäämme niihin käymään mahdollisimman nopeasti, ennen kuin muovi valtaa nekin alueet. Futuro-talo on levinnyt jo Mikkelin korkeudelle.

Asukkaat taistelevat työväenkaupunginosan puolesta Turussa

Turku (HS)

Asukkaat ovat ryhtyneet taisteluun Turun vanhan työläiskaupungin Port Arthurin eli Portsan säilyttämisen puolesta. Alueen pelätään jäävän kerrostalojen alle.

Yksi- ja kaksikerroksisissa puutaloissa asuu yli kaksi ja puoli tuhatta ihmistä, joiden mielestä Portsan mukana tuhoutuisi Turun ruutukaava-alueen hienoin asuinympäristö.

Portsan puolesta on jätetty vetoomus Turun kaupunginhallitukselle. Sen on allekirjoittanut 1 050 Port Arthurin asukasta.

Vetoomuksen mukaan Port Arthur on mahdoton kohde aluerakentamiselle. Tontit jouduttaisiin ostamaan yksi kerrallaan. Portsan kokonaisuus rikkoutuisi ja väestö häädettäisiin vähitellen muualle.

Asuntojen omistajat eivät vaivautuisi tekemään korjauksia, koska tulevaisuus olisi epävarma.

Seurauksena olisi koko alueen slummiutuminen.

Turun Port Arthur eli Portsa rajoittuu Kakolanmäkeen, Sairashuoneenkatuun ja satamarataan. Alue on rakennettu vuosisadan alussa työläiskaupunginosaksi. Nyt sen kohtalo on vaakalaudalla. Turun yleiskaavaluonnoksessa on alueen oletettu saneerautuvan vuoteen 1980 mennessä.

Palanut kirkko uusitaan Teijossa

Turku (HS)

Suomen pienimmän kivikirkon palo Perniön Teijolla aiheutti satojen tuhansien markkojen vahingot.

Teijon kartanolle kuuluneesta kirkosta romahti alas kellotapuli ja sen vesikatto tuhoutui sunnuntai-iltana syttyneessä tulipalossa.

– –

150-paikkaisen kivikirkon rakennutti lähes 150 vuotta sitten patruuna Robert Bremer ja hän oli saanut kirkkoon vaikutteita itämailta.

Maahan romahtaneen kellotapulin osia mittailtiin maanantaina, jotta uudelleen rakennettavasta kirkosta saataisiin mahdollisimman täydellisesti entisen kaltainen.

Pohjoismaiden pienimpiin kivikirkkoihin kuuluneen Teijon kirkon palon epäillään aiheutuneen rautakaminan savuhormin liikakuumentumisesta.

Suomalaisesta täpläminkistä huippuhinta

Suomessa jalostettu täplikäs minkinnahka on kovassa kurssissa maailmalla. Euroopan suurimman minkkitarhan, jepualaisen Oy Keppo Ab:n Finn-jaguar-nahasta maksettiin Kööpenhaminan turkishuutokaupassa 300–400 markkaa kappaleelta.

Tämä on korkein suomalaisesta minkinnahasta koskaan maksettu hinta.

Keppo tarjosi huutokaupassa vain 200 nahkaa, jotka ostettiin heti.

Finn-jaguar-minkkiä ei kasvateta muualla, koska Keppo ei ole myynyt siitoseläimiä muille.

Täplikäs Finn-jaguar-minkinnahka meni nopeasti ja kovilla hinnoilla kaupaksi Glostrupin turkishuutokaupassa. Myytävänä oli ainoastaan 200 täplikästä nahkaa, sillä Finn-jaguar-minkkejä kasvatetaan vain yhdessä tarhassa.

Yli puolta miljoonaa länsiberliiniläistä odotetaan DDR:ään

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Länsiberliiniläiset rynnivät maanantaiaamuna viiteen toimistoon, joissa myönnetään pääsiäiseksi vierailulupia Saksan demokraattiseen tasavaltaan DDR:ään ja sen pääkaupunkiin muurin toisella puolella.

Yli puolen miljoonan länsiberliiniläisen odotetaan anovan näitä lupia, joita DDR:n hallitus myöntää yksipuolisena eleenään.

DDR ennakoi siten sovinnollisesti suurvaltain Berliinin sopimusta, jonka lopullisen voimaantulon avaimet ovat Bonnissa.

Koirille wc Lontoossa

Vain koirien käyttöön avataan uusi wc Kensingtonin ja Chelsean alueella Lontoossa.

Erikoisvieraaksi avajaisseremonioiden suorittajaksi on kutsuttu pyrenien vuoristokoira sekä paikallisia kuuluisuuksia.

Koirien wc on kivilohkarein ympäröity soraneliö, jonka keskustassa on lyhtypylväs.

Koirienhuoneella pyritään pitämään puhtaina alueen kuuluisat puistot. (UPI)

Nousu Pispalaan on Tv 2:n klo 18.45 alkava ohjelma, jossa kirjailija Lauri Viita opastaa katsojia Tampereen omalaatuiseen kaupunginosaan.

Koonnut Kari Lankinen

